Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

8.2.2024 kl. 8.00

Aktia Bank Abp:s Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2023: Aktia uppnådde ett starkt resultat tack vare ett mycket bra räntenetto

Oktober–december i korthet

Ränteintäkterna från utlåningen ökade kraftigt, vilket ökade räntenettot till en hög nivå. Den genomsnittliga marginalen på låneportföljen ökade också.

Kapitalförvaltningens provisionsnetto ökade något från jämförelseperioden. Bland annat arvoden från kapitalfonder och strukturerade produkter bidrog till ökningen.

De förvaltade tillgångarna ökade under kvartalet, och nettoförsäljningen till Private Banking-kunder var fortsatt positiv. Sammantaget var nettoteckningarna dock negativa under kvartalet.

Livförsäkringsverksamheten utvecklades stabilt.

Trots hög inflation lyckades vi hålla kostnadstillväxten på en måttlig nivå.

Kontinuerlig och effektiv riskbedömning av kreditportföljen bidrog till att kreditförlusterna var på en måttlig nivå.

Januari–december i korthet

Bankverksamheten gjorde ett mycket starkt resultat och koncernens jämförbara rörelseresultat steg till 108,4 miljoner euro.

Finnair-samarbetet medförde att Aktia fick drygt 30 000 nya kunder. Framgångsrik företagsförsäljning medförde dessutom att Aktia fick ca 3 500 nya företagskunder.

Den starka tillväxten av ränteintäkterna fortsatte till följd av stigande räntor och god marginalutveckling.

Efterfrågan på bolån var låg men efterfrågan på företagsfinansiering – i synnerhet avbetalnings- och leasingfinansiering – förblev på en hög nivå.

Kapitalförvaltningens nettoförsäljning till inhemska institutionella placerare och Private Banking-kunder var klart positiv 2023 medan nettoförsäljningen till utländska kunder var negativ.

Utlokalisering av tjänster och hög inflation ökade IT-kostnaderna. Kostnadsökningen avspeglar också Aktias aktiva satsning på informationssäkerhet, förbättring av kundupplevelsen och systemförnyelse.

Föreslagen utdelning

Aktias styrelse föreslår enligt utdelningspolicyn en utdelning för 2023 om 0,70 euro per aktie, vilket utgör 60 % av räkenskapsperiodens vinst i koncernen och motsvarar en utdelning om ca 51 miljoner euro.

Utsikter 2024

Aktias jämförbara rörelseresultat för 2024 förväntas vara något högre än de 108,4 miljoner euro som rapporterades 2023.

Utsikterna har utarbetats utgående från följande förväntningar:

Trots osäkerheten på marknaden och troligtvis sjunkande räntor förväntas räntenettot vara något högre än 2023.

Provisionsnettot förväntas vara något högre än 2023, förutsatt gynnsamma marknadsförhållanden.

Livförsäkringsverksamheten förväntas utvecklas stabilt. Resultatet kan dock påverkas av förändringar i marknadsvärdena.

Rörelsekostnaderna förväntas vara på ungefär samma nivå eller något högre än 2023, IT-kostnaderna förväntas öka något.

Nedskrivningar och kreditförlustreserveringar förväntas öka något jämfört med 2023 års nivå, givet nuvarande marknadssituation.





Juha Hammarén, VD:

Det sista kvartalet 2023 var utmärkt för Aktia. Alla tre affärsområden, bankverksamhet, kapitalförvaltning och livförsäkring, utvecklades positivt. Den betydande ökningen av antalet kunder som fortsatte fram till slutet av året ser jag som särskilt framgångsrikt. Under året fick vi över 30 000 nya kunder.

Räntenettot ökade med 61 % från motsvarande kvartal ifjol. Provisionsnettot ökade också jämfört med fjärde kvartalet ifjol, vilket vi kan vara nöjda med i detta marknadsläge. Ökningen av räntenettot i kombination med en måttlig kostnadsökning trots den höga inflationen ökade det jämförbara rörelseresultatet för hela året till 108,4 miljoner euro. När man ser på resultatet bör man komma ihåg att jämförelseperiodens siffror har omräknats i enlighet med IFRS 17, vilket försvårar jämförelsen mellan åren.

Affärsområdena utvecklades väl

Bankverksamhetens utveckling var stark. Efterfrågan på tidsbundna depositioner har varit fortsatt hög. Den allmänna osäkerheten bidrog till en svag efterfrågan på bolån trots en liten återhämtning mot slutet av året. Den totala kreditstocken ökade dock, eftersom företagens efterfrågan på avbetalnings- och leasingfinansiering var fortsatt stark. Den genomsnittliga marginalen för hela lånestocken fortsatte stiga. Balansräkningen utvecklades också väl. Det gläder mig särskilt att kreditförlusterna höll sig på en måttlig nivå och att kreditstockens kvalitet är fortfarande i linje med vår strategi. Vi har aktivt sett över riskerna i våra kreditportföljer och det har gett resultat.

Inom kapitalförvaltningsverksamheten har osäkerheten på marknaden återspeglats särskilt i utvecklingen av provisionsintäkterna. Under det sista kvartalet vände trenden, och provisionsintäkterna ökade jämfört med föregående år. De förvaltade tillgångarna ökade, även om ökningen främst berodde på förändringar i marknadsvärden. Nettoförsäljningen till Private Banking-kunder fortsatte starkt under det sista kvartalet och var klart positiv på årsnivå. Även försäljningen till inhemska institutionella placerare var klart positiv under året. I syfte att förbättra kundupplevelsen samt utveckla och stärka servicemodellerna omorganiserades kapitalförvaltningsorganisationen i slutet av året.

Livförsäkringsverksamheten var stark under det sista kvartalet. Försäljningen av risklivförsäkringar utvecklades väl för femte året i rad, och försäljningen av placeringsbundna försäkringar förblev stabil. Livförsäkringsnettot ökade från motsvarande kvartal ifjol och det försäkringstekniska resultatet för hela året förbättrades. I somras valdes leverantören för bassystemprojektet. Planeringen av projektet framskred i slutet av året och genomförandet kan inledas i början av 2024.

Det nya direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) förutsätter mer omfattande rapporteringskrav från och med 2024. Hållbarheten styr allt vi gör på Aktia och vi ser fram emot att ytterligare kunna förstärka vårt hållbarhetsarbete genom en mer omfattande rapportering. Vi har förberett oss för de nya kraven som regleringen medför och har god beredskap att uppfylla de nya rapporteringskraven.

Fokus på utvecklingen av kund- och medarbetarupplevelsen

Aktias personalkostnader var något högre än under motsvarande kvartal ifjol. De fasta lönekostnaderna var däremot lägre än ifjol, så utvecklingen går i rätt riktning. I början av 2023 lovade vi att belöna vår personal med en miljon euro om Aktias jämförbara rörelseresultat för 2023 överstiger 100 miljoner euro. Belöningen fördelas jämnt mellan alla medarbetare och ledningens andel doneras till välgörenhet.

IT-kostnaderna ökade klart. Ökningen berodde på utlokalisering av tjänster, den höga inflationen, satsningar på informationssäkerhet, förbättring av kundupplevelsen och systemförnyelser. För att förbättra kundupplevelsen framhävs lösningar som bidrar till smidigare identifieringstjänster och som kompletterar våra verktyg för att möta kunden i digitala kanaler. Ett exempel där vi har fått bra feedback är Aktia Contact Centers systemförnyelse. Genom motsvarande förbättringar kan vi konkret påverka hur smidigt kunderna kan sköta sina ärenden.

En utmärkt medarbetarupplevelse och kundupplevelse, den bästa kapitalförvaltningen och kunder som vill öka sin förmögenhet utgör hörnstenarna i vår verksamhet även inkommande år. Vårt mål är att vara värdiga ert förtroende och infria era förväntningar under årets alla dagar.

Nyckeltal

(mn euro) Q4/2023 Q4/2022 ∆ % 1-12/2023 1-12/2022 ∆ % Q3/2023 ∆ % Q2/2023 Q1/2023 Räntenetto 38,9 24,2 61 % 144,0 99,2 45 % 39,5 -2 % 33,8 31,8 Provisionsnetto 29,8 29,1 2 % 120,4 122,0 -1 % 30,0 -1 % 30,4 30,3 Livförsäkringsnetto 6,0 3,3 82 % 24,1 79,2 -70 % 5,1 18 % 5,7 7,2 Rörelseintäkter totalt 75,2 58,2 29 % 291,0 302,9 -4 % 75,2 0 % 70,3 70,3 Rörelsekostnader -46,5 -44,1 6 % -176,6 -169,4 4 % -40,8 14 % -42,2 -47,1 Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -2,4 -7,1 -66 % -7,0 -10,2 -32 % -2,3 8 % -1,3 -0,9 Rörelseresultat 25,2 6,9 266 % 106,2 123,5 -14% 32,0 -21 % 26,8 22,2 Jämförbara rörelseintäkter1 75,2 58,2 29 % 290,8 302,8 -4 % 75,2 0 % 70,0 70,3 Jämförbara rörelsekostnader1 -45,5 -42,7 7 % -174,2 -168,1 4 % -40,8 12 % -42,2 -45,8 Jämförbart rörelseresultat1 26,3 8,3 216 % 108,4 124,7 -13 % 32,0 -18 % 26,5 23,6 K/I-tal 0,62 0,76 -18 % 0,61 0,56 9 % 0,54 15 % 0,60 0,67 Jämförbart K/I-tal1 0,60 0,73 -18 % 0,60 0,56 7% 0,54 11 % 0,60 0,65 Resultat per aktie (EPS), euro 0,28 0,07 300 % 1,16 1,37 -15 % 0,34 -18 % 0,29 0,25 Jämförbart resultat per aktie (EPS), euro1 0,29 0,09 222 % 1,19 1,38 -14 % 0,34 -15 % 0,29 0,27 Avkastning på eget kapital (ROE), % 12,8 3,7 9,1* 13,7 17,0 -3,3* 16,2 -3,4* 14,1 12,3 Jämförbar avkastning på eget kapital (ROE), %1 13,3 4,5 8,7* 14,0 17,2 -3,2* 16,2 -3* 13,9 13,0 Kärnprimärkapitalrelation (CET1), %2 11,3 10,8 5 % 11,3 10,8 5 % 11,0 3 % 11,0 11,1 Utdelning per aktie (styrelsens förslag), euro 0,70 0,43 63 %

*Förändringen är beräknad i procentenheter

1) Alternativa nyckeltal

2) Vid slutet av perioden

Jämförelseperioderna 2022 är omräknade enligt den nya IFRS 17 standarden för försäkringsavtal.

Webcast-sändning från resultattillställningen

En direkt webcast-sändning från resultattillställningen ordnas den 8 februari 2024 kl. 10.30. Verkställande direktör Juha Hammarén och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och den kan följas direkt på https://aktia.videosync.fi/2023-q4-results.

En inspelning av webcast-sändningen kommer att finnas tillgänglig på adressen www.aktia.com efter tillställningen.

