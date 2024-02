Resultaten van het boekjaar 2023: Stevig EBITDA-herstel en verbetering van de hefboomratio, te worden verdergezet in 2024

EBITDA [1] voor het boekjaar van 174 miljoen €, een stijging van 67%, wat 6 opeenvolgende kwartalen van verbetering betekent, ondersteund door een omzetgroei van 10% op vergelijkbare basis [1] en een margeverbetering van 3,5 procentpunt tot 9,7%, waarbij het kostentransformatieprogramma voor het tweede opeenvolgende jaar 5% operationele besparingen opleverde;

Sterke kasstroomgeneratie, waardoor de zelf-gefinancierde investeringsuitgaven met 55% verhoogd konden worden om in de transformatie van de Groep te investeren en een positieve vrije kasstroom na financiering [2] te genereren van 9 miljoen €;

Gewone winst per aandeel van 0,43 €, een aanzienlijke ommekeer sinds 2020;

Hefboomratio bijna gehalveerd in de loop van het jaar van 6,4 keer naar 3,3 keer;

Omzet in 2024 wordt verwacht te groeien met lage enkelvoudige cijfers op vergelijkbare basis, de aangepaste EBITDA [1] te verbeteren tot 11-12%, en de vrije kasstroom na financiering [2] jaar op jaar verder te verbeteren, wat moet resulteren in een verbetering van de hefboomratio tot minder dan 3,0 keer tegen het einde van het jaar.

CEO quote

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, zei: "We hebben ons 3-jarige transformatieplan het afgelopen jaar versneld en ik ben erg blij met het uitstekende momentum dat is bereikt en de bemoedigende resultaten die in 2023 behaald zijn. Het stevige activiteitsniveau en de aangehouden opbrengst van het kostentransformatieprogramma droegen allen bij aan een positieve winst per aandeel en positieve vrije kasstroom, en dit voor het eerst in jaren. Dit betekent een belangrijke mijlpaal voor de Groep en het is een enorme verdienste van het Ontex-team dat de beloften is nagekomen. De aanzienlijke verbetering van onze financiële prestatie-indicatoren en de kasstroomgeneratie stelde ons in staat om onze investeringen voor toekomstige groei, innovatie en verdere efficiëntie op te voeren. Ons momentum zet ons goed op weg om waardecreatie voor al onze belanghebbenden te herstellen, die ik wil bedanken voor hun steun tijdens ons transformatietraject."

Resultaten van het boekjaar

De omzet [1] bedroeg 1.795 miljoen €, een verbetering van 10% op vergelijkbare basis, dankzij een prijsstijging van 9%. De strategische herschikking van de portefeuille leidde tot een dubbelcijferige groei in uitgekozen categorieën, terwijl de totale volumes stabiel bleven. De omzet steeg met 7% in totaal, inclusief een ongunstig wisselkoerseffect van 2%.

De aangepaste EBITDA [1] steeg tot 174 miljoen €, een stijging van 67% ten opzichte van 2022, met dank aan de verbetering van de volumemix met 5 miljoen €, en het kostentransformatieprogramma dat 72 miljoen € opleverde. Dit bracht de operationele kostenbasis voor het tweede achtereenvolgende jaar met 5% naar omlaag. De bijdrage uit prijsverhogingen bedroeg 156 miljoen € en compenseerde bijna de extra aankoopkosten, de inflatie op verkoops-, algemene en administratieve kosten (VAA) en het negatieve wisselkoerseffect van 43 miljoen €. De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 9,7%, een stijging van 3,5 procentpunt. Na aftrek van 71 miljoen € afschrijvingen en 15 miljoen € herstructureringskosten herstelde het bedrijfsresultaat zich tot 88 miljoen €, vergeleken met een verlies van 69 miljoen € een jaar geleden.

De omzet van de Totale Groep bedroeg 2.342 miljoen €, een stijging van 10% op vergelijkbare basis, inclusief 547 miljoen € uit de beëindigde Emerging Markets. Deze stegen met 11% op vergelijkbare basis, exclusief ongunstige wisselkoersen en gecorrigeerd voor de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten die in mei werden afgestoten. Sterke prijzen compenseerden ruimschoots een lichte volume- en mixvermindering. De aangepaste EBITDA van de Totale Groep bedroeg 223 miljoen €, een stijging van 65% op jaarbasis. Emerging Markets droegen 49 miljoen € bij, met een positieve impact van de volumemix, sterke prijszetting en operationele efficiëntiewinsten die de inflatie op aankoop- en VAA-kosten ruimschoots compenseerden.

De winst voor het boekjaar bedroeg 35 miljoen €, waarvan 27 miljoen € uit voortgezette bedrijfsactiviteiten en 8 miljoen € uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. De gewone winst per aandeel kwam daarmee op 0,43 €.

De vrije kasstroom na financiering [2] werd positief met 9 miljoen €, vergeleken met -115 miljoen € in 2022, waarbij de EBITDA-groei het mogelijk maakte om verdere investeringen in de transformatie van de Groep te financieren, met investeringsuitgaven van 96 miljoen €, een stijging van 55%, evenals een toename van het werkkapitaal met 36 miljoen € in de loop van het jaar.

werd positief met 9 miljoen €, vergeleken met -115 miljoen € in 2022, waarbij de EBITDA-groei het mogelijk maakte om verdere investeringen in de transformatie van de Groep te financieren, met investeringsuitgaven van 96 miljoen €, een stijging van 55%, evenals een toename van het werkkapitaal met 36 miljoen € in de loop van het jaar. De netto financiële schuld daalde in de loop van het jaar met 23% tot 665 miljoen €, inclusief de netto-opbrengst van de desinvestering van de Mexicaanse activiteiten. De verbetering van de aangepaste EBITDA zorgde ervoor dat de hefboomratio daalde van 6,4 keer aan het begin van het boekjaar tot 3,3 keer aan het einde.

Resultaten van het vierde kwartaal

De omzet [1] bedroeg 446 miljoen €, stabiel op vergelijkbare basis. De prijzen daalden licht sinds het tweede kwartaal, wat de lagere grondstofkosten weerspiegelt. Jaar op jaar stegen de prijzen echter nog steeds met 3%. Hoewel de volumes, inclusief mixeffecten, 3% lager waren dan in het sterke laatste kwartaal van 2022, zette de groei in uitgekozen categorieën door. De totale omzet nam af, zijnde met 3%, door ongunstige wisselkoersen.

De aangepaste EBITDA [1] bedroeg 47 miljoen €, een stijging van 16% jaar op jaar, en 7% kwartaal op kwartaal, dankzij de voortzetting van het kostentransformatieprogramma dat 17 miljoen € bijdroeg. De stijging van de prijzen met 14 miljoen € compenseerde bijna de ongunstige wisselkoerseffecten en de inflatie van kosten. De daling van de grondstofprijzen had een positief effect van 8 miljoen €, maar werd meer dan tenietgedaan door de inflatie van de overige operationele kosten van 13 miljoen € en VAA-kosten van 7 miljoen €. Wisselkoersschommelingen hadden een negatief effect van 9 miljoen €. De aangepaste EBITDA-marge herstelde zich tot 10,4%, een stijging van 1,7 procentpunt jaar op jaar en 0,9 procentpunt kwartaal op kwartaal. Na aftrek van 4 miljoen € herstructureringskosten en 19 miljoen € afschrijvingen bedroeg het bedrijfsresultaat 23 miljoen €.

bedroeg 47 miljoen €, een stijging van 16% jaar op jaar, en 7% kwartaal op kwartaal, dankzij de voortzetting van het kostentransformatieprogramma dat 17 miljoen € bijdroeg. De stijging van de prijzen met 14 miljoen € compenseerde bijna de ongunstige wisselkoerseffecten en de inflatie van kosten. De daling van de grondstofprijzen had een positief effect van 8 miljoen €, maar werd meer dan tenietgedaan door de inflatie van de overige operationele kosten van 13 miljoen € en VAA-kosten van 7 miljoen €. Wisselkoersschommelingen hadden een negatief effect van 9 miljoen €. De aangepaste EBITDA-marge herstelde zich tot 10,4%, een stijging van 1,7 procentpunt jaar op jaar en 0,9 procentpunt kwartaal op kwartaal. Na aftrek van 4 miljoen € herstructureringskosten en 19 miljoen € afschrijvingen bedroeg het bedrijfsresultaat 23 miljoen €. De omzet van de Totale Groep bedroeg 545 miljoen €, stabiel op vergelijkbare basis ten opzichte van 2022, inclusief 99 miljoen € uit de beëindigde Emerging Markets. Deze stegen met 2% op vergelijkbare basis, omdat de prijsstijgingen een lichte volume- en mixvermindering meer dan compenseerden. De aangepaste EBITDA van de Totale Groep bedroeg 58 miljoen €, een stijging van 14% jaar op jaar en stabiel kwartaal op kwartaal. Emerging Markets droegen 12 miljoen € bij, een stijging van 8%, met een positieve impact van de volumemix, de prijszetting en de operationele efficiëntie. De lagere grondstofkosten compenseerden ruimschoots de verdere inflatie van overige operationele kosten.

Vooruitzichten

Op basis van zowel een stevig resultaat in 2023 als de bouwstenen die gelegd werden om de structurele transformatie van de Groep verder te ondersteunen, heeft het management van Ontex er alle vertrouwen in om het herstel van de winstgevendheid van de Groep in 2024 voort te zetten en verwacht dat:

De omzet [1] op vergelijkbare basis met lage enkelcijferige zal groeien, ondersteund door sterke dubbelcijferige groei in Noord-Amerika, terwijl de prijzen worden beheerd in functie van de aankoopkosten en de marktdynamiek;

op vergelijkbare basis met lage enkelcijferige zal groeien, ondersteund door sterke dubbelcijferige groei in Noord-Amerika, terwijl de prijzen worden beheerd in functie van de aankoopkosten en de marktdynamiek; De aangepaste EBITDA [1] marge verbetert tot binnen een vork van 11% tot 12%, dankzij verdere bijdrages van het kostentransformatieprogramma;

marge verbetert tot binnen een vork van 11% tot 12%, dankzij verdere bijdrages van het kostentransformatieprogramma; Verdere vooruitgang zal worden verwezenlijkt in de verkoop van de overblijvende beëindigde bedrijfsactiviteiten Emerging Markets, die ondertussen verwacht worden een positieve bijdrage te blijven leveren aan de aangepaste EBITDA en de vrije kasstroom;

Emerging Markets, die ondertussen verwacht worden een positieve bijdrage te blijven leveren aan de aangepaste EBITDA en de vrije kasstroom; De vrije kasstroom na financiering [2] zal verbeteren bovenop de 9 miljoen € uit 2023, terwijl de versnelde transformatie van de Groep met eigen middelen wordt gefinancierd; deze transformatie omvat investeringen van meer dan 6% van de omzet in Core Markets;

zal verbeteren bovenop de 9 miljoen € uit 2023, terwijl de versnelde transformatie van de Groep met eigen middelen wordt gefinancierd; deze transformatie omvat investeringen van meer dan 6% van de omzet in Core Markets; De hefboomratio tegen het einde van het jaar verder zal afgebouwd worden tot minder dan 3,0 keer de aangepaste EBITDA van de laatste twaalf maanden.

[1] De gerapporteerde winst- & verliescijfers geven voortgezette bedrijfsactiviteiten weer, d.w.z. de Core Markets. Vanaf 2022 worden Emerging Markets gerapporteerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten, als gevolg van de strategische beslissing om deze bedrijfsactiviteiten te verkopen.

[2] De gebruikte definitie van vrije kasstroom, d.w.z. vrije kasstroom na financiering, verschilt van de vorige, d.w.z. vrije kasstroom vóór financiering. Het betreft de vrije kasstroom van de totale Groep. De exacte definitie vindt u verderop in de financiële toelichting bij dit document.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle vergelijkingen op jaarbasis, en voor de omzet specifiek op vergelijkbare basis (LFL of Like-Like), i.e. bij constante wisselkoersen en perimeter en exclusief hyperinflatie-effecten. Definities van alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) zijn verderop in de financiële toelichtingen te vinden.

Belangrijkste cijfers voor het boekjaar en het vierde kwartaal van 2023

Bedrijfsresultaten

Bedrijfsresultaten Vierde kwartaal Boekjaar in miljoen € 2023 2022 % % LFL 2023 2022 % % LFL Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten) Omzet 446,0 459,8 -3% +0% 1.794,7 1.672,2 +7% +10% Baby Care 191,2 216,4 -12% -9% 790,0 765,0 +3% +5% Adult Care 191,5 176,3 +9% +13% 736,4 653,6 +13% +16% Feminine Care 57,3 59,7 -4% -3% 241,3 222,0 +9% +9% Aangepaste EBITDA 46,5 40,3 +16% 173,9 104,0 +67% Aang. EBITDA marge 10,4% 8,8% +1,7pp 9,7% 6,2% +3,5pp Bedrijfsresultaat 23,5 11,7 +101% 88,3 (69,4) +227% Emerging Markets (beëindigde bedrijfsactiviteiten) [1] Omzet 98,7 214,8 -54% +2% 546,8 792,3 -31% +11% Aangepaste EBITDA 11,8 11,0 +8% 49,4 31,7 +56% Aang. EBITDA marge 12,0% 5,1% +6,9pp 9,0% 4,0% +5,0pp Bedrijfsresultaat 12,8 (42,3) +130% 22,3 (90,9) +125% Totale Groep [1] Omzet 544,7 674,6 -19% +0% 2.341,5 2.464,5 -5% +10% Aangepaste EBITDA 58,3 51,2 +14% 223,3 135,7 +65% Aang. EBITDA marge 10,7% 7,6% +3,1pp 9,5% 5,5% +4,0pp Bedrijfsresultaat 36,2 (30,6) +218% 110,6 (160,3) +169%

Financiële resultaten

Financiële resultaten Boekjaar in miljoen € 2023 2022 % Winst/(verlies) voor de periode uit voortgezette activiteiten 26,9 (148,7) +118% Winst/(verlies) voor de periode uit beëindigde activiteiten 7,9 (121,6) +106% Winst/(Verlies) van de periode 34,8 (270,3) +113% Gewone winst per aandeel (in €) 0,43 (3,34) +113% Investeringsuitgaven (96,5) (62,4) -55% Vrije kasstroom na financiering 9,1 (115,5) +108% Netto financiële schuld [2] 665,3 867,4 -23% Hefboomgraad [2] 3,3x 6,4x -3,1x

Jaar-op-jaar evolutie van Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

Omzet 2022 Vol/ Prijs 2023 FX 2023 in miljoen € mix LFL Vierde kwartaal 459,8 -13,6 +13,8 460,0 -14,1 446,0 Boekjaar 1.672,2 +5,4 +156,1 1.833,7 -39,0 1.794,7

Aangepaste EBITDA 2022 Vol/ Grond- Operat. Operat. VAA/ FX 2023 in miljoen € mix/prijs stoffen kosten besparing Overige Vierde kwartaal 40,3 +11,4 +7,5 -13,3 +16,8 -6,9 -9,3 46,5 Boekjaar 104,0 +161,5 -66,7 -44,5 +72,3 -9,8 -42,9 173,9

[1] De jaar-op-jaar vergelijking van Emerging Markets en de Totale Groep wordt beïnvloed door de desinvestering van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten in mei. De LFL-vergelijking is gecorrigeerd voor deze perimeterreductie.

[2] Balansgegevens worden vergeleken met het begin van de periode, d.w.z. december 2023 versus december 2022.

Bedrijfsoverzicht van voortgezette bedrijfsactiviteiten voor het boekjaar 2023

Omzet van Core Markets

De Omzet bedroeg 1.795 miljoen €, een verbetering van 10% op vergelijkbare basis, dankzij prijsstijgingen in alle categorieën. In een over het algemeen dalende markt waren de volumes stabiel, maar ze groeiden in uitgekozen categorieën, zoals luierbroeken. In volwassenenzorg bedroeg de omzetgroei 16% op vergelijkbare basis, met een sterke groei in het verkoopkanaal van gezondheidszorg. De omzet uit babyverzorging groeide met 5% op vergelijkbare basis en in dameshygiëne met 9%, beide dankzij hogere prijzen. Inclusief ongunstige wisselkoerseffecten steeg de omzet met 7%.

Volume & mix was stabiel. In Europa werd de lagere totale vraag naar babyverzorgingsproducten gecompenseerd door een toename van het marktaandeel van huismerken, doordat consumenten overstapten op alternatieven met een betere prijs-kwaliteitverhouding. In dameshygiëne leidde de toename van het marktaandeel van huismerken tot groei, terwijl de totale vraag licht daalde. De vraag naar producten in volwassenenzorg bleef toenemen, zowel voor merkproducten als voor huismerken. De Europese verkoopvolumes van Ontex waren over het algemeen in lijn met de trends voor huismerken, maar presteerden beter in babybroekjes en realiseerden een sterke groei in het verkoopkanaal van gezondheidszorg. In Noord-Amerika daalde de vraag naar huismerken meer dan de totale markt. De verkoopvolumes van Ontex in Noord-Amerika lagen hiermee in lijn, aangezien nieuwe contractwinsten in het tweede semester de zwakkere verkopen in het eerste semester compenseerden. Deze waren het gevolg van voorraadafbouw bij bepaalde klanten.

Prijzen stegen gemiddeld met 9%, een sterke stijging die zichtbaar was in alle categorieën en vooral in het verkoopkanaal van gezondheidszorg, waar de opmars in 2022 langzamer verliep. Het grootste deel van de jaar-op-jaar prijsstijging in 2023 is het effect van de gestage prijszetting in 2022 om de impact van de enorme toename van de grondstof- en andere aankoopkosten te verzachten. In de eerste helft van 2023 stegen de prijzen nog kwartaal op kwartaal, maar in de tweede helft begonnen ze licht te dalen als gevolg van dalende grondstofprijzen. Over de afgelopen twee jaar samen komt dit neer op een totale stijging van 18%.

Wisselkoersschommelingen hadden een negatief effect van 2%, gekoppeld aan de devaluatie van de Russische roebel, de Amerikaanse en de Australische dollar, evenals het Britse pond.

Aangepaste EBITDA van Core Markets

De aangepaste EBITDA steeg tot 174 miljoen €, een stijging van 67%, dankzij een verbetering van de volumemix en een consistente stevige uitvoering van het kostentransformatieprogramma. In het algemeen compenseerden de prijzen bijna de extra aankoop- en VAA-kosteninflatie en de negatieve wisselkoerseffecten. De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 9,7%, een stijging van 3,5 procentpunt.

Hoewel volume en mix geen significante netto-impact hadden op de omzet, leidde de groei in uitgekozen categorieën tot een verbetering van de productmix, wat resulteerde in een positieve impact van 5 miljoen €.

Het kostentransformatieprogramma leverde 72 miljoen € aan brutobesparingen op, 30% meer, en handhaafde voor het tweede opeenvolgende jaar een jaarlijkse verlaging van de operationele kostenbasis van ongeveer 5%, exclusief volume- en kostprijseffecten.

Kosteninflatie woog zwaar op de jaar-op-jaarvergelijking, met een negatieve impact van 67 miljoen € uit grondstoffen, vooral hogere “fluff”-prijzen en in mindere mate superabsorberende polymeren. Deze “fluff”-prijzen stegen aanzienlijk aan het begin van het jaar en daalden pas geleidelijk in de tweede helft. De overige bedrijfskosten stegen met 44 miljoen € als gevolg van de looninflatie en hogere distributie-, energie- en onderhoudskosten. Hoewel de jaar-op-jaar stijging in de tweede helft van het jaar vertraagde, steeg de operationele kostenbasis met bijna 8% ten opzichte van 2022. De VAA-kosten bleven onder 10% van de omzet, ondanks de looninflatie.

Sterke prijszettingen droegen 156 miljoen € bij op jaarbasis. In de afgelopen twee jaar droeg de prijszetting 270 miljoen € bij. Hoewel deze stijging aanzienlijk is, was zij niet voldoende om de cumulatieve kosteninflatie sinds het begin van de inflatiegolf in 2021 te compenseren.

Wisselkoersschommelingen hadden een netto negatief effect van 43 miljoen €. Het effect van de valutadevaluatie op de inkomsten werd versterkt door een negatief effect op kosten, waarbij de appreciatie van onder andere de Mexicaanse peso de productiekosten in Noord-Amerika beïnvloedde. Hoewel de Amerikaanse dollar in waarde daalde ten opzichte van vorig jaar, wat het netto wisselkoersrisico ten goede komt, leidde de afdekking over een langere periode tot een netto negatief effect.

Bedrijfsoverzicht van voortgezette bedrijfsactiviteiten voor het vierde kwartaal van 2023

Omzet van Core Markets

De omzet bedroeg 446 miljoen €, stabiel op vergelijkbare basis. Hoewel de prijsstijging jaar op jaar afnam, in lijn met lagere aankoopkosten, behield deze een positief effect en compenseerde deze de iets lagere volumes. De inkomsten uit babyverzorging daalden met 9% en dameshygiëne met 3% op vergelijkbare basis, vergeleken met een hoge vergelijkbare waarde in 2022. De verkoop in volwassenenzorg bleef sterk groeien met 13% op vergelijkbare basis, zowel in volume als in prijs. Door ongunstige wisselkoersen kwam de totale omzet lager uit met -3%.

Volume en mix hadden een negatieve invloed op de omzet met 3%, vergeleken met een sterk vierde kwartaal van 2022. Toen stimuleerden promotionele activiteiten in Europa de verkoop van babyverzorgingsproducten in december, en leidde fasering van aankopen van bepaalde klanten in Noord-Amerika tot tijdelijk grotere bestellingen voor babyverzorging en dameshygiëne. Deze daling werd deels gecompenseerd door de aanhoudende groei in uitgekozen productcategorieën en in het verkoopkanaal van gezondheidszorg.

Prijzen stegen gemiddeld met 3% ten opzichte van vorig jaar. Hoewel de prijzen sinds het tweede kwartaal licht daalden, beheerd in functie van de sequentieel dalende grondstofkosten, behielden ze jaar op jaar een positief effect.

Wisselkoersschommelingen bleven een negatief effect hebben, zij het minder uitgesproken dan in het derde kwartaal, voornamelijk door de jaar-op-jaar verzwakking van de Russische roebel, de Amerikaanse en de Australische dollar.

Aangepaste EBITDA van Core Markets

De aangepaste EBITDA bedroeg 47 miljoen €, een stijging van 16% op jaarbasis en 7% kwartaal op kwartaal, wat zes opeenvolgende kwartalen van opeenvolgende groei betekent. Voortgezette resultaten uit het kostentransformatieprogramma compenseerden ruimschoots de tragere volumes. Hogere prijzen compenseerden bijna de kosteninflatie, die over het algemeen nog steeds een negatief effect heeft jaar op jaar. De aangepaste EBITDA-marge herstelde zich daardoor tot 10,4%, een stijging van 1,7 procentpunt op jaarbasis en een stijging van 0,9 procentpunt op kwartaalbasis. Wisselkoersschommelingen hadden een negatief effect.

De lagere volumes werden gedeeltelijk gecompenseerd door de verbetering van de mix, wat leidde tot een totale daling van 2 miljoen €.

Het kostentransformatieprogramma leverde 17 miljoen € aan brutobesparingen op, voornamelijk bij aankopen, dankzij de kwalificatie van alternatieve bronnen.

De kosteninflatie bleef over het geheel genomen een negatief effect hebben. Terwijl de sequentiële daling van de grondstofprijzen voor het eerst sinds 2021 resulteerde in een positief jaar-op-jaar effect, waarbij de “fluff”-prijzen nog steeds stegen, maar meer dan gecompenseerd werden door prijsverlagingen van andere grondstoffen. De distributie- en onderhoudskosten en de lonen stegen echter nog steeds op jaarbasis. De totale operationele kostenbasis steeg met 2% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. De VAA-kosten stegen aanzienlijk als gevolg van de looninflatie, enkele uitzonderlijke elementen en de kostenfasering die het laatste kwartaal van het jaar beïnvloeden.

Wisselkoersschommelingen hadden een negatief netto-effect van 9 miljoen €, waarbij de negatieve impact op de omzet werd versterkt door transactionele effecten.

Operationeel overzicht voor het boekjaar 2023

Operaties

Het kostentransformatieprogramma leverde 91 miljoen € brutobesparingen op, waarvan 72 miljoen € in Core Markets, een stijging van 30% ten opzichte van 2022. Dankzij deze initiatieven konden de grondstof- en operationele kosten, vóór volume- en inflatie-effecten, met 5,1% worden verlaagd, in lijn met 4,9% in 2022. Naast de optimalisatie van de productie-opstelling, leidde de voortdurende focus op operationele efficiëntie tot een verdere verlaging van uitval en een verbetering van de productie-efficiëntie (OEE). Het serviceniveau aan klanten is verbeterd ten opzichte van het niveau van 2022.

Ontex blijft investeren in zijn activiteiten, met 96 miljoen € voor de Totale Groep voor 2023, of 4,1% van de omzet, oplopend tot 4,7% in de tweede helft van het jaar, en meer dan 5% voor Core Markets alleen. Dit is aanzienlijk meer dan de 2,5% in 2022 en de afschrijvingsratio tot de omzet [1] van Ontex van ongeveer 3%. Het overgrote deel wordt geïnvesteerd in Core Markets, met ongeveer 70% in projecten ter verbetering van de operationele efficiëntie en in capaciteitsuitbreiding. Deze investeringen omvatten nieuwe productielijnen voor luierbroeken en volwassenenzorg, additionele capaciteit in Noord-Amerika en de verbetering van het aanbod in Europa.

Innovatie

Innovatie vertegenwoordigde in 2023 ongeveer 19 miljoen € aan operationele en investeringsuitgaven, voornamelijk in Core Markets, met verschillende nieuwe producten die in de loop van het jaar werden ontwikkeld of gelanceerd. Alle innovaties van Ontex worden grondig getest bij de consument, om te garanderen dat de nieuwe oplossingen die aan klanten worden aangeboden, vergelijkbaar zijn met de toonaangevende merkstandaarden.

Voortbouwend op de succesvolle introductie van het HappyFit™ platform voor babybroekjes, werd de Splashy® zwembroek uitgerold in babyverzorging en werd de DreamShield® achterflap voor drievoudige bescherming tegen lekken ontwikkeld. In dameshygiëne is de nieuwste ontwikkeling gericht op liners, met de ademende, dunne en flexibele ConfiDaily™. Bij tampons werd het SatinSense®-hoesje gelanceerd, dat inbreng en verwijdering versoepelt. In de groeiende categorie van volwassenzorg werd de nieuwe X-Core-technologie™ in luierbroeken voor volwassenen uitgerold in lichte incontinentie-toepassingen. Deze combineren betere prestaties en comfort met betaalbaarheid.

Duurzaamheid [2]

Ontex heeft zijn Scope 1- en Scope 2-emissies verder teruggedrongen, met zo'n 6% ten opzichte van 2022. Dit vertegenwoordigt een vermindering van 54% ten opzichte van het basisjaar 2020 en komt zo dichter bij zijn Science-Based-Target-onderbouwde doelstelling van 80% tegen 2030. Ontex verbindt zich ertoe om tegen 2030 koolstofneutraal te werken door energiebesparingen, productie van hernieuwbare energie op site, aankoop van energie uit hernieuwbare bronnen en koolstofcompensaties voor de resterende 20%. Ontex streeft er ook naar de uitstoot van zijn wereldwijde toeleveringsketen te verminderen en introduceerde een Science-Based Target voor Scope 3-emissies. Door samen te werken met leveranciers werd jaarlijks zo'n 5% reductie gerealiseerd door transparantie te creëren over de koolstofintensiteit van grondstoffen. Dit brengt Ontex terug op het goede spoor om de uitstoot tegen 2030 met 25% te verminderen ten opzichte van 2020. De inspanningen van Ontex worden extern erkend, recentelijk nog met een A- score voor leiderschap op het gebied van transparantie en resultaten op het gebied van klimaatverandering. Ontex ontving deze score begin 2024 van de globale non-profit leefmilieuorganisatie Carbon Disclosure Project (CDP).

Ontex hecht veel belang aan de veiligheid van zijn werknemers. In 2023 bedroeg de frequentie van gevallen van verloren werkdagen nog 3,52 per miljoen gewerkte uren. Dit is een verbetering van 7% ten opzichte van 2022 en 35% ten opzichte van het basisjaar 2020. Dit werd verwezenlijkt door nadruk te leggen op vermindering van machinerisico's, gedrag en leiderschapsbewustzijn. Ontex streeft ernaar om het aantal ongevallen jaar na jaar verder terug te dringen om uiteindelijk zijn ultieme ambitie te bereiken van een werkplek zonder ongevallen.

[1] Afschrijving aangepast voor de afschrijving van recht-op-gebruik activa, aangezien betalingen van leaseverplichtingen ook niet zijn opgenomen in de investeringsuitgaven.

[2] Voorlopige niet-geauditeerde cijfers

Financieel overzicht voor het boekjaar 2023

P&L

De afschrijvingen bleven stabiel op -71 miljoen €, als gevolg van de aangehouden investeringen die werden gecompenseerd door positieve wisselkoerseffecten.

Er werden EBITDA-aanpassingen gedaan voor -15 miljoen €. Deze aanpassingen gebeurden voornamelijk voor herstructureringskosten en een bijzondere waardevermindering van -5 miljoen € naar aanleiding van de verdere optimalisatie van de Europese operationele en bedrijfsactiviteiten. Dit is te vergelijken met EBITDA-aanpassingen voor -103 miljoen € in 2022, toen aanzienlijke bijzondere waardeverminderingen op de Russische activa werden erkend.

De netto financieringskosten bedroegen -45 miljoen €, 6 miljoen € lager dan in 2022. De stijging van de rentetarieven had slechts een lichte impact, aangezien het grootste deel van de schuld van Ontex bestaat uit de obligatie met vaste rente en de totale schuldenlast in het tweede kwartaal werd verminderd. Wisselkoerseffecten hadden een positief effect.

De winstbelasting bedroeg -16 miljoen €, vergeleken met -28 miljoen € een jaar geleden. Hoewel de hieruit af te leiden effectieve belastingvoet van 38% relatief hoog blijft, wordt het beïnvloed door de geografische mix van belastbare winsten en de conservatieve behandeling van opname van uitgestelde belastingvorderingen op bepaalde fiscale verliezen.

Beëindigde bedrijfsactiviteiten droegen 8 miljoen € bij aan de winst van over het jaar, vergeleken met een verlies van ‑122 miljoen € een jaar geleden, toen aanzienlijke bijzondere waardeverminderingen werden erkend. De aangepaste EBITDA van deze activiteiten bedroeg 49 miljoen €. De Mexicaanse bedrijfsactiviteiten droegen 4 maanden bij voordat ze in mei werden verkocht. De overige activiteiten in Brazilië en het Midden-Oosten verbeterden aanzienlijk gedurende het jaar en ten opzichte van 2022. Een betere volumemix, sterke prijszetting en operationele efficiëntie compenseerden ruimschoots de aankoopkosten en de VAA-inflatie. Er werden EBITDA-aanpassingen gedaan voor -27 miljoen €, voornamelijk voor een bijzondere waardevermindering van -13 miljoen € op de activa in het Midden-Oosten en -11 miljoen € kosten gerelateerd aan de verkoop van de Mexicaanse activa. De winstbelasting van ‑6 miljoen € verkleinde jaar op jaar, omdat de perimeter kromp. De financiële lasten bedroegen -9 miljoen €, als gevolg van de inflatie in Turkije, die -8 miljoen € impact op de totale winstbijdrage had.

De winst voor het boekjaar van de Totale Groep bedroeg 35 miljoen €, vergeleken met het verlies van -270 miljoen € een jaar eerder, toen de winstgevendheid lager was en er aanzienlijke bijzondere waardeverminderingen werden opgenomen in voortgezette en beëindigde activiteiten. De gewone winst per aandeel van de Totale Groep bedroeg 0,43 €, vergeleken met -3,34 € in 2022.

Kasstromen

De investeringsuitgaven bedroegen -96 miljoen €, wat neerkomt op 4,1% van de totale omzet van de Groep, vergeleken met 2,5% in 2022, met een versnelling in de tweede helft van het jaar tot 4,7%, waardoor de investeringen in de Noord-Amerikaanse capaciteitsuitbreiding en de verdere implementatie van het kostentransformatieprogramma werden versneld.

De vrije kasstroom na financiering bedroeg 9 miljoen €, vergeleken met -115 miljoen € in 2022. De kasstroom komende van de sterk verbeterde aangepaste EBITDA maakte het mogelijk om de toegenomen investeringsuitgaven, -25 miljoen € aan leasebetalingen, -36 miljoen € aan werkkapitaalbehoeften en -18 miljoen € uitgaven te wijten aan herstructureringen en desinvesteringen. De verkoop van overbodige activa droeg 16 miljoen € bij. De betaalde winstbelastingen bedroegen -21 miljoen € en de financieringskasstroom -46 miljoen €, voornamelijk bestaande uit de netto interestbetalingen. De gerealiseerde wisselkoerswinsten op financieringsactiviteiten compenseerden de indekkingskosten en de transactiekosten te wijten aan de heronderhandelde doorlopende kredietfaciliteit.

Balans

Het werkkapitaal voor de Totale Groep bedroeg op het einde van het jaar 164 miljoen €, een daling van 13 miljoen € ten opzichte van eind 2022. Deze is grotendeels gekoppeld aan de stopzetting van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten. De behoefte aan werkkapitaal in de overige activiteiten nam toe. De handelsvorderingen stegen als gevolg van hogere verkoopprijzen en lagere factoring. Deze factoring bedroeg 164 miljoen €, een daling van 28 miljoen € ten opzichte van het begin van het jaar, deels als gevolg van de desinvestering van de Mexicaanse activiteiten. De handelsschulden daalden naar aanleiding van de lagere grondstofprijzen, net als de voorraden, maar deze laatste waren onvoldoende om de toename van het werkkapitaal te compenseren, deels omdat de voortdurende inspanningen om de toeleveringsketen te harmoniseren de implementatie van werkkapitaalefficiëntie tijdelijk beperkt.

De netto financiële schuld van de Totale Groep bedroeg 665 miljoen € aan het einde van het boekjaar, inclusief leaseverplichtingen van 133 miljoen €. De daling van 867 miljoen € aan het begin van het jaar is volledig toe te schrijven aan de desinvestering van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten begin mei. Er werd 200 miljoen € netto ontvangen van de overnemende partij, na aftrek van alle transactiekosten en aanpassingen na afsluiting, evenals na aftrek van overblijvende kas- en geldmiddelen in dit bedrijf. Er blijft een bedrag van 29 miljoen € over te dragen opbrengst verschuldigd binnen de komende vijf jaar, die opgenomen werd als langlopende vorderingen op de balans.

De hefboomratio van de Totale Groep bedroeg aan het einde van de periode 3,3 keer de aangepaste EBITDA van de afgelopen twaalf maanden, exclusief de bijdrage van de Mexicaanse activiteiten. De verbetering ten opzichte van 6,4 keer aan het begin van het jaar is het resultaat van de aanzienlijke stijging van de aangepaste EBITDA, en laat voldoende ruimte ten opzichte van de onderhoudsconvenanten die van toepassing zijn op de doorlopende kredietfaciliteit.

De bruto financiële schuld van de Totale Groep daalde van 1.076 miljoen € tot 834 miljoen €, als gevolg van de terugbetaling van de termijnlening van 220 miljoen € in het tweede kwartaal. De brutoschuld sluit 168 miljoen € aan geldmiddelen en kasequivalenten uit, en bestaat uit de obligatielening van 580 miljoen € tegen een vaste rente van 3,5% die vervalt in juli 2026, uit 133 miljoen € aan leaseverplichtingen en uit 115 miljoen € die getrokken werd op de doorlopende kredietfaciliteit. Meer informatie over die faciliteit, die werd verlengd tot december 2025, is te vinden in de financiële toelichtingen.

Vanaf 2022 worden de activiteiten in de opkomende markten gerapporteerd als activa aangehouden voor verkoop. De nettowaarde hiervan (activa minus gerelateerde verplichtingen) daalde van 412 miljoen € aan het begin van het boekjaar tot 160 miljoen € aan het einde van de periode, dankzij de verkoop van Mexicaanse bedrijfsactiviteiten en de verkoop van enkele kleinere activa, evenals een stijging van de netto kaspositie en de waarde van de overblijvende activa.

Vrijwaringsclausule

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex’ toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde resultaten. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden.

Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstgerichte verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport.

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en er moet hier geen vertrouwen aan gehecht worden.

De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen weer in miljoen € voor om transparant te zijn. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.

Bedrijfsinformatie

Het bovenstaande persbericht en de bijbehorende financiële informatie van Ontex Groep NV voor de twaalf maanden eindigend op 31 december 2023 werd goedgekeurd voor publicatie overeenkomstig een besluit van de raad van bestuur van 7 februari 2024.

