Verkkokauppa.com Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Vakaa suoritus erittäin hintavetoisessa markkinassa vuoden viimeisellä neljänneksellä

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Loka-joulukuu 2023 lyhyesti

Liikevaihto oli 150,6 miljoonaa euroa (154,9)

Myyntikate oli 23,1 miljoonaa euroa (21,9) eli 15,3 % (14,1 %) liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) oli 1,8 miljoonaa euroa (0,8) eli 1,2 % (0,5 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (0,8) eli 1,1 % (0,5 %) liikevaihdosta

Kauden tulos oli 1,2 miljoonaa euroa (0,5)

Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,01)

Investoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (2,6)

Liiketoiminnan rahavirta oli 17,8 miljoonaa euroa (15,5)

Tammi–joulukuu 2023 lyhyesti

Liikevaihto oli 502,9 miljoonaa euroa (543,1)

Myyntikate oli 80,9 miljoonaa euroa (80,6) eli 16,1 % (14,8 %) liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) oli 4,7 miljoonaa euroa (2,3) eli 0,9 % (0,4 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,1 miljoonaa euroa (3,5) eli 1,2 % (0,6 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoisuuteen vaikutti yhteensä 1,4 miljoonaa euroa (1,2), josta 1,2 miljoonaa euroa liittyi muutosneuvotteluiden kustannuksiin.

Kauden tulos oli 2,1 miljoonaa euroa (0,3)

Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,01)

Investoinnit olivat 1,9 miljoonaa euroa (9,3)

Liiketoiminnan rahavirta oli 20,3 miljoonaa euroa (1,5)

Hallituksen osingonjakoehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle: Yhtiön omavaraisuusasteen tervehdyttämiseksi hallitus esittää vuoden 2024 yhtiökokoukselle, että Verkkokauppa.com Oyj poikkeaa osingonjakopolitiikastaan, ja että tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Milj. euroa 10–12/2023 10–12/2022 Muutos 1–12/2023 1–12/2022 Muutos Liikevaihto 150,6 154,9 -2,8 % 502,9 543,1 -7,4 % Myyntikate 23,1 21,9 1,2 meur 80,9 80,6 0,3 meur Myyntikate, % 15,3 % 14,1 % 1,2 %-yks. 16,1 % 14,8 % 1,2 %-yks. Käyttökate 3,5 2,2 1,3 meur 11,1 7,8 3,2 meur Käyttökate, % 2,3 % 1,4 % 0,9 %-yks. 2,2 % 1,4 % 0,8 %-yks. Liikevoitto 1,8 0,8 1,0 meur 4,7 2,3 2,4 meur Liikevoitto, % 1,2 % 0,5 % 0,7 %-yks. 0,9 % 0,4 % 0,5 %-yks. Vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 0,8 0,8 meur 6,1 3,5 2,6 meur Vertailukelpoinen liikevoitto, % 1,1 % 0,5 % 0,5 %-yks. 1,2 % 0,6 % 0,6 %-yks. Kauden tulos 1,2 0,5 0,7 meur 2,1 0,3 1,7 meur Investoinnit 0,2 2,6 -2,4 meur 1,9 9,3 -7,3 meur Liiketoiminnan rahavirta 17,8 15,5 2,3 meur 20,3 1,5 18,8 meur

VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2024

Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2024 liikevaihdon pysyvän vuoden 2023 tasolla (2023: 502,9 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton (vertailukelpoinen EBIT) kasvavan vuodesta 2023 (2023: 6,1 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Vuonna 2023 Verkkokauppa.comin toimintaympäristöä leimasi epävarmuus inflaation talttumisesta sekä korkojen ja energian hintojen kehityksestä. Tämä vaikutti kuluttajien ostovoimaan. Kuluttajien luottamus omaan talouteen oli heikko koko vuoden ja yksityinen kulutus laski selvästi.

Varmistaakseen operatiivisen tehokkuuden sekä parantaakseen kilpailukykyään haastavassa markkinassa, yhtiö käynnisti alkuvuonna tulosparannusohjelman. Ohjelma keskittyi valikoiman optimointiin sekä varaston, toimitusvirtojen ja organisaatiorakenteen tehostamiseen. Tulosparannusohjelmalla saavutettiin tavoitellut tulokset, ja kannattavuus parani. Keskityimme kustannusten ja varastoarvon tervehdyttämiseen, mikä johti merkittävästi parempaan kassavirtaan. Vuonna 2023 vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2,6 miljoonaa euroa 6,1 miljoonaan euroon (3,5 milj. e). Yhtiön liikevaihto laski 7,4 prosenttia ja oli 502,9 miljoonaa euroa (543,1 milj. e).

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kodinelektroniikan markkina pieneni 5 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon edellisvuonna. Verkkokauppa.com suoriutui hyvin laskeneessa markkinassa. Online-myynti piristyi hieman edellisvuodesta ja ydinkategorioissa myynti kasvoi 2 prosenttia. Omien tuotemerkkien myynti oli vahvaa kasvaen 29 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Markkinoilla vallinnut kireä hintakilpailu vaikutti myyntikatteeseen, ja se oli 15,3 prosenttia.

Kuluneen vuoden aikana tehtiin useita hankkeita ylivertaisen asiakaskokemuksen tarjoamiseksi. Verkkokauppa koki yhtiön historian merkittävimmän uudistuksen. Yli 600 000 asukkaan pääkaupunkiseudulla aloitettiin tunnin pikatoimitukset ja Helsingin myymälästä voi nyt noutaa tilauksia ympäri vuorokauden. Lisäksi uutena palveluna lanseerattiin täysin digitaalinen Vaihtokauppa-palvelu, joka madaltaa kynnystä kierrättää käytetyt puhelimet ja tietokoneet ja mahdollistaa laitteelle pidemmän elinkaaren.

Marraskuussa yhtiö julkaisi päivitetyn strategian kannattavan, markkinaa nopeamman kasvun kiihdyttämiseksi. Verkkokauppa.comin visiona on luoda ostamisen ja omistamisen uusi normaali. Strategian kulmakiviä ovat online-siirtymän vauhdittaminen tekemällä ostamisesta nopeaa, äärimmäisen miellyttävää ja edullista, uudet avaukset niin valikoiman kuin uusien markkinoiden osalta sekä palveluliiketoiminnan merkittävä kasvattaminen. Lisäksi yhtiö jatkaa automaation, omien toimintojen ja alustan kehittämistä tavoitteena yhä parempi kannattavuus.

Iso kiitos kuluneesta vuodesta kuuluu Verkkokauppa.comin henkilöstölle. Olemme määrätietoisesti parantaneet toimintaamme haastavassa kysyntätilanteessa. Liiketoimintamme on tänään kannattavampaa ja olemme viime vuotta kilpailukykyisempiä. Tarjoamamme asiakaskokemus on vuoden aikana parantunut ja pidämme vankkumattomasti kiinni periaatteestamme työskennellä aina asiakkaan puolella ja palveluksessa. Uskomme yhteisöömme, avoimuuteen ja ammattitaitoon, jonka myötä jokainen verkkisläinen voi ylpeästi palvella asiakkaita jokaisena päivänä.

TALOUDELLINEN KEHITYS

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Muutos



Muutos Milj. euroa 10–12/2023 10–12/2022 1–12/2023 1–12/2022 Liikevaihto 150,6 154,9 -2,8 % 502,9 543,1 -7,4 % Liikevoitto 1,8 0,8 1,0 meur 4,7 2,3 2,4 meur Liikevoitto, % 1,2 % 0,5 % 0,7 %-yks. 0,9 % 0,4 % 0,5 %-yks. - Vertailukelpoisuuteen liittyvät erät -0,2 0,0 -0,2 meur 1,4 1,2 0,2 meur Vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 0,8 0,8 meur 6,1 3,5 2,6 meur Vertailukelpoinen liikevoitto, % 1,1 % 0,5 % 0,5 %-yks. 1,2 % 0,6 % 0,6 %-yks.





Myynnin jakauma, osuus myynnistä, %



10–12/2023 10–12/2022 1–12/2023 1–12/2022 Asiakassegmentit Kuluttajat 72 % 70 % 70 % 69 % Yritysasiakkaat 22 % 22 % 23 % 24 % Vienti 6 % 8 % 7 % 7 % Myyntikanavat Verkkokauppa 63 % 61 % 62 % 61 % Kivijalkakauppa 31 % 30 % 32 % 32 % Tuotekategoriat Ydinkategoriat 87 % 83 % 86 % 84 % Kehittyvät kategoriat 13 % 17 % 14 % 16 % Vierailut verkkosivuilla, milj. 22.6 24.4 72.4 82.4

Myynti on toimitetuista ja matkalla olevista tuotteista. Verkko- ja kivijalkakaupan myynti ei sisällä vientiä.

Ydinkategoriat pitää sisällään IT:n (jonka tuoteryhmiä on mm. tietokoneet ja oheislaitteet sekä komponentit), Viihde (TV ja video, audio ja hifi, pelaaminen ja musiikki-instrumentit), mobiililaitteet (puhelimet, kamerat ja kellot), sekä pienet ja suuret kodinkoneet. Kehittyviin kategorioihin kuuluvat tuoteryhmät kuten urheilu, koti ja valaistus, ruoka ja juoma, lelut, lastentarvikkeet, grillaus ja keittiö, sekä laukut ja matkailu.

Loka-joulukuu 2023

Verkkokauppa.comin liikevaihto laski loka-joulukuussa 2,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 150,6 miljoonaa euroa (154,9). Vaikeassa markkinassa kuluttajamyynti oli vertailukauden tasolla. Yritysmyynti laski 2,9 prosenttia, ja vientiliiketoiminnan myynti 30,1 prosenttia. Kuluttajakaupan osuus myynnistä oli 72 prosenttia (70 %), ja yritysmyynnin osuus 22 prosenttia (22 %).

Ydinkategorioiden myynti kasvoi 1,5 prosenttia ja niiden osuus myynnistä oli 87 prosenttia (83 %). Erityisesti pienten kodinkoneiden myynti oli vilkasta kuluneella neljänneksellä, samoin IT- ja pelaaminen-kategorioiden tuotteet myivät vertailukautta paremmin. Kehittyvien kategorioiden myynti laski 23,8 prosenttia valikoiman optimoinnin myötä. Kehittyvien tuotekategorioiden osuus kokonaismyynnistä oli 13 prosenttia (17 %). Omien tuotemerkkien myynti oli vahvaa, ja kasvoi 28,7 prosenttia.

Verkkokauppa.comin online-myynti oli vertailukauden tasolla ja 63 prosenttia (61 %) myynnistä tehtiin verkkokaupassa. Kivijalkakauppojen myynti laski 2,6 prosenttia ja oli 31 prosenttia (30 %) yhtiön myynnistä. Vientiliiketoiminnan osuus yhtiön myynnistä oli 6 prosenttia (8 %).

Verkkokauppa.comin omarahoitteisten asiakasrahoituspalveluiden tuotot jatkoivat kasvuaan, ja olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,2) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot.

Henkilöstökulut laskivat loka–joulukuussa 10,5 prosenttia vertailukaudesta, ja olivat 9,9 miljoonaa euroa (11,1) Henkilöstökulujen laskuun vaikuttivat keväällä toteutetut muutosneuvottelut sekä myymälöiden ja logistiikan henkilöstöresurssien sopeuttaminen vallinneeseen kysyntätilanteeseen. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut nousivat 9,4 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 9,7 miljoonaa euroa (8,9). Liiketoiminnan muita kuluja nostivat asiakasrahoituksen luottotappiot ja niihin liittyvät varaukset, sekä sesonkikautena korkeammat markkinoinnin ja ulkopuolisen henkilöstön kustannukset.

Yhtiön liikevoitto (EBIT) loka–joulukuussa kasvoi 1,0 miljoonaa euroa ja oli 1,8 miljoonaa euroa (0,8). Vertailukaudella kannattavuutta heikensi 1,6 miljoonan euron varaston alaskirjaus. Liikevoitto oli 1,2 prosenttia (0,5 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 0,8 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 1,6 miljoonaa euroa (0,8). Vertailukelpoisuuteen vaikutti 0,2 miljoonaa euroa (0,0) liittyen aikaisempaan yrityskauppaan. Kauden tulos oli 1,2 miljoonaa euroa (0,5).

Osakekohtainen tulos loka–joulukuussa oli 0,03 euroa (0,01).

Tammi–joulukuu 2023

Verkkokauppa.comin liikevaihto laski tammi–joulukuussa 7,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 502,9 miljoonaa euroa (543,1).

Verkkokauppa.comin omarahoitteisten asiakasrahoituspalveluiden tuotot olivat 6,8 miljoonaa euroa (4,7) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot.

Henkilöstökulut laskivat tammi–joulukuussa 8,8 prosenttia vertailukaudesta, ja olivat 36,7 miljoonaa euroa (40,2). Henkilöstökuluihin sisältyi 1.0 miljoonaa euroa muutosneuvotteluihin liittyviä kustannuksia. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut olivat vertailukauden tasolla, 33,5 miljoonaa euroa (33,4). Vuoden aikana mm. ulkoisen varastoinnin ja markkinoinnin kulut laskivat, kun taas luottotappiot ja niihin liittyvät varaukset kasvoivat. Luottotappiovaraus oli joulukuun lopussa 1,2 miljoonaa euroa (0,8).

Yhtiön liikevoitto (EBIT) tammi-joulukuussa kasvoi 2,4 miljoonaa euroa ja oli 4,7 miljoonaa euroa (2,3). Liikevoitto oli 0,9 prosenttia (0,4 %) liikevaihdosta. Kannattavuuteen vaikutti tulosparannusohjelma, jonka myötä mm. valikoiman, varaston ja kustannusten tehostaminen sekä hinnoittelun optimointi ovat parantuneet. Vertailukaudella kannattavuutta heikensi 1,6 miljoonan euron varaston alaskirjaus. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 6,1 miljoonaa euroa (3,5). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä raportointikaudella oli 1,2 miljoonaa euroa liittyen muutosneuvotteluista syntyneisiin kustannuksiin ja 0.2 miljoonaa euroa yrityskauppaan. Vuonna 2022 vertailukelpoisuuteen vaikutti 1,2 miljoonaa euroa liittyen yrityskauppaan. Vuoden 2023 tulos oli 2,1 miljoonaa euroa (0,3).

Osakekohtainen tulos tammi-joulukuussa oli 0,05 euroa (0,01).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Vuonna 2023 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 20,3 miljoonaa euroa (1,5). Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 11,3 miljoonaa euroa (8,5). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,6).

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen lopussa ja pienimmät toisen vuosineljänneksen lopussa.

Vuonna 2023 investoinnit olivat 1,9 miljoonaa euroa (9,3), ja kohdistuivat pääosin verkkokaupan alustan ja sivuston uudistushankkeeseen sekä liiketoiminnan analytiikkaan liittyvään kehitykseen. Vuoden aikana yhtiö aktivoi taseeseen 0,9 miljoonaa euroa (0,8) palkkakustannuksia.

Vuoden 2023 lopussa Verkkokauppa.com konsernilla oli korollista rahalaitoslainaa yhteensä 21,3 miljoonaa euroa (24,1). Yhtiöllä on 25 miljoonaa euroa käyttämättömiä valmiusluottolimiittejä, jotka ovat voimassa vuoteen 2025 asti.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 677 (838). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Maaliskuussa 2023 Verkkokauppa.comissa käydyt muutosneuvottelut saatiin päätökseen. Yhtiö tarjosi muutosneuvotteluiden tueksi sekä ulkopuolista koulutusta muutoksessa elämiseen että koulutti sisäisesti muutosjohtamista. Yhtiössä panostettiin vuoden aikana työilmapiiriin, ja henkilöstön syke mitattiin neljä kertaa. Jatkuva johtajuusindeksi otettiin käyttöön osana ilmapiirimittausta. Vuonna 2023 yhtiön työtehtävien ja roolien tasavertaiseen hallintaan rakennettiin roolirakenne, joka tähtää oikeudenmukaisen palkkauksen ja paremman urakehityksen varmistamiseen.

YRITYSVASTUU

Vuonna 2023 Verkkokauppa.com edisti tavoitteitaan vastuullisuusohjelmansa mukaisesti. Vastuullisuusohjelma perustuu olennaisuuden perusteella valittuihin painopisteisiin ja teemoihin. Verkkokauppa.comin vastuullisuustyön ytimessä on myyminen tarpeeseen, samalla minimoiden asiakaspalautukset ja hävikki. Onnistumista mitataan tuotteiden palautusprosentin kautta, joka oli matala, 0,7 % (0,7).

Vastuullisuusohjelmansa mukaisesti Verkkokauppa.com tukee asiakkaitaan vastuullisten valintojen tekemisessä ja tarjoaa kiertotaloutta tukevia tuotteita ja palveluita. Yhtiö lanseerasi kiertotaloutta edistävän Vaihtokauppapalvelun, jonka myötä asiakas voi myydä toimivan käytetyn elektroniikkalaitteensa takaisin, saaden siitä laitteen arvoa vastaavan hyvityksen asiakastililleen. Palvelu toimii kokonaan verkossa, mikä madaltaa kynnystä toimivien käytettyjen laitteiden saamiseksi kiertoon ja edistää elektroniikkalaitteiden elinkaarien pidentämistä. Yhtiö laajensi käytettyjen tuotteiden valikoimaansa uusin kategorioihin ja yli sataan nimikkeeseen.

Henkilöstövastuuta toteutettiin panostamalla mm. muutosneuvotteluissa irtisanottujen tukemiseen, roolien ja palkkaluokkien kehittämiseen ja monimuotoisuustyöhön.

Verkkokauppa.com raportoi vastuullisuustyöstään muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevan EU-direktiivin (NFRD) sekä Suomen kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti osana hallituksen toimintakertomusta. Lisäksi yhtiö julkaisee kevään 2024 aikana erillisen vastuullisuusraportin. Yhtiö seuraa aktiivisesti kehittyvää yritysvastuulainsäädäntöä ja valmistautuu raportoimaan EU:n kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) mukaisesti tilikauden 2024 osalta.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Verkkokauppa.comin osake (VERK) Nasdaq Helsingin pörssissä tammi–joulukuussa 2023:

Osake-vaihto, kpl Osuus osake-kannasta, % Vaihdon arvo yhteensä,

milj. e Päätös-kurssi, euroa Ylin noteeraus, euroa Alin noteeraus, euroa Keskimääräi-nen kurssi, euroa 6 886 994 15,18 18 212 687 2,60 2,99 2,24 2,64

Verkkokauppa.comin markkina-arvo ja osakkeenomistajat

31.12.2023 Markkina-arvo (ilman omia osakkeita), milj. euroa 117,5 Osakkeenomistajia (joista hallintarekisteröityjä) 20 697 (8) Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten omistajien osuus, % 10,82 Kotitalouksien omistusosuus, % 56,12 Rahoitus- ja vakuutuslaitosten omistusosuus, % 14,18 Muiden kotimaisten sijoittajien osuus, % 19,02

Vuoden 2023 lopussa yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän omistajarekisterin mukaan olivat Samuli Seppälä (34,2 %), Keskinäinen Työeläkeyhtiö Varma (8,5 %), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (4,8 %), Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (4,8 %) ja Nordea Small Cap Fund (3,1 %)

Yhtiön osakepääoma 31.12.2023 oli 100 000 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 45 354 532 osaketta sisältäen yhtiön hallussa olevat 145 719 omaa osaketta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,32 prosenttia. Yhtiö on luovuttanut vuoden 2023 aikana yhteensä 125 538 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituksen sekä avainhenkilöiden osakepalkkioiden maksamista.

Osakkeisiin liittyvät valtuutukset

Yhtiön hallituksella oli vuoden 2023 lopussa voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 535 453 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä sekä päättää antaa yhteensä enintään 4 535 453 osaketta osakeannissa yhdellä tai useammalla päätöksellä. Molempien valtuutusten osakemäärä vastaa enintään kymmentä prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Lisätietoja Verkkokauppa.comin osakkeista ja osakkeenomistajista sekä johdon omistuksista löytyy yhtiön sijoittajasivuilta https://investors.verkkokauppa.com/fi



Liputusilmoitukset

Verkkokauppa.com Oyj vastaanotti 1.10.2023 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisesti kaksi liputusilmoitusta. Liputusvelvollisuuden alaisten osakkeiden ylintä määräysvaltaa käyttävä oikeushenkilö on vaihtunut Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä Sampo Oyj:stä Mandatum Oyj:hin 1.10.2023. Osittaisjakautumisen johdosta Mandatum Oyj:n omistus Verkkokauppa.com Oyj:ssä ylitti 5 %:n ja Sampo Oyj:n omistus alitti 5 %:n.

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Verkkokauppa.comilla on ollut toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnattu osakepohjainen kannustinjärjestelmä; suoriteperusteinen lisäosakeohjelma vuosille 2020–2022. Ohjelma päättyi vuonna 2022, mutta ohjelman viimeinen maksuerä toteutui toukokuussa 2023.

11.5.2023 Verkkokauppa.comin hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2023–2027) yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Hallitus päättää vuosittain ansaintajakson alkamisesta ja sen yksityiskohdista. Ensimmäisen ansaintajakson 2023–2025 ansaintakriteerinä on osakkeen kokonaistuotto (TSR).

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, jossa osallistujat voivat ansaita osakkeita palkkiona suorituksesta ja omasta sijoituksesta.

Osakepalkkioiden maksamisen yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä päätöksellä siten ole laimentavaa vaikutusta.

Liitetiedot-osion kohdassa 1.11 on kerrottu tarkemmin yhtiön osakepohjaisesta kannustin-järjestelmästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.3.2023. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2022 sekä hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen. Yhtiökokous muutti Verkkokauppa.comin yhtiöjärjestystä siten, että jatkossa yhtiökokous voidaan pitää niin kutsuttuna etäkokouksena.

Hallituksen kokoonpano 2023

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Johan Ryding, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma (puheenjohtaja). Lisäksi uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Robin Bade, Henrik Pankakoski ja Kati Riikonen.

Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin seuraavasti; tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja) ja Henrik Pankakoski sekä Kati Riikonen. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Arja Talma (puheenjohtaja), Kai Seikku ja Johan Ryding sekä Robin Bade.

Verkkokauppa.com julkisti pörssitiedotteen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä 30.3.2023, pörssitiedote on luettavissa yhtiön verkkosivuilla.

OSINKO

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 30.3.2023, että yhtiö poikkeaa osingonjakopolitiikastaan ja että tilikaudelta 2022 ei jaeta osinkoa.

JOHTORYHMÄ

14.12.2023 Verkkokauppa.com Oyj nimitti uudeksi henkilöstöjohtajaksi (CHRO) ja johtoryhmän jäseneksi kauppatieteiden tohtori Satu Berlinin. Berlin aloittaa tehtävässään 1.3.2024.

Vuoden 2023 lopussa Verkkokauppa.comin johtoryhmä koostui seuraavista jäsenistä:

Panu Porkka, toimitusjohtaja

Nina Anttila, toimitusketjujohtaja

Satu Berlin, henkilöstöjohtaja (1.3.2024 alkaen)

Mikko Forsell, talousjohtaja

Tatu Kaleva, kaupallinen johtaja

Pekka Litmanen, myyntijohtaja

Jyrki Tulokas, strategia- ja teknologiajohtaja

Suvituuli Tuukkanen, markkinointi- ja viestintäjohtaja

TULOSPARANNUSOHJELMA JA MUUTOSNEUVOTTELUT

Verkkokauppa.com käynnisti 16.1.2023 tulosparannusohjelman kannattavuuden turvaamiseksi, ja siihen liittyen yhtiö aloitti muutosneuvottelut. Tulosparannusohjelmalla tavoiteltiin vuositasolla 10 miljoonan euron tulosparannusta, josta vuoden 2023 aikana toteutui noin 6 miljoonaa euroa.

Verkkokauppa.com Oyj sai muutosneuvottelut päätökseen 9.3.2023. Neuvottelujen piirissä oli koko Verkkokauppa.com Oyj:n henkilöstö ja neuvottelujen lopputuloksena henkilöstömäärä väheni 75 työntekijällä. Henkilöstövähennysten lisäksi yhtiö lomautti kaikki yhtiön toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt ja johdon 14 päivän määräajaksi. Toimenpiteillä saavutettiin henkilöstökustannuksissa vuonna 2023 noin 4 miljoonan euron säästöt. Uudelleenjärjestelyistä syntyi 1,2 miljoonan euron kustannukset, jotka vaikuttavat tuloksen vertailukelpoisuuteen.

STRATEGIA

Verkkokauppa.com päivitti marraskuussa strategiansa kannattavan kasvun kiihdyttämiseksi kaudelle 2024–2028 ja strategiakauden taloudelliset tavoitteet. Verkkokauppa.com jatkaa markkinan edelläkävijänä visionaan luoda ostamisen ja omistamisen uusi normaali. Optimoidut tavaravirrat, automatisoitu sisälogistiikka sekä jakeluverkosto mahdollistavat markkinoiden nopeimmat toimitukset kattavasti. Laajeneva pikatoimituspalvelu on kansainvälisestikin vertailtuna edelläkäyvä. Strategian kulmakivinä on nykyliiketoiminnan kasvattaminen markkinaa nopeammin, uusina avauksina valikoiman laajentaminen, omat tuotemerkit ja uudet markkinat; palveluliiketoiminnan merkittävä kasvattaminen; sekä parempi kannattavuus omia toimintoja ja alustaa jatkuvasti kehittäen. Yhtiö hyödyntää tehokkaasti markkinoiden toipumisen, ja lisäksi uudet ja kestävät liiketoimintamallit tukevat Verkkokauppa.comin markkina-aseman vahvistumista.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiö tavoittelee strategiakauden 2024–2028 aikana markkinaa nopeampaa, yli 5 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua (CAGR), yli 5 prosentin liikevoittomarginaalia sekä kiinteiden kustannusten laskua alle 10 prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2028 loppuun mennessä. Tavoitteena on maksaa 60–80 prosenttia vuotuisesta nettotuloksesta kasvavina kvartaaliosinkoina.

Yhtiön omavaraisuusasteen tervehdyttämiseksi hallitus esittää vuoden 2024 yhtiökokoukselle, että vuoden 2023 tuloksesta ei makseta osinkoa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA PALKITSEMISRAPORTTI

Verkkokauppa.com julkaisee erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance) sekä palkitsemisraportin vuodelta 2023 suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitys kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Asiakirjat ovat saatavilla Verkkokauppa.comin verkkosivuilla erillään hallituksen toimintakertomuksesta viimeistään 26.2.2024 alkavalla viikolla (viikko 9).

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan järjestäytymiskokouksessa 27.6.2023 nimitettiin seuraavat jäsenet toimikuntaan: Samuli Seppälä, Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään; toimikunnan puheenjohtajana toimien Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä ja Jukka Järvelä, Head of Equities, Mandatum Asset Management, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön nimeämänä. Arja Talma, Verkkokauppa.comin hallituksen puheenjohtaja osallistuu asiantuntijajäsenenä toimikunnan työhön.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

18.1.2024 osakkeenomistajien nimitystoimikunta tiedotti ehdotuksistaan 4.4.2024 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotuksen mukaisesti hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan: Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Samuli Seppälä ja Arja Talma, ja uusiksi jäseniksi ehdotetaan Irmeli Rytköstä ja Enel Sintosta. Hallituksen jäseniksi ehdotettujen uusien jäsenten henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla, osoitteessa

https://investors.verkkokauppa.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2024.

Hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan Arja Talman hallituksen puheenjohtajaksi. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Samuli Seppälää lukuun ottamatta.

Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille nimitystoimikunta ehdottaa maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa, ja kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa. Ehdotetut vuosi- ja valiokuntapalkkiot vastaavat hallituksen nykyisiä palkkioita. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina.

Hallituksen valiokuntiin valittaville jäsenille ehdotetaan maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyessä: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa, tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa, kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa, ja kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.

Valiokuntien palkkiot ehdotetaan maksettavan rahana. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

LÄHIAJAN RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan, yritystransaktioiden ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin, lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamiseen sekä muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen ja ne saattavat vaatia yhtiötä muuttamaan liiketoimintamallia.

Kodinelektroniikan kysyntä, tuotteiden saatavuus ja kilpailuympäristö vaikuttavat Verkkokauppa.comin liiketoimintaan. Yhtiö kohtaa riskejä kuluttaja- ja yritysasiakaskysyntään, -käyttäytymiseen ja mieltymyksiin, toimitusketjun häiriöihin ja kiihtyneen kilpailutilanteeseen liittyen.

Verkkokauppa.com on altistunut maailman geopoliittisten tilanteiden ja makrotalouden muutoksille, joilla voi olla vaikutus yhtiön operatiiviseen tai taloudelliseen suoriutumiseen. Mm. yrityksiä kohtaan tehtyjen palvelunestohyökkäysten määrän on nähty kasvaneen. Epävarmuudet liittyen voimistuneisiin geopoliittisiin selkkauksiin, Ukrainan kriisiin sekä makrotalouteen, kuten inflaatio sekä rahoitusmarkkinoiden käyttäytyminen ja muutokset työllisyystilanteessa saattavat heikentää kuluttajien ja yritysten ostovoimaa ja investointikykyä. Suomen talous on taantumassa, ja talouskehitys jatkuu heikkona vuonna 2024. Talouden odotetaan alkavan elpyä vuoden 2024 lopulla*. Talouden kehitys voi vaikuttaa yhtiön operatiiviseen tai taloudelliseen suoriutumiseen. Tällä hetkellä näkyvyys talouden kehityskäänteeseen on rajoittunut.



*Suomen Pankki, Talouden ennuste 19.12.2023.

VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2024

Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2024 liikevaihdon pysyvän vuoden 2023 tasolla (2023: 502,9 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton (vertailukelpoinen EBIT) kasvavan vuodesta 2023 (2023: 6,1 miljoonaa euroa).

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Verkkokauppa.comin osinkopolitiikan mukaan yhtiön tavoitteena on maksaa 60–80 prosenttia vuotuisesta nettotuloksesta kasvavina kvartaaliosinkoina.

Yhtiön omavaraisuusasteen tervehdyttämiseksi hallitus esittää vuoden 2024 yhtiökokoukselle, että Verkkokauppa.com Oyj poikkeaa osingonjakopolitiikastaan, ja että tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa.

VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu järjestettäväksi torstaina 4.4.2024. Kokous pidetään virtuaalisena etäkokouksena. Verkkokauppa.comin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen pörssitiedotteella.

TULEVAT TALOUDELLISET TIEDOTTEET, TILINPÄÄTÖS JA YHTIÖKOKOUS

Verkkokauppa.com Oyj:n tapahtumat ja taloudellisten katsausten julkistus:

- Vuoden 2023 tilinpäätös sekä hallinnointiraportti ja palkitsemispolitiikka viikolla 9, 2024

- Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 4.4.2024 klo 14 etäkokouksena

- Vuoden 2024 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus torstaina 25.4.2024

- Vuoden 2024 puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta torstaina 18.7.2024

- Vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsaus torstaina 24.10.2024

- Tilinpäätöstiedote vuodelta 2024 torstaina 6.2.2025.

