Ontex krijgt A- rating voor transparantie over klimaatactie

Aalst, België, 8 februari 2024 – Ontex (Euronext: ONTEX) kondigt trots aan een A- rating te hebben ontvangen voor leiderschap op het gebied van transparantie en klimaatactie in 2023. Ontex kreeg de beoordeling uit een groep van 23.000 bedrijven die werden geëvalueerd door de internationale NGO Carbon Disclosure Project (CDP) en behoorde tot de top 6 % van de geëvalueerde bedrijven.

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, zei: "Ik ben er trots op dat Ontex met succes de koolstofuitstoot van zijn activiteiten met meer dan 50% heeft verminderd in slechts 3 jaar. We focussen op duurzaamheid en helpen zo onze klanten, die steeds meer koolstof bannen uit hun toeleveringsketens, en ook toekomstige generaties. Samen komen we dichter bij ons doel van netto nulemissies en het veiligstellen van zakelijk succes op de lange termijn."

Ontex heeft zijn A- score voor klimaatactie behaald door transparant te zijn over hoe het koolstof uitstoot en waar het de uitstoot vermindert, en door meer dan 90% van de elektriciteit die wereldwijd in zijn fabrieken wordt gebruikt - 100% in zijn Europese fabrieken - uit hernieuwbare bronnen te halen.

De inspanningen van Ontex op het gebied van klimaatactie maken deel uit van de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf voor 2030, die ook acties omvat om positieve verandering in de hele toeleveringsketen te stimuleren.

Dit jaar bevestigt Ontex opnieuw zijn positieve CDP B score voor Forests Disclosure, wat aangeeft dat het bedrijf in staat is om met bos gelinkte effecten, risico's en opportuniteiten te meten en te beheren. Ontex betrekt een reeks grondstoffen uit het bos, van viscose en pulp tot verpakkingen op basis van hout. De interne mechanismen van het due diligence-systeem van het bedrijf helpen bij het beoordelen, beperken en voorkomen van risico's. Deze risico’s zijn vooral gelinkt aan ontbossing of andere niet-duurzame praktijken in de kwetsbare toeleveringsketen van deze materialen. Een van de belangrijkste waarborgen van Ontex is ervoor te zorgen dat 100% van de materialen op houtbasis afkomstig zijn van gecertificeerde of gecontroleerde bronnen. Jaar na jaar boekt Ontex solide vooruitgang in het verhogen van het aandeel gecertificeerde materialen, met als hoogtepunt meer dan 90% gecertificeerde materialen in 2023.

Het jaarlijkse openbaarmakingsproces van CDP wordt algemeen erkend als de gouden standaard voor milieutransparantie van bedrijven. Meer dan 25.000 organisaties over de hele wereld hebben in 2023 gegevens bekendgemaakt via CDP, met meer dan 23.000 bedrijven – waaronder beursgenoteerde bedrijven met een wereldwijde marktkapitalisatie van tweederde.

De volledige lijst van bedrijven die dit jaar de CDP A-lijst hebben gehaald, is hier beschikbaar:



CDP vraagt bedrijven om vragenlijsten in te vullen om hun voortgang op het gebied van milieubeheer te beoordelen. Reagerende bedrijven worden beoordeeld op opeenvolgende niveaus die de stappen vertegenwoordigen die een bedrijf doorloopt op weg naar milieubeheer. De niveaus zijn No disclosure (F), Disclosure (D), Awareness (C), Management (B) en Leadership (A).

De volledige methodologie en criteria voor de A-lijst zijn beschikbaar op de website van CDP op:



Voor meer informatie over de duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen van Ontex, ga naar https://ontex.com/sustainability of raadpleeg het laatste jaarverslag van Ontex.

Beleggers Geoffroy Raskin investor.relations@ontexglobal.com

Media Maarten Verbanck corporate.communications@ontexglobal.com



Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van hygiënische producten en oplossingen voor retailers en gezondheidszorg, met expertise in babyverzorging, vrouwelijke verzorging en verzorging voor volwassenen. De innovatieve producten van Ontex worden in zo'n 100 landen verdeeld via toonaangevende retailermerken, lifestylemerken en Ontex-merken. Ontex heeft wereldwijd zo'n 7.500 mensen in dienst en is aanwezig in 20 landen, met hoofdzetel in Aalst, België. Ontex is genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, bezoek ontex.com of volg Ontex op LinkedIn , Facebook , Instagram en YouTube .

Over CDP

CDP is een non-profitorganisatie die een wereldwijd systeem beheert waarmee bedrijven, steden, staten en regio’s hun milieu-impact kunnen bekendmaken. CDP, opgericht in 2000, werkt samen met ongeveer 740 financiële instellingen met meer dan $ 137 biljoen aan activa. De organisatie was een pionier op het gebied van het gebruik van kapitaalmarkten en inkoop-afdelingen om bedrijven te motiveren hun milieueffecten bekend te maken, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, watervoorraden te beheren en bossen te beschermen. Meer dan 25.000 organisaties over de hele wereld hebben in 2023 gegevens bekendgemaakt via CDP, met meer dan 23.000 bedrijven - waaronder beursgenoteerde bedrijven die goed zijn voor twee derde van alle marktkapitalisatie ter wereld - en meer dan 1.100 steden, staten en regio's. CDP is volledig afgestemd op de TCFD en beschikt over de grootste milieudatabase ter wereld, en CDP-scores worden op grote schaal gebruikt om investerings- en inkoopbeslissingen te nemen in de richting van een koolstofvrije, duurzame en veerkrachtige economie. CDP is een van de oprichters van het Science Based Targets-initiatief, de We Mean Business Coalition, de Investor Agenda en het Net Zero Asset Managers-initiatief. Bezoeken cdp.net of volg @CDP voor meer informatie.

ONTEX GROUP NV Korte Keppestraat 21 9320 Erembodegem (Aalst)

