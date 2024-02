Kering - Communiqué - Résultats annuels 2023

RÉSULTATS ANNUELS 2023

Chiffre d’affaires : 19 566 M€

-4% en données publiées, -2% en comparable

Résultat opérationnel courant en baisse à 4 746 M€

Résultat net part du Groupe : 2 983 M€

Dividende ordinaire proposé : 14 € par action

« Au cours de cette année difficile pour le Groupe, nous avons renforcé notre organisation et pris des mesures décisives pour accroître encore davantage la visibilité et l’exclusivité de nos Maisons. Nous nous attachons à redynamiser Gucci, en nous appuyant sur l’alliance unique d’artisanat, d’héritage italien et de modernité qui caractérise cette Maison iconique. Le lancement de Kering Beauté et l’acquisition de Creed, Maison historique de haute parfumerie, nous permettront de prendre notre part d’un marché en croissance constante. Dans un environnement qui demeure incertain en ce début d’année, notre investissement continu dans nos Maisons pèsera à court terme sur nos résultats. L’expérience acquise au cours du développement remarquable du Groupe dans la dernière décennie nous rend confiants pour réaliser nos ambitions à long terme. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Le chiffre d’affaires 2023 atteint 19,6 milliards d’euros en 2023, en retrait de 4% en données publiées, incluant des effets de change et de périmètre importants (respectivement -4% et +2%), et de 2% en comparable. Les ventes dans le réseau en propre, qui inclut l’e-commerce, sont stables en comparable sur l’année. Le chiffre d’affaires Wholesale et Autres s’inscrit en baisse de 11% en comparable, alors que le Groupe poursuit le renforcement de l’exclusivité de la distribution des Maisons.

atteint 19,6 milliards d’euros en 2023, en retrait de 4% en données publiées, incluant des effets de change et de périmètre importants (respectivement -4% et +2%), et de 2% en comparable.

Au quatrième trimestre 2023 , le chiffre d’affaires est en retrait de 6% en données publiées et en retrait de 4% en comparable. Les ventes dans le réseau en propre sont en baisse de 2% en comparable. L’activité est en croissance en Asie-Pacifique et au Japon. Les tendances en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord s’améliorent séquentiellement.





, le chiffre d’affaires est en retrait de 6% en données publiées et en retrait de 4% en comparable. Les ventes dans le réseau en propre sont en baisse de 2% en comparable. L’activité est en croissance en Asie-Pacifique et au Japon. Les tendances en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord s’améliorent séquentiellement. Le résultat opérationnel courant 2023 atteint 4,7 milliards d’euros, en baisse de 15% par rapport à 2022. La marge opérationnelle courante s’établit à 24,3% en 2023, contre 27,5% en 2022.





atteint 4,7 milliards d’euros, en baisse de 15% par rapport à 2022. La marge opérationnelle courante s’établit à 24,3% en 2023, contre 27,5% en 2022. Le résultat net part du Groupe 2023 s’élève à 3,0 milliards d’euros.





s’élève à 3,0 milliards d’euros. Le cash-flow libre opérationnel 2023 s’établit à 2,0 milliards d’euros. Hors acquisitions et cessions immobilières, il atteint 3,3 milliards d’euros.



Indicateurs financiers

(En millions d’euros) 2023 2022 Variation



Chiffre d’affaires 19 566 20 351 -4% variation en comparable (1) -2% Résultat opérationnel courant 4 746 5 589 -15% en % du chiffre d’affaires 24,3% 27,5%



EBITDA 6 569 7 255 -9% en % du chiffre d’affaires 33,6% 35,6% Résultat net part du Groupe 2 983 3 614 -17% Résultat net part du Groupe récurrent (2) 3 061 3 747 -18%

(1) Variation à périmètre et taux de change comparables.

(2) Résultat net part du Groupe récurrent : résultat net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants.

Performances opérationnelles

Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) 2023 2022 Variation en publié Variation en comparable

(1) Gucci 9 873 10 487 -6% -2% Yves Saint Laurent 3 179 3 300 -4% -1% Bottega Veneta 1 645 1 740 -5% -2% Autres Maisons 3 514 3 874 -9% -8% Kering Eyewear et Corporate 1 568 1 139 +38% +11% Eliminations (213) (189) - - KERING 19 566 20 351 -4% -2%

(1) Variation à périmètre et taux de change comparables.





Résultat opérationnel courant



(En millions d’euros) 2023 2022 Variation Gucci 3 264 3 732 -13% Yves Saint Laurent 969 1 019 -5% Bottega Veneta 312 366 -15% Autres Maisons 212 558 -62% Kering Eyewear et Corporate (7) (88) +92% Eliminations (4) 2 - KERING 4 746 5 589 -15%

Gucci

Le chiffre d’affaires 2023 de Gucci s’établit à 9,9 milliards d’euros (-6% en données publiées et -2% en comparable). Les ventes dans le réseau en propre, qui représentent 91% de l’activité, s’inscrivent à -2% en comparable. Dans le réseau Wholesale, les ventes sont en retrait sur l’année (-5% en comparable).

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d’affaires de Gucci recule de 4% en comparable. Les ventes dans le réseau en propre s’établissent à -4% en comparable, avec une amélioration séquentielle en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, ainsi que de la Maroquinerie et du Prêt-à-porter Femme. A la fin du trimestre, Gucci a rouvert sa boutique historique de Milan, via Monte Napoleone. Dans le réseau Wholesale, les ventes sont en croissance de 3% en comparable sur le trimestre.

Le résultat opérationnel courant de Gucci en 2023 atteint 3,3 milliards d’euros. La marge opérationnelle courante s’établit à 33,1% sur l’année, reflétant notamment les investissements réalisés pour mettre en œuvre la stratégie de la Maison, induisant une contraction de la marge.

Yves Saint Laurent

En 2023, Yves Saint Laurent a réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros (-4% en données publiées et -1% en comparable). L’activité dans le réseau en propre est en croissance de 4% en comparable, tandis que le réseau Wholesale, dont la rationalisation s’est poursuivie, est en retrait de 26% en comparable.

Au quatrième trimestre 2023, les ventes s’inscrivent à -5% en comparable, avec un chiffre d’affaires stable dans le réseau en propre. Yves Saint Laurent a réalisé de bonnes performances en Asie-Pacifique et au Japon, tandis que les ventes en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest sont en retrait, mais en amélioration séquentielle. Le trimestre a été marqué par l’ouverture de la plus grande boutique au monde de la Maison, sur les Champs-Elysées. Le chiffre d’affaires Wholesale est en baisse de 39% sur le trimestre.

Yves Saint Laurent enregistre un résultat opérationnel courant de près d’un milliard d’euros en 2023 et sa marge opérationnelle courante demeure supérieure à 30%.

Bottega Veneta

En 2023, le chiffre d’affaires de Bottega Veneta atteint 1,6 milliard d’euros (-5% en données publiées et -2% en comparable). L’activité du réseau en propre est en croissance, à 4% en comparable, tandis que le réseau Wholesale est en retrait de 24% en comparable, conformément à la stratégie de la Maison.

Les ventes du quatrième trimestre 2023 sont en baisse de 4% en comparable, avec une hausse de 5% dans le réseau en propre. Cette croissance est portée par la très bonne performance de Bottega Veneta en Amérique du Nord, et des signes encourageants en Asie Pacifique et notamment en Chine Continentale. Les ventes Wholesale s’établissent à -37% en comparable.

Sur l’année, Bottega Veneta enregistre un résultat opérationnel courant de 312 millions d’euros, soit une marge opérationnelle courante de 19%, sous l’effet du réinvestissement dans la Maison.

Autres Maisons

Le chiffre d’affaires 2023 des Autres Maisons s’élève à 3,5 milliards d’euros (-9% en données publiées et -8% en comparable). L’activité dans le réseau en propre est en croissance (+3% en comparable), tandis que l’activité Wholesale est en retrait de 29% en comparable.

Au cours du quatrième trimestre 2023, les ventes des Autres Maisons sont en retrait de 5% en comparable. L’activité dans le réseau en propre sur le trimestre progresse de 4%. Les ventes du réseau Wholesale reculent de 30%.

Les tendances s’améliorent significativement pour Balenciaga en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest et la Maison délivre une solide performance en Asie-Pacifique. Alexander McQueen est en croissance dans son réseau en propre grâce à ses collections de Prêt-à-Porter. Quant à Brioni, la Maison réalise à nouveau un très bon trimestre.

L’excellente dynamique des Maisons de Joaillerie se poursuit, avec une croissance à deux chiffres au quatrième trimestre, portée par le succès de l’ensemble des collections.

Le résultat opérationnel courant 2023 des Autres Maisons s’établit à 212 millions d’euros et la marge opérationnelle courante est en baisse, à 6%.

Kering Eyewear et Corporate

En 2023, le chiffre d’affaires de Kering Eyewear atteint un niveau record à 1,5 milliard d’euros (+35% en données publiées et +10% en comparable), bénéficiant de la consolidation de Maui Jim et de l’excellent développement du portefeuille de marques. Au quatrième trimestre, les ventes sont en hausse de 6% en comparable.

Le résultat opérationnel courant de Kering Eyewear augmente fortement, à 276 millions d’euros, grâce à la contribution de Maui Jim et à la taille désormais atteinte par la division Eyewear.

Après prise en compte de Kering Beauté et des coûts du Corporate, le résultat opérationnel courant du segment est en amélioration, à -7 millions d’euros. La profitabilité élevée de Creed permet de compenser les coûts de lancement de Kering Beauté.

Performances financières

En 2023, le résultat financier est négatif à hauteur de -410 millions d’euros.

Le taux d’impôt effectif sur résultat courant s’établit à 27,4%.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 3,0 milliards d’euros.

Le résultat net par action s’élève à 24,40 euros.

Flux de trésorerie et structure financière

Le cash-flow libre opérationnel du Groupe s’établit en 2023 à 2,0 milliards d’euros. Hors acquisitions et cessions immobilières, il atteint 3,3 milliards d’euros.

Au 31 décembre 2023, Kering affiche un endettement financier net de 8,5 milliards d’euros, en hausse sous l’effet notamment des acquisitions réalisées au cours de l’exercice.

Dividende

Le Conseil d’administration de Kering du 7 février 2024 a décidé de proposer à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, qui se tiendra le 25 avril 2024, de distribuer au titre de cet exercice un dividende en numéraire de 14,00 euros par action.

Un acompte sur ce dividende en numéraire de 4,50 euros par action a été mis en paiement le 17 janvier 2024. Le solde de 9,50 euros serait mis en paiement le 6 mai 2024 sur les positions arrêtées le 3 mai 2024 au soir. Le détachement du coupon interviendrait le 2 mai 2024 au matin.

Perspectives

S’inscrivant dans une vision de long terme, Kering investit pour développer ses Maisons afin qu’elles renforcent sans cesse leur désirabilité et l’exclusivité de leur distribution, assurent le parfait équilibre entre innovation créative et intemporalité, et garantissent à leurs clients les plus hauts standards de qualité, de durabilité et d’expérience. En dépit de la persistance d’incertitudes économiques et géopolitiques, Kering continuera de déployer sa stratégie et sa vision, avec deux ambitions : d’une part, s’inscrire dans une trajectoire de croissance profitable à long terme, et d’autre part confirmer son statut parmi les groupes les plus influents de l’industrie du Luxe.

Pour 2024, dans un contexte où la croissance du secteur devrait continuer à se normaliser, l'impact de cette stratégie d’investissement pèsera sur le résultat opérationnel courant annuel du Groupe (sur la base du périmètre de consolidation et des taux de change au 31 décembre 2023), qui devrait s’afficher en retrait par rapport au niveau publié en 2023, particulièrement au premier semestre. Le Groupe s’attachera à privilégier les dépenses et investissements nécessaires au développement et à la croissance à long terme de ses Maisons, tout en restant vigilant et discipliné sur sa structure de coûts.

***

Le Conseil d’administration de Kering s’est réuni le 7 février 2024 sous la présidence de François-Henri Pinault, et a arrêté les comptes consolidés pour l’exercice 2023. Ces comptes ont été audités et leur certification est en cours.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 49 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros.

EXTRAIT DES COMPTES CONSOLIDÉS ET AUTRES

INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉSULTATS ANNUELS 2023



SITUATION AU 31 DECEMBRE 2023







COMPTES AUDITÉS, CERTIFICATION EN COURS



Sommaire Page Principaux faits marquants et annonces intervenus depuis le 1er janvier 2023 8 Compte de résultat consolidé 11 État du résultat global consolidé 12 Bilan consolidé 13 Tableau de variation des capitaux propres consolidés 14 Tableau des flux de trésorerie consolidés 15 Evolution du chiffre d’affaires trimestriel 16 Principales définitions 17

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET ANNONCES INTERVENUS DEPUIS LE 1er JANVIER 2023

Lancement du « Circular Hub », première plateforme dédiée à la circularité en Italie

21 février 2023 - Avec le soutien de Kering, Gucci a inauguré le 21 février 2023 le « Circular Hub », première plateforme dédiée à l’économie circulaire pour le secteur du Luxe, en Italie. Son objectif est d’accélérer la transformation de l’industrie du Luxe italienne en intégrant les enjeux de circularité à l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis les matières premières et le design, en passant par l’optimisation de la production et de la logistique. Cette plateforme d’innovation sert à la fois à la conception et la fabrication de produits circulaires mais aussi à la recherche de nouvelles solutions.

Kering Eyewear acquiert le fabricant français UNT

13 mars 2023 - Kering Eyewear a renforcé son positionnement dans l’industrie de la lunetterie de Luxe en acquérant 100 % de UNT, Usinage & Nouvelles Technologies le 30 juin 2023. Basé dans le Jura, UNT joue un rôle clé dans la fabrication de composants mécaniques en métal haute-précision pour la lunetterie de Luxe.

Kering se fixe un nouveau cap en matière de développement durable avec un objectif de réduction de 40 % de ses émissions absolues à l’échelle du Groupe

17 mars 2023 - Kering a annoncé s’engager à réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2035, par rapport à 2021. Ce nouvel objectif, qui couvre les scopes 1, 2 et 3 du Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) contribue à faire évoluer la stratégie de développement durable du groupe et représente une étape nécessaire pour accélérer la mise en œuvre de sa vision d’un Luxe moderne et responsable.

Enquête préliminaire de la Commission européenne

19 avril 2023 - Dans le cadre d'une inspection menée au titre d'une enquête préliminaire dans le secteur de la mode dans plusieurs pays et en vertu des règles de concurrence de l’Union européenne, la Commission européenne a débuté le 18 avril 2023 une inspection dans les locaux italiens de Gucci, filiale de Kering. Le Groupe coopère pleinement avec la Commission dans le cadre de cette enquête.

Kering inaugure son nouveau siège italien dans le centre de Milan

25 mai 2023 - Kering a annoncé l’ouverture de ses nouveaux bureaux milanais, d’une surface de 9 500 m². Kering occupe les six étages du Palazzo Pertusati, situé sur l’artère centrale Via Senato.

Acquisition de la Maison de haute parfumerie Creed par Kering Beauté

26 juin 2023 - L’acquisition de 100 % de Creed par Kering Beauté, annoncée le 26 juin 2023, a été finalisée le 17 octobre 2023. Elle est consolidée dans les comptes de Kering depuis le 1er novembre 2023. Cette acquisition constitue une étape majeure pour Kering Beauté. En parfaite complémentarité avec le portefeuille de Maisons de Luxe emblématiques du Groupe, elle permet à l’entité d’atteindre une taille substantielle et la dote d’une plateforme permettant de soutenir le développement futur d’autres fragrances, grâce notamment au réseau de distribution mondial de Creed.

Prise de participation significative de Kering dans Valentino

27 juillet 2023 - Kering a acquis une participation de 30 % dans Valentino pour un montant de 1,7 milliard d’euros auprès de Mayhoola dans le cadre d’un partenariat stratégique laissant la possibilité d'une entrée de Mayhoola au capital de Kering. Cet accord comprend une option permettant à Kering d’acquérir 100 % de la Maison de Couture au plus tard en 2028. Cette participation est reconnue dans les comptes de Kering selon la méthode de la mise en équivalence à compter du 30 novembre 2023.

La Maison Boucheron acquiert un atelier de Haute Joaillerie

6 novembre 2023 - Dans le cadre de sa stratégie de développement, la Maison Boucheron a renforcé sa capacité de production en acquérant le 31 octobre 2023 un atelier de Haute Joaillerie regroupant une soixantaine d’artisans près de la Place Vendôme à Paris.

Émissions obligataires

Dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe, Kering a réalisé trois émissions obligataires en 2023, concourant à l’accroissement de la flexibilité financière du Groupe, permettant à la fois le refinancement de sa dette existante et de récentes acquisitions. L'accueil très favorable de ces émissions par les investisseurs obligataires a confirmé la confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe. La dette long terme du Groupe est notée « A » par Standard & Poor's avec perspective stable.

Emission du 20 février 2023, composée de deux tranches pour un montant total de 1,5 milliard d'euros, se répartissant en :





- une tranche de 750 millions d’euros à 6 ans assortie d’un coupon de 3,25 %

- et une tranche de 750 millions d’euros à 10 ans assortie d’un coupon de 3,375 %.

Cette émission permet le refinancement de la dette existante du Groupe ainsi que, pour partie, le financement de l’acquisition de Maui Jim.

Emission du 29 août 2023, composée de quatre tranches pour un montant total de 3,8 milliards d’euros, se répartissant en :





- une tranche de 750 millions d’euros à 2 ans assortie d’un coupon de 3,75 %,

- une tranche de 750 millions d’euros à 4 ans assortie d’un coupon de 3,625 %,

- une tranche de 1 milliard d’euros à 8 ans assortie d’un coupon de 3,625 %,

- une tranche de 1,3 milliard d’euros à 12 ans assortie d’un coupon de 3,875 %.

Cette émission permet notamment le financement de l’acquisition de Creed.

Emission du 16 novembre 2023 pour un montant total de 800 millions de livres sterling se répartissant en :





- une tranche de 400 millions de livres sterling à 3 ans assortie d’un coupon de 5,125%,

- et une tranche de 400 millions de livres sterling à 9 ans assortie d’un coupon de 5%.

Cette émission permet au groupe de diversifier ses sources de financement en accédant, pour la première fois, au marché obligataire en livres sterling.

Acquisition d’un actif immobilier prestigieux sur la cinquième avenue à New York

22 janvier 2024 - Kering a annoncé l'acquisition d’un actif immobilier prestigieux à New York, comprenant des espaces retail de luxe sur plusieurs niveaux, totalisant environ 10 700 m², situés au 715-717 Cinquième Avenue, à l’angle sud-est de la 56ème rue, pour un montant de 963 millions de dollars US (885 millions d'euros). Cet investissement représente une nouvelle étape dans la stratégie immobilière sélective de Kering, visant à sécuriser des emplacements clés et hautement désirables pour ses Maisons.

NOMINATIONS ET MOUVEMENTS DEPUIS LE 1er JANVIER 2023

Nomination de Sabato De Sarno en tant que Directeur de la Création de Gucci

28 janvier 2023 - La nomination de Sabato de Sarno en tant que Directeur de la Création de la Maison Gucci a été annoncée le 28 janvier 2023. Il a la responsabilité de définir et d’exprimer la vision créative de la Maison à travers les collections femme, homme, maroquinerie, accessoires et lifestyle. Il a présenté sa première collection lors de la Fashion Week Femme de Milan en septembre 2023.

Nomination de Raffaella Cornaggia en tant que Directrice générale de Kering Beauté

3 février 2023 - Raffaella Cornaggia a été nommée à la tête de Kering Beauté le 3 février 2023. Basée à Paris, elle est membre du Comité exécutif du Groupe. Entourée d’une équipe de professionnels expérimentés, elle est chargée de développer une expertise Beauté pour Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin, tout en réalisant des acquisitions stratégiques dans le secteur de la beauté.

Départ de Daniela Riccardi du Conseil d’administration de Kering

27 avril 2023 - Lors du Conseil d’administration tenu à l’issue de l’Assemblée générale du jeudi 27 avril 2023, Daniela Riccardi a démissionné de son mandat d’administratrice de Kering.

Nomination de Maureen Chiquet au Conseil d’administration de Kering

18 juillet 2023 - Le Conseil d'administration, après consultation du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé de coopter Maureen Chiquet en qualité d'administratrice indépendante pour la durée du mandat restant à courir de Daniela Riccardi (expirant le 31 décembre 2025). Elle a rejoint le Conseil d’administration de Kering en septembre 2023. De nationalité américaine, Maureen Chiquet a plus de 35 ans d’expérience dans les secteurs de la mode et du Luxe, dont neuf ans au poste de Directrice générale internationale de Chanel.

Renforcement de la gouvernance et de l’organisation

18 juillet 2023 - Kering a annoncé une série de changements au sein de sa direction générale visant à renforcer le pilotage de ses Maisons, augmenter encore son expertise métier, et consolider son organisation:

Francesca Bellettini, outre les fonctions de Présidente-Directrice générale d'Yves Saint Laurent qu’elle exerce depuis 2013, a été nommée Directrice générale adjointe de Kering chargée du Développement des Maisons.

Jean-Marc Duplaix, Directeur financier de Kering depuis 2012, a été nommé Directeur général adjoint du Groupe chargé des Opérations et des Finances.

Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, a été nommé Président-Directeur général de Gucci en remplacement de Marco Bizzarri, qui était Président-Directeur général de Gucci depuis 2015. Il a quitté la société le 23 septembre 2023.

Armelle Poulou, Directrice Financement, Trésorerie et Assurances depuis 2019, a été nommée Directrice financière de Kering à compter du 1er septembre 2023. Elle est rattachée à Jean-Marc Duplaix.

La Maison Alexander McQueen et Sarah Burton annoncent la fin de leur collaboration

11 septembre 2023 - La Maison Alexander McQueen et sa Directrice artistique Sarah Burton ont annoncé la fin de leur collaboration, après deux décennies.

Seán McGirr nommé Directeur de la Création d'Alexander McQueen

3 octobre 2023 - Seán McGirr a été nommé au poste de Directeur de la Création de la Maison. Seán McGirr était auparavant Directeur du Prêt-à-Porter de JW Anderson.

Départ de Tidjane Thiam du Conseil d'administration de Kering

9 janvier 2024 - Afin d’avoir la disponibilité nécessaire pour se consacrer à ses engagements politiques, Tidjane Thiam, élu Président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire le 22 décembre 2023, a démissionné de son mandat d’administrateur indépendant du Conseil d’administration de Kering. Il était Administrateur indépendant depuis le 16 juin 2020 et Président du Comité d’audit. Il était également membre du Comité des rémunérations.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en millions d’euros) 2023 2022 ACTIVITÉS POURSUIVIES Chiffre d'affaires 19 566 20 351 Coût des ventes (4 639) (5 153) Marge brute 14 927 15 198 Autres charges de personnel (2 982) (2 830) Autres produits et charges opérationnels courants (7 199) (6 779) Résultat opérationnel courant 4 746 5 589 Autres produits et charges opérationnels non courants (103) (194) Résultat opérationnel 4 643 5 395 Résultat financier (410) (260) Résultat avant impôt 4 233 5 135 Charge d’impôt (1 163) (1 420) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 4 2 Résultat net des activités poursuivies 3 074 3 717 dont part du Groupe 2 983 3 613 dont part des intérêts minoritaires 91 104 ACTIVITÉS ABANDONNÉES Résultat net des activités abandonnées – 1 dont part du Groupe – 1 dont part des intérêts minoritaires – – TOTAL GROUPE Résultat net 3 074 3 718 dont part du Groupe 2 983 3 614 dont part des intérêts minoritaires 91 104



(en millions d’euros) 2023 2022 Résultat net, part du Groupe 2 983 3 614 Résultat de base par action (en euros) 24,38 29,34 Résultat dilué par action (en euros) 24,37 29,31 Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe 2 983 3 613 Résultat de base par action (en euros) 24,38 29,33 Résultat dilué par action (en euros) 24,37 29,30 Résultat net des activités poursuivies hors éléments non courants, part du Groupe 3 061 3 747 Résultat de base par action (en euros) 25,02 30,42 Résultat dilué par action (en euros) 25,01 30,39

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

(en millions d’euros) 2023 2022 Résultat net 3 074 3 718 dont part du Groupe 2 983 3 614 dont part des intérêts minoritaires 91 104 Variation des écarts de conversion des filiales consolidées : (75) (69) variation des écarts de conversion (75) (69) montants transférés au compte de résultat – – Variation des couvertures de flux de trésorerie futurs en devises : (4) 246 variation de juste valeur 268 (68) montants transférés au compte de résultat (271) 327 effets d’impôt (1) (13) Variation des autres éléments du résultat global des sociétés mises en équivalence : – – variation de juste valeur – – montants transférés au compte de résultat – – Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, transférables au compte de résultat (79) 177 Variation des provisions pour retraites et autres avantages similaires : 1 24 variation des écarts actuariels 1 30 effets d’impôt – (6) Variation des actifs financiers évalués à la juste valeur : (23) (225) variation de juste valeur (33) (272) effets d’impôt 10 47 Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, non transférables au compte de résultat (22) (201) Total Gains et pertes enregistrés en capitaux propres (101) (24) RÉSULTAT GLOBAL 2 973 3 694 dont part du Groupe 2 879 3 576 dont part des intérêts minoritaires 94 118

BILAN CONSOLIDÉ

Actif

(en millions d'euros) 2023 2022 Écarts d’acquisition 7 112 4 053 Marques et autres immobilisations incorporelles 8 178 7 357 Droits d’utilisation sur contrats de location 4 984 4 929 Immobilisations corporelles 5 341 3 388 Participations dans les sociétés mises en équivalence 1 750 49 Actifs financiers non courants 536 855 Actifs d’impôt différé 1 520 1 640 Autres actifs non courants 16 8 Actifs non courants 29 437 22 279 Stocks 4 550 4 465 Créances clients et comptes rattachés 1 151 1 180 Créances d’impôt courant 765 378 Actifs financiers courants 136 167 Autres actifs courants 1 406 1 136 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 922 4 336 Actifs courants 11 930 11 662 Actifs détenus en vue de la vente – – TOTAL ACTIF 41 367 33 941

Passif et capitaux propres

(en millions d'euros) 2023 2022 Capitaux propres - Part du Groupe 15 212 13 998 Capitaux propres - Part des intérêts minoritaires 798 785 Capitaux propres 16 010 14 783 Emprunts et dettes financières à long terme 10 026 4 347 Passifs non courants sur contrats de location 4 511 4 420 Passifs financiers non courants 13 – Provisions non courantes pour retraites et autres avantages similaires 68 66 Provisions non courantes 21 19 Passifs d’impôt différé 1 776 1 572 Autres passifs non courants 311 228 Passifs non courants 16 726 10 652 Emprunts et dettes financières à court terme 2 400 2 295 Passifs courants sur contrats de location 884 812 Passifs financiers courants 588 663 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 200 2 263 Provisions courantes pour retraites et autres avantages similaires 12 12 Provisions courantes 163 168 Dettes d’impôt courant 536 567 Autres passifs courants 1 848 1 726 Passifs courants 8 631 8 506 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente – – TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 41 367 33 941

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

Avant affectation du résultat

(en millions d’euros) Nombre d’actions en circulation Capital social Réserves liées au capital Actions Kering auto-détenues Réserves de conversion Réserves de réévalua-tion Résultat et Autres réserves Part du Groupe Part des intérêts minoritaires TOTAL Au 1er janvier 2022 124 068 705 499 1 655 (380) (82) 165 11 469 13 326 389 13 715 Résultat net 3 614 3 614 104 3 718 Total Gains et pertes enregistrés en capitaux propres (83) 21 24 (38) 14 (24) Résultat global (83) 21 3 638 3 576 118 3 694 Variation de capital de Kering SA 102 862 38 38 – 38 Variations de capital des filiales – 346 346 Charge liée aux paiements fondés sur des actions 45 45 – 45 Annulation d’actions Kering auto-détenues (3) (379) 382 – – – (Acquisitions)/cessions d’actions Kering auto-détenues (1 951 197) (1 030) (1 030) – (1 030) Distributions de dividendes (1 605) (1 605) (45) (1 650) Autres variations (352) (352) (23) (375) Au 31 décembre 2022 122 220 370 496 1 314 (1 028) (165) 186 13 195 13 998 785 14 783 Résultat net 2 983 2 983 91 3 074 Total Gains et pertes enregistrés en capitaux propres (78) (26) (104) 3 (101) Résultat global (78) (26) 2 983 2 879 94 2 973 Variation de capital de Kering SA – – – Variations de capital des filiales – 9 9 Charge liée aux paiements fondés sur des actions 16 928 10 15 25 – 25 Annulation d’actions Kering auto-détenues (3) (330) 333 – – – (Acquisitions)/cessions d’actions Kering auto-détenues 342 883 230 (217) 13 – 13 Distributions de dividendes (1 705) (1 705) (42) (1 747) Autres variations 5 (3) 2 (48) (46) Au 31 décembre 2023 122 580 181 493 984 (450) (243) 160 14 268 15 212 798 16 010

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

(en millions d’euros) 2023 2022 Résultat net des activités poursuivies 3 074 3 717 Dotations nettes courantes aux amortissements et provisions sur actif opérationnel non courant 1 823 1 666 Autres (produits)/charges sans contrepartie en trésorerie 94 (334) Capacité d’autofinancement 4 991 5 049 Charges/(produits) d’intérêts financiers 300 287 Dividendes reçus (9) (7) Charge d’impôt courant 1 007 1 597 Capacité d’autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 6 289 6 926 Variation du besoin en fonds de roulement (396) (902) Impôt payé (1 434) (1 746) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 4 459 4 278 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (2 611) (1 071) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 135 1 Acquisitions de filiales et d’entreprises associées nettes de la trésorerie acquise (5 093) (1 565) Cessions de filiales et entreprises associées, nettes de la trésorerie cédée – (32) Acquisitions d’autres actifs financiers (56) (235) Cessions d’autres actifs financiers 251 115 Intérêts et dividendes reçus 76 17 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (7 298) (2 770) Augmentation (diminution) de capital social et autres opérations – 38 Dividendes versés aux actionnaires de Kering SA (1 712) (1 483) Dividendes versés aux intérêts minoritaires des filiales consolidées (42) (45) Transactions avec les intérêts minoritaires (24) 317 (Acquisitions)/cessions d’actions Kering auto-détenues (10) (1 030) Émissions d’emprunts obligataires et bancaires 6 205 1 742 Remboursements d’emprunts obligataires et bancaires (957) (904) Émissions/(remboursements) des autres dettes financières 174 343 Remboursements des passifs sur contrats de location (880) (824) Intérêts versés et assimilés (377) (298) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement 2 377 (2 144) Flux nets liés aux activités abandonnées – (8) Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 18 222 Variation nette de la trésorerie (444) (422) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 4 094 4 516 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3 650 4 094

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE, DU DEUXIÈME TRIMESTRE, DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2023

(En millions d’euros)







T4 2023 T4 2022 (1) Variation

en données publiées Variation

en

comparable (1) T3 2023 T3 2022 (1) Variation

en données publiées Variation

en

comparable (1) T2 2023 T2 2022 (1) Variation

en données publiées Variation

en

comparable

(1) T1 2023 T1 2022 (1) Variation

en données publiées Variation

en

comparable

(1) Gucci 2 528 2 733 -8% -4% 2 217 2 581 -14% -7% 2 512 2 582 -3% +1% 2 616 2 591 +1% +1% Yves Saint Laurent 835 903 -8% -5% 768 916 -16% -12% 770 742 +4% +7% 806 739 +9% +8% Bottega Veneta 431 469 -8% -4% 381 437 -13% -7% 438 438 +0% +3% 395 396 -0% +0% Autres Maisons 853 924 -8% -5% 805 995 -19% -15% 966 982 -2% -1% 890 973 -9% -9% Kering Eyewear et Corporate 366 295 +24% +7% 333 253 +31% +3% 436 283 +54% +21% 433 308 +41% +11%







Eliminations (46) (40) - - (40) (45) - - (64) (53) - - (63) (51) - - KERING 4 967 5 284 -6% -4% 4 464 5 137 -13% -9% 5 058 4 974 +2% +3% 5 077 4 956 +2% +1%

(1) Variation à périmètre et taux de change comparables.

PRINCIPALES DÉFINITIONS

Chiffre d’affaires « publié » et « comparable »

Le chiffre d’affaires « comparable » permet de mesurer la croissance organique des activités. Il consiste à retraiter le chiffre d’affaires publié (précédemment qualifié de « réel ») en :

- neutralisant la part de chiffre d’affaires relative aux entités cédées en 2022 ;

- en intégrant la part de chiffre d’affaires relative aux entités acquises en 2023 ;

- en recalculant l’ensemble du chiffre d’affaires 2022 aux taux de change 2023.

Ces retraitements permettent ainsi d’obtenir une base comparable à taux et périmètre constants, afin d’identifier la croissance dite « organique » ou « interne » du Groupe.

Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel du Groupe inclut l’ensemble des produits et des charges directement liés à ses activités, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou de transactions ponctuelles ou atypiques.

Les autres produits et charges opérationnels non courants regroupent, en raison de leur nature, de leur montant ou de leur fréquence, des éléments susceptibles d’affecter la pertinence du suivi de la performance opérationnelle du Groupe reflétée par le résultat opérationnel courant. Ils comprennent les effets des variations de périmètre, les dépréciations d’écarts d’acquisition et de marques et, lorsqu’ils sont significatifs, des dépréciations d’immobilisations incorporelles et corporelles, des plus ou moins-values de cession d’actifs immobilisés, des coûts de restructuration et de litiges.

En conséquence, le Groupe utilise comme solde de gestion intermédiaire majeur le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel et les autres produits et charges opérationnels non courants. Ce solde intermédiaire permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle du Groupe et de ses Maisons, pouvant ainsi servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Cet indicateur est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l’information financière.

EBITDA

Le Groupe utilise, pour le suivi de sa performance opérationnelle, un solde intermédiaire de gestion intitulé EBITDA. Cet indicateur financier correspond au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et des provisions sur actifs opérationnels non courants, comptabilisées en résultat opérationnel courant.

Cash-flow libre opérationnel, cash-flow disponible opérationnel et cash-flow disponible

Le Groupe utilise un agrégat intermédiaire pour le suivi de sa performance financière dénommé cash-flow libre opérationnel. Cet indicateur financier correspond aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles sous déduction des investissements opérationnels nets (définis comme les acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles).

Le Groupe a également défini un agrégat supplémentaire, le cash-flow disponible opérationnel, afin de prendre en compte le remboursement des loyers fixes capitalisés (principal et intérêts) en application de la norme IFRS 16 et ainsi refléter l’intégralité de ses flux opérationnels.

Le cash-flow disponible correspond ainsi au cash-flow disponible opérationnel augmenté des intérêts et dividendes reçus et diminué des intérêts versés et assimilés (hors contrats de location).

Endettement financier net

L’endettement financier net est un des principaux indicateurs financiers suivis par le Groupe. Il comprend les emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et équivalents de trésorerie. En conséquence, le coût de l’endettement financier net correspond à l’ensemble des charges et produits financiers attachés à ces éléments, y compris l’effet des instruments dérivés utilisés à des fins de couverture de juste valeur des emprunts et dettes financières.

Taux d’impôt effectif sur le résultat courant

Le taux d’impôt effectif sur le résultat courant correspond au taux d’impôt effectif hors effet d’impôt relatif aux autres produits et charges opérationnels non courants.

Pièce jointe