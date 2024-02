Lehdistötiedote Honkarakenne Oyj

Julkaisuvapaa 8.2.2024 klo 9.00

Honkarakenne loi ensimmäisenä Suomessa malliston, jossa talo muuntuu elämäntilanteiden mukana – Keski-Euroopassa jo tyypillistä

Suomessa istuu tiukassa ajatus, että kotia on vaihdettava, kun tilan tarve kasvaa tai muuttuu. Modernin hirsirakentamisen edelläkävijä Honkarakenne herättelee katsomaan asiaa taloudellisesti ja ekologisesti kestävämmin silmin: Ei tarvita muuttoa tai uutta rakennusurakkaa, kun talo joustaa eri elämäntilanteissa. Hongan uudessa muuntojoustavassa talomallistossa on huomioitu perheiden polku vuosikymmeniksi eteenpäin.





Kuvittele, miten aika muuttaa omia asumisen vaatimuksiasi. Nuoren perheen budjetti on rajallinen. Sitten lapset kasvavat, ja perhe kaipaa tilaa. Kunnes lapset muuttavat pois, ja tilan tarve muuttuu taas. Seuraavaksi omat vanhemmat ikääntyvät ja tarvitsevat hoivaa, tulevaisuudessa yhä useammin kotihoidossa. Hongan uudessa Silmu-omakotitalomallissa eri käyttötarkoitukset on otettu huomioon jo suunnittelupöydällä ensimmäisenä Suomessa.

”Taloteollisuuden näkökulmasta kyseessä on hyvin erilainen lähestymistapa asumiseen ja rakentamiseen”, sanoo Honkarakenteen pääarkkitehti Anne Mäkinen. Malliin on sovellettu kokemuksia esimerkiksi Saksasta, jonka markkinoilla Honkarakenne toimii. Kolmen sukupolven yhteisasumiseen kokemusta on kartutettu Japanissa, jonka talomarkkinasta Honkarakenteella on vuosikymmenten kokemus. Muuntojoustavuus on kirjattu myös Honkarakenteen vastuullisuusohjelmaan, ja suunnittelijoita on koulutettu elinkaariajatteluun vuodesta 2021.

Yksi koti – kolme eri suuntaa elämän varrelle

Modernin, pulpettikattoisen Honka Silmun perusmallia voi muuntaa eri tavoin. Perusmalli on tyylikäs 108-neliöinen omakotitalo, jota voidaan laajentaa 144-neliöiseksi rakentamalla taloon lisämakuuhuone, kylpyosasto ja viherhuone, tai vaihtoehtoisesti kaksi makuuhuonetta. Kolmantena vaihtoehtona ja asukkaan tarpeista riippuen laajennukseen voidaan rakentaa autotalli tai kesäkeittiö. Pohja mahdollistaa myös sivuasunnon vaikkapa itsenäistyvälle nuorelle tai perheen isovanhemmalle.



”Tunnistamme Suomessa ilmiön, joka on jo tuttu Keski-Euroopassa: Erityisesti pääkaupunkiseudulla tonttimaa alkaa olla vähissä ja kaavoitusprosessit ovat pitkiä. Muuntojoustavat mallimme on suunniteltu niin, että ne mahdollistavat monenlaisia variaatioita elää eri näköistä elämää ilman, että tarvitsisi rakentaa tai ostaa uutta ja luopua sisäilmaltaan terveestä, luonnonmukaisesta ja kestävästä hirsitalosta. Kun tämä kaikki huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, talon muuntaminen on myöhemmin helpompaa”, Anne Mäkinen sanoo.

”Myös taloudelliset reunaehdot ovat muuttuneet nopeasti korkotason ja epävarmuuksien myötä. On taloudellisesti järkevää rakentaa oman kapasiteetin mukaan ja laajentaa kodin asuinpinta-alaa tai asumisen ylellisyyttä oman talouden kehittyessä myöhemmin.”

Tutustu Honka Silmuun 3D-talokierroksella (video avautuu YouTubessa).

Muuntoajattelu laajenee vapaa-ajan asuntoihin

Uuteen talomallistoon kuuluu myös mm. Honka Taimi, joka sopii sekä omakotitaloksi että maisemaan avautuvaksi vapaa-ajanasunnoksi. Sen perusmalli laajenee terassialueelle, johon voi rakentaa erillisen saunan ja oleskelutilan.

Honka Taimin sekä toisen vapaa-ajan mallin Honka Louhin muuntojoustavuus tuo mökille lisää monipuolista oleskelu-, työ- ja majoitustilaa. Vakituiseen asuntoon taas saadaan vapaa-ajan tunnelmaa rakentamalla kodin yhteyteen pihasauna.

”Käsitys asumisen laadusta on muuttumassa. Haluamme johtaa talomarkkinaa ja tilasuunnittelua suuntaan, joka huomioi ihmisen elämän ja elinkaaren kestävällä tavalla”, pääarkkitehti Anne Mäkinen sanoo.

Honkarakenteen uudessa muuntojoustavassa talomallistossa on kolme uutta omakoti- ja vapaa-ajan hirsitalomallia. Tutustu mallistoon ja muuntuviin pohjavaihtoehtoihin osoitteessa honka.fi/muuntojoustava .