Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2023

Alm. Brand Groups forsikringsresultat i 4. kvartal 2023 blev et overskud på 333 mio. kr., hvorefter årets forsikringsresultat blev et overskud på 1.412 mio. kr. mod 1.005 mio. kr. året før. Resultatet afspejler en fortsat tilfredsstillende vækst i forsikringsindtægterne og et samlet set tilfredsstillende skadeforløb, om end der i året er afholdt høje erstatningsomkostninger til vejrligsskader.

Den positive udvikling har gennem året været drevet af bredt funderede forbedringer i Erhverv, herunder i Energi, med afsæt i skadesforebyggende initiativer og selektive prisjusteringer. Desuden ses realiseringen af synergier at følge det planlagte forløb på tværs af koncernen og omkostningsprocenten udvikler sig således som forventet.

Et positivt fjerde kvartal på de finansielle markeder gav et overskud på investeringer på 140 mio. kr., hvorefter årets investeringsresultat blev et overskud på 364 mio. kr.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et ordinært udbytte på 0,55 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2023 samt at det igangværende aktietilbagekøbsprogram forhøjes med 100 mio. kr. til 300 mio. kr. svarende til en samlet udlodning på 1.148 mio. kr., hvilket udgør 98 % af det korrigerede resultat efter skat.

Rasmus Werner Nielsen (CEO) udtaler:

”På trods af særligt et fjerde kvartal, hvor vi har hjulpet ekstraordinært mange kunder med skader forårsaget af regn og storm, er vi kommet godt i mål med resultatet for 2023.

Vi har dermed taget endnu et vigtigt skridt i retning mod at realisere vores finansielle mål for 2025. Jeg er især tilfreds med den målrettede indsats i forhold til skadesforebyggelse og forbedring af vores lønsomhed.

Det tilfredsstillende resultat kommer vores aktionærer til gode og vi kan således i år øge udbyttet til 0,55 kr. pr. aktie samtidig med at vi også opkøber egne aktier for i alt 300 mio. kr.”

Alm. Brand Groups forsikringsindtægter steg til 11.784 mio. kr. mod 9.564 mio. kr. i 2022. Udviklingen fulgte dels af en tilfredsstillende organisk vækst og dels af inkluderingen af forsikringsindtægter i Codan for hele året mod kun otte måneder sidste år.

Forsikringsresultatet blev et overskud på 1.412 mio. kr. mod 1.005 mio. kr. i 2022. Resultatet afspejler en tilfredsstillende udvikling, om end året bød på udfordringer med både en høje frekvens af småskader, herunder især et øget antal autoskader, og flere perioder gennem året med store nedbørsmængder, hvilket forårsagede flere vejrligsskader end normalt. Resultatet er positivt påvirket af fortsatte omkostningsbesparelser, heri inkluderet de realiserede synergigevinster relateret til integrationen af Codan.

Investeringsresultatet blev et overskud på 364 mio. kr. med afsæt i en overvejende positiv udvikling på de finansielle markeder til trods for en anspændt geopolitisk situation og udsigten til behersket økonomisk vækst.

Andre indtægter og omkostninger blev et underskud på netto 132 mio. kr. og bestod af henholdsvis uddannelses- og udviklingsomkostninger på 54 mio. kr. og summen af koncernomkostninger og afkast af den tilbageværende pantebrevs- og inkassoportefølje på i alt 78 mio. kr.

Alm. Brand Groups resultat eksklusive særlige omkostninger blev herefter et overskud på 1.644 mio. kr. før skat mod et overskud på 458 mio. kr. før skat i 2022.

Periodens resultat indeholdt tillige særlige omkostninger på 405 mio. kr. relateret til integration af Codan, realisering af synergier og fratrædelsesomkostninger relaterede til afskedigelser ultimo november samt omkostninger i forbindelse med konkursen i Gefion Finans A/S. Derudover indeholdt resultatet 358 mio. kr. i afskrivninger på immaterielle aktiver, og Alm. Brand Groups samlede resultat blev herefter et overskud på 881 mio. kr. før skat.

Synergier og andre omkostningsinitiativer

Implementeringen af initiativer til realisering af synergier på samlet 600 mio. kr. i 2025 udvikler sig tilfredsstillende og lidt foran det planlagte forløb. I 2023 har fokus været på tiltag til effektivisering af indkøbs- og skadesbehandlings-processen samt udbygning af systemer til screening af skadesanmeldelser med henblik på at reducere forsikrings-svindel. Gennem forberedelsen og implementeringen af disse initiativer er der skabt et fundament, som gør, at Alm. Brand Group samlet har realiseret synergigevinster i indeværende år med en regnskabsmæssig effekt på 262 mio. kr. Initiativerne vil efterfølgende have en helårseffekt i 2024 på 350 mio. kr. og vil udgøre et stærkt fundament for realisering af synergier i 2024 på i alt 450 mio. kr. drevet af yderligere væsentlige bidrag fra skadeservice og administration samt omkostningsbesparelser i IT og infrastruktur.

Alm. Brand Group vil løbende offentliggøre information om udviklingen i realiseringen af synergier frem mod 2025.

Alm. Brand Group tilpassede endvidere i november 2023 Koncernen og skabte en ny og enklere organisation med en mere effektiv ledelsesstruktur forankret i en ny øverste ledelse med fem medlemmer. Med ændringerne fulgte, at Alm. Brand Group tog afsked med 105 medarbejdere på tværs af organisationen for at understøtte rejsen mod et endnu stærkere kundefokus, et entydigt ansvar for lønsomhed samt endnu hurtigere beslutningsprocesser på tværs af koncernen.

Desuden er der igangsat en proces med henblik på at gennemføre en juridisk fusion af Alm. Brand Forsikring og Codan Forsikring for derved at forenkle koncernens selskabsstruktur og muliggøre deling af data på tværs af organisationen.

Udbytte og aktietilbagekøb

Bestyrelsen indstiller på baggrund af det opnåede resultat efter skat korrigeret for effekten af afskrivninger på immaterielle aktiver og omkostninger til integration af Codan, at der udbetales et udbytte på 0,55 kr. pr. aktie for 2023 i forlængelse af den planlagte generalforsamling i april 2024 samt at det igangværende aktietilbagekøbsprogram forhøjes med 100 mio. kr. til 300 mio. kr. Det vil betyde, at Alm. Brand samlet udlodder 1.148 mio. kr. for regnskabsåret 2023 svarende til en pay-out ratio på 98 % af det korrigerede resultat efter skat.

Alm. Brand vil efter udlodningen fortsat have en stærk kapitalisering med en solvensdækning på 182 % og kapitalniveauet vurderes som tilstrækkeligt til at modstå meget alvorlige stress.

Forventninger til 2024

Alm. Brand Group forventer i 2024 at realisere et forsikringsresultat eksklusive afløbsresultat på 1,40 – 1,60 mia. kr. I resultatforventningen er inkluderet synergigevinster på samlet 450 mio. kr. Den forventede fremgang i forhold til det realiserede resultat i 2023 indeholder et forventet lavere erstatningsniveau til især vejrligsskader samt en bedre lønsomhed i Privat og en fastholdelse af den positive udvikling i Erhverv.

Omkostningsprocenten forventes at blive i niveauet 17 – 17,5 og Combined Ratio eksklusive afløbsresultat forventes at blive i niveauet 87 – 89.

Investeringsresultatet forventes at blive i niveauet 250 mio. kr. baseret på de aktuelle estimerede horisontafkast for den frie portefølje og for øvrige aktiviteter forventes et underskud i niveauet 125 mio. kr.

Alm. Brand Group forventer dermed et koncernresultat eksklusive særlige omkostninger på 1,53 – 1,73 mia. kr. før skat.

Særlige omkostninger til integration af Codan og realisering af synergier forventes at udgøre i niveauet 200 – 250 mio. kr., og der vil i tillæg hertil foretages afskrivninger på immaterielle aktiver på ca. 360 mio. kr.

Finansielle målsætninger frem mod 2025

Med afsæt i det realiserede resultat for 2023 og forventningen om fortsat fremgang i 2024 fastholder Alm. Brand Group sine mål frem mod 2025 og sigter således mod at øge forsikringsresultatet til 2,1 mia. kr. inklusive afløbsresultat og at reducere Combined Ratio til 84, heri indeholdt en reduktion af omkostningsprocenten til 16.

Alm. Brand Group har endvidere fastlagt et rentabilitetsmål defineret som afkastet på egenkapitalen fratrukket immaterielle aktiver (Return on Tangible Equity) på mere end 50 % i 2025.

De finansielle mål er understøttet af realiseringen af synergier som følge af overtagelsen af Codan på samlet 600 mio. kr. frem mod 2025.

