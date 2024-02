Årsrapport 2023 (kun på engelsk)

Vedhæftet årsrapport 2023 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Vincent Clerc, udtaler:

”2023 var et overgangsår efter det ekstraordinære opsving i markedet, som fulgte af pandemien. Vi leverede solide finansielle resultater på trods af de markant ændrede omstændigheder, og vi er godt positioneret til at håndtere den modvind, vi forudser i 2024. Tidligt på året indførte vi stram styring af omkostninger og tilpassede os således den nye markedssituation. Vi har brug for at se yderligere udvikling i logistikforretningen for at leve op til vores mål, når vi nu fortsætter transformationen og skærper vores konkurrenceevne,” siger Vincent Clerc, CEO for Maersk, og fortsætter:



Vi kigger ind i et marked med robuste volumener, og mens krisen i Det Røde Hav på kort sigt har ført til kapacitetsmangel og en midlertidig stigning i rater, vil kapacitetoverskud på længere sigt føre til prispres, hvilket vil påvirke vores resultater. Den aktuelle uro og det volatile marked understreger behovet for modstandsdygtige forsyningskæder, hvilket yderligere bekræfter, at Maersks vej mod at blive et integreret logistikselskab er det rigtige valg, for at vores kunder effektivt kan håndtere disse udfordringer.”

