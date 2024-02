Nationalbanken offentliggør i dag rapporten Statens låntagning og gæld 2023.

Hovedbudskaberne i rapporten er:

Laveste statsgæld i mere end 40 år

Overskud på statens finanser førte til et fald i den danske statsgæld til 294 mia. kr. ultimo 2023, svarende til 10,5 pct. af BNP. Det er det laveste niveau set i forhold til dansk BNP i mere end 40 år.

I 20 år har Danmark fastholdt den højeste kreditvurdering

Danmark har de seneste 20 år fastholdt den højeste kreditvurdering (AAA) i både danske kroner og valuta hos de tre største internationale kreditvurderingsinstitutter og er et af blot ni lande i verden med denne kreditvurdering. Den høje kreditvurdering er primært et resultat af en robust og modstandsdygtig økonomi, en lav offentlig gæld og en lang historik for en ansvarlig og veltilrettelagt finanspolitik.

Renteomkostninger faldt til rekordlave niveauer

I 2023 faldt de samlede renteomkostninger på statsgælden til -1,7 mia. kr. Faldet skyldes især lavere gæld og tilbagekøb af statsobligationer til lavere kurser end udstedelseskursen. Den gennemsnitlige effektive rente på statsobligationer steg til det højeste niveau i 10 år. Trods stigende renter forblev statens renteomkostninger lave, da stigende renter kun langsomt slår igennem til de samlede finansieringsomkostninger.

Læs mere i rapporten Statens låntagning og gæld 2023 på https://www.nationalbanken.dk/da/viden-og-nyheder/publikationer-og-taler.

Henvendelser kan rettes til e-mail governmentdebt@nationalbanken.dk.

