SAMPO ABP PRESSMEDDELANDE 8 februari 2024 kl 9.55

Stark tillväxt och goda försäkringsmarginaler för Sampo under 2023

• Sampokoncernens bruttopremieinkomst och förmedlingsintäkter ökade med 11 procent på valutajusterad basis tack vare en stark utveckling i både Norden och Storbritannien under 2023

• Försäkringsresultatet var 1 164 miljoner euro (1 031) och totalkostnadsprocenten 84,6 procent (85,8)

• På nordisk nivå var den underliggande marginalutvecklingen fortsatt positiv under året och Ifs justerade riskprocent förbättrades med 0,5 procentenheter, exklusive diskontering

• Resultatet före skatt ökade till 1 481 miljoner euro efter justering för IFRS 9 (803), men minskade jämfört med det redovisade resultat (1 924)

• Solvens II-graden landade på 182 procent (210) efter transaktioner kopplade till den partiella delningen, och den finansiella hävstången låg på 25,3 procent (25,6)

• Styrelsen föreslår en utdelning på 1,80 euro per aktie, inklusive en ordinarie utdelning på 1,60 euro per aktie och en extra utdelning på 0,20 euro per aktie

• Sampo kommer att publicera framtidsutsikter för 2024 i samband med publiceringen av de finansiella målen för 2024–2026 på koncernens kapitalmarknadsdag den 6 mars 2024

Nyckeltal

EURm 1–12/

2023 1–12/

2022 Förändring, % 10–12/

2023 10–12/

2022 Förändring, % Resultat före skatt (skadeförsäkring) 1 481 1 924 -23 368 67 449 If 1 358 1 550 -12 369 60 520 Topdanmark 162 158 3 19 79 -77 Hastings 129 107 21 59 6 866 Holding -160 146 - -78 -48 64 Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 323 2 107 -37 382 61 526 Försäkringsresultat 1 164 1 031 13 281 109 159 Förändring Förändring Vinst per aktie (EUR) 2,62 3,97 -1,36 0,76 0,14 0,62 Operativt resultat per aktie (EUR) 2,07 - - 0,42 - - Avkastning på eget kapital (till verkligt värde), % 15,6 4.2 11,4 - - - Resultat före skatt (justerat för IFRS 9), EURm* 1 481 803 84 % 368 176 110 %

Jämförelsetalen för 2022 har räknats om för IFRS 17, men inte för IFRS 9, vilket innebär att vissa siffror (bl.a. kapitalavkastning) inte är helt jämförbara mellan rapportperioderna. Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, vinst per aktie och avkastning på eget kapital inkluderar resultaten från livsförsäkringsverksamheten. Mandatum är klassificerad som ”avvecklad operation” från och med 31 mars 2023.

*För att öka jämförbarheten anges koncernens resultat före skatt (skadeförsäkringsverksamheten) för föregående år enligt IFRS 9, vilket avspeglar värdeförändringarna på marknaden.

Siffrorna i den här rapporten har inte reviderats.

Sampokoncernens finansiella mål för 2021-2023



Mål 2023 Koncern 4-6 procent genomsnittlig årlig ökning av försäkringsresultat 13 % Koncernens totalkostnadsprocent: under 86% 84,6 % Solvensgrad: 170-190% 182 % (pro forma transaktioner kopplade till den partiella delningen) Finansiell hävstång: under 30% 25,3 % If Totalkostnadsprocent: under 85% 83,1 % Hastings Driftskostnadsprocent: under 88% 89,8 %





KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Sampos verksamhet fortsatte att utvecklas i tydlig positiv riktning under det fjärde kvartalet med stabil premietillväxt, motståndskraftiga försäkringsmarginaler och ett utmärkt resultat från kapitalförvaltningen. Resultatet före skatt för 2023 ökade till 1 481 miljoner euro (803) enligt jämförbara redovisningsprinciper. Jag anser att det starka resultat som koncernen levererade under 2023, en tuff skademiljö till trots, reflekterar fördelarna med vår storlek, diversifiering och disciplinerade underwriting.

Sampo uppnådde en valutajusterad bruttopremietillväxt på 11 procent under 2023, brett baserat inom koncernen. I Norden drevs tillväxten främst av en fortsatt hög förnyelsegrad, trots prishöjningar. Detta möjliggjordes av de investeringar i service och digitalisering som vi, i egenskap av regionens största skadeförsäkringsbolag, har möjlighet att genomföra. Inom våra viktigaste tillväxtområden (bland annat personförsäkringar, hemförsäkringar och försäkringar för små och medelstora företag) ser utvecklingen fortsatt mycket positiv ut. Storbritannien var dock det land som hade störst bruttopremietillväxt. Där ökade vår bruttopremieinkomst med 32 procent under 2023, på valutajusterad basis, tack vare betydande prishöjningar inom motorförsäkringar samt volym- och prisökningar inom hemförsäkringar. De månatliga prisökningarna på den brittiska motorförsäkringsmarknaden dämpades under det fjärde kvartalet efter stora prishöjningar under de två föregående kvartalen. Nuvarande premienivåer ter sig dock betydligt mer hållbara än i början av året.

Skademiljön har varit utmanande under 2023, vilket har resulterat i avsevärt sämre ekonomiska resultat för många skadeförsäkringsbolag i både Norden och Storbritannien. Väderförhållandena har varit ogynnsamma och vi har mottagit några av de största enskilda skadeanmälningarna någonsin i Norden. Skadefrekvensen har också varierat mycket och Storbritannien har haft ovanligt hög skadeinflation. Det fjärde kvartalet var inget undantag, med stormar och en ovanligt tidig vinter i de nordiska länderna. Trots detta levererade Sampo ett starkt resultat från försäkringstjänster tack vare vår diversifiering och disciplinerade underwriting. Vi finns i alla nordiska länder, Storbritannien och Baltikum och är verksamma inom alla branscher och kundsegment i Norden. Vi har gjort försiktiga prognoser vad gäller skadeinflationen, även om den verkar dämpas, och undvikit att definiera skadefrekvensen efter covid-19 som ett nytt normalläge. När det var dags för förnyanden vid årsskiftet visade vi än en gång prov på vår disciplin genom att genomföra ytterligare prishöjningar och vidta åtgärder för att minska vår exponering mot stora enskilda egendomsrisker.

Att utnyttja vår storlek för att öka vår produktivitet är en annan hörnpelare i Sampos skadeförsäkringsstrategi, liksom vår förmåga att skapa synergieffekter mellan de nordiska länderna. Ifs kostnadsprocent minskade med 0,3 procentenheter under 2023, vilket innebär att det var 14:e året i rad som detta nyckeltal förbättrades. Det bör noteras att dessa effektivitetsvinster inte har uppnåtts på bekostnad av volymtillväxt eller genom en minskning av företagens investeringar. Tvärtom räknar vi med att även fortsättningsvis göra stora investeringar i ytterligare effektivitetsförbättringar.

Om vi riktar blicken mot tillgångssidan hade Sampo under det fjärde kvartalet ett mycket bra resultat från kapitalförvaltningen tack vare en positiv utveckling i hela portföljen. Som koncern känner vi oss trygga med att ta väl avvägda investeringsrisker för att öka vinsten på medellång sikt. Sedan 2009 har vi levererat en genomsnittlig spread på cirka 290 baspunkter över den 5-åriga swapräntan i If, vilket motsvarar cirka 300 miljoner euro per år baserat på vår nuvarande investeringsportfölj.

Avslutningsvis är jag glad över att vi har genomfört ännu ett bra år. Vårt operativa resultat är fortsatt starkt och våra konkurrensfördelar är minst lika stora som de alltid har varit. Jag ser fram emot att uppdatera investerare och analytiker om våra planer under kapitalmarknadsdagen den 6 mars 2024.

Torbjörn Magnusson

Koncernchef





FJÄRDE KVARTALET 2023 I KORTHET

Året 2023 avslutades under mycket svåra väderförhållanden när kvartalets stormiga inledning följdes av en tidig vinter med kraftiga snöfall och låga temperaturer i de nordiska länderna. Trots det låg koncernens intäktsutveckling och underliggande resultat kvar på en stabil nivå.

Bruttopremieinkomst och förmedlingsintäkter ökade med 12 procent på valutajusterad basis och 9 procent baserat på redovisade värden till 1 864 miljoner euro (1 711). Tillväxten gynnades av en fortsatt positiv utveckling i Norden och en stark prisutveckling i Storbritannien. I de nordiska länderna ökade den valutajusterade bruttopremieinkomsten inom affärsområdet Privat med 5,0 procent tack vare den icke motorrelaterade verksamheten. Affärsområde Företag gjorde ett starkt kvartal med en tillväxt som steg till 6,7 procent, medan affärsområde Industri hade 3,5 procent tillväxt. I Storbritannien ökade premierna med 34 procent i lokal valuta tack vare en stabil prismiljö under kvartalet.

Koncernens försäkringsresultat landade på 281 miljoner euro (109) och totalkostnadsprocenten på 85,5 procent (94,1). Totalkostnadsprocenten för fjärde kvartalet 2022 enligt IFRS 4 inkluderade betydande poster kopplade till utvecklingen under det föregående året. Några av dessa har redovisats i det finansiella nettoresultatet enligt IFRS 17. Därför är siffrorna inte helt jämförbara mellan åren. I Norden var den underliggande marginalutvecklingen fortsatt stark och Ifs justerade riskprocent förbättrades med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år, exklusive diskontering. Försäkringsresultatet stärktes också av den 19-procentiga tillväxten i Storbritannien när prishöjningar började ge effekt på bottenraden. Hastings rapporterade en driftskostnadsprocent på 87,8 procent (87,4).

Fjärde kvartalet präglades av hårt väder. Även om vädereffekten tunnades ut tack vare diversifieringen på koncernnivå hade den en tydlig negativ inverkan på Sampos danska verksamhet genom Topdanmark. Storskador och hårt väder försämrade Ifs riskprocent med 3,8 procentenheter (2,7), främst till följd av tuffa vinterförhållanden. Detta motverkades av föregående års utveckling på 5,0 procentenheter. Den positiva diskonteringseffekten ökade till 4,1 procentenheter (3,1) till följd av en ändrad beräkningsmetod som förbättrade siffrorna för fjärde kvartalet genom en justering av effekterna dittills under året.

Finansiellt resultat landade på 175 miljoner euro tack vare att den starka kapitalavkastningen kompenserade för de negativa diskonteringseffekterna på skuldsidan. Kapitalförvaltningens resultat uppgick till 517 miljoner euro till följd av att den kraftiga räntenedgången i slutet av kvartalet drev upp tillgångspriserna. Finansiella intäkter eller kostnader från försäkring (IFIE) landade på -342 miljoner euro till följd av effekten på -271 miljoner euro från förändrade diskonteringsräntor. Ränteuppräkningen hade en effekt på -81 miljoner euro på IFIE.



Rapporten för januari–december 2023, investerarpresentationen och en video med koncernchef Torbjörn Magnusson kommer också att finnas tillgänglig på www.sampo.com/result .

Telefonkonferens



En telefonkonferens på engelska kommer att hållas kl. 13.30 svensk tid. Ring in på + tel. +1 786 697 3501, +44 (0) 33 0551 0200, +46 (0) 8 5052 0424, or +358 9 2319 5437. Lösenord till telefonkonferensen: Sampo Q4.

Telefonkonferensen kan också följas live på www.sampo.com/result . En inspelad version kommer att finnas tillgänglig senare på samma adress.



För ytterligare information, vänligen kontakta:



Maria Silander

kommunikationschef

tel. +358 10 516 0031

Distribution:

Media