Wiztrust Protect sécurise une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards d’euros, doublant sa portée depuis 2021

Cette étape coïncide avec les avertissements récents du Forum Économique Mondial de Davos sur les risques accrus de désinformation. Ainsi, « le recours généralisé à la mésinformation et à la désinformation, et les outils permettant de les diffuser peuvent miner la légitimité de gouvernements nouvellement élus » pointe les organisateurs dans leur rapport. Wiztrust Protect, avec sa capacité inégalée à certifier et à faciliter la vérification de l’information, s’affirme comme un rempart essentiel pour les entreprises et leurs actionnaires.

« Wiztrust est aussi devenue la marque de confiance portée par le nombre et la qualité de ses utilisateurs entreprises, médias et investisseurs », ajoute Raphaël Labbé, CEO de Wiztrust.

Une Expansion Rapide de la certification Wiztrust

La confiance des entreprises dans Wiztrust Protect a été illustrée par l’accélération de son adoption en Europe. En l’espace de deux ans, Wiztrust a non seulement doublé la capitalisation boursière protégée par sa plate-forme mais a également étendu sa clientèle, comme en témoigne la liste des entreprises prestigieuses qui diffusent leurs informations certifiées avec Wiztrust comme TotalEnergies (ISIN : FR0000120271), Crédit Agricole (ISIN: FR0000045072), L'Oréal (ISIN : FR0000120321). En adoptant cette bonne pratique, elles luttent contre les fake news. Ces partenariats stratégiques soulignent l’importance croissante de la sécurisation de l’information dans toutes les strates de l’économie mondiale.

L’Engagement pour la Lutte contre la Désinformation

Wiztrust Protect ne se contente pas de sécuriser la communication d’entreprise, la plateforme joue un rôle actif dans l’éducation et la sensibilisation des directions de la communication, des médias et du grand public à l’importance de la lutte contre la désinformation. Grâce à des partenariats solides et à des initiatives éducatives, Wiztrust Protect vise à créer un écosystème de confiance dans l'information d'entreprise à l’échelle Internationale.

A Propos de Wiztrust

Avec Wiztrust les entreprises certifient leurs informations dans la blockchain et permettent aux médias et aux investisseurs d’en vérifier l’authenticité. Elle est la première plateforme de certification de l’information et de sécurisation de la communication des entreprises. Conçue pour protéger les actionnaires de la désinformation et réduire les risques juridiques associés aux fake news, Wiztrust permet une vérification facile et accessible de l’authenticité de l’information.

Les grandes sociétés cotées et les établissements financiers utilisent Wiztrust.

