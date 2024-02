Le média Assistante Plus lance son département événementiel connecté

Assistant(e) Plus, au sein du Groupe Blitzzz Media, mise sur l’événementiel connecté pour un réseautage renouvelé et pour offrir à ses lectrices et lecteurs une expérience enrichie grâce à l’hybridation et au phygital.

Assistant(e) Plus, le média de référence des métiers d’assistanat et d’office management du Groupe Blitzzz Media, crée une nouvelle ligne d’activités en complément du print, du digital et du social : ses formats d’événementiel connecté.

Le retour à la réalité physique post-sanitaire a ouvert une nouvelle ère pour l’événementiel après une dépression qui a marqué le secteur. La Covid-19 a bouleversé les habitudes des entreprises. Le télétravail s’est d’abord généralisé́ pour les salariés qui le pouvaient, impactant les modes de réunion, devenues hybrides, puis le retour progressif au présentiel a de nouveau changé la donne. Par exemple après une pause de près de deux ans, le marché́ des séminaires a retrouvé́ en 2023 son niveau de 2019.

« Assistant(e) Plus en tire les leçons pour proposer à son lectorat et aux marques partenaires une ligne de formats événementiels innovante et complète, appuyée sur le média et ses satellites » explique Michel FANTIN, CEO de Blitzzz Media.

* Une ligne d’évents hybrides phygitals, à la fois physiques et connectés, avec la faculté de créer en natif des rencontres « augmentées » grâce aux outils hybrides et immersifs.

* Des events prolongés par un espace de suivi et d’échange sur une plateforme dédiée.

- Afterworks : 4 événements à Paris et en région en 2024 pour des opportunités de réseautage, créant une passerelle pour les interactions entre individus œuvrant dans des domaines similaires ou connexes. Des rendez-vous fixés sous le signe du « Workplace ».

- Visites privées : des visites de lieux à valeur ajoutée, en partenariat avec des marques exclusives, pour organiser des réunions professionnelles, pour un panel d’assistantes de direction sélectionnées.

- Master class et formations hybrides : IA générative, SEO, création de contenus, aide aux candidats... Un mélange de formations en présentiel et d’e-learning avec des experts et sous l’égide de fournisseurs sélectionnés.

- Webinaires AP LIVE : les grandes thématiques professionnelles du secteur avec des partenaires et professionnels. Une série exclusive de webinaires professionnels en ligne avec de grands acteurs, associations, consultants, formateurs, fournisseurs de services...

« Complémentaire des contenus indépendants de la rédaction, la ligne de formats événementiels connectés a pour vocation de compléter la professionnalisation des lectrices et lecteurs par une mise en relation directe ou digitale avec des marques et des experts et à favoriser un réseautage axé sur la convivialité et l’échange humain »résume le média.