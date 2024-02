Evaxion erfüllt wieder die Anforderungen der Nasdaq an den Mindestangebotspreis

KOPENHAGEN, Dänemark, Feb. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) („Evaxion“ oder das „Unternehmen“), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von KI-gestützten Immuntherapien (AI-Immunology™) spezialisiert hat, hat heute bekanntgegeben, dass es am 5. Februar 2024 ein Benachrichtigungsschreiben der Abteilung für Zulassungsqualifikationen von The Nasdaq Stock Market LLC („Nasdaq“) erhalten hat, in dem festgestellt wird, dass das Unternehmen die Mindestangebotspreisanforderung gemäß Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2) wieder erfüllt hat.



Das Benachrichtigungsschreiben bestätigte, dass der Schlusskurs der American Depositary Shares des Unternehmens vom 22. Januar 2024 bis zum 2. Februar 2024 an zehn aufeinanderfolgenden Geschäftstagen bei 1,00 USD pro Aktie oder höher lag und dass das Unternehmen die Notierungsvorschriften des Nasdaq Capital Market wieder erfüllt.

Über EVAXION

Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes TechBio-Unternehmen, das sich auf seine firmeneigene KI-Plattform, AI-Immunology™, stützt. Die proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von AI-Immunology™ hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen personalisierten Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische Pipeline für Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und seine bahnbrechende AI-Immunology™-Plattform und Impfstoffpipeline besuchen Sie bitte unsere Website .

Zukunftsgerichtete Aussage