Evaxion répond de nouveau aux exigences du Nasdaq en matière de prix minimum de l'offre

COPENHAGUE, Danemark, 08 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX), ci-après « Evaxion » ou la « Société », une société de biotechnologie axée sur la recherche clinique spécialisée dans le développement de vaccins à partir de sa plateforme IA-Immunology™, à annoncé aujourd'hui avoir reçu le 5 février 2024 un avis en provenance du département chargé de l'admissibilité à la cote du Nasdaq (ci-après « Nasdaq ») indiquant que la Société répondait de nouveau aux exigences en matière de prix minimum de l'offre suivant les dispositions du Règlement Nasdaq 5550(a)(2).



Cet avis confirme que le cours acheteur de clôture des actions de dépositaire américain de la Société a été égal ou supérieur à 1,00 dollar par action pendant dix jours ouvrables consécutifs entre le 22 janvier 2024 et le 2 février 2024, et que la Société s'est de nouveau conformée aux règles d'admission à la cote du marché des capitaux du Nasdaq.

À propos d’EVAXION

Evaxion Biotech A/S est une société pionnière dans la biotechnologie pilotée par sa plateforme d’intelligence artificielle : AI-Immunology™. Les prédictions par l’IA exclusives et évolutives d’Evaxion exploitent le potentiel de l’intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Grâce à AI-Immunology™, Evaxion a développé un pipeline de nouveaux vaccins personnalisés en oncologie au stade clinique, et un pipeline au stade préclinique pour les maladies infectieuses, bactériennes et virales, qui répondent à de nombreux besoins non satisfaits sur le plan médical. Evaxion s’engage à transformer la vie des patients en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour plus d'informations sur Evaxion et sa plateforme révolutionnaire AI-Immunology™, mais aussi sur son pipeline de vaccins, consultez notre site Internet .

Déclaration prospective