Harfang acquiert un intérêt de 100 % dans la propriété aurifère Egan

MONTRÉAL, 08 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX-V: HAR) (« Harfang » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a exercé son option pour acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété aurifère à haute teneur Egan (« Egan » ou la « Propriété »), sous réserve des approbations réglementaires.



Faits saillants :

Egan est stratégiquement située au cœur du prolifique camp aurifère d’Abitibi en Ontario, au centre des opérations minières à Timmins, Kirkland Lake et Matachewan.

Harfang a exercé son option d’acquérir un intérêt de 100 % dans la Propriété en échange d’une combinaison d’espèces et d’actions.

L’exploration menée par Harfang a généré plusieurs cibles de haute priorité.





« Nous sommes ravis de procéder à l’acquisition d’un intérêt de 100 % dans Egan », a commenté Rick Breger, président et chef de la direction de Harfang. « Depuis le début, elle a produit des résultats solides provenant de nos campagnes d’exploration, avec de nombreuses cibles à suivre. Nous sommes particulièrement intrigués par la délimitation d’une grande anomalie aurifère dans le sol au sud de l’occurrence aurifère à haute teneur E1, ajoutant une autre cible de haute priorité, ainsi que la découverte d’E1 Sud qui a renvoyé un échantillon de syénite altérée avec une teneur de 25 g/t d’or. »

La propriété aurifère Egan

La propriété aurifère Egan a été initialement optionnée sur la base de la découverte de la zone E1, où les activités de coupe forestière ont exposé une zone de cisaillement orientée nord-est avec un réseau bien développé de veines de quartz dans une syénite. D’autres travaux d’exploration incluaient :

Prélèvement d’échantillons choisis effectués par les vendeurs, qui ont renvoyé des valeurs d’analyse allant de 0,1 g/t Au à 105,0 g/t Au. Quinze pour cent (15 %) des 78 échantillons ont renvoyé des valeurs supérieures à 10 g/t Au, avec des résultats comprenant : 105,0 g/t Au, 67,2 g/t Au et 47,6 g/t Au.

Prélèvement d’échantillons choisis effectués par LaSalle Exploration Corp., maintenant fusionnée avec Harfang, ont renvoyé des valeurs d’analyse allant de 0,1 g/t Au à 63,7 g/t Au, avec des résultats comprenant : 63,7 g/t Au, 22,7 g/t Au et 4,7 g/t Au.

Deux échantillons composites ont renvoyé des valeurs d’analyse de 7,67 g/t Au sur 3,0 mètres et 2,80 g/t Au sur 4,0 mètres.



La Zone E2 se compose d’une série de veines de quartz laminé orientées vers l’est, retrouvées dans des roches volcaniques mafiques près du contact avec la syénite du lac Bradley. Les échantillons prélevés en 2018 et 2019 ont renvoyé des valeurs d’analyse d’or à haute teneur, dont 15,3 g/t Au, 16,6 g/t Au et 19,3 g/t Au. La Zone E2 a été exposée dans des tranchées datant des années 1920 et est située à trois (3) kilomètres au sud-est de la Zone E1.

Les travaux d’exploration effectués dans le cadre de l’option incluent 117 kilomètres carrés de LiDAR aérien (détection et estimation de la distance par la lumière), 828 kilomètres de levés magnétiques aéroportés en hélicoptère de haute résolution, 75 kilomètres de géophysique PP (polarisation provoquée) sur les zones cibles prioritaires, cartographie géologique, prospection, ainsi que des échantillonnages de sol et de till.

Les travaux d’exploration jusqu’à présent ont généré plusieurs cibles de haute priorité, notamment :

La Zone E3, qui a renvoyé des valeurs d’analyse d’échantillons choisis incluant 44,7 g/t Au et 19,0 g/t Au.

Une anomalie aurifère dans le sol mesurant environ 1 km par 500 mètres et coïncidant avec: (i) le contact projeté de la syénite du lac Bradley et des métavolcaniques environnantes, et (ii) une vaste anomalie de chargeabilité PP. Cette zone de chargeabilité, qui s’étend sur 600 mètres de longueur, est interprétée comme potentiellement des bandes épaisses de lithologies altérées enrichies en sulfures.

L’indice d’E1 Sud, qui a renvoyé une valeur d’analyse de 25,0 g/t Au. Cet échantillon choisi faisait partie d’un programme de prospection de suivi axé sur un résultat aurifère dans le sol de 1,9 g/t Au. Il a été prélevé sur un affleurement de syénite hématitisée exposé sur environ 75 mètres par 140 mètres. L’indice E1 Sud se trouve à l’extrémité ouest d’une anomalie de chargeabilité PP faible qui s’étend sur 400 mètres vers l’est où elle reste ouverte.

Un bloc erratique de syénite altérée, qui a renvoyé une valeur d’analyse de 5,5 g/t Au. Cet échantillon faisait également partie d’un programme de prospection de suivi axé sur un résultat aurifère dans le sol de 1,5 g/t Au. Il ressemble à E1 et a été prélevé à 230 mètres au sud-ouest de la découverte d’E1.

Dans l’ensemble, ces cibles de haute priorité valident les résultats de géochimie du sol de 2021.

Mise en garde: les échantillons choisis décrits ci-dessus sont sélectifs par nature et les teneurs rapportées pourraient ne pas être représentatives de zones minéralisées plus étendues.

La convention d’option

Conformément à une convention d’option et à un amendement signé respectivement en août 2020 et août 2022, Harfang avait l’option d’acquérir un intérêt de 100 % dans la Propriété (voir le communiqué de presse en date du 31 août 2022). Harfang et les Vendeurs ont par la suite convenu de diviser le paiement final de 170 000 $ en deux (2) versements distincts de 85 000 $ chacun, payables le 17 août 2023 (payé) et le 5 février 2024, et en reportant l’émission des actions au 5 février 2024.

Les vendeurs ont récemment accepté de recevoir, en guise de paiement final, un total de 27 554 $ en espèces et 510 670 actions ordinaires de Harfang au prix de 0,1259 $ par action, équivalent à un cours moyen pondéré sur le volume sur 10 jours (CMPV). L’émission des actions est soumise à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

La Société procédera au paiement au comptant et à l’émission des actions une fois l’approbation obtenue et acquerra un intérêt de 100 % dans la propriété Egan, sous réserve uniquement d’une redevance de 2 % sur le revenu net de fonderie en faveur des vendeurs.

Personne qualifiée

L’information technique dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par Ian Campbell, P.Geo., conseiller et administrateur de Harfang, qui est une personne qualifiée non indépendante pour la divulgation technique telle que définie par la Norme canadienne 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang Exploration inc. est bien financée avec approximativement 6,4 millions de dollars en trésorerie au 7 février 2024 et est une société d’exploration minière axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

