SimplyProtein™ lève le voile sur la tendance à trop réfléchir au Canada, que ce soit pour les décisions quotidiennes ou les collations

TORONTO, 08 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SimplyProteinMC de Wellness Natural Inc., un chef de file en collations à base de plantes, présente les résultats d’un nouveau sondage* qui révèle que la population canadienne veut davantage de simplicité, notamment en ce qui concerne leurs habitudes de collation. D’ailleurs, presque la moitié des Canadiens (43 %) reconnaissent qu’ils ont tendance à trop réfléchir, et presque les deux tiers (63 %) se sont donné comme mission de simplifier leur vie. Cette quête de la simplicité se remarque surtout dans leurs choix de collations, toutefois la vie est mouvementée. Plus de la moitié des Canadiens (54 %) admettent avoir tendance à choisir la collation la plus rapide lorsque pressés par le temps, mais qu’ils préféreraient faire des choix plus sains. Ce qui peut s’avérer difficile à accomplir lorsqu’on ne connaît pas ses besoins nutritionnels. En fait, seulement 8 % de la population canadienne connaissent leurs besoins quotidiens en protéines, un macronutriment essentiel pour faire le plein d’énergie, se sentir rassasié et maintenir la santé immunitaire.



Selon le sondage :

Les protéines végétales sont à la hausse : Cinquante-neuf pour cent (59 %) des Canadiens optent de plus en plus pour les protéines d’origine végétale. Néanmoins, le sondage souligne aussi qu’il existe un écart de perception en matière de protéines :

Seulement 8 % des Canadiens connaissent leur apport quotidien recommandé en protéines;

Actuellement, seulement 11 % de la population atteignent de façon constante leur objectif habituel en protéines; et 33 % admettent que leur apport en protéines est souvent insuffisant.

La collation nutritive représente un défi : Face au défi de manger plus santé, environ 7 Canadiens sur 10 (68 %) reconnaissent les bienfaits des collations riches en protéines pour atteindre l’apport nutritionnel recommandé par jour; cependant, ils avouent avoir de la difficulté à trouver les collations correspondant à leurs objectifs nutritionnels.

31 % ont de la difficulté à localiser les collations riches en protéines;

28 % arrivent difficilement à repérer les collations riches en fibres;

44 % ont de la difficulté à trouver les collations à moindre teneur en sucre;

40 % ont du mal à trouver les collations avec une teneur en calories plus faible;

29 % ont de la difficulté à localiser les collations à base de plantes;

25 % ne trouvent pas facilement les collations sans gluten.

Simplyfiez-vous la vie avec SimplyProteinMC

Michael Lines, PDG de Wellness Natural Inc., considère que les résultats du sondage permettent d’établir les besoins du marché. « Les Canadiens expriment leur préférence marquée pour des collations simples et nutritives qui sont aussi savoureuses que pratiques, de dire Michael Lines. SimplyProtein a été conçu pour répondre à cette demande, en offrant une gamme de produits qui facilite l’accès à des collations pouvant combler les besoins nutritionnels de façon simple et satisfaisante. »

La diététiste Miranda Galati partage également ce sentiment. « Le défi moderne est de trouver des collations nutritionnellement équilibrées sans la complexité, d’expliquer Miranda. L’approche de SimplyProtein met l’accent sur l’équilibre et la simplicité, ce qui correspond parfaitement à ce besoin grandissant. Leurs produits offrent une solution pratique pour ceux et celles qui cherchent à maintenir une alimentation saine dans un monde où tout se déroule à un rythme rapide. »

Les résultats de l’enquête soulignent un des problèmes quotidiens de la population canadienne : trouver l’équilibre dans un monde en constante évolution tout en faisant des choix santé. SimplyProtein aide les Canadiens à garder les choses simples (« simplyfiées »), à savoir que la vie peut être complexe, mais que choisir une collation protéinée végétale ne devrait pas l’être.

La vaste gamme de produits à base de végétaux de SimplyProtein, notamment les barres de collation, les boissons fouettées de protéines végétales +, les barres de collation enrobées de chocolat ainsi que les produits novateurs prévus pour cette année, offre une qualité optimale en termes de goût, de texture et de valeur nutritive. Les produits contiennent entre 7 et 20 grammes de protéines végétales et 5 grammes ou moins de sucre. Ils sont également riches en fibres, sans gluten et Projet sans OGM vérifié.

À propos de la marque SimplyProteinMC

SimplyProtein estime que si la vie est compliquée, le choix d’une collation protéinée ne devrait pas l’être. C’est pourquoi tous les produits SimplyProtein visent à simplifier nos efforts pour mieux gérer notre nutrition sans avoir à trop réfléchir ou à faire des compromis sur les ingrédients, le goût ou la texture. Certifié B Corp, sans gluten, Projet sans OGM vérifié, et certifié végétalien et casher, SimplyProtein met les ingrédients de délicieuses et nutritives collations protéinées à base de plantes végétales à la disposition de tout un chacun. Les produits contiennent entre 7 et 20 grammes de protéines d’origine végétale, moins de 5 grammes de sucre, et sont riches en fibres.

Créée à l’origine en 2004, la marque SimplyProteinMC est maintenant détenue et développée par Wellness Natural Inc. depuis 2020. La gamme de produits protéinés de la marque comprend des barres de collation, des barres-biscuits, des bouchées énergétiques cétogènes et des barres de collation enrobées de chocolat ainsi que quelques innovations prévues pour cette année. Les produits sont vendus partout au Canada, en magasin chez Provigo, ainsi que dans une sélection de magasins Maxi, Metro Quebec, IGA et Pharmaprix. Ils sont également en vente en ligne sur Amazon Canada et le site Web de l’entreprise au www.SimplyProtein.ca/.

Méthodologie du sondage

Les présentes données sont quelques-unes des conclusions d’une enquête d’opinion publique Maru menée par une équipe d’experts en échantillonnage et en collecte des données de Maru/Blue du 14 au 15 décembre 2023 auprès de 1 532 adultes canadiens sélectionnés au hasard et panélistes en ligne de La voix Maru Canada . Les résultats de cette étude ont été pondérés afin de représenter la population selon les données du recensement. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille comporte une marge d’erreur possible de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les répondants et répondantes pouvaient s’exprimer en français ou en anglais.

