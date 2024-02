Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation annonce ses ratios d’échange

[Ne pas distribuer aux agences de transmission américaines ni diffuser aux États-Unis]



TORONTO, 08 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint »), au nom de Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation (la « Société »), a le plaisir d’annoncer les ratios d’échange pour l’offre d’échange de la Société (l’« Option d’échange ») faite en vertu du prospectus définitif de la Société daté du 29 janvier 2024. Ninepoint agira en tant que gestionnaire, gestionnaire de portefeuille et promoteur de la Société et fournira tous les services administratifs nécessaires à la Société.



La Société investira dans un portefeuille initialement pondéré de manière égale composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes dont les dividendes augmentent (définies ci-après) sélectionnées par le gestionnaire de portefeuille qui, au moment du placement et immédiatement après chaque reconstitution et rééquilibrage périodiques : (i) sont inscrites à la cote d’une bourse canadienne; (ii) versent des dividendes; (iii) ont généralement une capitalisation boursière d’au moins 10 milliards de dollars; (iv) ont des options sur leurs titres de participation qui, de l’avis du gestionnaire de portefeuille, sont suffisamment liquides pour lui permettre de vendre des options sur ces titres; et (v) ont des antécédents de croissance des dividendes ou, de l’avis du gestionnaire de portefeuille, ont un potentiel élevé de croissance des dividendes à l’avenir (« Sociétés canadiennes dont les dividendes augmentent »).

Les objectifs de placement pour les actions privilégiées de la Société (les « Actions privilégiées ») sont de fournir à leurs porteurs des distributions en espèces trimestrielles préférentielles cumulatives fixes d’un montant de 0,1875 $ par Action privilégiée (0,75 $ par an ou 7,5 % par an sur le prix d’émission de 10,00 $ par Action privilégiée) et de remettre le prix d’émission initial de 10,00 $ aux porteurs à l’échéance.

Les objectifs de placement pour les actions de catégorie A de la Société (les « Actions de catégorie A ») sont de fournir à leurs porteurs des distributions mensuelles régulières non cumulatives de 0,125 $ par Action de catégorie A, ce qui représente un rendement sur le prix d’émission de 15,00 $ par Action de catégorie A de 10 % par année, et d’offrir aux porteurs la possibilité d’une croissance de la valeur liquidative par Action de catégorie A.

Le nombre d’« Unités » (chaque Unité étant composée d’une Action privilégiée et d’une Action de catégorie A) ou d’Actions de catégorie A pouvant être émises pour chaque titre d’un émetteur admissible à l’échange (selon la liste ci-dessous) (le « Ratio d’échange ») a été déterminé en divisant le cours moyen pondéré des titres de cet émetteur admissible à l’échange à la principale bourse à laquelle les titres de cet émetteur admissible à l’échange sont cotés, pendant les cinq jours de bourse consécutifs se terminant le 7 février 2024 (la « Période de tarification »), tel qu’ajusté pour refléter les dividendes déclarés ou les distributions en attente par tout émetteur admissible à l’échange qui négocie sur une base ex-dividende jusqu’à la date de clôture (la « Date de clôture ») du premier appel public à l’épargne (le « Placement ») de la Société par la somme des prix d’émission d’une Action privilégiée et d’une Action de catégorie A, soit 25,00 $ dans le cas d’une souscription d’Unités ou 15,00 $ dans le cas d’une souscription d’Actions de catégorie A. Le Ratio d’échange sera ajusté pour refléter les 0,01 $ par Action de catégorie A que recevront les acheteurs potentiels qui ont déposé des titres d’émetteurs admissibles à l’échange à la Société pour des Actions de catégorie A. Les porteurs de titres d’émetteurs admissibles à l’échange qui ont déposé ces titres conformément à l’Option d’échange continueront d’être des porteurs inscrits jusqu’à la Date de clôture et auront le droit de recevoir des distributions à l’égard de ces titres d’émetteurs admissibles à l’échange jusqu’à la Date de clôture, mais non inclusivement. Chaque Ratio d’échange a été arrondi à la cinquième décimale. La Société n’émettra pas de fractions d’actions aux termes de l’Option d'échange.

Le tableau ci-dessous présente les émetteurs admissibles à l’échange dont les titres peuvent être acceptés par la Société dans le cadre de l’Option d’échange, y compris le nom de l’émetteur admissible à l’échange, son symbole boursier, son numéro CUSIP, son ISIN, son cours moyen pondéré en fonction du volume (« CMPV ») au cours de la Période de tarification, le Ratio d’échange par Unité ainsi que le Ratio d’échange par Action de catégorie A.

Nom de la société Symbole boursier CUSIP ISIN Prix moyen pondéré en fonction du volume Ratio d’échange par Unité Ratio d’échange par Action de catégorie A Barrick Gold Corp ABX 67901108 CA0679011084 20.6229 $ 0.82492 1.37486 Mines Agnico Eagle Limitée AEM 8474108 CA0084741085 64.2750 $ 2.57100 4.28500 Algonquin Power & Utilities Corp AQN 15857105 CA0158571053 7.8443 $ 0.31377 0.52295 Alimentation Couche-Tard Inc ATD 01626P148 CA01626P1484 79.2370 $ 3.16948 5.28247 Brookfield Asset Management Ltd BAM 113004105 CA1130041058 53.4802 $ 2.13921 3.56535 BCE Inc BCE 05534B760 CA05534B7604 53.0020 $ 2.12008 3.53347 Brookfield Infrastructure Partners LP BIP-U 16252101 BMG162521014 42.0802 $ 1.68321 2.80535 Banque de Montréal BMO 63671101 CA0636711016 124.3898 $ 4.97559 8.29265 Brookfield Corp BN 11271J107 CA11271J1075 52.7699 $ 2.11080 3.51799 Banque de Nouvelle-Écosse/La BNS 64149107 CA0641491075 62.7190 $ 2.50876 4.18127 CAE Inc CAE 124765108 CA1247651088 27.0021 $ 1.08008 1.80014 Canadian Apartment Properties REIT CAR-U 134921105 CA1349211054 47.6232 $ 1.90493 3.17488 CCL Industries Inc CCL/B 124900309 CA1249003098 57.0484 $ 2.28194 3.80323 Cameco Corp CCO 13321L108 CA13321L1085 64.7897 $ 2.59159 4.31931 Banque Canadienne Impériale de Commerce CM 136069101 CA1360691010 60.4852 $ 2.41941 4.03235 Canadian Natural Resources Ltd CNQ 136385101 CA1363851017 81.4975 $ 3.25990 5.43317 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNR 136375102 CA1363751027 172.5449 $ 6.90180 11.50299 Canadien Pacifique Kansas City Ltd CP 13646K108 CA13646K1084 113.6588 $ 4.54635 7.57725 Constellation Software Inc/Canada CSU 21037X100 CA21037X1006 3,653.3095 $ 146.13238 243.55397 Société Canadian Tire Limitée CTC/A 136681202 CA1366812024 142.3740 $ 5.69496 9.49160 Cenovus Energy Inc CVE 15135U109 CA15135U1093 21.3220 $ 0.85288 1.42147





Nom de la société Symbole boursier CUSIP ISIN Prix moyen pondéré en fonction du volume Ratio d’échange par Unité Ratio d’échange par Action de catégorie A Dollarama Inc DOL 25675T107 CA25675T1075 99.3199 $ 3.97280 6.62133 Emera Inc EMA 290876101 CA2908761018 47.7809 $ 1.91124 3.18539 Enbridge Inc ENB 29250N105 CA29250N1050 46.7371 $ 1.86948 3.11581 First Quantum Minerals Ltd FM 335934105 CA3359341052 12.2822 $ 0.49129 0.81881 Franco-Nevada Corp FNV 351858105 CA3518581051 143.5484 $ 5.74194 9.56989 FirstService Corp FSV 33767E202 CA33767E2024 222.3277 $ 8.89311 14.82185 Fortis Inc/Canada FTS 349553107 CA3495531079 53.2848 $ 2.13139 3.55232 CGI Inc GIB/A 12532H104 CA12532H1047 151.2420 $ 6.04968 10.08280 Gildan Activewear Inc GIL 375916103 CA3759161035 45.2687 $ 1.81075 3.01791 Hydro One Ltd H 448811208 CA4488112083 40.0075 $ 1.60030 2.66717 Intact Corporation financière IFC 45823T106 CA45823T1066 208.5730 $ 8.34292 13.90487 Compagnie pétrolière Impériale Ltée IMO 453038408 CA4530384086 76.7972 $ 3.07189 5.11981 Kinross Gold Corp K 496902404 CA4969024047 7.2985 $ 0.29194 0.48657 Compagnies Loblaw Limitée L 539481101 CA5394811015 134.8888 $ 5.39555 8.99259 Société financière Manuvie MFC 56501R106 CA56501R1064 29.9104 $ 1.19642 1.99403 Magna International Inc MG 559222401 CA5592224011 77.9838 $ 3.11935 5.19892 Metro Inc/CN MRU 59162N109 CA59162N1096 69.9707 $ 2.79883 4.66471 Banque Nationale du Canada NA 633067103 CA6330671034 101.9625 $ 4.07850 6.79750 Nutrien Ltd NTR 67077M108 CA67077M1086 67.4711 $ 2.69884 4.49807 Open Text Corp OTEX 683715106 CA6837151068 56.0447 $ 2.24179 3.73631 Power Corporation du Canada POW 739239101 CA7392391016 39.0626 $ 1.56250 2.60417 Pembina Pipeline Corp PPL 706327103 CA7063271034 45.3699 $ 1.81480 3.02466 Restaurant Brands International Inc QSR 76131D103 CA76131D1033 103.9441 $ 4.15776 6.92961 Rogers Communications Inc RCI/B 775109200 CA7751092007 62.8339 $ 2.51336 4.18893 Banque Royale du Canada RY 780087102 CA7800871021 130.5937 $ 5.22375 8.70625





Nom de la société Symbole boursier CUSIP ISIN Prix moyen pondéré en fonction du volume Ratio d’échange par Unité Ratio d’échange par Action de catégorie A Saputo Inc SAP 802912105 CA8029121057 28.0625 $ 1.12250 1.87083 Shopify Inc SHOP 82509L107 CA82509L1076 111.0318 $ 4.44127 7.40212 Financière Sun Life Inc SLF 866796105 CA8667961053 70.1368 $ 2.80547 4.67579 Suncor Énergie Inc SU 867224107 CA8672241079 43.1406 $ 1.72562 2.87604 TELUS Corp T 87971M103 CA87971M1032 23.4391 $ 0.93756 1.56261 Banque Toronto-Dominion/La TD 891160509 CA8911605092 80.1859 $ 3.20744 5.34573 Teck Resources Ltd TECK/B 878742204 CA8787422044 52.1042 $ 2.08417 3.47361 Tourmaline Oil Corp TOU 89156V106 CA89156V1067 54.9941 $ 2.19976 3.66627 Thomson Reuters Corp TRI 884903808 CA8849038085 201.8868 $ 8.07547 13.45912 Corporation TC Énergie TRP 87807B107 CA87807B1076 51.2534 $ 2.05014 3.41689 Waste Connections Inc WCN 94106B101 CA94106B1013 212.1345 $ 8.48538 14.14230 George Weston Ltd WN 961148509 CA9611485090 171.2672 $ 6.85069 11.41781 Wheaton Precious Metals Corp WPM 962879102 CA9628791027 62.9687 $ 2.51875 4.19791 WSP Global Inc WSP 92938W202 CA92938W2022 201.1685 $ 8.04674 13.41123

Placeurs

Le Placement est offert par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs dirigé par Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale inc., Banque Scotia, BMO Marchés des capitaux, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs Mobilières TD inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Patrimoine Manuvie inc., Patrimoine Richardson Limitée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Raymond James Ltée, Partenaires en gestion de patrimoine Echelon inc., Valeurs Mobilières Hampton limitée, Research Capital Corporation et Wellington-Altus Private Wealth Inc.

Le Placement est offert uniquement au moyen d’un prospectus. Celui-ci contient des précisions importantes sur les titres offerts. Il est possible d’obtenir une copie du prospectus auprès d’un des placeurs mentionnés plus haut. Les investisseurs doivent lire le prospectus avant de prendre la décision d’investir.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le Placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux déterminés par les expressions « s’attend », « a l’intention », « prévoit », « sera », et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent à la Société. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Ninepoint concernant les résultats ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles. Bien que Ninepoint estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés ne constituent en aucun cas une garantie du rendement futur, et par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l’incertitude inhérente. Ni la Société ni Ninepoint ne s’engagent à mettre à jour publiquement ou autrement tout énoncé prospectif ou toute information de nature prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs affectant cette information, sauf si la loi l’exige.

Les titres offerts n’ont pas été inscrits en vertu du Securities Act of 1933 des États-Unis, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’inscription ou d’exemption applicable aux exigences d’inscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.