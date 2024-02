Konica Minolta nommée chef de file dans le rapport mondial 2023 d’IDC MarketScape sur les programmes et services de durabilité pour les fournisseurs de documents papier

MISSISSAUGA, Ontario, 08 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) est ravie d’annoncer qu’elle a été nommée chef de file dans le rapport IDC MarketScape: Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment (document no US49892223, décembre 2023). IDC MarketScape affirme que « les entreprises à la recherche d’un fournisseur qui prend des mesures décisives afin de réduire son empreinte climatique tout en encourageant l’utilisation efficace des ressources pour ses clients et dans sa chaîne d’approvisionnement devraient se tourner vers Konica Minolta. »



Le rapport indique que « la stratégie de milieu de travail connecté et futé de Konica Minolta donne aussi aux clients l’accès à des solutions de gestion de l’information qui peuvent améliorer l’efficacité, le stockage, la sécurité et la conformité de leurs processus documentaires en mettant à profit des technologies qui intègrent l’IA ». Il souligne aussi que l’utilisation de contenu numérisé et de processus documentaires automatisés aide les clients à améliorer la durabilité de leurs opérations et que Konica Minolta vise la carboneutralité et une transition vers des produits faits à plus de 90 % de matériaux recyclés ou de biomatériaux d’ici 2050.

Le rapport définit plusieurs forces spécifiques qui font de Konica Minolta un chef de file, comme sa philosophie voulant que la création de valeur économique et sociale passe par l’innovation écoresponsable. L’expertise en matière d’imagerie, de traitement de données et de décision fondée sur des données de Konica Minolta est une autre force qui aide ses clients et ses partenaires à répondre à leurs besoins particuliers en matière de durabilité.

Le rapport d’IDC MarketScape met également en lumière le système de certification des solutions durables de Konica Minolta et sa capacité à identifier et à certifier un large éventail de produits et de services conçus spécialement pour s’attaquer aux enjeux environnementaux et sociaux. En se basant sur ces points de référence, Konica Minolta examine chaque produit selon un système de classement en trois étapes. Depuis la mise en place du système de certification des solutions durables en 2019, ces solutions ont contribué à 77 % des ventes totales du groupe.

« Vu l’urgence des enjeux climatiques mondiaux, les entreprises internationales ont la responsabilité de contribuer à façonner une société plus durable en réduisant leur empreinte environnementale. Nous sommes très heureux que le travail acharné que nous avons accompli en matière de développement durable ait été reconnu par IDC MarketScape, a fait valoir Sam Errigo, président-directeur général chez Konica Minolta. La stratégie mondiale de durabilité à long terme de Konica Minolta, Eco Vision 2050, fixe des cibles de réduction de ses émissions de CO 2 sur tout le cycle de vie des produits. L’entreprise est actuellement en avance sur son plan pour atteindre la carbonégativité, visant désormais 2030 au lieu de 2050. La stratégie encourage le recyclage, l’optimisation des ressources naturelles limitées, et la restauration et la préservation de la biodiversité. En établissant ces objectifs et continuant d’élaborer et de promouvoir des initiatives telles que le programme Clean Planet et la réduction d’emballages, nous aidons aussi les entreprises clientes et les fournisseurs à atteindre une utilisation efficace des ressources. »

Consulter la page de Konica Minolta pour télécharger un extrait du rapport.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; a été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; a été reconnue par Brand Keys comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA), et Instagram.

Au sujet d’IDC MarketScape

Le modèle d’analyse des fournisseurs d’IDC MarketScape vise à donner un aperçu du degré de compétitivité des fournisseurs de technologies de l’information et de la communication (TIC) sur un marché donné. La méthode de recherche comprend une méthode de notation rigoureuse axée sur le calcul de critères qualitatifs et quantitatifs, dont les résultats sont présentés dans un seul graphique indiquant la position de chaque fournisseur dans un marché donné. IDC MarketScape offre un cadre clair permettant de comparer concrètement l’offre de produits et de services, les capacités, les stratégies ainsi que les facteurs actuels et futurs du succès commercial des fournisseurs de solutions de technologies de l’information et de télécommunication. Il offre aussi aux acheteurs de technologies une analyse tous azimuts des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

