ASSYSTEM : Chiffre d’affaires 2023 - Performance très soutenue sur l’ensemble des activités

Chiffre d’affaires 2023

Performance très soutenue sur l’ensemble des activités

Croissance organique globale de +14,6%

Paris La Défense, le 8 février 2024, 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires réalisé pour le 4ème trimestre 2023 et l’ensemble de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Chiffre d’affaires consolidé 2023 (non audité) et variations par rapport à 2022





En millions d'euros 2022



2023



Variation

totale Variation

organique (2) Groupe 493,5 577,5 +17,0% +14,6% Nucléaire (1) 344,9 404,1 +17,2% +17,2% ET&I (1) 148,6 173,4 +16,7% +8,4%

(1) Intégration de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022 et des sociétés Oreka Ingénierie et Relsafe PRA Consulting à compter du 1er janvier 2023. Les activités dans la zone Pacifique comptabilisées dans ET&I (déconsolidées à compter du 1er décembre 2023) ont représenté un chiffre d’affaires de 12,7 M€ en 2022 et 13,8 M€ en 2023 (11 mois).

(2) A périmètre comparable et taux de change constant.

Trimestre après trimestre, Assystem a bénéficié d’une croissance organique solide, portée par une demande soutenue dans l’ensemble des activités du Groupe, par le succès de la campagne de recrutements et par une meilleure fidélisation de nos talents pour répondre aux besoins de tous nos clients.

Au 4ème trimestre 2023, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 155,8 M€ (contre 132,9 M€ en 2022), en croissance de +17,2%, dont +15,5% en organique, +3,0% d’effet périmètre et -1,3% d’effet de la variation des taux de change.

Pour l’ensemble de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires consolidé total d’Assystem s’établit à 577,5 M€ en croissance de +17,0% par rapport à l’exercice précédent, dont +14,6% en organique, +3,7% d’effet périmètre (résultant de la consolidation de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022, et des sociétés Oreka Ingénierie et Relsafe PRA Consulting à compter du 1er janvier 2023) et -1,3% d’effet de la variation des taux de change.

Hors les activités Pacifique cédées en décembre 2023, le chiffre d’affaires d’Assystem s’établit à 563,7 M€ (pour un objectif annuel de l’ordre de 570 M€).

NUCLEAIRE (70% du chiffre d’affaires 2023)

Sur l’ensemble de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires des activités Nucléaire atteint 404,1 M€, contre 344,9 M€ en 2022. La croissance totale ressort à +17,2%, dont +17,2% de croissance organique, +0,5% d’effet périmètre et - 0,5% d’effet de la variation des taux de change.

Au 4ème trimestre 2023, le chiffre d’affaires Nucléaire est de 110,5 M€, contre 91,3 M€ au 4ème trimestre 2022, en progression de +21,0%, dont +20,6% en organique, +0,7% d’effet périmètre et -0,3% d’effet de la variation des taux de change.

Tout au long de l’exercice, les activités Nucléaire ont enregistré une croissance très soutenue au Royaume-Uni (construction et démantèlement), une dynamique soutenue en France notamment liée à la maintenance du parc installé, et une contribution en Arabie saoudite limitée à la finalisation des études de site. Pour mémoire, en 2022, la croissance organique annuelle avait été de +5,4% créant un effet de base favorable pour 2023.

ENERGY TRANSITION & INFRASTRUCTURES (ET&I) (30% du chiffre d’affaires 2023)

En 2023, le chiffre d’affaires des activités ET&I s’est établit à 173,4 M€, contre 148,6 M€ en 2022 en croissance de +16,7%, dont +8,4% de croissance organique, +11,2% d’effet périmètre (intégration de STUP, Schofield Lothian et LogiKal) et -2,9 % d’effet de la variation des taux de change. Les activités ont principalement bénéficié de la montée en puissance depuis mi-2022 des contrats dans le cadre des grands projets d’infrastructures en Arabie saoudite (Neom, Al Ula).

Au 4ème trimestre 2023, le chiffre d’affaires ET&I est de 45,3 M€, contre 41,6 M€ au 4ème trimestre 2022. La croissance totale est de +8,8%, dont +4,3% de variation organique, +8,0% d’effet périmètre et -3,4 % d’effet de la variation des taux de change.

RECENTRAGE STRATEGIQUE ACHEVE ET ACQUISITIONS CIBLEES

En décembre 2023, Assystem a cédé ses activités dans la zone Pacifique (Assystem Polynésie et d’Assystem Nouvelle-Calédonie) au management de ces sociétés, marquant ainsi la fin de son recentrage stratégique engagé il y a deux ans.

Parallèlement, le Groupe poursuit sa stratégie d’acquisitions ciblées visant à renforcer ses compétences sur ses zones géographiques clés. Ainsi en janvier 2024, Assystem a finalisé deux acquisitions :

L&T Infrastructure Engineering Limited , filiale indienne du groupe Larsen & Toubro (10,6 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2022/23) qui permet à Assystem de renforcer sa présence en Inde ;

, filiale indienne du groupe Larsen & Toubro (10,6 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2022/23) qui permet à Assystem de renforcer sa présence en Inde ; et KEOPS Automation, entreprise nantaise spécialisée dans l’intégration des plateformes d’exploitation industrielles et de la valorisation de leurs données notamment dans les secteurs du nucléaire auprès d’EDF (7,0 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023).

CESSION DE LA PARTICIPATION DANS FRAMATOME

Le 23 janvier dernier, Assystem a cédé à EDF SA pour un montant de 205 millions d’euros sa participation de 5% au capital de Framatome acquise en décembre 2017. Le Groupe annonce son intention de distribuer une part significative de ce montant sous forme de dividende exceptionnel, dont le montant et le calendrier de versement seront précisés ultérieurement.

CALENDRIER FINANCIER 2024

13 mars : Résultats annuels 2023 - Présentation des résultats le jeudi 14 mars à 8h30 25 avril : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 24 mai : Assemblée générale des actionnaires 25 juillet : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 11 septembre : Résultats semestriels 2024 - Réunion de présentation le jeudi 12 septembre à 8h30 24 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Fort de plus de 55 ans d'expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes strictes de sûreté et de sécurité, le Groupe fournit des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie. A fin 2023, les 7 200 experts d'Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s'engage dans le développement de l'électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l'hydrogène vert. Le Groupe contribue également à développer les usages de l'électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Plus d'informations sur www.assystem.com

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice Marketing & Communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - Komodo - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél. : 06 83 28 04 15





DONNEES PAR TRIMESTRE





En millions d'euros T1 2022



T1 2023



Variation

totale Variation

organique (2) Groupe 120,2 143,8 +19,7% +16,4% Nucléaire (1) 87,7 100,9 +15,0% +15,7% ET&I (1) 32,5 42,9 +32,1% +18,3%









En millions d'euros T2 2022



T2 2023



Variation

totale Variation

organique (2) Groupe 121,5 138,6 +14,1% +11,4% Nucléaire (1) 84,0 97,2 +15,7% +16,2% ET&I (1) 37,4 41,4 +10,7% +0,7%









En millions d'euros T3 2022



T3 2023



Variation

totale Variation

organique (2) Groupe 118,9 139,3 +17,1% +15,0% Nucléaire (1) 81,9 95,5 +16,6% +16,5% ET&I (1) 37,0 43,8 +18,1% +11,8%









En millions d'euros T4 2022



T4 2023



Variation

totale Variation

organique (2) Groupe 132,9 155,8 +17,2% +15,5% Nucléaire (1) 91,3 110,5 +21,0% +20,6% ET&I (1) 41,6 45,3 +8,8% +4,3%

(1) Intégration de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022, des sociétés Oreka Ingénierie et Relsafe PRA Consulting à compter du 1er janvier 2023. Les activités dans la zone Pacifique comptabilisées dans ET&I (déconsolidées à compter du 1er décembre 2023) ont représenté un chiffre d’affaires de 12,7 M€ en 2022 et 13,8 M€ en 2023 (11 mois).

(2) A périmètre comparable et taux de change constant.

