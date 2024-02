Contact presse

Victoire Grux

+33 6 04 52 16 55

victoire.grux@capgemini.com

Capgemini s’associe avec Mistral AI pour accélérer l’adoption de la nouvelle génération de modèles d’IA générative

Ce nouveau partenariat va accélérer la transformation business des entreprises grâce à des modèles d’IA efficaces, personnalisables et à la pointe de la technologie

Paris, 8 février 2024 – Capgemini annonce un nouvel accord de partenariat avec l’un des acteurs les plus innovants et dynamiques au monde en matière d’intelligence artificielle, Mistral AI. Ensemble, Capgemini et Mistral AI vont accélérer le déploiement à l’échelle d’une IA générative plus accessible, plus polyvalente et plus efficiente. Capgemini aidera ses nombreux clients à travers le monde à créer davantage de valeur sur le long terme et à multiplier les cas d’usage d’IA générative en intégrant les modèles de fondation très efficients de Mistral AI dans leur architecture d’IA générative.

Grâce à ce nouveau partenariat, les clients de Capgemini bénéficieront non seulement de ses compétences reconnues en matière de données et d’IA, de l’étendue de ses services d’IA générative et de son expertise sectorielle approfondie, mais également des modèles d’IA générative révolutionnaires de Mistral AI. Mistral AI change la donne pour les entreprises qui veulent transformer leur business en développant une large gamme de modèles d’IA parmi les plus performants du marché. En tirant parti de la technologie d’IA de Mistral, Capgemini s’efforce de faciliter l’accès à l’IA générative pour les entreprises qui veulent adapter de multiples cas d’usages à leurs besoins et les déployer pour un grand nombre d’utilisateurs, avec une moindre empreinte carbone.

Les modèles LLM de Mistral AI sont un moteur de transformation au service de l’innovation. Mistral AI et son équipe de scientifiques à la pointe de l’IA sont implantés en France et en Europe. Ses modèles offrent des possibilités inégalées de personnalisation et d’usage multilingues – un critère essentiel pour les entreprises internationales. Ensemble, Capgemini et Mistral AI sont particulièrement bien positionnés pour répondre aux besoins spécifiques des clients, en particulier dans des secteurs réglementés et sensibles, tels que les Services Financiers, l’Aéronautique et la Défense, les Télécoms ainsi que le Secteur Public.

Arthur Mensch, co-fondateur et CEO de Mistral AI, déclare « Mistral AI a pour mission de faire progresser l’IA générative et ce n’est qu’en collaborant avec des acteurs qui partagent la même vision que nous accélèrerons le déploiement à l’échelle de cette technologie révolutionnaire, qui est l’un des principaux obstacles à son adoption. Notre partenariat avec Capgemini permet aux entreprises innovantes, quelle que soit leur taille, de personnaliser nos modèles d’IA légers et puissants pour des applications concrètes. »

Fernando Alvarez, directeur de la Stratégie et du Développement du groupe Capgemini et membre du Comité de Direction générale du Groupe, ajoute « Les entreprises doivent pouvoir passer à l’échelle pour progresser sur leur transformation durable, ce qui implique d’avoir des modèles d’IA générative ouverts efficaces et hautement performants, nécessitant moins de capacités de traitement, et des installations à plus faible empreinte carbone. Mistral AI et Capgemini contribueront ensemble à la révolution de l’IA, en permettant aux entreprises quelle que soit leur taille de tirer des bénéfices considérables de cette technologie révolutionnaire et accélérer la double transition vers une économie numérique et durable. »

A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant près de 350 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros en 2022.

Get The Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

Pièce jointe