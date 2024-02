COMMUNIQUE DE PRESSE





08/02/2024

Un chiffre d’affaires 2023 historique à 761 M€,

en ligne avec le cap fixé (> à 750 M€)

Une solide croissance annuelle (+7,5%)

tirée par l’ensemble des activités du Groupe

Renouvellement du management local et plan d’actions volontaire

face aux difficultés persistantes en Amérique du Nord

Au 4ème trimestre 2023, le chiffre d’affaires de LACROIX s’établit à 193,8 millions d’euros (M€), en hausse de 1,3% par rapport à la même période en 2022. Cette évolution obtenue intégralement par croissance interne intègre un effet change positif de 0,5 M€. À taux de change constant (TCC)(1), la croissance des ventes ressort ainsi à +1,0% au 4ème trimestre.

Sur l’ensemble de l’année, l’activité du Groupe s’affiche à 761,2 M€, en ligne avec l’objectif annoncé d’un chiffre d’affaires supérieur à 750 M€. La croissance atteint 7,5% en 2023 (+7,2% à TCC), une solide performance réalisée malgré une base de comparaison exigeante : l’exercice 2022, déjà en progression de 8,6% à périmètre constant, avait en effet bénéficié d’importantes refacturations auprès des clients des hausses de coûts d’approvisionnement en composants électroniques. Toutes les activités de LACROIX (Electronics, City et Environment) ont contribué à la croissance du chiffre d’affaires en 2023.

CA en millions d’euros 2023 2022 Variation Cumul 2023 Cumul 2022 Variation 1er trimestre 194,8 165,1 +17,9% 194,8 165,1 +17,9% 2ème trimestre 193,0 173,2 +11,4% 387,8 338,4 +14,6% 3ème trimestre 179,7 178,1 +0,9% 567,4 516,4 +9,9% 4ème trimestre 193,8 191,3 +1,3% 761,2 707,8 +7,5% Total LACROIX Group 761,2 707,8 +7,5% 761,2 707,8 +7,5%

Une croissance annuelle soutenue sur l’ensemble des activités du Groupe

Une performance plus contrastée au 4ème trimestre

CA en millions d’euros T4

2023 T4

2022 Variation Cumul 2023 Cumul

2022 Variation Activité Electronics 136,1 138,7 -1,9% 562,1 522,2 +7,6% Activité City 34,4 33,3 +3,5% 116,4 109,1 +6,7% Activité Environment 23,2 19,4 +19,9% 82,6 76,4 +8,1% Total LACROIX Group 193,8 191,3 +1,3% 761,2 707,8 +7,5%

Activité Electronics (73,8% du CA 2023)

Au 4ème trimestre 2023, l’activité Electronics est ressortie quasiment stable à 136,1 M€, affichant des performances particulièrement contrastées selon les marchés. En EMEA, les segments Industrie et Avionics ont enregistré de très forts taux de croissance (> à 20%), tandis que les secteurs Automotive et HBAS (Home & Building Automation Systems) sont en repli. Outre-Atlantique, LACROIX Electronics North America a également enregistré une baisse de son chiffre d’affaires au 4ème trimestre, s’expliquant notamment par des reports de livraison consécutifs à un important mouvement social chez les constructeurs automobiles. Hors LACROIX Electronics North America, la croissance du trimestre aurait atteint +2,7%.

Sur l’ensemble de l’année, l’activité Electronics affiche une croissance soutenue de 7,6%, à 562,1 M€. Dans un contexte de retour à la normale des conditions d’approvisionnement, cette croissance a été alimentée par de nombreux nouveaux projets notamment dans le segment industriel. En EMEA, la croissance ressort à deux chiffres sur l’ensemble des segments sauf HBAS – après des années d’essor rapide ; en Amérique du Nord, les ventes sont également en hausse sur 2023.

Activité City (15,4% du CA 2023)

L’activité City a enregistré un chiffre d’affaires de 34,4 M€ au 4ème trimestre, en hausse de 3,5%. Dans le prolongement des tendances du 3ème trimestre, la croissance est restée dynamique sur les segments Signalisation et Traffic, ce dernier profitant de l’exécution de contrats internationaux (Maroc notamment). Sur la période, l’Éclairage Public a marqué une pause après plusieurs trimestres d’hypercroissance.

Le chiffre d’affaires cumulé de City en 2023 ressort à 116,4 M€, en hausse de 6,7%. Tous les segments ont contribué à la croissance, dont le principal moteur sur l’ensemble de l’exercice reste l’Éclairage Public (+15,1%), porté en particulier par le contrat de modernisation de l’infrastructure routière en Flandre.

Au-delà de ces évolutions, la fin d’année a été marquée par l’entrée en négociation exclusive avec la société américaine AIAC, en vue d’une cession du segment Signalisation sur le 1er trimestre 2024.

Activité Environment (10,8% du CA 2023)

L’activité Environment a totalisé 23,2 M€ de chiffre d’affaires au 4ème trimestre, en hausse de 19,9%. Cette performance remarquable résulte d’une très bonne dynamique sur l’ensemble des segments en particulier l’Eau à l’international, qui affiche une croissance de plus de 50% tirée notamment par la livraison de projets significatifs en Arabie Saoudite.

Ayant accéléré tout au long de l’année, l’activité Envionment s’inscrit en hausse de 8,1% en 2023, à 82,6 M€. En dehors de l’eau à l’international, le segment Smart Grids a également affiché une très bonne dynamique (+12,1%)

LACROIX Electronics North America : un plan d’actions engagé en vue d’un redressement dès 2024

Malgré l’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires en 2023, LACROIX s’attend à voir sa rentabilité pénalisée par des difficultés plus importantes que prévu en Amérique du Nord.

Ces difficultés, déjà évoquées par le Groupe dès la publication de ses résultats semestriels 2023, s’expliquent par la concomitance de plusieurs facteurs :

Un ralentissement de la demande automobile ponctuellement accentué par le mouvement social d’une durée exceptionnelle (six semaines) chez trois grands constructeurs américains, qui s’est achevé fin octobre dernier ;

Une hausse des coûts salariaux alimentée par la forte appréciation du peso mexicain (+ 15% face au dollar). Cette inflation salariale n’avait été que partiellement répercutée sur 2023, tandis que le peso va faire l’objet d’une couverture renforcée sur 2024;

Une perte de productivité résultant notamment d’une saturation des capacités de production avant l’ouverture du nouveau site de Juarez, opérationnel début 2024 avec une montée en puissance progressive attendue sur le 1er semestre 2024.





Cette saturation a entraîné au second semestre 2023 une désorganisation industrielle outre-Atlantique dont les effets se sont notamment ressentis au niveau de la gestion des inventaires. Des écarts d’inventaires sur LACROIX Electronics North America seront ainsi comptabilisées sur l’exercice 2023, avec un impact estimé à -3,1 M€ au niveau de l’EBITDA du Groupe.

Ainsi sur 2023, la cible d’EBITDA autour de 45 M€ communiquée par LACROIX en novembre dernier est désormais visée hors impact de ces écarts d’inventaires.

Hors LACROIX Electronics North America, le taux de marge d’EBITDA devrait être en ligne avec l’objectif donné en début d’année de dépasser 6,5%.

Sur 2024, le redressement de la performance opérationnelle et financière en Amérique du Nord constitue une priorité forte pour le Groupe. Un nouveau directeur général disposant d’une expérience de plus de 20 ans en top management au sein de grandes entreprises industrielles (Faurecia, Visteon, Thales, Celestica…), a pris les rênes de la filiale en novembre dernier. Appuyé par une intensification du support des équipes européennes, il a engagé un plan d’actions autour de deux axes principaux :

La révision de la politique commerciale, passant par une accélération des hausses tarifaires en rapport avec l’inflation et la hausse des salaires, ainsi qu’une revue approfondie de la rentabilité du portefeuille clients.

L’amélioration de la performance opérationnelle et financière, via la clarification de l’organisation locale et la reprise en main de plusieurs processus clés (gestion de projet, plan de production et organisation des stocks en particulier) ainsi que l’optimisation de la structure de coûts (postes non-essentiels, automatisation accrue…)

LACROIX poursuit le déploiement des piliers stratégiques de son plan Leadership2025 et a annoncé ses objectifs RSE 2030 en décembre 2023. Quant aux objectifs financiers du Groupe, comme indiqué en novembre dernier, ils restent atteignables sous condition du redressement de LACROIX Electronics North America et de l’évolution de la demande automobile.

Prochain rendez-vous

Résultats annuels de l’exercice 2023 : 2 avril 2024 après Bourse

