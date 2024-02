Résultats annuels 2023

Résultats records pour L’Oréal en 2023

Une troisième année consécutive de croissance à deux chiffres1

et nouvelle année de surperformance du marché

Amélioration continue de la marge d’exploitation





Chiffre d'affaires : 41,18 milliards d’euros, + 7,6 % en publié et + 11,0 % en comparable 1 .

+ 7,6 % en publié et + 11,0 % en comparable . Nouvelle surperformance d’un marché mondial de la beauté toujours dynamique.

d’un marché mondial de la beauté toujours dynamique. Croissance en comparable dans toutes les Divisions, avec des performances particulièrement remarquables pour les Divisions des Produits Grand Public et Beauté Dermatologique.

avec des performances particulièrement remarquables pour les Divisions des Produits Grand Public et Beauté Dermatologique. La Division L’Oréal Luxe devient le leader mondial (en chiffre d'affaires) de la beauté de luxe.

Croissance à deux chiffres en comparable dans toutes les Zones, sauf en Asie du Nord qui reste impactée par un marché de la beauté atone en Chine et par le reset du Travel Retail.

sauf en Asie du Nord qui reste impactée par un marché de la beauté atone en Chine et par le reset du Travel Retail. Croissance continue tant en valeur qu’en volume.

Nouvelle amélioration de la marge d’exploitation : 19,8 % (+ 30 points de base) ; résultat d’exploitation : 8 143,3 millions d’euros.

(+ 30 points de base) ; résultat d’exploitation : 8 143,3 millions d’euros. Bénéfice net par action 2 : 12,08 euros , en hausse de + 7,3 %.

, en hausse de + 7,3 %. Dividende 3 : 6,60 euros , en progression de + 10,0 %

, en progression de + 10,0 % Cash-flow opérationnel : 6,1 milliards d’euros , en hausse de + 23,9 %.

, en hausse de + 23,9 %. Création du Fonds L’Oréal pour l’Urgence Climatique doté de 15 millions d’euros, destiné à accompagner les populations vulnérables dans la prévention et la reconstruction face aux catastrophes climatiques.

destiné à accompagner les populations vulnérables dans la prévention et la reconstruction face aux catastrophes climatiques. Leader en développement durable : seule entreprise au monde récompensée par un triple ‘A’ du CDP pour la 8ème année consécutive ; distinction ‘Platine’ d’EcoVadis, classant L’Oréal dans le top 1 % mondial des entreprises les plus performantes sur le plan environnemental et social.

Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a déclaré :

« 2023 a été un grand cru pour L’Oréal. Je suis extrêmement reconnaissant envers nos équipes. Leur créativité, leur esprit d'entreprise et leur passion nous ont permis d'enregistrer une troisième année consécutive de croissance à deux chiffres en comparable, nous permettant une fois de plus de surperformer un marché de la beauté toujours dynamique. Nous avons atteint un nouveau record de marge d’exploitation et enregistré une progression du BPA de + 7,3 %2. Dans un contexte de tensions géopolitiques, de pressions inflationnistes et de stagnation du marché de la beauté en Chine, nous avons réalisé notre meilleure croissance en comparable depuis plus de 20 ans (hors 2021). Cette performance démontre la puissance de notre modèle multipolaire et je suis particulièrement fier de la forte accélération dans les marchés émergents.

En ce début d’année, nous restons optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté, et confiants dans notre capacité à le surperformer pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et des résultats.

Plus que jamais, L’Oréal est tourné vers l’avenir : un avenir dans lequel la Beauty Tech aura une place centrale. La Beauty Tech va façonner notre industrie et nous permettre d’asseoir davantage notre leadership. Grâce à elle, nous connaîtrons encore mieux nos consommateurs, à qui nous proposerons des produits et des services toujours plus pertinents et responsables, et serons encore plus efficaces dans notre exécution. »

Nomination, renouvellements d’administrateurs et cessation des fonctions

Le Conseil d’Administration, réuni ce 8 février, a décidé, sur proposition du Comité des Nominations et de la Gouvernance, de proposer à l’Assemblée Générale la nomination de M. Jacques Ripoll en qualité de nouvel administrateur indépendant. M. Jacques Ripoll est associé d’Eren Groupe qui met l’innovation technologique au service de l’économie des ressources naturelles.

Au-delà de ses compétences financières acquises au cours de sa carrière au sein de grands établissements bancaires (Société Générale, Banco Santander, Crédit Agricole), M. Jacques Ripoll apportera au Conseil sa vision stratégique centrée sur l’innovation, son expertise sur les nouvelles technologies en lien avec la lutte contre le changement climatique et son engagement sur les questions de développement durable. Le Conseil a décidé que M. Ripoll rejoindrait le Comité d’Audit à l’issue de l’Assemblée Générale du 23 avril 2024, renforçant encore davantage les compétences financières et en matière de durabilité de ce Comité.

Le Conseil d’Administration a également décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 23 avril 2024 le renouvellement des mandats d’administrateur de Mme Béatrice Guillaume-Grabisch, Mme Ilham Kadri, M. Jean-Victor Meyers et M. Nicolas Meyers.

Enfin le Conseil d’Administration a pris acte de la décision de Mme Belén Garijo de mettre fin à son mandat d’administrateur, pour des raisons de disponibilité liées à son activité professionnelle, à l’issue de l’Assemblée du 23 avril 2024, soit 2 ans avant le terme de son mandat en cours. Le Conseil d’Administration a chaleureusement remercié Mme Garijo pour la qualité de sa contribution aux travaux du Conseil et du Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations pendant ses dix années de mandat.

Si l’Assemblée Générale approuve les résolutions proposées, le Conseil d’Administration sera composé de 16 administrateurs, soit 14 administrateurs nommés par l’Assemblée Générale et 2 administrateurs représentant les salariés.

Les équilibres en termes d’indépendance et de mixité seront les suivants :

7 administrateurs indépendants sur 14 nommés par l’Assemblée, soit 50 %,

8 hommes et 6 femmes sur 14 administrateurs nommés par l’Assemblée, soit 43 % de femmes.

Le Conseil a également décidé de revoir la composition des Comités. Sous réserve du vote par l’Assemblée de la nomination et des renouvellements de mandats précités, la composition du Conseil et des Comités à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires s’établirait comme suit :

Projection de la composition du Conseil et des Comités à l’issue

de l’Assemblée Générale du 23 avril 2024

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



(à l'issue de l'Assemblée Générale 2024) Âge F/ H Nationalité Fin de mandat Comités du Conseil CSDD Audit Gouv. RH & Rem. Dirigeants mandataires sociaux M. Jean-Paul Agon – Président du Conseil 67 H Française 2026 P M. Nicolas Hieronimus – Directeur Général 60 H Française 2025 F. Bettencourt Meyers et sa Famille Mme F. Bettencourt Meyers - Vice-Présidente 70 F Française 2025 ● ● ● M. Jean-Victor Meyers 37 H Française 2028 ● M. Nicolas Meyers 35 H Française 2028 ● Administrateurs liés à Nestlé M. Paul Bulcke – Vice-Président 69 H Belge-Suisse 2025 ● ● ● Mme Béatrice Guillaume-Grabisch 59 F Française 2028 ● Administrateurs indépendants ◼ Mme Sophie Bellon 62 F Française 2027 ● P M. Patrice Caine 54 H Française 2026 ● P Mme Fabienne Dulac 56 F Française 2027 ● ● Mme Ilham Kadri 55 F Française-Marocaine 2028 ● Mme Virginie Morgon 54 F Française 2025 P M. Alexandre Ricard 51 H Française 2025 ● ● M. Jacques Ripoll 58 H Française 2028 ● Adm. représentant les salariés M. Benny de Vlieger 59 H Belge 2026 ● M. Thierry Hamel 69 H Française 2026 ● Taux d’indépendance NA 66 % 50 % 60 % ◼ Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF tels qu'appréciés par le Conseil d'Administration.



P Président du Comité.



● Membre du Comité.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2023

Le chiffre d'affaires s'élève à 41,18 milliards d'euros au 31 décembre 2023, en hausse de + 7,6 % en publié.

À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d’affaires croît de + 11,0 %.

L'effet net de changement de structure est de + 1,6 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 12,6 %.

À fin décembre 2023, les effets monétaires ont eu un impact négatif de – 5,0 %.

Chiffre d’affaires par Division et par Zone Géographique

4e trimestre 2023 Au 31 décembre 2023 Croissance à données Croissance à données M€ Comparables Publiées M€ Comparables Publiées Par Division Produits Professionnels 1 230,3 + 6,4 % + 1,0 % 4 653,9 + 7,6 % + 4,0 % Produits Grand Public 3 714,3 + 7,7 % + 1,0 % 15 172,7 + 12,6 % + 8,2 % L’Oréal Luxe 4 139,1 + 0,4 % - 0,4 % 14 924,0 + 4,5 % + 2,0 % Beauté Dermatologique41 1 521,5 + 27,3 % + 20,0 % 6 432,0 + 28,4 % + 25,5 % Total Groupe 10 605,3 + 6,9 % + 2,8 % 41 182,5 + 11,0 % + 7,6 % Par Zone Europe 3 267,3 + 11,6 % + 9,2 % 13 007,8 + 16,0 % + 13,7 % Amérique du Nord 2 836,2 + 9,4 % + 5,4 % 11 147,2 + 11,8 % + 9,7 % Asie du Nord 2 965,0 - 6,2 % - 9,9 % 10 662,9 - 0,9 % - 5,8 % SAPMENA – SSA52 914,4 + 22,0 % + 18,6 % 3 447,7 + 23,2 % + 16,4 % Amérique Latine 622,4 + 23,4 % + 8,2 % 2 916,9 + 24,4 % + 22,8 % Total Groupe 10 605,3 + 6,9 % + 2,8 % 41 182,5 + 11,0 % + 7,6 %

Synthèse par Division

PRODUITS PROFESSIONNELS

La Division des Produits Professionnels enregistre une solide croissance de + 7,6 % à données comparables et + 4,0 % à données publiées.

La Division surperforme nettement le marché de la beauté professionnelle, portée par sa stratégie gagnante : focus sur le soin capillaire, renforcement de son approche omnicanale et conquête de nouveaux marchés.

Les deux plus grandes marques, L’Oréal Professionnel et Kérastase, sont en forte croissance. Par catégorie, le soin du cheveu reste particulièrement dynamique. Il est tiré par le succès continu de Kérastase et en particulier de ses principales franchises Genesis et Chronologiste, plébiscitées par les consommateurs qui prémiumisent leurs routines de soins capillaires. La croissance est également soutenue par les innovations de pointe de L’Oréal Professionnel, notamment Metal Detox et Absolut Repair Molecular. En coloration, la croissance est portée par deux blockbusters : Shades EQ de Redken et le nouveau Inoa de L’Oréal Professionnel. La Division poursuit sa dynamique dans toutes les Zones géographiques, portée par la Chine, son deuxième marché, ainsi que par les marchés émergents, et particulièrement l’Inde, désormais son cinquième marché.

La Division renforce encore sa position de leader de l’industrie grâce à son excellence en Beauty Tech, qui a permis une forte croissance des ventes en e-commerce, tant vis-à-vis des professionnels (B2B) que des consommateurs (B2C).

PRODUITS GRAND PUBLIC

La Division des Produits Grand Public réalise sa meilleure croissance depuis plus de 30 ans, progressant de + 12,6 % à données comparables et + 8,2 % à données publiées.

La Division surperforme un marché grand public dynamique et enregistre une forte croissance de son chiffre d’affaires, qui dépasse les 15 milliards d’euros. Tout au long de l'année, la Division a progressé à la fois en volume et en valeur, poursuivant avec succès sa double stratégie de démocratisation et de premiumisation.

Ses quatre marques phares sont en progression à deux chiffres, L’Oréal Paris franchissant la barre des 7 milliards d'euros. Toutes les grandes catégories sont en forte croissance, grâce à des innovations de rupture associées à une exécution parfaitement maîtrisée. Le maquillage est le premier contributeur à la croissance de la Division, porté par les lancements du mascara Surreal de Maybelline New York, du rouge à lèvres Infaillible Matte Resistance de L'Oréal Paris et du gloss Fat Oil de NYX Professional Makeup. Les catégories soin du cheveux et coloration affichent également une belle dynamique, grâce à des lancements premium comme Elsève Bond Repair de L’Oréal Paris et la coloration Garnier Good. Enfin, le soin de la peau connaît une forte progression, grâce au déploiement mondial très réussi de Garnier Fast Bright à la Vitamine C ainsi qu’aux lancements de Revitalift Clinical et Glycolic Bright de L'Oréal Paris.

Par Zone géographique, les performances les plus remarquables sont en Europe - qui accélère de façon spectaculaire et devient ainsi un moteur de croissance majeur - et dans les marchés émergents, notamment au Mexique, au Brésil et en Inde. L’Amérique du Nord réalise une croissance solide.

LUXE

L'Oréal Luxe progresse de + 4,5 % à données comparables, de + 2,0 % à données publiées, et devient le numéro un mondial de la beauté de luxe.

Hors Asie du Nord, impactée par le reset du Travel Retail et la mollesse du marché chinois, L'Oréal Luxe affiche une croissance à deux chiffres. Cette performance est portée par des investissements continus dans son portefeuille de marques complémentaires et le succès de son ambitieuse stratégie omnicanale, incluant désormais Amazon aux États-Unis. La Division devient leader mondial de la beauté de luxe grâce à sa forte dynamique aussi bien dans les marchés développés que dans les marchés émergents et à sa remarquable surperformance en Chine. Dans ce pays, l’adoption rapide de Douyin et l’investissement continu dans la qualité des points de vente portent leurs fruits.

Le parfum reste la catégorie star, portée par Yves Saint Laurent, avec son blockbuster mondial Libre et le succès du lancement de MYSLF, ainsi que Born in Roma de Valentino, Paradoxe de Prada, Wanted d’Azzaro et Angel de Mugler. En soin de la peau, la marque ultra-luxe Helena Rubinstein franchit la barre du milliard d'euros de chiffre d’affaires et Takami progresse fortement sur le segment du luxe médical. La dynamique du maquillage accélère au second semestre, tirée par les marques Couture.

Des marques entrées plus récemment dans le portefeuille, comme Prada, Takami et Valentino, contribuent fortement à la croissance. Intégrée depuis le 30 août, Aēsop connaît un démarrage prometteur.

BEAUTÉ DERMATOLOGIQUE4

La Division Beauté Dermatologique enregistre une croissance spectaculaire de + 28,4 % à données comparables et de + 25,5 % à données publiées.

La Division Beauté Dermatologique poursuit son ascension remarquable, avec une croissance deux fois plus rapide que le marché très dynamique de la dermocosmétique : elle réalise, pour la sixième année consécutive, une croissance à deux chiffres. En conséquence, ses ventes ont plus que doublé en seulement trois ans.

Le succès de la Division repose notamment sur son portefeuille inégalé de marques hautement complémentaires, sa présence dans les canaux online et offline et son leadership de longue date en matière de prescription médicale. La dynamique est forte dans toutes les Zones géographiques et bien équilibrée entre marchés développés et émergents. En Chine Continentale, la Division surperforme largement un marché toujours résilient. La Roche-Posay, premier contributeur à la croissance, poursuit sa remarquable dynamique, portée par UVmune400, innovation de rupture en matière de protection solaire, ainsi que par la rénovation réussie de Cicaplast, s'appuyant sur la science du microbiome. CeraVe continue de progresser fortement, tant aux États-Unis - où elle est désormais n°1 du soin de la peau - que dans le reste du monde. Vichy enregistre sa meilleure croissance depuis 18 ans, et le portefeuille de marques liées à l'esthétique connaît une progression à deux chiffres.

Trois des marques phares de la Division se classent désormais dans le top 4 des marques les plus prescrites par les dermatologues dans le monde.

Synthèse par Zone géographique

EUROPE

La Zone Europe réalise une croissance exceptionnelle de + 16,0 % à données comparables et + 13,7 % à données publiées.

Sur un marché de la beauté très dynamique tout au long de l’année, L'Oréal surperforme dans tous ses principaux pays d'Europe occidentale et centrale. Grâce à ce rythme exceptionnel, la Zone Europe est pour la deuxième année consécutive le premier moteur de croissance du Groupe. Elle enregistre une croissance tant en volume qu’en valeur (mix et prix). Toutes les catégories réalisent une progression à deux chiffres, soin de la peau et maquillage en tête.

La Division des Produits Professionnels continue de recruter de nouveaux consommateurs et conforte son positionnement en soin capillaire premium, grâce à Kérastase et à l'accélération de Série Expert de L'Oréal Professionnel. Les quatre marques phares de la Division des Produits Grand Public enregistrent une croissance exceptionnelle. L'Oréal Luxe renforce encore son leadership en parfum, porté par son best-seller Libre d'Yves Saint Laurent, désormais deuxième fragrance féminine en Europe après La Vie Est Belle de Lancôme, et par le succès de Paradoxe de Prada. L’Oréal Beauté Dermatologique surperforme nettement son marché : grâce à la forte croissance continue de CeraVe, la Division compte désormais trois des quatre premières marques dermocosmétiques en Europe.

L'Oréal continue de renforcer son positionnement dans les canaux les plus dynamiques : parapharmacie, e-commerce et pharmacie.

AMÉRIQUE DU NORD

Le chiffre d’affaires de l’Amérique du Nord progresse fortement, de + 11,8 % à données comparables et + 9,7 % à données publiées.

Porté par la valorisation de ses innovations et l’optimisation de ses circuits de distribution, L’Oréal surperforme un marché dynamique. Toutes les Divisions progressent, Beauté Dermatologique et Luxe en tête.

La Division des Produits Professionnels surperforme son marché grâce à son portefeuille de marques complémentaires, porté par la remarquable dynamique de Kérastase, un plan de lancements soutenu et sa stratégie omnicanale, avec une surperformance en distribution sélective et en e-commerce.

La Division des Produits Grand Public progresse fortement en soin capillaire, stimulée par le succès continu des principales franchises Elvive et Ever. Dans un marché du maquillage très porteur, la Division garde une forte dynamique, soutenue par un panier d’innovations réussies à travers toutes les marques. L’Oréal Luxe surperforme le marché du parfum, sous l’impulsion de Born in Roma de Valentino et MYSLF d’Yves Saint Laurent. En maquillage, les marques Couture Yves Saint Laurent et Armani progressent grâce à de nouveaux lancements. La croissance en e-commerce reste soutenue et a notamment fait preuve d’une belle dynamique pendant la période des fêtes. L’Oréal Beauté Dermatologique continue sa performance spectaculaire et surperforme le marché grâce au succès continu de CeraVe, aujourd'hui n°1 des marques de soin de la peau aux États-Unis, et de La Roche-Posay. Skinbetter Science maintient une forte dynamique.

ASIE DU NORD

En Asie du Nord, le chiffre d’affaires recule de - 0,9 % à données comparables et de - 5,8 % à données publiées.

L'Asie du Nord reste pénalisée par le reset du Travel Retail, à la suite du changement de politique à l’égard des daigous. En Chine continentale, où le marché de la beauté est resté atone, L'Oréal progresse de

+ 5,4 %, renforçant significativement son leadership – porté par ses investissements continus dans la qualité de sa distribution en magasin, dans un marché véritablement omnicanal. À Hong Kong, la forte dynamique des ventes est stimulée par la reprise de l'activité touristique. Au Japon, L’Oréal surperforme nettement un marché dynamique, porté par les Produits Grand Public et L’Oréal Luxe.

En Asie du Nord, la croissance est tirée par la Division Beauté Dermatologique, dont les trois principales marques enregistrent une croissance à deux chiffres, notamment CeraVe, et par la Division des Produits Professionnels, grâce à la forte progression continue de Kérastase. Les deux Divisions surperforment largement leurs marchés respectifs. L’Oréal Luxe continue de surperformer son marché, avec une dynamique particulièrement forte en soin premium grâce aux succès remarquables d’Helena Rubinstein et Takami, mais aussi à des marques Couture comme Yves Saint Laurent et Prada Beauty, lancée récemment. La Division des Produits Grand Public est portée par le rebond de ses marques de maquillage Maybelline et 3CE Stylenanda.

Les canaux offline et online contribuent tous deux à la croissance de la Zone.

SAPMENA – SSA5

La zone SAPMENA-SSA réalise une croissance exceptionnelle de son chiffre d’affaires, de + 23,2 % en comparable et + 16,4 % en publié.

En SAPMENA, toutes les catégories, Divisions et pays progressent à deux chiffres. La croissance est portée à la fois par les volumes et la valeur (mix et prix).

La catégorie parfum est la plus dynamique, suivie par le soin de la peau et le maquillage ; le soin du cheveu est dynamisé par la stratégie de premiumisation.

Deux Divisions se distinguent par leurs performances : la Beauté Dermatologique, avec la poursuite de l’expansion réussie de CeraVe, et les Produits Grand Public, dont toutes les marques affichent une croissance à deux chiffres.

Par pays, les clusters Australie-Nouvelle-Zélande et GCC 6 ainsi que l'Inde, sont les trois principaux contributeurs à la croissance : tous sont en hausse de plus de + 20 %.

Le chiffre d’affaires accélère plus particulièrement dans le circuit online, tiré par l'Inde et le Vietnam.

La Zone SSA affiche une croissance record, avec une progression à deux chiffres de tous les pays. Par catégorie, la croissance est portée par le soin de la peau et le maquillage ; par Division, les Produits Grand Public et la Beauté Dermatologique enregistrent les plus belles performances.

AMÉRIQUE LATINE

La Zone Amérique latine réalise une croissance exceptionnelle de + 24,4 % en comparable et + 22,8 % en publié.

L’Oréal maintient un rythme de croissance spectaculaire, avec de fortes contributions en volume et en valeur. Le Groupe surperforme un marché de la beauté dynamique.

Toutes les catégories enregistrent une croissance à deux chiffres. Le soin de la peau, le maquillage et la catégorie clé des soins capillaires, connaissent une croissance particulièrement remarquable.

Par Division, les performances les plus notables sont à attribuer aux Produits Grand Public, dont les principales marques et catégories affichent de solides résultats, et à la Beauté Dermatologique, dont les marques La Roche-Posay et CeraVe continuent de croître fortement.

Tous les pays sont en croissance. Les deux principaux contributeurs sont le Brésil et le Mexique ; ce dernier enregistre une progression supérieure à 30 %.

Le succès de la stratégie omnicanale se traduit par une croissance équilibrée, tant online qu’offline.









FAITS MARQUANTS À LA PÉRIODE DU 01/10/23-31/12/23 ET ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

STRATÉGIE

En janvier, via son fonds de capital-risque BOLD ("Business Opportunities for L'Oréal Development"), L’Oréal a pris une participation minoritaire dans Timeline , une société suisse de biotechnologie développant des solutions innovantes en matière de longévité dans les secteurs de l'alimentation, de la beauté et de la santé.

, une société suisse de biotechnologie développant des solutions innovantes en matière de longévité dans les secteurs de l'alimentation, de la beauté et de la santé. En janvier L’Oréal a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition de la totalité du capital de Gjosa , société suisse pionnière dans le développement de la technologie de micronisation de l’eau. L'Oréal s'était déjà associé à Gjosa pour lancer le pommeau de douche primé, Water Saver.

, société suisse pionnière dans le développement de la technologie de micronisation de l’eau. L'Oréal s'était déjà associé à Gjosa pour lancer le pommeau de douche primé, Water Saver. En décembre L’Oréal a annoncé l’ a cquisition de la société Lactobio basée au Danemark, leader dans la recherche sur les probiotiques et le microbiome.

basée au Danemark, leader dans la recherche sur les probiotiques et le microbiome. En janvier, le fonds de capital-risque BOLD a pris une participation minoritaire dans la marque de parfums de luxe chinoise To Summer, afin de se développer sur les marchés mondiaux et d'offrir aux consommateurs du monde entier des expériences olfactives uniques inspirées de l'art, de la culture, de la philosophie et des paysages orientaux.

MANAGEMENT

En février, L'Oréal a annoncé la nomination d'Ezgi Barcenas au poste de Chief Corporate Responsibility Officer afin de poursuivre la transformation environnementale et sociétale du groupe. Elle succède à Alexandra Palt qui quittera ses responsabilités le 1er avril 2024, après avoir établi et ancré les fondations de cette transformation pendant ses 12 années passées au sein du groupe. Alexandra Palt reste directrice générale et administratrice de la Fondation L'Oréal.

RECHERCHE, BEAUTY TECH ET DIGITAL

En janvier, Nicolas Hieronimus et Barbara Lavernos ont été invités à présenter la Keynote d'ouverture du CES de Las Vegas. L’Oréal est la première entreprise de beauté à y avoir été invitée, et le Groupe a remporté un nombre record de sept prix de l’Innovation au CES.

En novembre, L’Oréal a présenté ses derniers produits et partenariats technologiques lors de la sixième édition annuelle de la China International Import Expo (CIIE) à Shanghai, l'un des plus grands salons professionnels au monde, avec un nombre record de 18 innovations de Beauty Tech, incluant des solutions inclusives, durables et personnalisées.

l'un des plus grands salons professionnels au monde, avec un nombre record de 18 innovations de Beauty Tech, incluant des solutions inclusives, durables et personnalisées. En novembre, L’Oréal a annoncé un partenariat exclusif et inédit avec Cosmo International Fragrances, afin de mettre au point un processus d'extraction basé sur les Sciences Vertes, une technologie pour révolutionner l'art de la parfumerie fine.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE

L’Oréal est la seule entreprise au monde à obtenir pour la huitième année consécutive un triple ‘A’ du CDP , organisation internationale à but non lucratif qui œuvre pour l’environnement. L’Oréal est reconnu en tant qu’entreprise leader en matière de transparence environnementale, grâce à une performance remarquable dans la lutte contre le changement climatique, la protection des forêts et la préservation des ressources en eau.

, organisation internationale à but non lucratif qui œuvre pour l’environnement. L’Oréal est reconnu en tant qu’entreprise leader en matière de transparence environnementale, grâce à une performance remarquable dans la lutte contre le changement climatique, la protection des forêts et la préservation des ressources en eau. L'Oréal a reçu la note de 20 – Low Risk dans le cadre de l'évaluation réalisée par Sustainalytics . Ce score place le Groupe en quatrième position au sein de la sous-catégorie « Produits personnels » et parmi les 10 premières entreprises de l’industrie « Household products ».

. Ce score et parmi les 10 premières entreprises de l’industrie « Household products ». Réunis pour la première fois au sein de la Value of Beauty Alliance , L’Oréal et des entreprises du secteur de la beauté, des parfums et des soins personnels soulignent l’impact positif de cette industrie. Les membres de l’alliance ont présenté à Bruxelles aux principales parties prenantes des institutions de l'Union européenne un nouveau rapport intitulé « Quelle est la valeur de la beauté ?».

, L’Oréal et des entreprises du secteur de la beauté, des parfums et des soins personnels soulignent l’impact positif de cette industrie. Les membres de l’alliance ont présenté à Bruxelles aux principales parties prenantes des institutions de l'Union européenne un nouveau rapport intitulé « Quelle est la valeur de la beauté ?». En janvier, un consortium de 15 entreprises de l'industrie cosmétique, dont le groupe L'Oréal, a annoncé unir leurs forces pour créer la TRaceability Alliance for Sustainable CosmEtics (TRASCE) dans le but d'améliorer la traçabilité des chaînes d'approvisionnement des composants clés des formules et des emballages de la filière cosmétique.

RÉSULTATS 2023

Comptes audités, certification en cours.

Rentabilité d’exploitation à 19,8 % du chiffre d’affaires

Comptes de résultat consolidé : du chiffre d’affaires au résultat d’exploitation.





2022 2023 En M€ % CA En M€ % CA Chiffre d’affaires 38 260,6 100,0 % 41 182,5 100,0 % Coût des ventes - 10 577,4 27,6 % - 10 767,0 26,1 % Marge brute 27 683,3 72,4 % 30 415,5 73,9 % Frais de Recherche & Innovation - 1 138,6 3,0 % - 1 288,9 3,1 % Frais publi-promotionnels - 12 059,0 31,5 % - 13 356,6 32,4 % Frais commerciaux & administratifs - 7 028,8 18,4 % - 7 626,7 18,5 % Résultat d’exploitation 7 456,9 19,5 % 8 143,3 19,8 %





La marge brute, à 73,9 % du chiffre d’affaires, est en hausse de 150 points de base.

Les frais de Recherche & Innovation progressent de 10 points de base, à 3,1 % du chiffre d’affaires.

Les frais publi-promotionnels augmentent de 90 points de base pour atteindre 32,4 % du chiffre d’affaires, soit une hausse de plus de 10 % sur un an.

Les frais commerciaux et administratifs, à 18,5 % du chiffre d’affaires, progressent de 10 points de base.

Au total, le résultat d’exploitation augmente de + 9,2 % à 8 143,3 millions d’euros, et ressort à 19,8 % du chiffre d’affaires, en progression de 30 points de base.

Résultat d’exploitation par Division

2022 2023 En M€ % CA En M€ % CA Par Division Produits Professionnels 953,6 21,3 % 1 005,3 21,6 % Produits Grand Public 2 774,9 19,8 % 3 114,7 20,5 % L’Oréal Luxe 3 350,4 22,9 % 3 331,8 22,3 % Beauté Dermatologique 4 1 303,0 25,4 % 1 670,9 26,0 % Total des Divisions 8 381,9 21,9 % 9 122,7 22,2 % Non alloué 7 - 925,1 - 2,4 % - 979,4 - 2,4 % Groupe 7 456,9 19,5 % 8 143,3 19,8 %

La rentabilité de la Division des Produits Professionnels s’établit à 21,6 % du chiffre d’affaires, en progression de 30 points de base.

La rentabilité de la Division des Produits Grand Public s’établit à 20,5 % du chiffre d’affaires, en progression de 70 points de base.

La rentabilité de la Division Luxe s’établit à 22,3 %, contre 22,9 % en 2022.

La rentabilité de la Division Beauté Dermatologique s’établit à 26,0 %, en progression de 60 points de base.

Les dépenses non-allouées s’élèvent à 979,4 millions d’euros.

Résultat net

Comptes de résultat consolidé : du résultat d’exploitation au résultat net hors éléments non récurrents.

En M€ 2022 2023 Évolution Résultat d’exploitation 7 456,9 8 143,3 + 9,2 % Produits et charges financiers hors dividendes reçus - 73,0 - 113,4 Dividendes Sanofi 468,2 420,9 Résultat avant impôt hors éléments non récurrents 7 852,1 8 450,8 + 7,6 % Impôt sur les résultats hors éléments non récurrents - 1 793,4 - 1 957,8 Résultat net des sociétés mises en équivalence hors éléments non récurrents + 1,5 + 0,2 Intérêts minoritaires - 6,1 - 6,7 Résultat net part du groupe

hors éléments non récurrents 6 054,1 6 486,6 + 7,1 % BNPA 2 (€) 11,26 12,08 + 7,3 % Résultat net part du groupe 5 706,6 6 184,0 + 8,4 % Résultat net dilué par action part du groupe (€) 10,61 11,52 Nombre d’actions moyen dilué 537 657 548 537 021 039

La charge financière nette ressort à 113 millions d’euros.

Les dividendes Sanofi s’élèvent au total à 420,9 millions d'euros.

L’impôt sur les résultats hors éléments non récurrents s’élève à 1 958 millions d’euros, soit un taux d’imposition de 23,2 %.

Le résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents s’élève à 6 487 millions d’euros.

Le Bénéfice Net Par Action 2, à 12,08 euros, est en progression de + 7,3 %.

Les éléments non récurrents part du groupe 8 s’élèvent à 302 millions d’euros net d’impôts.

Le résultat net part du groupe ressort à 6 184 millions d’euros, en progression de + 8,4 %.

Marge Brute d’Autofinancement, Bilan et Situation de trésorerie

La marge brute d’autofinancement s’élève à 7 999 millions d’euros, en augmentation de + 9,7 %.

Le besoin en fonds de roulement est en hausse de 395 millions d’euros.

À 1 488,7 millions d’euros, les investissements, représentent 3,6 % du chiffre d’affaires.

Le cash-flow opérationnel 9, à 6 116 millions d’euros, est en augmentation de 23,9 %.

Le bilan demeure robuste, avec des capitaux propres qui s’élèvent à 29,1 milliards d’euros

Dividende proposé à l’Assemblée Générale du 23 avril 2024

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 23 avril 2024, un dividende de 6,60 euros, en augmentation de + 10,0 % par rapport au dividende versé en 2023. Ce dividende sera mis en paiement le 26 avril 2024 (date de détachement le 30 avril à 00h00 heure de Paris).

Capital social

À la date du 31 décembre 2023, le capital de la société est composé de 534 725 475 actions.

Le Conseil d’Administration de L’Oréal s’est réuni le 8 février 2024 sous la Présidence de Jean-Paul Agon et en présence des Commissaires aux Comptes. Le Conseil a arrêté les comptes consolidés et les comptes sociaux pour l’exercice 2023.











1 À données comparables : à structure et taux de change identiques.

2 Résultat net dilué par action, hors éléments non récurrents part du groupe.

3 Proposé à l’Assemblée Générale du 23 avril 2024.

4 Anciennement Division Cosmétique Active.

5 SAPMENA – SSA : South Asia Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne)

6 GCC (Gulf Cooperation Council) : Conseil de Coopération du Golfe

7 Non alloué = Frais centraux Groupe, recherche fondamentale, actions gratuites et divers.

8 Les éléments non récurrents incluent les dépréciations d’actifs, les plus et moins-values ​​de cessions d'immobilisations, les coûts de restructuration et les effets d’impôts sur éléments non récurrents.

9 Cash-flow opérationnel = Marge brute d’autofinancement + variation du besoin en fonds de roulement – investissements







« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.





Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90.000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 41,18 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 6 400 talents dans le Digital pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/

CONTACTS L’ORÉAL

Standard

+33 (0)1 47 56 70 00

Actionnaires individuels et Autorités de Marché

Pascale GUERIN

+33 (0)1 49 64 18 89

Pascale.guerin@loreal.com

Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels

Eva QUIROGA

+33 (0)7 88 14 22 65

Eva.quiroga@loreal.com

Médias

Brune DIRICQ

+33 (0)6 63 85 29 87

Brune.diricq@loreal.com

Arnaud FRABOUL

+33 (0)6 40 13 62 14

Arnaud.fraboul@loreal.com



Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l'application mobile L'Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

Ce communiqué est sécurisé et authentifié avec la technologie blockchain.

Vous pouvez vérifier son authenticité sur le site www.wiztrust.com











Annexes





Annexe 1: Chiffre d’affaires du groupe L’Oréal 2022/2023 (en millions d’euros)

2022 2023 M€ M€ Evolution à données comparables Evolution à données publiées Premier trimestre 9 060,5 10 380,4 + 13,0 % + 14,6 % Deuxième trimestre 9 305,8 10 193,7 + 13,7 % + 9,5 % Total premier semestre 18 366,3 20 574,1 + 13,3 % + 12,0 % Troisième trimestre 9 575,2 10 003,1 + 11,1 % + 4,5 % Total neuf mois 27 941,5 30 577,2 + 12,6 % + 9,4 % Quatrième Trimestre 10 319,1 10 605,3 + 6,9 % + 2,8 % Total Année 38 260,6 41 182,5 + 11,0 % + 7,6 %

Annexe 2 : Comptes de résultat consolidé comparés

En millions d’euros 2023 2022 2021 Chiffre d’affaires 41 182,5 38 260,6 32 287,6 Coût des ventes -10 767,0 -10 577,4 -8 433,3 Marge brute 30 415,5 27 683,3 23 854,3 Frais de Recherche et Innovation -1 288,9 -1 138,6 -1 028,7 Frais publi-promotionnels -13 356,6 -12 059,0 -10 591,0 Frais commerciaux et administratifs -7 626,7 -7 028,8 -6 074,2 Résultat d’exploitation 8 143,3 7 456,9 6 160,3 Autres produits et charges -449,9 -241,5 -432,0 Résultat opérationnel 7 693,4 7 215,4 5 728,3 Coût de l’endettement financier brut -226,7 -70,4 -38,0 Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 162,1 69,8 18,5 Coût de l’endettement financier net -64,6 -0,6 -19,4 Autres produits et charges financiers -48,8 -72,3 -40,2 Dividendes Sanofi 420,9 468,2 378,3 Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence 8 001,0 7 610,6 6 046,9 Impôts sur les résultats -1 810,6 -1 899,4 -1 445,4 Résultat net des sociétés mises en équivalence 0,2 1,4 0,6 Résultat net 6 190,5 5 712,6 4 602,2 Dont : part du groupe 6 184,0 5 706,6 4 597,1 part des minoritaires 6,5 6,0 5,1 Résultat net par action part du groupe (en euros) 11,55 10,65 8,24 Résultat net dilué par action part du groupe (en euros) 11,52 10,61 8,21 Résultat net par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros) 12,11 11,30 8,86 Résultat net dilué par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros) 12,08 11,26 8,82

Annexe 3 : État du résultat global consolidé

En millions d’euros 2023 2022 2021 Résultat net consolidé de l'exercice 6 190,5 5 712,6 4 602,2 Couverture des flux de trésorerie -137,3 288,5 -203,7 Réserves de conversion -425,8 195,1 610,5 Impôt sur les éléments recyclables (1) 22,7 -58,0 41,5 Éléments recyclables en résultat -540,3 425,6 448,3 Actifs financiers à la juste valeur par résultat global -76,3 152,1 1 192,2 Gains et pertes actuariels -119,3 395,6 585,5 Impôt sur les éléments non recyclables (1) 28,9 -111,5 -181,7 Éléments non recyclables en résultat -166,7 436,2 1 596,0 Autres éléments du résultat global -707,0 861,8 2 044,3 RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 5 483,6 6 574,4 6 646,5 Dont : part du groupe 5 477,7 6 567,6 6 641,4 part des minoritaires 5,9 6,8 5,1

(1)L’effet d’impôt se décline comme suit :

En millions d’euros 2023 2022 2021 Couverture des flux de trésorerie 22,7 -58,0 41,5 Éléments recyclables en résultat 22,7 -58,0 41,5 Actifs financiers à la juste valeur par résultat global -1,3 -6,1 -37,3 Gains et pertes actuariels 30,2 -105,5 -144,4 Éléments non recyclables en résultat 28,9 -111,5 -181,7 TOTAL 51,6 -169,5 -140,2





Annexe 4 : Bilans consolidés comparés

Actif

En millions d’euros 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 Actifs non courants 35 529,7 32 794,5 30 937,6 Écarts d'acquisition 13 102,6 11 717,7 11 074,5 Autres immobilisations incorporelles 4 287,1 3 640,1 3 462,8 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 692,4 1 482,7 1 507,6 Immobilisations corporelles 3 867,7 3 481,7 3 266,2 Actifs financiers non courants 11 631,6 11 652,8 10 920,2 Titres mis en équivalence 27,0 18,4 9,9 Impôts différés actifs 921,2 801,1 696,5 Actifs courants 16 325,4 14 049,6 12 075,8 Stocks 4 482,4 4 079,4 3 166,9 Créances clients 5 092,7 4 755,5 4 021,0 Autres actifs courants 2 270,6 2 423,2 2 037,9 Impôts sur les bénéfices 191,6 173,9 136,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 288,1 2 617,7 2 713,8 TOTAL 51 855,1 46 844,2 43 013,4

Passif

En millions d’euros 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 Capitaux propres 29 081,6 27 186,5 23 592,6 Capital 106,9 107,0 111,5 Primes 3 370,2 3 368,7 3 265,6 Autres réserves 13 799,1 11 675,6 19 092,2 Autres éléments du résultat global 6 123,8 6 404,4 5 738,6 Réserves de conversion -509,6 -83,8 -279,1 Actions auto-détenues — — -8 940,2 Résultat net part du groupe 6 184,0 5 706,6 4 597,1 Capitaux propres – part du groupe 29 074,3 27 178,5 23 585,7 Intérêts minoritaires 7,3 8,0 6,9 Passifs non courants 7 873,9 5 937,9 2 837,6 Provisions pour retraites et autres avantages 562,0 457,9 360,6 Provisions pour risques et charges 68,8 67,7 63,8 Passifs d'impôts non courants 255,7 275,6 344,8 Impôts différés passifs 846,6 905,6 810,3 Emprunts et dettes financières non courants 4 746,7 3 017,6 10,7 Dettes financières de location – part non courante 1 394,2 1 213,5 1 247,5 Passifs courants 14 899,7 13 719,6 16 583,2 Dettes fournisseurs 6 347,0 6 345,6 6 068,1 Provisions pour risques et charges 977,2 1 205,6 1 223,3 Autres passifs courants 4 816,1 4 484,6 3 980,8 Impôts sur les bénéfices 208,1 264,2 268,9 Emprunts et dettes financières courants 2 091,5 1 012,8 4 619,4 Dettes financières de location – part courante 459,8 407,0 422,8 TOTAL 51 855,1 46 844,2 43 013,4

Annexe 5 : Tableaux des variations des capitaux propres consolidés

En millions d’euros Nombre d’actions en circulation Capital Primes Autres réserves et résultat (1) Autres éléments du résultat global Actions auto-détenues Réserves de con-version Capitaux propres part du groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres Situation au 31.12.2020 559 871 580 112,0 3 259,8 22 206,0 4 304,5 — -889,1 28 993,0 5,8 28 998,8 Résultat net consolidé de l'exercice 4 597,1 4 597,1 5,1 4 602,2 Couverture des flux de trésorerie -161,9 -161,9 -0,3 -162,2 Réserves de conversion 610,2 610,2 0,3 610,5 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat -161,9 610,2 448,3 — 448,3 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global 1 154,9 1 154,9 1 154,9 Gains et pertes actuariels 441,1 441,1 441,1 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat 1 596,0 1 596,0 1 596,0 Résultat global consolidé 4 597,1 1 434,1 610,2 6 641,4 5,1 6 646,5 Augmentation de capital 800 780 — 5,8 — 5,8 5,8 Annulation d'actions auto-détenues -0,5 -1 104,3 1 104,8 — — Dividendes versés

(hors actions propres) -2 264,4 -2 264,4 -4,7 -2 269,1 Rémunérations payées en actions 155,2 155,2 155,2 Variations nettes des titres

L’Oréal auto-détenus -25 260 000 -10 045,0 -10 045,0 -10 045,0 Variations de périmètre — — — — — — Autres variations (1) 99,8 — 99,8 0,6 100,4 Situation au 31.12.2021 535 412 360 111,5 3 265,6 23 689,3 5 738,6 -8 940,2 -279,1 23 585,7 6,9 23 592,6 Impact de l'application de la

décision IFRIC sur les contrats SaaS -151,2 -151,2 -151,2 Situation au 01.01.2022 (2) 535 412 360 111,5 3 265,6 23 538,1 5 738,6 -8 940,2 -279,1 23 434,5 6,9 23 441,4 Résultat net consolidé de l'exercice 5 706,6 5 706,6 6,0 5 712,6 Couverture des flux de trésorerie 229,7 229,7 0,8 230,5 Réserves de conversion 195,3 195,3 -0,2 195,1 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat 229,7 195,3 425,0 0,6 425,6 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global 146,1 146,1 146,1 Gains et pertes actuariels 290,0 290,0 0,1 290,1 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat 436,1 436,1 0,1 436,2 Résultat global consolidé 5 706,6 665,8 195,3 6 567,6 6,8 6 574,4 Augmentation de capital 1 317 073 0,3 103,1 -0,2 103,2 103,2 Annulation d'actions auto-détenues -4,8 -9 437,7 9 442,5 — — Dividendes versés

(hors actions propres) -2 601,2 -2 601,2 -4,4 -2 605,6 Rémunérations payées en actions 169,0 169,0 169,0 Variations nettes des titres

L’Oréal auto-détenus -1 542 871 -502,3 -502,3 -502,3 Variations de périmètre — — — Autres variations 7,6 7,6 -1,2 6,4 Situation au 31.12.2022 535 186 562 107,0 3 368,7 17 382,2 6 404,4 — -83,8 27 178,5 8,0 27 186,5

(1) dont 102,2 millions d’euros au titre de l’interprétation IFRIC 2021 relative à IAS19 « Avantages du personnel » portant sur l’allocation des avantages du personnel aux périodes de service.

(2) Après prise en compte de la décision définitive de l’IFRIC d’avril 2021 sur les coûts de configuration et de personnalisation d’un logiciel utilisé dans le cadre d’un contrat de type SaaS.

En millions d’euros Nombre d’actions en circulation Capital Primes Autres réserves et résultat Autres éléments du résultat global Actions auto-détenues Réserves de con-version Capitaux propres part du groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres Situation au 31.12.2022 535 186 562 107,0 3 368,7 17 382,2 6 404,4 — -83,8 27 178,5 8,0 27 186,5 Résultat net consolidé de l'exercice 6 184,0 6 184,0 6,5 6 190,5 Couverture des flux de trésorerie -113,9 -113,9 -0,6 -114,5 Réserves de conversion -425,9 -425,9 0,1 -425,8 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat -113,9 -425,9 -539,8 -0,6 -540,3 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global -77,5 -77,5 -77,5 Gains et pertes actuariels -89,2 -89,2 — -89,2 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat -166,7 -166,7 — -166,7 Résultat global consolidé 6 184,0 -280,6 -425,9 5 477,6 5,9 5 483,6 Augmentation de capital 810 545 0,2 1,5 1,7 1,7 Annulation d'actions auto-détenues -0,3 -503,2 503,3 -0,2 -0,2 Dividendes versés

(hors actions propres) -3 248,4 -3 248,4 -6,2 -3 254,6 Rémunérations payées en actions 168,5 168,5 168,5 Variations nettes des titres

L’Oréal auto-détenus -1 271 632 -503,3 -503,3 -503,3 Variations de périmètre — — Autres variations -0,1 — -0,1 -0,4 -0,6 SITUATION AU 31.12.2023 534 725 475 106,9 3 370,2 19 983,1 6 123,8 — -509,6 29 074,3 7,3 29 081,6

Annexe 6 : Tableaux des flux de trésorerie consolidés comparés

En millions d’euros 2023 2022 2021 Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net part du groupe 6 184,0 5 706,6 4 597,1 Intérêts minoritaires 6,5 6,0 5,1 Élimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : amortissements, provisions et passifs d'impôts non courants (1) 1 715,0 1 536,1 1 781,0 variation des impôts différés -95,3 -96,5 83,6 charge de rémunération des plans d'actions gratuites 168,5 169,0 155,2 plus ou moins-values de cessions d'actifs 6,9 7,6 0,5 Autres opérations sans incidence sur la trésorerie 14,1 -38,7 16,5 Résultat des sociétés mises en équivalence net des dividendes reçus -0,2 -0,5 1,3 Marge brute d'auto-financement 7 999,5 7 289,6 6 640,4 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (1) -394,9 -1 011,3 88,0 Flux de trésorerie générés par l'activité (A) 7 604,6 6 278,3 6 728,4 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -1 488,7 -1 343,2 -1 075,2 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 12,8 9,2 14,5 Variation des autres actifs financiers (y compris les titres non consolidés) -170,7 -142,8 -117,3 Incidence des variations de périmètre -2 497,2 -746,9 -455,7 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) -4 143,7 -2 223,8 -1 633,7 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés -3 425,6 -2 689,9 -2 352,1 Augmentation de capital de la société mère 1,5 103,2 5,8 Valeur de cession/(acquisition) des actions propres -503,3 -502,3 -10 060,9 Rachat d'intérêts minoritaires — — — Émission (remboursement) d'emprunts à court terme -823,7 -3 563,8 3 939,4 Émission d'emprunts à long terme 3 567,1 3 019,9 — Remboursement d'emprunts à long terme — — — Remboursement de la dette de location -430,6 -446,9 -396,4 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) -1 614,6 -4 079,9 -8 864,2 Incidence des variations de cours des devises et de juste valeur (D) -175,9 -70,7 77,4 Variation de trésorerie (A+B+C+D) 1 670,4 -96,1 -3 692,1 Trésorerie d'ouverture (E) 2 617,7 2 713,8 6 405,9 TRÉSORERIE DE CLÔTURE (A+B+C+D+E) 4 288,1 2 617,7 2 713,8

1 Suite au dénouement du litige avec l'Autorité de la Concurrence France, la reprise de provision et l'extourne de la créance pour un même montant de 189,5 millions d'euros ont été présentées dans les opérations sans incidence sur la trésorerie.

