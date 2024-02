SAVENCIA : Chiffre d’affaires annuel 2023

Jeudi 8 février 2024

COMMUNIQUE DE PRESSE : Chiffre d’affaires annuel 2023

Croissance du chiffre d’affaires +de 3,7% sur l’année 2023, malgré un quatrième trimestre en retrait à -3,7%





Données consolidées en M€



CumulDéc. 2023



%



CA



Cumul Déc. 2022



%



CA



Variation en % Total Structure Change Organique CHIFFRE D’AFFAIRES



- Produits Fromagers



- Autres Produits Laitiers 6 791



4 079



2 923 60,1



43,0 6 551



3 821



2 928 58,3



44,7 3,7



6,8



-0,2 2,1



0,0



5,1 -10,0



-1,2



-22,3 11,6



8,0



17,0 - Non Affectés (Intercos) -211 -3,1 -198 -3,0 6,6 0,2 -14,4 20,8

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change, de croissance organique et d’endettement net n’ont pas évolué. Elles sont définies dans le rapport financier du Groupe.

Chiffre d’affaires annuel 2023

Après un dernier trimestre en retrait de 67 millions d’euros comparé à 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Savencia Fromage & Dairy s’élève au 31 décembre 2023 à 6 791 millions d’euros, en croissance de 3,7%. Cette augmentation de 240 millions d’euros résulte d’une croissance organique forte de 11,6% ainsi que d’un effet de structure de 2,1% lié principalement à la consolidation des activités de Williner à compter du 1er avril 2023. Ces éléments sont toutefois impactés par un effet de change annuel fortement négatif de 10% provenant essentiellement de la dévaluation du peso argentin accélérée au quatrième trimestre, ainsi que de l’évolution des monnaies chinoise, russe et nord-américaine, vis-à-vis de l’euro.

Les Produits Fromagers progressent de 8% en données comparables. Cette hausse est le reflet d’une part d’ajustements tarifaires déployés sur l’ensemble des marchés pour faire face aux fortes inflations mondiales. D’autre part, elle bénéficie de volumes restés solides malgré des tensions sur le pouvoir d’achat qui ont pu favoriser localement une consommation d’offres plus accessibles illustrant, dans ce contexte, la force du modèle de spécialités de Savencia.

Le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers s’accroit de 17%. Cette augmentation repose sur la très bonne performance volume de certains pays et notamment de la reprise de la restauration hors domicile, ainsi que d’effets prix sur une partie du portefeuille qui compensent l’effet négatif lié à la chute des cotations des produits industriels en 2023.

Responsabilité Sociétale et Environnementale

Dans un contexte économique 2023 complexe, le Groupe a poursuivi tout au long de l’année le déploiement de ses initiatives en matière sociale et environnementale. Cet engagement a été déterminant pour réduire, grâce à des plans de sobriété, sa consommation d’eau et ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans ce même esprit, Savencia a obtenu la validation du SBTi (Science Based Target initiatives) de sa trajectoire de décarbonation (well below 2°) de ses scopes 1, 2, 3.

Données consolidées en M€



Cumul Sept. Cumul Sept.



En



%



Trim 4. Trim 4.



En



%



Cumul



Déc. Cumul



Déc.



En



%



2023 2022 2023 2022 2023 2022 CHIFFRE D’AFFAIRES 5 017 4 711 6,5 1 773 1 841 -3,7 6 791 6 551 3,7 - Produits Fromagers 2 905 2 696 7,8 1 174 1 125 4,3 4 079 3 821 6,8 - Autres Produits Laitiers 2 272 2 161 5,1 651 768 -15,2 2 923 2 928 -0,2 - Non affectés (Intercos) -160 -146 9,4 -51 -52 -1,2 -211 -198 6,6

La prochaine publication interviendra le 07 mars 2024

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site savencia-fromagedairy.com





