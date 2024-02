Muudatused Admirals Group AS nõukogus ja juhatuses

Admirals Group AS teatas muudatustest oma nõukogu ja juhatuse struktuuris.



Admirals Group AS-i nõukogu võttis vastu juhatuse esimehe Sergei Bogatenkovi lahkumisavalduse ning tema viimane tööpäev ettevõttes on 29.02.2024. Ühtlasi võttis ettevõtte nõukogu vastu juhatuse liikme Andreas Ioannou tagasiastumisavalduse. Tema viimane tööpäev Admiralsis on 25. veebruar 2024, kuna see on kuupäev, mil tema volitused pidid lõppema vastavalt esialgsele otsusele, mil ta 2021. aastal ametisse nimetati.

Admirals Group AS-i nõukogu nimetas alates 1. märtsist 2024 ühingu uueks juhatuse esimeheks Alexander Tsikhilovi.

Lisaks Admirals grupile on Alexander Tsikhilovil järgmised ametid: Sihtasutuse Malta Ordu Eestis (nõukogu liige), DVF Group OÜ (juhatuse liige), Historica Foundation (juhatuse liige).



Vastavalt ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku otsusele, on alates 5. veebruarist 2024 Admirals Group AS uuteks nõukogu liikmeteks Eduard Kelvet ja Olga Senjuškina.



Olga Senjuškina liitus Admiralsiga 2014. aastal finantskontrollerina. Alates 2020. aastast on ta Admiral Markets AS-i auditikomisjoni liige.



Olga Senjuškinal on üle 20-aastane kogemus raamatupidamise, maksunõustamise ja varahalduse alal. Varem on ta töötanud finantskontrollerina masinaehitus- ja logistikatööstuses.



Senjuškina on ka juhatuse liikme ametikohal Osaühingus OIS Büroo ja OIS Meedia OÜ-s.



Enne Admiralsiga liitumist on Eduard Kelvet olnud Citadele banka Eesti filiaali vastavusjuht ja haldusdirektor. Ta oli ka AS TBB panga juhatuse liige.



Alates 2022. aasta augustist on Eduard seotud Admiralsi grupiga, olles MoneyZen OÜ juhatuse liige ja Admiral Markets AS vastavusjuht. Ta on ka AETERNUM OÜ-s juhatuse liikme ametikohal.



Admirals Group AS-i nõukogu töötab 5. veebruarist 2024 kuni 29. veebruarini 2024 järgmises koosseisus: Alexander Tsikhilov, Anatolii Mikhalchenko, Dmitri Lauš, Priit Rohumaa, Eduard Kelvet ja Olga Senjuškina. Alates 1. märtsist 2024 töötab nõukogu järgmises koosseisus: Anatolii Mikhalchenko, Dmitri Lauš, Priit Rohumaa, Eduard Kelvet ja Olga Senjuškina.



Admirals Group AS juhatus töötab alates 1. märtsist 2024 järgmises koosseisus: Alexander Tsikhilov, Andrey Koks ja Anton Tikhomirov.



