CARBIOS annonce la mise en œuvre d'un programme d'actionnariat salarié

Clermont-Ferrand, France, le 8 février 2024 (18:30 CET). CARBIOS (la « Société », Euronext Growth Paris : ALCRB) annonce ce jour le lancement d'un plan d’actionnariat salarié 2024, au bénéfice de l’ensemble de ses collaborateurs adhérents au plan d’épargne entreprise.



L’offre d’actionnariat salarié sera proposée à l’ensemble des collaborateurs du Groupe selon les modalités détaillées en annexe dans ce communiqué de presse.

CARBIOS souhaite, avec cette opération, associer toujours plus étroitement ses salariés au développement de la Société, en leur offrant la possibilité de souscrire indirectement des actions CARBIOS.

Ce programme d’actionnariat salarié sera mis en oeuvre par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) dans le cadre du plan d’épargne entreprise.

Le FCPE investira les montants souscrits par les salariés en actions CARBIOS dans le cadre (i) d’une augmentation de capital réservée et (ii) d'une cession d'actions existantes auto-détenues.

Conformément à la décision du Conseil d’administration ayant approuvé l’opération, l’offre portera sur un nombre maximum de 34 418 actions CARBIOS.

Sophie Balmary, Directrice des Ressources Humaines et Juridique de CARBIOS déclare « Cette initiative est une traduction concrète de notre engagement continu en matière de RSE. Elle illustre la volonté de l’entreprise d’associer plus étroitement nos salariés aux objectifs, succès et performances futures de CARBIOS. »





A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde sera mise en service en 2025 en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOSa reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec CARBIOS dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

Annexe

Principales modalités de l’opération

Bénéficiaires de l’offre : les bénéficiaires sont les salariés et mandataires sociaux des sociétés du groupe CARBIOS situées en France, adhérentes d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE).

: les bénéficiaires sont les salariés et mandataires sociaux des sociétés du groupe CARBIOS situées en France, adhérentes d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE). Prix de souscription : il est fixé sur la base de 70% du prix de référence, correspondant à la moyenne des cours de l’action CARBIOS pendant les 20 jours de bourse précédents la date de la décision du Directeur général fixant le prix, soit 16,56 euros.

: il est fixé sur la base de 70% du prix de référence, correspondant à la moyenne des cours de l’action CARBIOS pendant les 20 jours de bourse précédents la date de la décision du Directeur général fixant le prix, soit 16,56 euros. Modalités de souscription et de conservation : les actions seront souscrites par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) dans le cadre d’une formule de souscription dite classique.

: les actions seront souscrites par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) dans le cadre d’une formule de souscription dite classique. Indisponibilité des parts de FCPE : les parts de FCPE correspondantes devront être conservées pendant une durée de cinq années, sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé prévu par l’article R. 3334-22 du Code du travail.

: les parts de FCPE correspondantes devront être conservées pendant une durée de cinq années, sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé prévu par l’article R. 3334-22 du Code du travail. Exercice des droits de vote : les droits de vote attachés à ces actions seront exercés par le conseil de surveillance du FCPE.

: les droits de vote attachés à ces actions seront exercés par le conseil de surveillance du FCPE. Calendrier indicatif de l’offre Fixation du prix de référence et du prix de souscription : 8 février 2024 Période de souscription au FCPE : du 12 février au 1 er mars 2024 Règlement-livraison : 8 avril 2024



Ces dates sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées.

Contact pour les bénéficiaires de l’offre

Pour toute question relative à la présente offre, les bénéficiaires pourront s’adresser à leur responsable Ressources Humaines et/ou à toute autre personne tel que précisé dans les documents remis aux bénéficiaires.

