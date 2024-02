Communiqué de Presse

Vantiva nomme de nouveaux Administrateurs et un nouveau Président

de son Conseil d'administration, à la suite de l'acquisition stratégique

de CommScope Home Networks

Brian Shearer, TPG Angelo Gordon, est nommé Président du Conseil d'administration.

Des représentants de TPG Angelo Gordon et de CommScope Holding Company, Inc.

rejoignent le Conseil d'administration.

Barclays Bank Ireland Plc. est nommée Censeur au sein du Conseil d'administration.

Paris – Le 8 février 2024 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau (NSP) de connecter les consommateurs du monde entier, a annoncé aujourd'hui que Brian Shearer, à la tête des European Credit Solutions chez Angelo, Gordon & Co, L.P. ("TPG Angelo Gordon"), a été coopté Administrateur et nommé Président du Conseil d'administration de Vantiva. Sa cooptation sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale.

Cette annonce intervient à la suite de l'acquisition par Vantiva, le mois dernier, de la division Home Networks de la société américaine CommScope Holding Company, Inc. (Nasdaq : COMM), réunissant ainsi deux acteurs majeurs du marché de la maison connectée.

La nomination de Brian Shearer fait suite à celle de Nicola Mueller et de Krista Bowen, respectivement représentantes de TPG Angelo Gordon et de CommScope Company Inc. ("CommScope"), qui ont été élues Administratrices au sein du Conseil d'administration lors de la dernière Assemblée générale. Vantiva a également annoncé la nomination de Barclays Bank Ireland Plc, représentée par Shabab Ditta, en tant que Censeur du Conseil d'administration.

Brian Shearer remplace Richard Moat, après un long mandat pour permettre et soutenir un changement d'orientation stratégique, se retire à la suite de l'achèvement de l'acquisition de CommScope Home Networks.

Brian Shearer apporte au Conseil d'administration de Vantiva une expertise financière et commerciale stratégique précieuse, et se réjouit de travailler avec le Conseil d'administration et l'entreprise pour assurer le succès à long terme de Vantiva, et aider à concrétiser à court terme les avantages de la fusion transformatrice de CommScope Home Networks et de Vantiva dans le domaine de la maison connectée.

Brian Shearer est un professionnel de l’investissement dans divers secteurs et zones géographiques depuis 2010. Il est actuellement Directeur général et en charge des European Credit Solutions chez TPG Angelo Gordon, la plateforme de crédit diversifié et d'investissement immobilier de TPG, un gestionnaire d'actifs mondial de premier plan avec plus de 200 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Avant de rejoindre TPG Angelo Gordon, Brian Shearer était un expert en investissement chez Taconic Capital et Deutsche Bank Securities Inc.

Nicola Mueller est Directrice chez TPG Angelo Gordon. Nicola Mueller qui a rejoint TPG Angelo Gordon en 2019, est une professionnelle senior de l'investissement au sein de l'équipe TPG Angelo Gordon European Credit Solutions. Avant d’intégrer TPG Angelo Gordon, Nicola Mueller était experte en investissement chez Oaktree Capital Management et Goldman Sachs. Nicola Mueller apporte une expertise financière précieuse au Conseil d'administration.

Krista Bowen est Vice-Présidente senior et Directrice juridique adjointe de CommScope, qu'elle a rejoint en 2010. Krista Bowen apportera au Conseil d'administration plus de 25 ans d'expérience juridique ainsi qu'une grande connaissance l'activité réseaux domestiques de CommScope. Avant de rejoindre CommScope, Krista Bowen était Associée au sein du cabinet d'avocats Robinson, Bradshaw & Hinson, spécialisé dans les fusions et acquisitions.

Shabab Ditta a rejoint Barclays en 2006 en qualité de Directeur général de l'activité Credit Trading à la Barclays Bank Plc.

Le Conseil d’administration de Vantiva est aujourd’hui composé de 12 administrateurs, dont 60 % sont indépendants. Le taux de féminisation du Conseil d’administration est de 50 %.



À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Avec l'acquisition des réseaux domestiques de CommScope en janvier 2024, Vantiva poursuit son héritage de 130 ans comme un leader mondial du marché de la maison connectée.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter.

