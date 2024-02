Statt Reden ist Handeln angesagt: United Renewables treibt den Wandel der Wirtschaft voran

Chris Caldwell, CEO von United Renewables, im Gespräch mit Professor Freek Vermeulen



DOUGLAS, Isle of Man, Feb. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts des sich verschärfenden Klimanotstands ist der Start der dritten Staffel des Podcasts Conversations on Climate ein entscheidender Moment für Unternehmensführer und politische Entscheidungsträger. Diese von Chris Caldwell und den strategischen Köpfen von United Renewables Ltd entwickelte Serie befasst sich mit der Notwendigkeit, geschäftliche Innovationen mit ökologischer Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, und bietet ein anspruchsvolles Gespräch über die Förderung systemischer Veränderungen.

In der ersten Folge der dritten Staffel ist Professor Freek Vermeulen von der London Business School zu Gast, der den entscheidenden Zusammenhang zwischen nachhaltigen Geschäftspraktiken und langfristiger Rentabilität erläutert. Der Podcast geht über einzelne Perspektiven hinaus und versammelt ein Konsortium von Vordenkern – von weltweit führenden Unternehmensstrategen, die sich mit ökologischen Herausforderungen befassen, bis hin zu Pionieren der grünen Technologie und Experten für nachhaltige Biotechnologie. Conversations on Climate ist ein Schmelztiegel von Ideen, die zum Handeln inspirieren und anregen sollen.

Inmitten der Diskussionen bietet Professor Freek Vermeulen eine tiefgreifende Einsicht, die mit der Kernaufgabe des Podcasts übereinstimmt: „Natürlich kann man auf Menschen wütend werden, aber das geschieht in einem bestimmten Kontext. Deshalb ist es wichtig, nicht zu urteilen oder wütend auf die Menschen zu sein, sondern ihnen zu helfen, den Kontext zu verstehen und den Kontext für die Menschen in den Organisationen zu verändern, damit sie diese falschen Entscheidungen nicht mehr treffen.“ Diese Perspektive unterstreicht, wie wichtig es ist, den breiteren Kontext zu verstehen, in dem Unternehmen tätig sind, und unterstreicht das Engagement des Podcasts, globale Gespräche über Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung zu fördern.

Diese Staffel geht über konventionelle Gespräche hinaus und dient als Schmelztiegel für Inspiration und umsetzbare Erkenntnisse. Sie fördert die Verbindung von akademischer Strenge und pragmatischem Geschäftssinn und zielt darauf ab, den Zuhörern Strategien und Motivationen an die Hand zu geben, um in ihren Unternehmen einen spürbaren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

„Die dritte Staffel ist eine Anleitung, nicht nur eine Reihe von Gesprächen“, erklärt Chris Caldwell, CEO von United Renewables. „Unser Ziel ist es, den innovativen Geist im Bereich der Nachhaltigkeit zu entfachen, entschlossenes Handeln zu fördern und ein Netzwerk von Führungskräften aufzubauen, die sich dafür einsetzen, Umweltbelange in den Kern ihrer Geschäftsmodelle einzubinden.“

Einflussnahme für eine breitere Wirkung nutzen:

Aufbauend auf der vorangegangenen Staffel, die mehr als drei Millionen Hörer in ihren Bann zog und weltweit kritische Gespräche über den Klimaschutz auslöste, strebt Staffel Drei danach, ihre investigative Reichweite zu vertiefen. Durch die Zusammenarbeit zwischen United Renewables und dem London Business School's Alumni Energy Club ist der Podcast in der Lage, die Diskussion über die Verantwortung von Unternehmen gegenüber dem Klimawandel herauszufordern und zu erweitern.

Engagieren Sie sich an der vordersten Front der unternehmerischen Nachhaltigkeit:

Diese Einladung richtet sich an alle, die sich im Spannungsfeld von Unternehmensführung und Umweltpolitik bewegen. Abonnieren Sie die dritte Staffel des Podcasts Conversations on Climate über die Website von United Renewables und positionieren Sie sich an der Spitze der nachhaltigen Innovation. Diese Serie ist nicht nur ein Podcast, sondern ein Manifest für den Wandel, das die Wirtschaft auffordert, sich mit Überzeugung für eine nachhaltige Zukunft einzusetzen. Möge er sowohl als Katalysator für Maßnahmen als auch als Leuchtfeuer der Hoffnung für Unternehmensführer dienen, die sich für eine Veränderung der Klimakrise einsetzen.

Über United Renewables:

United Renewables steht an der Spitze des Sektors der erneuerbaren Energien und widmet sich der Bereitstellung verschiedener grüner Energielösungen, einschließlich Solar-, Wind-, Wasser- und Bioenergie. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, eine nachhaltige Zukunft zu fördern, den globalen Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren und Unternehmen und Gemeinden durch Innovation sowie Umweltverantwortung zu stärken.

Über den Conversations on Climate Podcast:

Der Podcast Conversations on Climate von United Renewables, der jetzt in die dritte Staffel geht, bietet aufschlussreiche Einblicke in den Klimawandel. Der Podcast verbindet akademisches Wissen mit praktischer Branchenerfahrung und behandelt Themen von Führung bis hin zu grünen Innovationen. Staffel 3, die in Zusammenarbeit mit dem London Business School Alumni Energy Club entwickelt wurde, bietet einen Fahrplan für Fachleute, die sich in der Klimaproblematik bewegen.

Für die neuesten Episoden und Updates abonnieren Sie den Kanal Gespräche über Klima auf YouTube, Apple Podcasts, Podbean, und Spotify.

Conversations on Climate ist eine Gemeinschaftsproduktion von United Renewables und dem London Business School Alumni Energy Club.

Conversations on Climate bringt weltweit führende Denker aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um ihr Fachwissen zum Thema Klimawandel zu teilen. Unter den Gästen sind: Sir Andrew Likierman, Julio Dal Poz, Professor Jean-Pierre Benoît, Professor Ioannou, Tara Schmidt, Professor Dan Cable, Professor Zoe Chance, Professor Lynda Gratton, Tom Gosling, Eduardo Famini Silva, Dr. Linda Yueh, Yariv Cohen, François Ortalo-Magné, Professor Randall Peterson, Matt Winning, Abel Martins Alexandre, Dr. Marcel Olbert, Professor Rupert Merson, Costas Markides, Professor Brian Caulfield and CT Greenbank.

