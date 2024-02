Il est facile de parler, mais c’est maintenant qu’il faut agir : United Renewables prône le changement dans les entreprises

Chris Caldwell, PDG de United Renewables, s’entretient avec le professeur Freek Vermeulen



DOUGLAS, Île de Man, 08 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Face à l’urgence climatique croissante, le lancement de la troisième saison du podcast Conversations sur le climat représente un moment décisif pour les chefs d’entreprise et les décideurs politiques. Conçue par Chris Caldwell et les stratèges de United Renewables Ltd, cette série se penche sur l’impératif pour les entreprises de concilier l’innovation et la durabilité de l’environnement, en proposant une discussion approfondie sur les moyens de susciter un changement structurel.

Dans le premier épisode de la troisième saison, le professeur Freek Vermeulen de la London Business School explique la relation critique entre les pratiques commerciales durables et la rentabilité à long terme. Au-delà des perspectives individuelles, le podcast réunit un consortium de leaders d’opinion : des stratèges d’entreprise de renommée mondiale qui s’attaquent aux défis environnementaux, aux pionniers des technologies vertes et aux experts de la biotechnologie durable. Conversations sur le climat est un creuset d’idées prêtes à inspirer et à inciter à l’action.

Au milieu des discussions, le professeur Freek Vermeulen fait part d’une réflexion profonde qui reflète la mission principale du podcast : « Bien sûr, on peut se mettre en colère contre les gens, mais tout cela se produit dans un contexte bien particulier. Par conséquent, il ne s’agit pas de juger les gens ou de se mettre en colère contre eux ; ce qui compte, c’est de les aider à comprendre ce contexte et de modifier ce contexte pour que les personnes au sein des organisations ne fassent plus les mauvais choix ». Cette perspective souligne l’importance de comprendre le contexte plus large dans lequel les entreprises opèrent, mettant en évidence l’engagement du podcast à encourager les débats mondiaux sur la durabilité et la responsabilité des entreprises.

Cette saison transcende les débats conventionnels et se veut une source d’inspiration pour des idées concrètes. Elle favorise l’union de la rigueur académique et du sens pragmatique des affaires, dans le but de doter les auditeurs des stratégies et des motivations nécessaires pour mettre en œuvre une gestion environnementale tangible au sein de leurs organisations.

« La troisième saison n’est pas une simple série de conversations, elle constitue un besoin impératif », affirme Chris Caldwell, PDG de United Renewables. « Notre objectif est de stimuler l’esprit d’innovation dans le domaine du développement durable, d’encourager les actions décisives et d’entretenir un réseau de cadres qui s’engagent à intégrer les considérations environnementales au cœur de leurs modèles d’entreprise ».

Tirer parti de l’influence pour un impact plus large :

S’appuyant sur le succès de la série précédente, qui a captivé plus de trois millions d’auditeurs et déclenché des débats cruciaux sur l’action climatique à l’échelle mondiale, la troisième saison vise à élargir son champ d’investigation. Grâce aux efforts de collaboration conjuguant les prouesses de production de United Renewables et l’Alumni Energy Club de la London Business School, le podcast est prêt à remettre en question et à élargir le débat sur la responsabilité des entreprises en matière de changement climatique.

S’engager à l’avant-garde du développement durable des entreprises :

Cette invitation s’adresse à tous les intervenants aux intersections de la direction des entreprises et de la politique environnementale. Abonnez-vous à la troisième saison du podcast Conversations sur le climat via le site Internet de United Renewables et positionnez-vous à l’avant-garde de l’innovation durable. Cette série n’est pas un simple podcast ; c’est un manifeste pour le changement, qui exhorte le monde des affaires à montrer la voie avec conviction dans la quête d’un avenir durable. Elle peut servir à la fois de catalyseur pour l’action et de lueur d’espoir pour les chefs d’entreprise déterminés à faire une différence dans la crise climatique.

À propos de United Renewables :

United Renewables est à l’avant-garde du secteur des énergies renouvelables, proposant diverses solutions en matière d’énergie verte, notamment solaire, éolienne, hydroélectrique et bioénergétique. L’entreprise s’engage à promouvoir un avenir durable, à réduire l’empreinte carbone mondiale et à mobiliser les entreprises et les communautés grâce à l’innovation et à la protection de l’environnement.

À propos du podcast Conversations sur le climat :

Le podcast Conversations sur le climat de United Renewables, qui en est à sa troisième saison, offre un nouvel éclairage sur le changement climatique. Le podcast associe les connaissances universitaires à l’expérience pratique de l’industrie, couvrant des sujets allant du leadership aux innovations en matière d’écologie. La saison 3, développée en collaboration avec l’Alumni Energy Club de la London Business School, fournit aux professionnels une feuille de route pour faire face aux complexités de l’enjeu climatique.

Pour obtenir les derniers épisodes et les informations les plus récentes, abonnez-vous à la chaîne Conversations sur le climat sur YouTube, Apple Podcasts, Podbean, et Spotify.

Conversations sur le climat est une production conjointe de United Renewables et de l’Alumni Energy Club de la London Business School.

Le podcast Conversations sur le climat réunit des personnalités de renommée mondiale issus du monde des affaires et du milieu universitaire qui partagent leur expertise sur le sujet du changement climatique. Parmi les invités figurent Sir Andrew Likierman, Julio Dal Poz, Professeur Jean-Pierre Benoît, Professeur Ioannou, Tara Schmidt, Professeur Dan Cable, Professeur Zoe Chance, Professeur Lynda Gratton, Tom Gosling, Eduardo Famini Silva, Dr Linda Yueh, Yariv Cohen, François Ortalo-Magné, Professeur Randall Peterson, Matt Winning, Abel Martins Alexandre, Dr Marcel Olbert, Professeur Rupert Merson, Costas Markides, Professeur Brian Caulfield et CT Greenbank.

