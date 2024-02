TFI International communique ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice de 2023

Le bénéfice opérationnel du quatrième trimestre de 198,3 M$ se compare à celui de 216,9 M$ inscrit au trimestre correspondant de l’exercice précédent

Le bénéfice net du quatrième trimestre de 131,4 M$ se compare à celui du quatrième trimestre de 2022 de 153,5 M$, tandis que le bénéfice net ajusté 1 de 147,0 M$ se compare à celui de 151,8 M$ du quatrième trimestre de 2022.

Au quatrième trimestre, le bénéfice par action dilué (« BPA » dilué ») s’est établi à 1,53 $ comparativement à 1,74 $ au quatrième trimestre de 2022, tandis que le BPA ajusté dilué 1 de 1,71 $ se compare à celui de 1,72 $ du quatrième trimestre de 2022.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles ont atteint 302,6 M$ au quatrième trimestre, en hausse de 22 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, et les flux de trésorerie disponibles 1 ont augmenté à 243,8 M$, en hausse de 29 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

Le conseil d’administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,40 $, soit une augmentation de 14 %.

MONTRÉAL, 08 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023. Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

« Nous avons généré de solides flux de trésorerie disponibles au cours du trimestre, ce qui a porté notre total annuel à plus de 9 $ par action1 et nous avons terminé 2023 sur une note favorable. L’équipe demeure axée sur la réalisation au quotidien de gains d’efficacité tout en offrant un service supérieur. Malgré les conditions du marché, au cours du quatrième trimestre, nous avons pu augmenter nos revenus par rapport à la période de l'année précédente et générer un BPA ajusté dilué de 1,71 $. Sur le plan stratégique, nous avons pu tirer parti de nos flux de trésorerie et de notre solide bilan en investissant de façon importante pendant les périodes de faible demande de fret. En 2023, nous nous sommes engagés à affecter 2 milliards de dollars de capital dans des acquisitions et des rachats d’actions annoncés », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction. « Nous commençons 2024 en position solide dans l’ensemble des quatre secteurs d’activité, celui de la logistique ayant affiché un rendement supérieur au marché grâce à notre récente acquisition réussie de JHT; le secteur du transport de lots complets a profité de notre acquisition Daseke qui devrait être conclue au deuxième trimestre; tandis que nous continuons à prioriser le redressement des activités dans le secteur du transport de lots brisés. Il s’agit notamment d’un effort renouvelé axé sur la croissance et la qualité des revenus du secteur du transport de lots brisés en misant notamment sur l’amélioration du service, comme en témoigne notre plus récent taux de réclamations concernant le fret de seulement 0,5 % pour le secteur du transport de lots brisés aux États-Unis, en baisse par rapport à 1,5 % un an plus tôt, et un service irréprochable pour le secteur du transport de lots brisés au Canada avec un taux de réclamations concernant le fret de 0,1 %. Pour l’avenir, tout en continuant de mettre l’accent sur les activités quotidiennes, nous pourrions également continuer à chercher des occasions d’investissement hautement stratégiques tout en reversant les excédents de trésorerie aux actionnaires, conformément à l’augmentation de 14 % du dividende trimestriel approuvée récemment par le conseil d’administration. »

1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS Pour un rapprochement, veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous.

DONNÉES FINANCIÈRES CHOISIES ET FAITS SAILLANTS (NON AUDITÉS)

Faits saillants financiers Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre (en millions de dollars US, sauf les données par action) 2023 2022 2023 2022 Total des revenus 1 968,7 1 956,7 7 521,2 8 812,5 Revenus avant la surcharge de carburant 1 674,1 1 616,5 6 416,9 7 357,1 BAIIA ajusté1 320,9 305,0 1 187,9 1 425,0 Bénéfice opérationnel 198,3 216,9 757,6 1 146,0 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 302,6 248,3 1 013,8 971,6 Bénéfice net 131,4 153,5 504,9 823,2 BPA – dilué ($) 1,53 1,74 5,80 9,02 Bénéfice net ajusté1 147,0 151,8 538,3 731,7 BPA ajusté – dilué1 ($) 1,71 1,72 6,18 8,02 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en milliers) 85 082 86 670 85 908 89 360



RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Le total des revenus de 1,97 G$ se compare à 1,96 G$ pour la période correspondante de l’exercice précédent tandis que les revenus avant la surcharge de carburant de 1,67 G$ se comparent à 1,62 G$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation est principalement attribuable aux contributions provenant des acquisitions d’entreprises, compensées par la réduction des volumes attribuable à la baisse de la demande du marché final.

Le bénéfice opérationnel s’est établi à 198,3 M$, comparativement à 216,9 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette diminution découle principalement à la baisse des revenus attribuable à la baisse de la demande sur le marché au cours du trimestre et à l’incidence d’une diminution de 23,0 M$ des gains sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente, compensée en partie par des contributions de 24,1 M$ provenant d’acquisitions d’entreprises.

Le bénéfice net s’est établi à 131,4 M$ comparativement à 153,5 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent et le bénéfice net de 1,53 $ par action diluée se compare à 1,74 $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté, mesure non conforme aux IFRS, s’est chiffré à 147,0 M$, ou 1,71 $ par action diluée, comparativement à 151,8 M$, ou 1,72 $ par action diluée, à la période correspondante de l’exercice précédent.

Le total des revenus a diminué dans trois secteurs par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, avec des baisses de 9 % pour le secteur de la livraison de colis et courrier, de 6 % pour le secteur du transport de lots brisés, et de 5 % pour le secteur du transport des lots complets tandis que le total des revenus du secteur de la logistique a augmenté de 28 %. Au quatrième trimestre, en comparaison avec le trimestre correspondant de l’exercice précédent, le bénéfice opérationnel a diminué de 8 % dans le secteur de la livraison de colis et de courrier, de 19 % dans celui du transport de lots brisés, et de 29 % dans celui du transport de lots complets et a augmenté de 60 % dans celui de la logistique. Le bénéfice opérationnel du secteur du transport de lots complets a diminué en raison d’un gain de 16,0 M$ sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente qui a été constaté au cours de la période correspondante de l’exercice précédent, tandis que le bénéfice opérationnel du secteur logistique a augmenté principalement grâce aux acquisitions d’entreprises.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE

En 2023, le total des revenus s’est établi à 7,52 G$ par rapport à 8,81 G$ en 2022. Les revenus avant la surcharge de carburant de 6,42 G$ se comparent à ceux de 7,36 G$ de l’exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse de la demande du marché et à la vente de CFI en 2022, qui a entraîné une diminution de 333,3 M$.

Le bénéfice opérationnel s’est élevé à 757,6 M$ comparativement à 1 146,0 M$. La diminution est principalement attribuable à la demande plus faible sur le marché mentionnée ci-dessus, à un gain sur la vente d’activités de 73,7 M$ en 2022, ainsi qu’à des gains de 107,3 M$ plus faibles provenant de la vente de matériel roulant, et d’actifs détenus en vue de la vente ainsi qu’à la vente de CFI qui a contribué pour 46,1 M$ en 2022.

1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS Pour un rapprochement, veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous.



Le bénéfice net s’est chiffré à 504,9 M$, ou 5,80 $ par action diluée, par rapport à 823,2 M$, ou 9,02 $ par action diluée, au cours de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté dilué, mesures non conformes aux IFRS, se sont établis à 538,3 M$, ou 6,18 $ par action diluée, comparativement à 731,7 M$, ou 8,02 $ par action diluée, pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Au cours de 2023, le total des revenus a diminué de 10 % dans le secteur de la livraison des colis et courrier, de 16 % dans le secteur du transport de lots brisés, de 21 % dans le secteur du transport de lots complets et de 4 % dans celui de la logistique, par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice opérationnel a reculé de 15 % dans le secteur de la livraison des colis et courrier, de 34 % dans le secteur du transport des lots brisés, de 35 % dans le secteur du transport des lots complets, et a augmenté de 14 % dans le secteur de la logistique.

1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS Pour un rapprochement, veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous.



RÉSULTATS SECTORIELS

Afin de faciliter la comparaison du niveau d’activité commerciale et des coûts opérationnels entre les périodes, la Société compare les revenus avant la surcharge de carburant (les « revenus ») et redistribue les revenus liés à la surcharge de carburant dans les charges liées aux matières et aux services qui sont incluses dans les charges opérationnelles. Veuillez prendre note que cette redistribution n’a aucune incidence sur le « total des revenus ».

Données financières sectorielles choisies

(non audité)

(en milliers de dollars US) Livraison

de colis

et courrier Transport

de lots

brisés Transport

de lots

complets Logistique Siège social Éliminations Total Trimestre clos le 31 décembre 2023 Revenus avant la surcharge de carburant1 122 033 695 930 399 277 471 638 — (14 764 ) 1 674 114 % du total des revenus2 8 % 43 % 24 % 25 % 100 % BAIIA ajusté3 40 939 125 064 98 770 69 230 (13 065 ) — 320 938 Marge du BAIIA ajusté3,4 33,5 % 18,0 % 24,7 % 14,7 % 19,2 % Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) 34 711 71 447 50 657 54 654 (13 212 ) — 198 257 Marge d’exploitation3,4 28,4 % 10,3 % 12,7 % 11,6 % 11,8 % Total des actifs, moins les immobilisations incorporelles3 175 336 2 134 895 1 146 497 357 251 450 340 — 4 264 319 Dépenses en immobilisations, montant net3 9 572 37 380 4 725 1 792 129 — 53 598 Trimestre clos le 31 décembre 2022 Revenus avant la surcharge de carburant1 129 074 720 783 403 351 375 968 — (12 681 ) 1 616 495 % du total des revenus2 9 % 46 % 25 % 20 % 100 % BAIIA ajusté3 43 935 126 307 104 007 43 473 (12 766 ) — 304 956 Marge du BAIIA ajusté3,4 34,0 % 17,5 % 25,8 % 11,6 % 18,9 % Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) 37 563 88 240 71 842 34 204 (14 989 ) — 216 860 Marge d’exploitation3,4 29,1 % 12,2 % 17,8 % 9,1 % 13,4 % Total des actifs, moins les immobilisations incorporelles3 182 605 2 107 874 1 085 629 263 017 274 595 3 913 720 Dépenses en immobilisations, montant net3 6 045 57 273 14 248 131 58 — 77 755 Exercice clos le 31 décembre 2023 Revenus avant la surcharge de carburant1 461 930 2 777 309 1 625 592 1 604 878 — (52 823 ) 6 416 886 % du total des revenus2 8 % 44 % 26 % 22 % 100 % BAIIA ajusté3 139 437 473 602 428 203 207 800 (61 102 ) — 1 187 940 Marge du BAIIA ajusté3,4 30,2 % 17,1 % 26,3 % 12,9 % 18,5 % Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) 114 360 310 429 237 393 160 112 (64 659 ) — 757 635 Marge d’exploitation3,4 24,8 % 11,2 % 14,6 % 10,0 % 11,8 % Total des actifs, moins les immobilisations incorporelles3 175 336 2 134 895 1 146 497 357 251 450 340 — 4 264 319 Dépenses en immobilisations, montant net3 19 935 154 832 29 098 3 725 238 — 207 828 Exercice clos le 31 décembre 2022 Revenus avant la surcharge de carburant1 498 972 3 243 557 1 986 331 1 689 122 — (60 918 ) 7 357 064 % du total des revenus2 7 % 45 % 28 % 20 % 100 % BAIIA ajusté3 160 838 567 759 557 058 178 690 (39 321 ) — 1 425 024 Marge du BAIIA ajusté3,4 32,2 % 17,5 % 28,0 % 10,6 % 19,4 % Bénéfice opérationnel 134 306 470 807 366 868 140 446 33 611 — 1 146 038 Marge d’exploitation3,4 26,9 % 14,5 % 18,5 % 8,3 % 15,6 % Total des actifs, moins les immobilisations incorporelles3 182 605 2 107 874 1 085 629 263 017 274 595 — 3 913 720 Dépenses en immobilisations, montant net3 10 636 132 814 31 658 676 170 — 175 954

1 Inclut les revenus intersectoriels.

2 Les revenus sectoriels incluant les revenus liés au carburant et les revenus intersectoriels par rapport aux revenus consolidés incluant les revenus liés au carburant et les revenus intersectoriels.

3 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS. Pour un rapprochement, veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous.

4 En pourcentage des revenus avant la surcharge de carburant.

FLUX DE TRÉSORERIE ET DÉPLOIEMENT DE CAPITAUX

En 2023, les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles se sont établis à 1 013,8 M$, comparativement à 971,6 M$ à l’exercice précédent. L’augmentation de 4 % est attribuable à une meilleure conversion du fonds de roulement. Au cours de l’exercice, la Société a versé 409,1 M$ aux actionnaires, dont 121,1 M$ en dividendes et 288,0 M$ par l’intermédiaire de rachats d’actions. De plus, la Société a déployé 628,7 M$ pour des regroupements d’entreprises et en a annoncé un autre de 1,1 G$ qui devrait être conclue au cours deuxième trimestre de 2024.

Le 15 décembre 2023, le conseil d’administration de TFI International a déclaré un dividende trimestriel de 0,40 $ par action ordinaire en circulation payable le 15 janvier 2024, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport au dividende trimestriel de 0,35 $ déclaré au quatrième trimestre de 2022.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présent partout aux États-Unis et au Canada par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

Logistique

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d’informations financières telles qu’elles ont été publiées par l’International Accounting Standards Board (l’IASB), et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis dans les pièces jointes.

TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE NON AUDITÉS 31 décembre 2023 ET 2022 (en milliers de dollars américains) Au Au 31 décembre

2023 31 décembre

2022 Actifs Trésorerie et équivalents de trésorerie 335 556 147 117 Clients et autres débiteurs 894 771 1 030 726 Fournitures en stock 23 964 24 181 Impôt sur le revenu à recouvrer 23 637 12 788 Charges payées d’avance 56 269 38 501 Actifs détenus en vue de la vente 1 802 10 250 Actifs courants 1 335 999 1 263 563 Immobilisations corporelles 2 415 472 2 131 955 Actifs au titre de droit d’utilisation 425 630 381 640 Immobilisations incorporelles 2 019 301 1 592 110 Placements 50 209 85 964 Avantages du personnel - 4 359 Autres actifs 16 394 19 192 Actifs d’impôt différé 20 615 27 047 Actifs non courants 4 947 621 4 242 267 Total de l’actif 6 283 620 5 505 830 Passifs Fournisseurs et autres créditeurs 671 936 708 768 Impôt sur le revenu à payer 2 442 41 714 Provisions 66 565 43 903 Autres passifs financiers 23 420 19 275 Dette à long terme 174 351 37 087 Obligations locatives 127 397 115 934 Passifs courants 1 066 111 966 681 Dette à long terme 1 709 831 1 278 670 Obligations locatives 332 761 297 105 Avantages du personnel 53 231 - Provisions 93 335 131 736 Autres passifs financiers 3 699 382 Passifs d’impôts différés 433 242 368 186 Passifs non courants 2 626 099 2 076 079 Total du passif 3 692 210 3 042 760 Capitaux propres Capital social 1 107 290 1 089 229 Surplus d’apport 37 684 41 491 Cumul des autres éléments de la perte globale (200 539 ) (233 321 ) Résultats non distribués 1 646 975 1 565 671 Total des capitaux propres 2 591 410 2 463 070 Éventualités, lettres de crédit et autres engagements Événements postérieurs Total des passifs et des capitaux propres 6 283 620 5 505 830

** Le cadre de présentation de l’information financière de la Société est fondé sur les IFRS publiées par l’IASB.





TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NON AUDITÉ Exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022 (en milliers de dollars US, sauf les données par action) 2023 2022 Revenus 6 416 886 7 357 064 Surcharge de carburant 1 104 281 1 455 427 Total des revenus 7 521 167 8 812 491 Charges liées aux matières et aux services 3 805 846 4 592 191 Charges liées au personnel 2 109 622 2 362 856 Autres charges opérationnelles 434 751 492 291 Amortissement des immobilisations corporelles 249 835 248 638 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 132 112 126 276 Amortissement des immobilisations incorporelles 60 028 55 679 Perte (profit) sur la vente d’une entreprise 3 011 (73 653 ) Profit sur la vente de matériel roulant et d’équipement (15 510 ) (59 661 ) Profit sur la décomptabilisation d’actifs au titre de droits d’utilisation (1 482 ) (210 ) Perte (profit) sur la vente de terrains et bâtiments 40 (43 ) Profit, net de la dépréciation, sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente (14 721 ) (77 911 ) Total des charges opérationnelles 6 763 532 7 666 453 Bénéfice opérationnel 757 635 1 146 038 (Produits financiers) charges financières Produits financiers (8 612 ) (1 750 ) Charges financières 89 483 82 147 Charges financières, montant net 80 871 80 397 Bénéfice avant impôts sur le résultat 676 764 1 065 641 Charge d’impôt sur le résultat 171 887 242 409 Bénéfice net 504 877 823 232 Résultat par action Bénéfice de base par action 5,88 9,21 Bénéfice dilué par action 5,80 9,02







TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL NON AUDITÉS Exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022 (en milliers de dollars US) 2023 2022 Bénéfice net 504 877 823 232 Autres éléments du résultat global Éléments qui peuvent être reclassés en bénéfice ou perte dans les exercices futurs : Écart de conversion (881 ) (10 148 ) Couverture d’investissement net, après impôt 39 705 (72 046 ) Avantages du personnel, après impôt - 292 Éléments qui ne peuvent jamais être reclassés en bénéfice : Réévaluation des régimes à prestations déterminées, après impôt 2 016 63 508 Éléments reclassés directement en résultats non distribués : Profit latent (perte latente) sur les placements dans des titres de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, après impôt 7 281 (5 495 ) Autres éléments du résultat global, après impôt 48 121 (23 889 ) Total des autres éléments du résultat global 552 998 799 343







TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES NON AUDITÉS Exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022 (en milliers de dollars US) Capital

social Surplus d’apport Perte latente

cumulée des

régimes d’avantages

du personnel Écarts de

conversion

cumulés et

couverture d’investissement

net Gain (perte)

cumulé(e)

sur les

placements

dans des

titres de

capitaux propres Résultats non distribués Total des

capitaux

propres

attribuables

aux

propriétaires

de la Société Solde au 31 décembre 2022 1 089 229 41 491 - (239 120 ) 5 799 1 565 671 2 463 070 Bénéfice net - - - - - 504 877 504 877 Autres éléments du résultat global, après impôt - - - 38 824 7 281 2 016 48 121 Gain réalisé (perte réalisée) sur les titres de capitaux propres - - - - (13 323 ) 13 323 - Total du résultat global - - - 38 824 (6 042 ) 520 216 552 998 Transactions dont le paiement est fondé sur des actions, après impôt - 21 424 - - - - 21 424 Options d’achat d’actions exercées, après impôt 17 179 (4 402 ) - - - - 12 777 Dividendes aux propriétaires de la Société - - - - - (124 254 ) (124 254 ) Rachat d’actions propres (28 303 ) - - - - (259 721 ) (288 024 ) Règlement net des unités d’actions restreintes et des unités d’action liées au rendement, après impôt 29 185 (20 829 ) - - - (54 937 ) (46 581 ) Total des transactions avec les propriétaires inscrites directement dans les capitaux propres 18 061 (3 807 ) - - - (438 912 ) (424 658 ) Solde au 31 décembre 2023 1 107 290 37 684 - (200 296 ) (243 ) 1 646 975 2 591 410 Solde au 31 décembre 2021 1 133 181 39 150 (292 ) (156 926 ) 12 553 1 282 689 2 310 355 Bénéfice net - - - - - 823 232 823 232 Autres éléments du résultat global, après impôt - - 292 (82 194 ) (5 495 ) 63 508 (23 889 ) Gain réalisé (perte réalisée) sur les titres de capitaux propres - - - - (1 259 ) 1 259 - Total du résultat global - - 292 (82 194 ) (6 754 ) 887 999 799 343 Transactions dont le paiement est fondé sur des actions, après impôt - 16 298 - - - - 16 298 Options d’achat d’actions exercées, après impôt 22 800 (6 298 ) - - - - 16 502 Émission d’actions, après dépenses - - - - - - - Dividendes aux propriétaires de la Société - - - - - (102 615 ) (102 615 ) Rachat d’actions propres (68 536 ) - - - - (499 447 ) (567 983 ) Règlement net des unités d’actions restreintes, après impôt 1 784 (7 659 ) - - - (2 955 ) (8 830 ) Total des transactions avec les propriétaires inscrites directement dans les capitaux propres (43 952 ) 2 341 - - - (605 017 ) (646 628 ) Solde au 31 décembre 2022 1 089 229 41 491 - (239 120 ) 5 799 1 565 671 2 463 070







TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE NON AUDITÉS Exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022 (en milliers de dollars US) 2023 2022 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Bénéfice net 504 877 823 232 Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : Amortissement des immobilisations corporelles 249 835 248 638 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 132 112 126 276 Amortissement des immobilisations incorporelles 60 028 55 679 Transactions dont le paiement est fondé sur des actions 13 451 14 648 Charges financières, montant net 80 871 80 397 Charge d’impôt sur le résultat 171 887 242 409 Perte (profit) sur la vente d’une entreprise 3 011 (73 653 ) Profit sur la vente d’immobilisations corporelles (15 470 ) (59 704 ) Profit sur la décomptabilisation d’actifs au titre de droits d’utilisation (1 482 ) (210 ) Profit, net de la dépréciation, sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente (14 721 ) (77 911 ) Avantages du personnel 60 212 14 946 Provisions, net des paiements (33 696 ) 26 044 Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement opérationnel 106 631 (147 453 ) Intérêts payés (70 354 ) (77 512 ) Impôt sur le revenu payé (233 353 ) (224 181 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 1 013 839 971 645 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles (361 563 ) (350 824 ) Produits de la vente d’immobilisations corporelles 73 339 128 821 Produits de la vente d’actifs détenus en vue de la vente 50 280 131 250 Achats d’immobilisations incorporelles (2 758 ) (6 120 ) Produits de la vente d’immobilisations incorporelles - 250 Produits de la vente d’une entreprise, déduction faite de la trésorerie cédée - 546 228 Regroupements d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (628 701 ) (158 251 ) Achats de placements (41 719 ) (80 551 ) Produits de la vente de placements 89 225 12 930 Autres 24 565 (311 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (797 332 ) 223 422 Flux de trésorerie liés aux activités de financement (Diminution) augmentation nette du découvert bancaire (6 337 ) 7 490 Produits tirés de la dette à long terme 575 000 334 164 Remboursement de la dette à long terme (41 371 ) (369 692 ) Augmentation (diminution) nette de la facilité de crédit renouvelable 25 242 (236 502 ) Remboursement des obligations locatives (128 107 ) (123 606 ) Diminution des autres passifs financiers (9 572 ) (21 108 ) Dividendes versés (121 095 ) (97 321 ) Rachat d’actions propres (288 024 ) (567 983 ) Produits tirés de l’exercice d’options d’achat d’actions 12 777 16 502 Rachat d’actions pour le règlement d’unités d’actions et d’unités d’actions liées au rendement (46 581 ) (9 186 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (28 068 ) (1 067 242 ) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 188 439 127 825 Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de l’exercice 147 117 19 292 Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de l’exercice 335 556 147 117



INFORMATION SECTORIELLE

Information géographique (non auditée)

Le total des revenus est attribué aux emplacements géographiques en fonction de l’emplacement du service.

Livraison de

colis et

courrier Transport de

lots brisés Transport de

lots complets Logistique Éliminations Total 2023 Canada 583 198 608 545 1 139 272 271 136 (34 915 ) 2 567 236 États-Unis - 2 760 022 796 766 1 425 880 (28 737 ) 4 953 931 Total 583 198 3 368 567 1 936 038 1 697 016 (63 652 ) 7 521 167 2022 Canada 650 844 667 506 1 182 198 256 714 (34 202 ) 2 723 060 États-Unis - 3 355 657 1 268 840 1 488 941 (41 632 ) 6 071 806 Mexique - - - 17 625 - 17 625 Total 650 844 4 023 163 2 451 038 1 763 280 (75 834 ) 8 812 491



Livraison de colis et courrier

(non audité) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars US) 2023 % 2022 % 2023 % 2022 % Total des revenus 156 198 172 381 583 198 650 844 Surcharge de carburant (34 165 ) (43 307 ) (121 268 ) (151 872 ) Revenus 122 033 100,0 % 129 074 100,0 % 461 930 100,0 % 498 972 100,0 % Charges liées aux matières et aux services (déduction

faite de la surcharge de carburant) 41 104 33,7 % 42 784 33,1 % 163 960 35,5 % 167 725 33,6 % Charges liées au personnel 33 695 27,6 % 35 877 27,8 % 133 504 28,9 % 144 650 29,0 % Autres charges opérationnelles 6 403 5,2 % 6 667 5,2 % 26 374 5,7 % 26 845 5,4 % Amortissement des immobilisations corporelles 2 969 2,4 % 3 080 2,4 % 11 789 2,6 % 12 863 2,6 % Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 3 103 2,5 % 3 135 2,4 % 12 654 2,7 % 13 024 2,6 % Amortissement des immobilisations incorporelles 156 0,1 % 157 0,1 % 627 0,1 % 645 0,1 % Profit sur la vente de matériel roulant et d’équipement (106 ) -0,1 % (189 ) -0,1 % (510 ) -0,1 % (1 087 ) -0,2 % (Profit) perte sur la décomptabilisation d’actifs au titre de droits d’utilisation (2 ) -0,0 % - - (835 ) -0,2 % 1 0,0 % Perte sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente - - - - 7 0,0 % — 0,0 % Bénéfice opérationnel 34 711 28,4 % 37 563 29,1 % 114 360 24,8 % 134 306 26,9 % BAIIA ajusté1 40 939 33,5 % 43 935 34,0 % 139 437 30,2 % 160 838 32,2 % Rendement du capital investi1 28,1 % 32,5 %

1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour un rapprochement.

Données opérationnelles (non audité) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (Revenus en dollars américains) 2023 2022 Variation % 2023 2022 Variation % Revenus par livre (incluant le carburant) 0,48 $ 0,47 $ 0,01 $ -2,1 % 0,47 $ 0,48 $ (0,01 ) $ -2,1 % Revenus par livre (excluant le carburant) 0,37 $ 0,35 $ 0,02 $ 5,7 % 0,37 $ 0,37 $ — $ — Revenus par colis (incluant le carburant) 7,03 $ 7,46 $ (0,43 ) $ -5,8 % 7,27 $ 7,66 $ (0,39 ) $ -5,1 % Revenus par colis (excluant le carburant) 5,49 $ 5,59 $ (0,10 ) $ -1,8 % 5,76 $ 5,88 $ (0,12 ) $ -2,0 % Tonnage (en milliers de tonnes métriques) 148 167 (19 ) -11,4 % 563 614 (51 ) -8,3 % Colis (en milliers) 22 230 23 107 (877 ) -3,8 % 80 245 84 915 (4 670 ) -5,5 % Poids moyen par colis (en lb) 14,67 15,93 (1,26 ) -7,9 % 15,46 15,94 (0,48 ) -3,0 % Nombre moyen de véhicules 995 1 028 (33 ) -3,2 % 990 1 046 (56 ) -5,3 % Revenus hebdomadaires, par véhicule (incluant le carburant, en milliers de dollars US) 12,08 $ 12,90 $ (0,82 ) $ -6,4 % 11,33 $ 11,97 $ (0,64 ) $ -5,4 %



Transport de lots brisés

(non audité) Trimestres clos les 31 décembre

Exercices clos les 31 décembre

2023 % 2022 % 2023 % 2022 % Total des revenus 846 410 903 713 3 368 567 4 023 163 Surcharge de carburant (150 480 ) (182 930 ) (591 258 ) (779 606 ) Revenus 695 930 100,0 % 720 783 100,0 % 2 777 309 100,0 % 3 243 557 100,0 % Charges liées aux matières et aux services (déduction

faite de la surcharge de carburant) 213 583 30,7 % 226 839 31,5 % 827 533 29,8 % 1 003 662 30,9 % Charges liées au personnel 299 793 43,1 % 311 248 43,2 % 1 244 092 44,8 % 1 432 857 44,2 % Autres charges opérationnelles 58 177 8,4 % 58 050 8,1 % 233 229 8,4 % 243 347 7,5 % Amortissement des immobilisations corporelles 35 212 5,1 % 26 374 3,7 % 132 027 4,8 % 104 850 3,2 % Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 8 728 1,3 % 9 641 1,3 % 32 774 1,2 % 38 985 1,2 % Amortissement des immobilisations incorporelles 2 432 0,3 % 2 065 0,3 % 8 883 0,3 % 8 831 0,3 % Profit sur la vente de matériel roulant et d’équipement (687 ) -0,1 % (1 601 ) -0,2 % (1 038 ) -0,0 % (4 056 ) -0,1 % Profit sur la décomptabilisation d’actifs au titre de droits d’utilisation — 0,0 % (60 ) -0,0 % (109 ) -0,0 % (12 ) -0,0 % Profit, net de la dépréciation, sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente 7 245 1,0 % (13 ) -0,0 % (10 511 ) -0,4 % (55 714 ) -1,7 % Bénéfice opérationnel 71 447 10,3 % 88 240 12,2 % 310 429 11,2 % 470 807 14,5 % BAIIA ajusté1 125 064 18,0 % 126 307 17,5 % 473 602 17,1 % 567 759 17,5 %

1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour un rapprochement.





Données opérationnelles Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (Revenus en dollars américains) 2023 2022 Variation % 2023 2022 Variation % Transport de lots brisés - États-Unis Revenus (en milliers de dollars)1 481 102 475 389 5 713 1,2 % 1 912 623 2 186 668 (274 045 ) -12,5 % Ratio d’exploitation ajusté2 91,0 % 90,4 % 92,2 % 89,9 % Revenus par cent livres (excluant le carburant)1 28,81 $ 30,05 $ (1,24 ) $ -4,1 % 28,61 $ 29,67 $ (1,06 ) $ -3,6 % Revenus par expédition (excluant le carburant)1 342,18 $ 322,74 $ 19,44 $ 6,0 % 322,26 $ 320,20 $ 2,06 $ 0,6 % Revenus par cent livres (incluant le carburant)1 35,52 $ 39,04 $ (3,52 ) $ -9,0 % 35,31 $ 38,03 $ (2,72 ) $ -7,2 % Revenus par expédition (incluant le carburant)1 421,89 $ 419,26 $ 2,63 $ 0,6 % 397,72 $ 410,38 $ (12,66 ) $ -3,1 % Tonnage (en milliers de tonnes)1 835 791 44 5,6 % 3 342 3 685 (343 ) -9,3 % Expéditions (en milliers)1 1 406 1 473 (67 ) -4,5 %

5 935 6 829 (894 ) -13,1 % Poids moyen par expédition (en lb)1 1 188 1 074 114 10,6 % 1 126 1 079 47 4,4 % Distance moyenne par trajet (en milles)1 1 132 1 092 40 3,7 % 1 111 1 101 10 0,9 % Réclamations sur les cargaisons (% des revenus) 0,5 % 1,5 % 0,5 % 0,7 % Nombre moyen de véhicules3 3 974 4 410 (436 ) -9,9 % 4 097 4 685 (588 ) -12,6 % Âge des camions4% 4,7 6,6 (1,9 ) -28,8 % 4,8 7,4 (2,6 ) -35,1 % Jours ouvrables 62 62 — 0,0 % 254 253 1,0 0,4 % Rendement du capital investi2 15,1 % 23,8 % Transport de lots brisés - Canada Revenus (en milliers de dollars) 138 241 123 176 15 065 12,2 % 531 784 548 012 (16 228 ) -3,0 % Ratio d’exploitation ajusté2 79,9 % 75,3 % 76,6 % 74,0 % Revenus par cent livres (excluant le carburant) 10,82 $ 10,84 $ (0,02) $ -0,2 % 10,83 $ 11,26 $ (0,43 ) $ -3,8 % Revenus par expédition (excluant le carburant) 237,12 $ 235,97 $ 1,15 $ 0,5 % 235,20 $ 241,95 $ (6,75 ) $ -2,8 % Revenus par cent livres (incluant le carburant)1 13,90 $ 14,46 $ (0,56 ) -3,9 % 13,82 $ 14,65 $ (0,83 ) $ -5,7 % Revenus par expédition (incluant le carburant)1 304,68 $ 314,61 $ (9,93) $ -3,2 % 300,32 $ 314,88 $ (14,56 ) $ -4,6 % Tonnage (en milliers de tonnes) 639 568 71 12,5 % 2 456 2 434 22 0,9 % Expéditions (en milliers) 583 522 61 11,7 % 2 261 2 265 (4 ) -0,2 % Poids moyen par expédition (en lb) 2 192 2 176 16 0,7 % 2 172 2 149 23 1,1 % Distance moyenne par trajet (en milles) 856 734 122 16,6 % 852 748 104 13,9 % Réclamations sur les cargaisons (% des revenus) 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % Nombre moyen de véhicules 777 808 (31 ) -3,8 % 788 800 (12 ) -1,5 % Âge des camions 4,8 5,1 (0,3 ) -5,9 % 4,8 4,8 — 0,0 % Jours ouvrables 62 62 — 0,0 % 250 250 — 0,0 % Rendement du capital investi2 20,1 % 24,0 % 1 Les statistiques opérationnelles excluent les résultats de Ground Freight Pricing (« GFP »). 2 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour un rapprochement. 3 Au 31 décembre 2023, le nombre de véhicules actifs était de 3 364 (4 046 au 31 décembre 2022). 4 L’âge des camions pour le secteur du transport de lots brisés aux États-Unis est présenté pour les camions en service.



Transport de lots complets

(non audité) Trimestres clos les 31 décembre

Exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars US) 2023 % 2022 % 2023 % 2022 % Total des revenus 479 596 502 784 1 936 038 2 451 038 Revenus 399 277 100,0 % 403 351 100,0 % 1 625 592 100,0 % 1 986 331 100,0 % Charges liées aux matières et aux services (déduction

faite de la surcharge du carburant) 166 850 41,8 % 174 305 43,2 % 682 342 42,0 % 821 442 41,4 % Charges liées au personnel 121 120 30,3 % 115 449 28,6 % 473 948 29,2 % 585 891 29,5 % Autres charges opérationnelles 14 540 3,6 % 13 709 3,4 % 55 420 3,4 % 76 612 3,9 % Amortissement des immobilisations corporelles 23 863 6,0 % 26 695 6,6 % 101 508 6,2 % 129 013 6,5 % Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 18 341 4,6 % 15 730 3,9 % 70 084 4,3 % 59 473 3,0 % Amortissement des immobilisations incorporelles 5 902 1,5 % 5 699 1,4 % 23 169 1,4 % 23 944 1,2 % Profit sur la vente de matériel roulant et d’équipement (1 768 ) -0,4 % (3 981 ) -1,0 % (13 828 ) -0,9 % (54 481 ) -2,7 % Profit sur la décomptabilisation d’actifs au titre de droits d’utilisation (235 ) -0,1 % (138 ) -0,0 % (493 ) -0,0 % (191 ) -0,0 % (Profit) perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente 7 0,0 % (15 959 ) -4,0 % (3 951 ) -0,2 % (22 240 ) -1,1 % Bénéfice opérationnel 50 657 12,7 % 71 842 17,8 % 237 393 14,6 % 366 868 18,5 % BAIIA ajusté1 98 770 24,7 % 104 007 25,8 % 428 203 26,3 % 557 058 28,0 %





Données opérationnelles Trimestres clos les 31 décembre

Exercices clos les 31 décembre

(non audité) 2023 2022 Variation % 2023 2022 Variation % Transport spécialisé de lots complets Revenus (en milliers de dollars US) 323 952 325 493 (1 541 ) -0,5 % 1 323 083 1 362 390 (39 307 ) -2,9 % Ratio d’exploitation ajusté1 87,0 % 87,4 % 85,8 % 83,1 % Revenu par camion par semaine

(excluant le carburant) 4 133 $ 4 197 $ (64 ) $ -1,5 % 4 232 $ 4 582 $ (350 ) $

-7,6 % Revenu par camion par semaine

(incluant le carburant) 5 086 $ 5 455 $ (369 ) $ -6,8 % 5 174 $ 5 879 $ (705 ) $ -12,0 % Nombre moyen de camions 4 051 3 839 212 5,5 % 3 977 3 641 336 9,2 % Nombre moyen de remorques 10 402 11 004 (602 ) -5,5 % 10 460 10 833 (373 ) -3,4 % Âge des camions 3,4 3,6 (0,2 ) -5,6 % 3,4 3,6 (0,2 ) -5,6 % Âge des remorques 12,7 11,5 1,2 10,4 % 12,7 11,5 1,2 10,4 % Nombre moyen d’entrepreneurs indépendants 1 223 1 193 30 2,5 % 1 208 1 126 82 7,3 % Rendement du capital investi1 10,3 % 13,4 % Transport conventionnel de lots complets - Canada Revenus (en milliers de dollars US) 77 815 79 101 (1 286 ) -1,6 % 311 838 322 553 (10 715 ) -3,3 % Ratio d’exploitation ajusté1 89,0 % 81,1 % 85,6 % 78,7 % Millage total (en milliers) 25 917 24 498 1 419 5,8 % 102 559 93 923 8 636 9,2 % Revenus au mille (excluant le carburant)2 2,08 $ 2,24 $ (0,16 ) $ -7,2 % 2,11 $ 2,30 $ (0,19 ) $ -8,0 % Revenus au mille (incluant le carburant)2 2,67 $ 2,94 $ (0,27 ) $ -9,4 % 2,67 $ 2,97 $ (0,30 ) $ -9,9 % Revenu par camion par semaine

(excluant le carburant) 3 094 $ 3 792 $ (698 ) $ -18,4 % 3 266 $ 4 102 $ (836 ) $ -20,4 % Revenu par camion par semaine

(incluant le carburant) 3 973 $ 4 989 $ (1 016 ) $ -20,4 % 4 133 $ 5 299 $ (1 166 ) $ -22,0 % Nombre moyen de camions 1 072 858 214 24,9 % 1 024 741 283 38,2 % Nombre moyen de remorques 3 861 3 636 225 6,2 % 3 923 3 456 467 13,5 % Âge des camions 3,3 3,5 (0,2 ) -5,7 % 3,3 3,5 (0,2 ) -5,7 % Âge des remorques 7,9 7,3 0,6 8,2 % 7,9 7,3 0,6 8,2 % Nombre moyen d’entrepreneurs indépendants 267 254 13 5,0 % 250 269 (19 ) -7,1 % Rendement du capital investi1 12,6 % 21,3 % 1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement. 2 Le calcul des revenus au mille exclut les revenus de courtage





Logistique



Trimestres clos les 31 décembre



Exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars US) 2023 % 2022 % 2023 % 2022 % Total des revenus 504 493 394 071 1 697 016 1 763 280 Surcharge de carburant (32 855 ) (18 103 ) (92 138 ) (74 158) Revenus 471 638 100,0 % 375 968 100,0 % 1 604 878 100,0 % 1 689 122 100,0 % Charges liées aux matières et aux services (déduction faite de la surcharge de carburant) 309 079 65,5 % 269 625 71,7 % 1 102 396 68,7 % 1 232 049 72,9 % Charges liées au personnel 67 034 14,2 % 35 770 9,5 % 191 146 11,9 % 143 505 8,5 % Autres charges opérationnelles 26 323 5,6 % 27 107 7,2 % 103 715 6,5 % 134 923 8,0 % Amortissement des immobilisations corporelles 1 905 0,4 % 333 0,1 % 4 094 0,3 % 1 460 0,1 % Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 4 712 1,0 % 3 644 1,0 % 16 583 1,0 % 14 794 0,9 % Amortissement des immobilisations incorporelles 8 185 1,7 % 5 292 1,4 % 27 237 1,7 % 21 990 1,3 % Profit sur la vente de matériel roulant et d’équipement (24 ) -0,0 % (7 ) -0,0 % (134 ) -0,0 % (37) -0,0 % Profit sur la décomptabilisation d’actifs au titre de droits d’utilisation (4 ) -0,0 % — — (45) -0,0 % (8) -0,0 % Profit sur la vente de terrains et bâtiments (226 ) -0,0 % — — (226) -0,0 % — — Bénéfice opérationnel 54 654 11,6 % 32 204 9,1 % 160 112 10,0 % 140 446 8,3 % BAIIA ajusté1 69 230 14,7 % 47 473 11,6 % 207 800 12,5 % 178 690 10,6 % Rendement du capital investi1 18,8 % 21,9 %

1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour un rapprochement.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Les données financières ont été établies conformément aux IFRS et comprennent les mesures suivantes :

Charges opérationnelles : Les charges opérationnelles incluent : a) les charges liées aux matières et aux services, lesquelles se composent principalement des coûts liés aux entrepreneurs indépendants et à l’exploitation des véhicules; les charges liées à l’exploitation des véhicules se composent principalement des coûts liés au carburant, aux réparations et à l’entretien, aux coûts de location de véhicules, aux assurances, aux permis ainsi qu’aux fournitures opérationnelles; b) les charges liées au personnel; c) les autres charges opérationnelles qui se composent principalement des coûts liés au loyer des bureaux et des terminaux, aux taxes, au chauffage, aux télécommunications, à l’entretien, à la sécurité et aux autres frais d’administration; d) l’amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre de droits d’utilisation et des immobilisations incorporelles, et le profit ou la perte sur la vente de matériel roulant et d’équipement, sur la décomptabilisation d’actifs au titre de droits d’utilisation, sur la vente d’activités, de terrains et bâtiments et sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente; e) le profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses et f) la dépréciation des immobilisations incorporelles.

Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) : Bénéfice net ou perte nette avant produits financiers et charges financières et charge d’impôt sur le résultat, comme il est indiqué dans les états financiers consolidés.

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci-dessous. Ces mesures financières non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée en vertu des mesures IFRS utilisées pour préparer les états financiers de la Société et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis ci-dessous.

Bénéfice net ajusté : Le bénéfice net ou la perte nette, exclusion faite de l’amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises, de la variation nette de la juste valeur et la désactualisation des contreparties conditionnelles, de la variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du gain ou de la perte de change, de la dépréciation des actifs incorporels, du profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, du profit ou de la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente, de la dépréciation d’immobilisations classées comme détenues en vue de la vente, du profit ou de la perte sur la vente d’une entreprise et les charges directement attribuables à la vente, du profit ou de la perte sur la cession d’immobilisations incorporelles, et de la réforme fiscale américaine. La Société présente un bénéfice net ajusté et un BPA ajusté pour donner une meilleure indication du bénéfice net et du bénéfice par action qui auraient été enregistrés dans le contexte des regroupements d’entreprises importants, sans tenir compte de l’incidence de facteurs particuliers et pour montrer le résultat d’un point de vue strictement opérationnel. L’amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises comprend la charge d’amortissement au titre des relations clients, des marques de commerce et des clauses de non-concurrence qui est comptabilisé dans le cadre des regroupements d’entreprises, ainsi que l’incidence fiscale de cet amortissement. La direction est également d’avis qu’en excluant l’amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises, elle fournit de plus amples renseignements sur l’amortissement de la portion, après impôt, des immobilisations incorporelles qui n’auront pas besoin d’être remplacées pour maintenir la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie futurs similaires. La Société ne tient pas compte de ces éléments, car ils ont une incidence sur la comparabilité de ses résultats financiers et pourraient éventuellement fausser l’analyse des tendances de la performance de ses activités. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu’ils sont nécessairement non récurrents.

Rapprochement du bénéfice net ajusté :

(non audité)

(en milliers de dollars US, sauf les données par action) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2023 2022 2021 2023 2022 2021 Bénéfice net 131 386 153 494 144 139 504 877 823 232 754 405 Amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises 15 598 13 969 13 128 56 160 52 003 50 498 Variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles 31 90 1 571 165 216 1 932 (Gain) perte de change, montant net (1 620 ) (564 ) (939 ) (491 ) 556 (1 471 ) (Profit) perte sur la vente d’une entreprise et les coûts directement attribuables — 2 069 — 3 011 (69 753 ) — Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses — — — — — (283 593 ) (Profit) perte, net de la dépréciation, sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente 7 026 (15 941 ) (6 638 ) (14 721 ) (77 870 ) (11 978 ) (Profit) perte sur la vente d’immobilisations incorporelles — — (5 ) — — 1 Incidence fiscale des ajustements (5 401 ) (1 358 ) (2 636 ) (10 668 ) 3 284 (11 446 ) Bénéfice net ajusté1 147 020 151 759 148 620 538 333 731 668 498 348 BPA ajusté – de base1 1,73 1,75 1,60 6,27 8,19 5,36 BPA ajusté – dilué1 1,71 1,72 1,57 6,18 8,02 5,23

Bénéfice ajusté par action (« BPA ajusté ») – de base : Bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires.

BPA ajusté – dilué : Bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées.

BAIIA ajusté : Bénéfice net ou perte nette avant produits financiers et charges financières, charge d’impôt sur le résultat, amortissement, dépréciation des actifs incorporels, profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, et profit ou perte sur la vente de terrains et bâtiments, d’actifs détenus en vue de la vente, de la vente d’une entreprise et profit ou perte sur la vente d’immobilisations incorporelles. La direction est d’avis que le BAIIA ajusté est une mesure complémentaire utile. Le BAIIA ajusté est présenté afin d’améliorer la comparabilité de la performance de la Société.

BAIIA sectoriel ajusté se rapporte au bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) avant amortissement, déprécation des actifs incorporels, profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, profit ou perte sur la vente d’une entreprise, de terrains et bâtiments, et d’actifs détenus en vue de la vente et profit ou perte sur la vente d’immobilisations incorporelles. La direction est d’avis que le BAIIA ajusté est une mesure complémentaire utile. Le BAIIA sectoriel ajusté est présenté afin d’améliorer la comparabilité de la performance de la Société.

Rapprochement du BAIIA ajusté consolidé :

(non audité)

(en milliers de dollars US) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2023 2022 2021 2023 2022 2021 Bénéfice net 131 386 153 494 144 139 504 877 823 232 754 405 Charges financières, montant net 23 263 16 963 21 441 80 871 80 397 73 018 Charge d’impôt sur le résultat 43 608 46 403 49 399 171 887 242 409 151 806 Amortissement des immobilisations corporelles 64 053 56 587 65 294 249 835 248 638 225 007 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 34 901 32 150 31 190 132 112 126 276 112 782 Amortissement des immobilisations incorporelles 16 701 13 262 13 653 60 028 55 679 55 243 (Profit) perte sur la vente d’une entreprise — 2 069 — 3 011 (73 653 ) — Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses — — — — — (283 593 ) (Profit) perte sur la vente de terrains et de bâtiments — — 9 40 (43 ) 19 (Profit) perte, net de la dépréciation, sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente 7 026 (15 972 ) (6 654 ) (14 721 ) (77 911 ) (12 209 ) (Profit) perte sur la vente d’immobilisations incorporelles — — (5 ) — — 1 BAIIA ajusté 320 938 304 956 318 466 1 187 940 1 425 024 1 076 479



Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté :

(non audité)

(en milliers de dollars US) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2023 2022 2023 2022 Livraison de colis et courrier Bénéfice opérationnel 34 711 37 563 114 360 134 306 Amortissement 6 228 6 372 25 070 26 532 Perte sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente — — 7 — BAIIA ajusté 40 939 43 935 139 437 160 838 Transport de lots brisés Bénéfice opérationnel 71 447 88 240 310 429 470 807 Amortissement 46 372 38 080 173 684 152 666 (Profit) perte sur la vente de terrains et de bâtiments (1 ) (1 ) 35 — (Profit) perte, net de la dépréciation, sur la vente et dépréciation d’actifs détenus en vue de la vente 7 246 (12 ) (10 546 ) (55 714 ) BAIIA ajusté 125 064 126 307 473 602 567 759 Transport de lots complets Bénéfice opérationnel 50 657 71 842 237 393 366 868 Amortissement 48 106 48 124 194 761 212 430 (Profit) perte sur la vente de terrains et de bâtiments 1 1 5 (43 ) (Profit) perte sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente 6 (15 960 ) (3 956 ) (22 197 ) BAIIA ajusté 98 770 104 007 428 203 557 058 Logistique Bénéfice opérationnel 54 654 34 204 160 112 140 446 Amortissement 14 802 9 269 47 914 38 244 Profit sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente (226 ) — (226 ) — BAIIA ajusté 69 230 43 473 207 800 178 690 Siège social Perte opérationnelle (13 212 ) (14 989 ) (64 659 ) 33 611 Amortissement 147 154 546 721 (Profit) perte sur la vente d’une entreprise — 2 069 3 011 (73 653 ) BAIIA ajusté (13 065 ) (12 766 ) (61 102 ) (39 321 )



La marge du BAIIA ajustée est calculée en tant que pourcentage des revenus avant la surcharge de carburant.

La marge d’exploitation est calculée comme le bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) en tant que pourcentage des revenus avant la surcharge de carburant.

Ratio d’exploitation ajusté : Charges opérationnelles, avant profit réalisé sur la vente d’une entreprise, du profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses et du profit ou de la perte sur la vente de terrains et bâtiments, et d’actifs détenus en vue de la vente et profit ou perte sur la cession d’actifs incorporels (« charges opérationnelles ajustées »), déduction faite des revenus liés à la surcharge de carburant, divisées par les revenus avant la surcharge de carburant. Bien que le ratio d’exploitation ajusté ne soit pas une mesure financière définie par les IFRS, il constitue une mesure largement répandue dans l’industrie du transport, et la Société le considère comme un indicateur valable à des fins de comparaison pour évaluer sa performance. En outre, afin de faciliter la comparaison du niveau d’activité commerciale et des coûts opérationnels entre les périodes, la Société compare les revenus avant la surcharge de carburant (les « revenus ») et redistribue les revenus liés à la surcharge de carburant dans les charges liées aux matières et aux services qui sont incluses dans les charges opérationnelles.

Rapprochement du ratio d’exploitation ajusté consolidé :

(non audité)

(en milliers de dollars US) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2023 2022 2021 2023 2022 2021 Charges opérationnelles 1 770 421 1 739 834 1 925 935 6 763 532 7 666 453 6 241 200 Profit (perte) sur la vente d’une entreprise — (2 069 ) — (3 011 ) 73 653 — Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses — — — — — 283 593 Profit (perte) sur la vente de terrains et de bâtiments — — (9 ) (40 ) 43 (19 ) Profit (perte), net de la dépréciation, sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente (7 026 ) 15 972 6 654 14 721 77 911 12 209 Profit (perte) sur cession d’actifs incorporels — — 5 — — (1 ) Charges opérationnelles ajustées 1 763 395 1 753 737 1 932 585 6 775 202 7 818 060 6 536 982 Revenus liés à la surcharge de carburant (294 564 ) (340 199 ) (252 491 ) (1 104 281 ) (1 455 427 ) (751 644 ) Charges opérationnelles ajustées, déduction faite des revenus liés

à la surcharge de carburant 1 468 831 1 413 538 1 680 094 5 670 921 6 362 633 5 785 338 Revenus avant la surcharge de carburant 1 674 114 1 616 495 1 888 423 6 416 886 7 357 064 6 468 785 Ratio d’exploitation ajusté 87,7 % 87,4 % 89,0 % 88,4 % 86,5 % 89,4 %



Rapprochement du ratio d’exploitation ajusté des secteurs isolables du transport de lots brisés et transport de lots complets et rapprochement des secteurs opérationnels du transport de lots complets :

(non audité)

(en milliers de dollars US) Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre 2023 2022 2023 2022 Transport de lots brisés Total des revenus 846 410 903 713 3 368 567 4 023 163 Total des charges opérationnelles 774 963 815 473 3 058 138 3 552 356 Bénéfice opérationnel 71 447 88 240 310 429 470 807 Charges opérationnelles 774 963 815 473 3 058 138 3 552 356 Profit (perte) sur la vente de terrains et bâtiments 1 1 (35 ) - Profit (perte), net de la dépréciation, sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente (7 246 ) 12 10 546 55 714 Charges opérationnelles ajustées 767 718 815 486 3 068 649 3 608 070 Revenus liés à la surcharge de carburant (150 480 ) (182 930 ) (591 258 ) (779 606 ) Charges opérationnelles ajustées, déduction faite des revenus liés

à la surcharge de carburant 617 238 632 556 2 477 391 2 828 464 Revenus avant la surcharge de carburant 695 930 720 783 2 777 309 3 243 557 Ratio d’exploitation ajusté 88,7 % 87,8 % 89,2 % 87,2 % Transport de lots brisés - Revenus avant la surcharge de carburant Transport de lots brisés - États-Unis 562 666 601 436 2 262 987 2 709 762 Transport de lots brisés - Canada 138 241 123 176 531 784 548 012 Éliminations (4 977 ) (3 829 ) (17 462 ) (14 217 ) 695 930 720 783 2 777 309 3 243 557 Transport de lots brisés - Revenus liés à la surcharge de carburant Transport de lots brisés - États-Unis 112 079 142 180 447 820 615 840 Transport de lots brisés - Canada 39 388 41 051 147 247 165 185 Éliminations (987 ) (301 ) (3 809 ) (1 419 ) 150 480 182 930 591 258 779 606 Transport de lots brisés - Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) Transport de lots brisés - États-Unis 43 627 57 819 186 231 327 793 Transport de lots brisés - Canada 27 820 30 421 124 198 143 014 71 447 88 240 310 429 470 807 Transport de lots brisés - États-Unis Charges opérationnelles* 631 118 685 797 2 524 576 2 997 809 Profit (perte) sur la vente de terrains et bâtiments 1 - (35 ) - Gain (perte), net de la dépréciation, sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente (7 247 ) - (10 549 ) 55 054 Charges opérationnelles ajustées 623 872 685 797 2 535 090 3 052 863 Revenus liés à la surcharge de carburant (112 079 ) (142 180 ) (447 820 ) (615 840 ) Charges opérationnelles ajustées, déduction faite de la surcharge de carburant 511 793 543 617 2 087 270 2 437 023 Revenus avant la surcharge de carburant 562 666 601 436 2 262 987 2 709 762 Ratio d’exploitation ajusté 91,0 % 90,4 % 92,2 % 89,9 % Transport de lots brisés - Canada Charges opérationnelles* 149 809 133 806 554 833 570 183 Profit (perte) sur la vente de terrains et bâtiments - 1 - - Profit (perte), net de la dépréciation, sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente 1 12 (3 ) 660 Charges opérationnelles ajustées 149 810 133 819 554 830 570 843 Revenus liés à la surcharge de carburant (39 388 ) (41 051 ) (147 247 ) (165 185 ) Charges opérationnelles ajustées, déduction faite de la surcharge de carburant 110 422 92 768 407 583 405 658 Revenus avant la surcharge de carburant 138 241 123 176 531 784 548 012 Ratio d’exploitation ajusté 79,9 % 75,3 % 76,6 % 74,0 %



Rapprochement du ratio d’exploitation ajusté des secteurs isolables du transport de lots brisés et transport de lots complets et rapprochement des secteurs opérationnels du transport de lots complets (suite) :

(non audité)

(en milliers de dollars US) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2023 2022 2023 2022 Transport de lots complets Total des revenus 479 596 502 784 1 936 038 2 451 038 Total des charges opérationnelles 428 939 430 942 1 698 645 2 084 170 Bénéfice opérationnel 50 657 71 842 237 393 366 868 Charges opérationnelles 428 939 430 942 1 698 645 2 084 170 Profit (perte) sur la vente de terrains et bâtiments (1 ) (1 ) (5 ) 43 Profit (perte) sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente (6 ) 15 960 3 956 22 197 Charges opérationnelles ajustées 428 932 446 901 1 702 596 2 106 410 Revenus liés à la surcharge de carburant (80 319 ) (99 433) (310 446 ) (464 707 ) Charges opérationnelles ajustées, déduction faite des revenus liés à la surcharge de carburant 348 613 347 468 1 392 150 1 641 703 Revenus avant la surcharge de carburant 399 277 403 351 1 625 592 1 986 331 Ratio d’exploitation ajusté 87,3 % 86,1 % 85,6 % 82,7 % Transport de lots complets - Revenus avant la surcharge de carburant Transport conventionnel de lots complets — É.-U. — — — 310 026 Transport conventionnel de lots complets - Canada 77 815 79 101 311 838 322 553 Transport spécialisé de lots complets 323 952 325 493 1 323 083 1 362 390 Éliminations (2 490) (1 243 ) (9 329 ) (8 638 ) 399 277 403 351 1 625 592 1 986 331 Transport de lots complets - Revenus liés à la surcharge de carburant Transport conventionnel de lots complets — É.-U. — — — 82 059 Transport conventionnel de lots complets - Canada 15 287 17 307 57 447 62 929 Transport spécialisé de lots complets 65 366 82 288 254 161 321 362 Éliminations (334 ) (162 ) (1 162 ) (1 643 ) 80 319 99 433 310 446 464 707 Transport de lots complets - Bénéfice opérationnel Transport conventionnel de lots complets — É.-U. — — — 46 133 Transport conventionnel de lots complets - Canada 8 584 30 463 45 004 84 321 Transport spécialisé de lots complets 42 073 41 379 192 389 236 414 50 657 71 842 237 393 366 868 Transport conventionnel de lots complets — É.-U. Charges opérationnelles* — — — 345 952 Revenus liés à la surcharge de carburant — — — (82 059 ) Charges opérationnelles ajustées, déduction faite des revenus liés à la surcharge de carburant — — — 263 893 Revenus avant la surcharge de carburant — — — 310 026 Ratio d’exploitation ajusté — — — 85,1 % Transport conventionnel de lots complets - Canada Charges opérationnelles* 84 518 65 945 324 281 301 161 Profit (perte) sur la vente de terrains et bâtiments — — — 43 Profit sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente — 15 485 — 15 486 Charges opérationnelles ajustées 84 518 81 430 324 281 316 690 Revenus liés à la surcharge de carburant (15 287 ) (17 307 ) (57 447 ) (62 929 ) Charges opérationnelles ajustées, déduction faite des revenus liés à la surcharge de carburant 69 231 64 123 266 834 253 761 Revenus avant la surcharge de carburant 77 815 79 101 311 838 322 553 Ratio d’exploitation ajusté 89,0 % 81,1

% 85,6 % 78,7 % Transport spécialisé de lots complets Charges opérationnelles* 347 245 366 402 1 384 855 1 447 338 Perte sur la vente de terrains et bâtiments (1 ) (1 ) (5 ) — Profit (perte) sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente (6 ) 475 3 956 6 711 Charges opérationnelles ajustées 347 238 366 876 1 388 593 1 454 049 Revenus liés à la surcharge de carburant (65 366 ) (82 288 ) (254 161 ) (321 362 ) Charges opérationnelles ajustées, déduction faite des revenus liés à la surcharge de carburant 281 872 284 588 1 134 645 1 132 687 Revenus avant la surcharge de carburant 323 952 325 493 1 323 083 1 362 390 Ratio d’exploitation ajusté 87,0 % 87,4 % 85,8 % 83,1 % * Charges opérationnelles excluant les éliminations au sein du secteur du transport de lots complets



Conversion des flux de trésorerie disponibles : BAIIA ajusté moins les dépenses nettes en capital, divisé par le BAIIA ajusté. La direction estime que cette mesure fournit un point de comparaison pour évaluer la performance de la Société quant à sa capacité de convertir son bénéfice opérationnel en flux de trésorerie disponibles.

(non audité)

(en milliers de dollars US) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2023 2022 2023 2022 Bénéfice net 131 386 153 494 504 877 823 232 Charges financières, montant net 23 263 16 963 80 871 80 397 Charge d’impôt sur le résultat 43 608 46 403 171 887 242 409 Amortissement des immobilisations corporelles 64 053 56 587 249 835 248 638 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 34 901 32 150 132 112 126 276 Amortissement des immobilisations incorporelles 16 701 13 262 60 028 55 679 (Profit) perte sur la vente d’une entreprise — 2 069 3 011 (73 653 ) (Profit) perte sur la vente de terrains et de bâtiments — — 40 (43 ) (Profit) perte, net de la dépréciation, sur la vente d’actifs détenus vue de la vente 7 026 (15 972 ) (14 721 ) (77 911 ) BAIIA ajusté 320 938 304 956 1 187 940 1 425 024 Dépenses en immobilisations, montant net (53 598 ) (77 755 ) (207 828 ) (175 954 ) BAIIA ajusté moins les dépenses nettes en immobilisations 267 340 227 201 980 112 1 249 070 Conversion des flux de trésorerie disponibles 83,3 % 74,5 % 82,5 % 87,7 %



Flux de trésorerie disponibles : Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles, moins les acquisitions d’immobilisations corporelles, plus les produits tirés de la vente d’immobilisations corporelles et d’actifs détenus en vue de la vente. La direction estime que cette mesure fournit un point de comparaison pour évaluer la performance de la Société quant à sa capacité de satisfaire aux exigences en matière de capital.

(non audité)

(en milliers de dollars US) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2023 2022 2021 2023 2022 2021 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 302 580 248 348 190 333 1 013 839 971 645 855 351 Additions d’immobilisations corporelles (80 643 ) (111 716 ) (102 595 ) (361 563 ) (350 824 ) (267 173 ) Produits de la vente d’immobilisations corporelles 11 708 17 685 22 508 73 339 128 821 92 842 Produits de la vente d’actifs détenus en vue de la vente 10 143 33 956 10 503 50 280 131 250 19 869 Flux de trésorerie disponibles 243 788 188 273 120 749 775 895 880 892 700 889



Flux de trésorerie disponibles par action : Flux de trésorerie disponibles divisé par le nombre moyen d'actions en circulation pour la période. Les flux de trésorerie disponibles par action étaient de 9,03 $ pour 2023 (9,86 $ pour 2022). La direction estime que cette mesure fournit une référence pour évaluer la performance de la Société en ce qui concerne sa capacité à répondre aux exigences de capital par action.

Total des actifs, moins les immobilisations incorporelles : La direction croit que cela représente une base d’évaluation plus utile pour évaluer le rendement sur les actifs productifs. Les immobilisations incorporelles exclues sont principalement reliées à des immobilisations incorporelles acquises lors d’acquisitions d’entreprises.

(non audité)

(en milliers de dollars US) Livraison

de colis

et courrier Transport

de lots brisés Transport de

lots complets Logistique Siège social Éliminations Total Au 31 décembre 2023 Total de l’actif 359 177 2 329 677 2 004 163 1 140 174 450 429 - 6 283 620 Immobilisations incorporelles 183 841 194 782 857 666 782 923 89 - 2 019 301 Total des actifs, moins les immobilisations incorporelles 175 336 2 134 895 1 146 497 357 251 450 340 - 4 264 319 Au 31 décembre 2022 Total de l’actif 362 724 2 275 672 1 861 093 731 564 274 777 - 5 505 830 Immobilisations incorporelles 180 119 167 798 775 464 468 547 182 - 1 592 110 Total des actifs, moins les immobilisations incorporelles 182 605 2 107 874 1 085 629 263 017 274 595 - 3 913 720



Dépenses en immobilisations, montant net : Additions de matériel roulant et d’équipement, déduction faite des produits tirés de la vente de matériel roulant et d’équipement et d’actifs détenus en vue de la vente, excluant propriété. La direction croit que cette mesure démontre les dépenses en immobilisations nettes récurrentes requises pour la période respective.

(non audité)

(en milliers de dollars US) Livraison

de colis

et courrier Transport

de lots brisés Transport de

lots complets Logistique Siège social Éliminations Total Trimestre clos le 31 décembre 2023 Additions de matériel roulant 5 940 40 970 11 821 1 624 - 60 355 Additions d’équipement 4 059 310 1 887 281 129 6 666 Produit de la vente de matériel roulant (427 ) (3 900 ) (8 983 ) (113 ) - (13 423 ) Produit de la vente d’équipement - - - - - - Dépenses en immobilisations, montant net 9 572 37 380 4 725 1 792 129 53 598 Trimestre clos le 31 décembre 2022 Additions de matériel roulant 5 786 58 353 23 167 - - 87 306 Additions d’équipement 579 5 025 2 134 437 58 8 233 Produit de la vente de matériel roulant (320 ) (6 399 ) (11 252 ) (115 ) - (18 086 ) Produit de la vente d’équipement - 294 199 (191 ) - 302 Dépenses en immobilisations, montant net 6 045 57 273 14 248 131 58 77 755 Exercice clos le 31 décembre 2023 Additions de matériel roulant 15 318 175 640 72 000 2 729 - 265 687 Additions d’équipement 6 212 3 174 6 078 1 342 238 17 044 Produit de la vente de matériel roulant (1 595 ) (23 871 ) (48 962 ) (334 ) - (74 762 ) Produit de la vente d’équipement - (111 ) (18 ) (12 ) - (141 ) Dépenses en immobilisations, montant net 19 935 154 832 29 098 3 725 238 207 828 Exercice clos le 31 décembre 2022 Additions de matériel roulant 9 991 134 898 141 388 - - 286 277 Additions d’équipement 2 227 10 888 3 747 1 032 170 18 064 Produit de la vente de matériel roulant (1 579 ) (13 067 ) (111 582 ) (165 ) - (126 393 ) Produit de la vente d’équipement (3 ) 95 (1 895 ) (191 ) - (1 994 ) Dépenses en immobilisations, montant net 10 636 132 814 31 658 676 170 175 954



Engagements : Le tableau suivant indique les engagements financiers que la Société doit maintenir en vertu de sa facilité de crédit. Ces engagements sont mesurés sur une base consolidée pour les douze derniers mois et sont calculés en fonction des paramètres établis dans l’entente de crédit, qui exige notamment l’exclusion de l’incidence de la nouvelle norme IFRS 16 Contrats de location :

(non audité)

Engagements Exigences Au

31 décembre 2023 Ratio dette consolidée/BAIIA [ratio entre la dette totale, déduction faite de la trésorerie, plus les lettres de crédit et certains autres passifs à long terme, et le bénéfice avant intérêts, impôt sur le résultat et amortissement (« BAIIA »), en incluant le BAIIA ajusté lié aux acquisitions d’entreprises pour les douze derniers mois] < 3,50 1.49 Ratio de couverture du BAIIAL [ratio entre le BAIIAL (BAIIA avant les loyers et incluant le BAIIAL ajusté lié aux acquisitions d’entreprises pour les douze derniers mois) et les intérêts et les charges locatives nettes] > 1,75 5.65



Rendement du capital investi (« RCI ») : La direction croit que le RCI au niveau des secteurs est une mesure utile de l’efficacité de l’utilisation des fonds en capital. La Société calcule le RCI comme le bénéfice opérationnel sectoriel moins les exclusions, après impôt, divisé par le capital sectoriel investi moyen. Le bénéfice opérationnel moins les exclusions, après impôt, est calculé comme le bénéfice opérationnel pour les douze derniers mois avant le profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, le profit ou la perte sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente, et la dépréciation des actifs incorporels, déduction faite de l’impôt en utilisant le taux d’impôt prévu par la loi auquel la Société est assujettie. Le capital investi moyen est calculé comme la moyenne, entre le début et la fin des douze derniers mois, du total des actifs, sans les actifs incorporels, moins les fournisseurs et autres payables, les impôts à payer et les provisions.

Rapprochement du rendement du capital investi par secteur : (non audité)

(en milliers de dollars US) Au

31 décembre 2023 2022 Livraison de colis et courrier Bénéfice opérationnel 114 360 134 306 Perte sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente 7 — Amortissement des immobilisations incorporelles 627 645 Bénéfice opérationnel, déduction faite des exclusions 114 994 134 951 Impôt sur le résultat 26,5 % 26,5 % Bénéfice opérationnel, déduction faite des exclusions, après impôt 84 521 99 189 Immobilisations incorporelles 183 841 180 119 Total des actifs, excluant les immobilisations incorporelles 175 336 182 605 moins : Fournisseurs et autres payables, impôts à payer et provisions (53 870 ) (67 428 ) Total du capital investi, exercice en cours 305 307 295 296 Immobilisations incorporelles, exercice précédent 180 119 193 765 Total des actifs, excluant les immobilisations incorporelles, exercice précédent 182 605 186 116 moins : Fournisseurs et autres payables, impôts à payer et provisions, exercice précédent (67 428 ) (65 438 ) Total du capital investi, exercice précédent 295 296 314 443 Capital investi moyen 300 302 304 870 Rendement du capital investi 28,1 % 32,5 % Transport de lots brisés - Canada Bénéfice opérationnel 124 198 143 014 (Profit) perte sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente 3 (660 ) Amortissement des immobilisations incorporelles 7 531 7 713 Bénéfice opérationnel, déduction faite des exclusions 131 732 150 067 Impôt sur le résultat 26,5 % 26,5 % Bénéfice opérationnel, déduction faite des exclusions, après impôt 96 823 110 299 Immobilisations incorporelles 184 025 162 397 Total des actifs, excluant les immobilisations incorporelles 418 217 352 949 moins : Fournisseurs et autres payables, impôts à payer et provisions (78 384 ) (77 439 ) Total du capital investi, exercice en cours 523 858 437 907 Immobilisations incorporelles, exercice précédent 162 397 182 084 Total des actifs, excluant les immobilisations incorporelles, exercice précédent 352 949 373 655 moins : Fournisseurs et autres payables, impôts à payer et provisions, exercice précédent (77 439 ) (74 241 ) Total du capital investi, exercice précédent 437 907 481 498 Capital investi moyen 480 883 459 703 Rendement du capital investi 20,1 % 24,0 %





Rapprochement du rendement du capital investi par secteur (suite) : (non audité)

(en milliers de dollars US) Au

31 décembre 2023 2022 Transport conventionnel de lots complets - Canada Bénéfice opérationnel 45 004 84 321 Profit sur la vente de terrains et bâtiments — (43 ) Profit sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente — (15 486 ) Amortissement des immobilisations incorporelles 2 133 1 958 Bénéfice opérationnel, déduction faite des exclusions 47 137 70 750 Impôt sur le résultat 26,5 % 26,5 % Bénéfice opérationnel, déduction faite des exclusions, après impôt 34 646 52 001 Immobilisations incorporelles 121 871 96 941 Total des actifs, excluant les immobilisations incorporelles 210 872 185 740 moins : Fournisseurs et autres payables, impôts à payer et provisions (26 866 ) (40 671 ) Total du capital investi, exercice en cours 305 877 242 010 Immobilisations incorporelles, exercice précédent 96 941 104 947 Total des actifs, excluant les immobilisations incorporelles, exercice précédent 185 740 169 197 moins : Fournisseurs et autres payables, impôts à payer et provisions, exercice précédent (40 671 ) (28 473 ) Total du capital investi, exercice précédent 242 010 245 671 Capital investi moyen 273 944 243 841 Rendement du capital investi 12,6 % 21,3 % Transport spécialisé de lots complets Bénéfice opérationnel 192 389 236 414 Perte sur la vente de terrains et bâtiments 5 — Profit sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente (3 956 ) (6 711 ) Amortissement des immobilisations incorporelles 21 036 20 495 Bénéfice opérationnel, déduction faite des exclusions 209 474 250 198 Impôt sur le résultat 26,5 % 26,5 % Bénéfice opérationnel, déduction faite des exclusions, après impôt 153 963 183 896 Immobilisations incorporelles 735 795 678 522 Total des actifs, excluant les immobilisations incorporelles 935 625 906 564 moins : Fournisseurs et autres payables, impôts à payer et provisions (124 538 ) (151 097 ) Total du capital investi, exercice en cours 1 546 882 1 433 989 Immobilisations incorporelles, exercice précédent 678 522 658 692 Total des actifs, excluant les immobilisations incorporelles, exercice précédent 906 564 791 293 moins : Fournisseurs et autres payables, impôts à payer et provisions, exercice précédent (151 097 ) (139 683 ) Total du capital investi, exercice précédent 1 433 989 1 310 302 Capital investi moyen 1 490 436 1 372 146 Rendement du capital investi 10,3 % 13,4 % Logistique Bénéfice opérationnel 160 112 140 446 Profit sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente (226 ) — Amortissement des immobilisations incorporelles 27 237 21 990 Bénéfice opérationnel, déduction faite des exclusions 187 123 162 436 Impôt sur le résultat 26,5 % 26,5 % Bénéfice opérationnel, déduction faite des exclusions, après impôt 137 535 119 390 Immobilisations incorporelles 782 923 468 547 Total des actifs, excluant les immobilisations incorporelles 357 251 263 550 moins : Fournisseurs et autres payables, impôts à payer et provisions (220 328 ) (186 557 ) Total du capital investi, exercice en cours 919 846 545 540 Immobilisations incorporelles, exercice précédent 468 547 454 612 Total des actifs, excluant les immobilisations incorporelles, exercice précédent 263 550 292 026 moins : Fournisseurs et autres payables, impôts à payer et provisions, exercice précédent (186 557 ) (199 967 ) Total du capital investi, exercice précédent 545 540 546 671 Capital investi moyen 732 693 546 106 Rendement du capital investi 18,8 % 21,9 %

Rendement du capital investi pour le secteur du transport de lots brisés aux États-Unis : La direction croit que le RCI au niveau des secteurs est une mesure utile de l’efficacité de l’utilisation des fonds en capital. Le RCI pour le secteur du transport de lots brisés aux États-Unis a été modifié comparativement au RCI des autres secteurs en raison de l’incidence du profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses afin de fournir une comparaison plus conforme au calcul du RCI des autres secteurs. La modification consiste à soustraire du total des actifs, excluant les actifs incorporels, par le profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, en utilisant le prix d’acquisition au lieu du capital investi de l’exercice précédent, et à soustraire du total du capital investi de l’exercice en cours le total du passif des États-Unis.