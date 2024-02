Communiqué de presse

Embargo jusqu'au 9 février 2024 à 7h00

Information réglementée – informations confidentielles

Information financière relative au second semestre et à l’exercice 2023

Performance commerciale solide, favorisant un chiffre d’affaires en hausse et un EBITDAaL stable, malgré l'impact négatif de l'inflation en 2023

Base clients mobiles postpayés +4 % / Base clients câble +5,5 % en glissement annuel

Chiffre d'affaires du S2 +5,9 % en glissement annuel / +4,6 % sur l’exercice 2023

L’EBITDAaL reste stable sur une base comparable au S2 et sur l’exercice 2023





Eléments opérationnels marquants Le semestre s'est caractérisé par une performance commerciale positive, grâce à une offre attrayante dans un environnement très concurrentiel

Ajout net de 71k clients postpayés portant le nombre total d'abonnés à 3,3 millions, soit une hausse de 4 % sur une base comparable. Bonne performance de l'ensemble de nos marques, ce qui confirme la pertinence de leur positionnement sur le marché.

Notre offre « Rentrée » sur le câble nous a permis d'enregistrer 26k ajouts nets sur la période, portant le nombre d'abonnés à 987k en fin de période (+5,5 % en glissement annuel sur une base comparable)





Orange Belgium: key operating figures reported Comparable1 reported comparable1 H2 2022 H2 2022 H2 2023 change change Mobile postpaid customer base (in ‘000) 2811 3192 3320 18.1% 4.0% Net adds (in ‘000) 36 66 71 97.2% 7.7% Cable customer base (in ‘000) 443 935 987 122.8% 5.5% Net adds (in ‘000) 26 31 26 0.4% -15.2% Chiffres-clés opérationnels du groupe Orange Belgium rapporté comparable Variation Variation S2 2022 S2 2022 S2 2023 rapportée comparable Base clients abonnements mobiles (en milliers) 2811 3192 3320 18,1% 18,1% Ajouts nets (en milliers) 36 66 71 97,2% 7,7% Base clients câble (en milliers) 443 935 987 122,8% 5,5% Ajouts nets (en milliers) 26 31 26 0,4% -15,2%





Éléments financiers marquants Notre approche « more-for-more », conjuguée à une performance commerciale solide, s'est traduite par un accroissement du chiffre d’affaires de 4,6 % sur une base comparable et de 6,2 % dans les services

Cette progression du chiffre d’affaires conjuguée à une maîtrise rigoureuse de nos coûts nous a permis de gérer l’impact de l'inflation (indexation des salaires et prix de l'énergie notamment) et de publier un EBITDAaL stable sur une base comparable pour le semestre, et légèrement supérieur à nos objectifs pour l’exercice 2023

Les eCapex ont augmenté de 4,1 % pour l’exercice 2023, ce qui résulte de la mise en œuvre du contrat de partage de réseaux, du déploiement de la 5G et de la mise à niveau du réseau câblé pour offrir une couverture de 95 % du réseau Gigabit





Chiffres-clés financiers du groupe Orange Belgium rapporté Comparable1 Variation Variation rapporté comparable1 Variation Variation en millions d’euros S2 2022 S2 2022 S2 2023 rapportée comparable1 2022 2022 2023 rapportée comparable1 Chiffre d’affaires consolidé 713,9 952,9 1 009,0 41,3% 5,9% 1 391,2 1 672,2 1 749,5 25,8% 4,6% Services facturés aux clients 519,0 785,2 823,0 58,6% 4,8% 1 009,5 1 275,7 1 355,1 34,2% 6,2% EBITDAaL 206,9 272,6 272,6 31,8% 0,0% 373,7 449,8 451,3 20,8% 0,3% marge (% du chiffre d’affaires) 29,0% 28,6% 27,0% -196 bp -159 bp 26,9% 26,9% 25,8% -128 bp 0 bp eCapex2 -134,0 -197,6 -194,9 45,4% -1,4% -220,0 -292,2 -304,1 38,2% 4,1% Cash-flow opérationnel ajusté3 72,9 75,0 77,7 6,6% 3,6% 153,7 157,7 147,2 -4,2% -6,6% Résultat net consolidé 31,5 4,6 -85,4% 58,2 -10,8 -118,5% Endettement financier net 190,7 2 224,0 190,7 2 224,0

La base comparable englobe les données opérationnelles, le chiffre d’affaires, les eCapex et l'EBITDAaL, ainsi que le cash-flow opérationnel ajusté de VOO sur 7 mois avec élimination intra-groupe. Les données comparables n'ont pas été auditées. Les eCapex s’entendent hors frais d'acquisition de fréquences. Cash-flow opérationnel ajusté défini comme EBITDAaL – eCapex hors frais d'acquisition de fréquences.





Xavier Pichon, Chief Executive Officer, commente :

2023 a assurément été une année charnière pour Orange Belgium. L'acquisition de VOO a bien sûr constitué un événement clé qui nous a permis de renforcer notre position sur le marché. Soucieux de maximiser la création de valeur et de réaliser les synergies générées par cette acquisition, nous avons transformé notre organisation de manière à agir comme une entreprise unique.

Ces derniers mois, nous avons également jeté les bases de notre stratégie Lead the Future. S'agissant du premier pilier concernant le leadership en matière de réseaux, nous avons récemment annoncé qu'Orange Belgium est désormais le premier fournisseur télécom en Belgique à proposer un réseau gigabit à l'échelle nationale, permettant à 95 % des citoyens belges de profiter de vitesses à très haut débit allant jusqu'à 1 Gbps. Nous avons également obtenu des résultats prometteurs en termes d'excellence de l'expérience client, deuxième pilier de notre stratégie, avec une optimisation de nos interactions digitales avec nos clients et de nos processus de relation client. Nous sommes également fiers des résultats obtenus sur le 3ème pilier de notre stratégie, qui concerne notre ambition de servir d’être une entreprise responsable ; en particulier, nous avons dépassé nos ambitions en matière d'inclusion numérique pour 2023, tout en respectant notre objectif de réduction des émissions de CO2.

Conscients des défis à relever en lien avec les évolutions du marché en 2024, nous restons confiants dans notre capacité à exécuter notre stratégie.

Antoine Chouc, CFO, ajoute :

Je suis heureux d'annoncer nos résultats financiers pour le second semestre 2023, qui englobent pour la première fois les chiffres consolidés de VOO pour un semestre complet. Notre performance commerciale solide, les adaptations tarifaires et une maîtrise des coûts rigoureuse nous ont permis de contrebalancer l’impact de l’inflation sur notre marge. Nous pouvons nous féliciter d'avoir légèrement dépassé nos objectifs d'EBITDAaL.

Dans la foulée de l’acquisition, nous avons donné la priorité absolue à l’exécution de nos synergies : la migration MVNO a déjà été achevée, les premières synergies dans les achats commencent à porter leurs fruits et la mise en commun des stratégies commerciales permettra de générer des gains de productivité significatifs. Ces résultats prometteurs six mois après la clôture de l'opération confortent notre confiance dans notre capacité à réaliser les synergies attendues, ce qui permettra de générer une création de valeur significative et de contribuer à notre stratégie de croissance globale.

Pour 2024, nous prévoyons un EBITDAaL compris entre 515 millions d'euros et 535 millions d'euros, et des eCapex situés entre 365 millions d'euros et 385 millions d'euros.

Dividende au titre de 2023

Compte tenu de l’impact sur le bilan de l’acquisition de VOO, le Conseil d'administration ne proposera pas de dividende au titre de l’exercice 2023 lors de l’Assemblée générale.

Perspectives pour 2024

La Société table sur un EBITDAaL compris entre 515 millions d’euros et 535 millions d’euros. Le montant total des eCapex en 2024 devrait se situer entre 365 millions d’euros et 385 millions d’euros.

Nouveau calendrier financier

2 mai Assemblée générale des actionnaires

1 juillet Début de la période de blackout

19 juillet Résultats financiers du S1 2024 (7h00 CET) - Communiqué de presse

19 juillet Résultats financiers du S1 2024 (14h00 CET) - Conférence téléphonique

Il s'agit d'un calendrier provisoire, sujet à modifications

