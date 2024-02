IBA acquiert Radcal Corporation afin d’élargir son offre d'assurance qualité en imagerie médicale et renforcer sa présence aux États-Unis.

Acquisition complémentaire en vue de poursuivre la stratégie d'expansion d’IBA pour devenir le leader mondial du marché de l’assurance qualité en radiothérapie et en imagerie médicale.

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 9 février 2024 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et un leader de solutions de dosimétrie et d'assurance qualité (AQ), a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord pour acquérir tous les actifs de Radcal Corporation, un leader de la mesure des rayons X d’imagerie de diagnostic basé en Californie, aux États-Unis. Par cette acquisition, IBA renforce son offre d'assurance qualité en imagerie médicale et sa présence sur le marché américain. La clôture de cette acquisition est prévue le 29 février 2024. Les activités de Radcal devraient être génératrices de revenus et positive pour le résultat d’exploitation du groupe dès 2024.

Radcal est un pionnier sur le marché de l'imagerie par rayons X, ayant introduit, il y a près de 50 ans, le premier instrument offrant des mesures complètes de la dose de rayons X avec la possibilité d'interchanger les capteurs sans perte de précision. Aujourd'hui, Radcal emploie 35 personnes et commercialisent des systèmes de renommée sur le marché qui ont généré des revenus d'environ USD 6 millions en 2023.

L’intégration de Radcal au sein des activités d’IBA soutient la poursuite de la croissance sur le marché de la dosimétrie et de l'assurance qualité. Elle accroît également la présence du groupe sur le marché américain et permet d’élargir l’offre IBA de produits OEM et cliniques. Les autres détails de l'acquisition ne sont pas communiqués.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a déclaré : « Cette acquisition renforce notre position de leader de l'assurance qualité en imagerie médicale, en parallèle de notre position de leader des solutions d’assurance qualité en radiothérapie, et diversifie nos sources de revenus. Nous voyons un fort potentiel pour l'entreprise tant sur le marché américain que sur le marché international, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de Radcal. »

Jean-Marc Bothy, Président d’IBA Dosimetry, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe talentueuse de Radcal au sein du groupe IBA. Nous nous engageons à fournir les meilleures solutions d’assurance qualité en imagerie médicale et en radiothérapie à nos clients dans le monde entier, contribuant ainsi à notre objectif ultime de traiter plus de patients en toute sécurité. L'offre croissante de produits de Radcal nous permettra d'atteindre de nouveaux clients aux États-Unis et d'étendre notre offre sur le marché international de l'assurance qualité en imagerie médicale. »

