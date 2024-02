DEL- OG HELÅRSRAPPORT 4. KVT. 2023: SOLIDT RESULTAT FOR 2023

SELSKABSMEDDELELSE NR. 05 - 9. februar 2024







EBITDA på DKK 5,0 mia. på linje med Win23

Omsætningen steg 2% til DKK 27,3 mia.

Ferry & Logistics netværk udvidet

Justeret fri pengestrøm på DKK 2,8 mia.

Samlet udbytte og aktietilbagekøb på DKK 600 mio.

EBIT 2024-forventning på DKK 2,0-2,4 mia. (2023: DKK 2,3 mia.)





4. KVT. 2023

Vanskelige fragtmarkeder

EBITDA på DKK 1,0 mia. 5% lavere

Pengestrøm på DKK 1,5 mia. fra salg og leaseback af tre færger

CO2-emissionsintensitet for færger sænket 2%





FORVENTNING 2024





EBIT på DKK 2,0-2,4 mia.

Omsætningsvækst på 5-8%

Justeret fri pengestrøm på omkring DKK 1,5 mia.





“Vi er tilfredse med at levere et solidt resultat for 2023 i et år med vanskelige fragtmarkeder. Vores færge- og logistiknetværk er blevet udvidet betydeligt, og i 2024 vender vi fokus mod realisering af værdi gennem eksekvering af vores nye strategiske og finansielle ambitioner,” siger Torben Carlsen, CEO.





NØGLETAL 2023 2022 2023 2022 DKK mio. 4. kvt. 4. kvt. ∆ % Hele året Hele året ∆ % Omsætning 6.832 6.542 4,4 27.304 26.873 1,6 EBITDA 1.030 1.088 -5,3 5.034 4.974 1,2 EBITA 409 488 -16,2 2.504 2.603 -3,8 EBIT 358 452 -20,8 2.326 2.468 -5,8 Resultat før skat 170 378 -54,9 1.652 2.139 -22,8





Omsætningen i 4. kvartal steg 4,4% til DKK 6,8 mia. og steg 9,1% justeret for færgers bunkertillæg. Den justerede vækst var drevet af højere færgeomsætning fra både fragt og passagerer samt omsætning fra logistikvirksomhedskøb.

EBITDA for 4. kvartal på DKK 1.030 mio. var 5,3 % lavere end i 2022. EBITDA på DKK 669 mio. for fragt-færger var 8,2% lavere end i 2022 på grund af en markant stigning i olieprisspænd i 2022. Det under-liggende fragtfærge-resultat var højere end i 2022, idet ratestigninger og omkostningskontrol opvejede effekten af lavere mængder. EBITDA på DKK 115 mio. for passager var 12.3% lavere på grund af tilbageførsel af en hensættelse i 2022. Logistics Divisions EBITDA steg 11,5% til DKK 310 mio. drevet af virksomhedskøb, mens der var en nedgang i det underliggende resultat som følge af lavere aktivitet og engangsomkostninger.

Omsætningen for hele året 2023 steg 1,6 % til DKK 27.304 mio. i forhold til 2022, og EBITDA steg 1,2 % til DKK 5.034 mio. Årets Justerede frie pengestrøm var DKK 2.773 mio., inklusive en tilgang på DKK 1.466 mio. fra salg og leaseback af tre færger. NIBD/EBITDA var 2,9x ved årets udgang.

Forventning 2024

Omsætningen forventes at stige med 5-8% i 2024. EBIT-forventningen for 2024 er DKK 2,0-2,4 mia. (2023: DKK 2,3 mia.), og den Justerede frie pengestrøm forventes at blive omkring DKK 1,5 mia. Forventningerne er uddybet i den engelske udgave.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 13.200 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane, og tilbyder desuden komplementære og relaterede logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger – på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





