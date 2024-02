Coloplast lancerer Peristeen® Light til mennesker med tarmlidelser

Det nye produkt til transanal irrigation er designet til at lette hverdagen for mennesker, der har afførings- eller lækageproblemer.

Det estimeres, at 10-15% af verdens befolkning lider af kronisk forstoppelse,1 og at 6% har problemer med afføringsinkontinens2, hvilket kan forårsage fysisk ubehag og være en stor mental belastning3. Selvom en behandling med transanal irrigation kan hjælpe, er vejen dertil ofte udfordrende, og mange mennesker lever derfor uden behandling. For nogle patienter anses symptomerne ikke for at være alvorlige nok, mens andre kan føle sig intimideret af de eksisterende behandlingsmetoder og produktudvalg. I sidste ende fører manglende behandling ofte til social isolation4.

“Transanal irrigation er en veldokumenteret og effektiv behandlingsform, men der er fortsat mange barrierer, som forhindrer folk i at få den rette behandling. Med Peristeen Light sigter vi mod at hjælpe med at nedbryde disse barrierer ved at give flere mennesker muligheden for at få adgang til behandlingen og herigennem forbedre deres livskvalitet,” fortæller Nicolai Buhl, direktionsmedlem og innovationsdirektør.

Peristeen Light er et håndholdt, transanalt irrigationsprodukt til lave skyl, der skyller vand ind i endetarmen og dermed tømmer afføringen fra den nedre del af tarmen. Udviklingen af Peristeen Light er baseret på 20 års erfaringer fra Coloplasts produkt til høje skyl, Peristeen Plus. Peristeen Light er designet til at være intuitivt at bruge, samles i to trin, og sikrer en problemfri indføring i endetarmen med et blødt og fleksibelt konuskateter.

Lanceringen af Peristeen Light begynder i februar 2024, og produktet forventes at være tilgængelig på de europæiske markeder i løbet af de næste 12 måneder5.

Transanal irrigationsbehandling

Transanal irrigation er en behandlingsmetode for mennesker med tarmlidelser, hvor tarmen skylles med vand igennem et kateter for at sikre tømning. Metoden hjælper med at regulere tarmens bevægelser og anvendes ofte til håndtering af afføringsinkontinens og/eller kronisk forstoppelse.

Skal drive vækst inden for tarmpleje

Peristeen Light er et nyt transanalt irrigationsprodukt inden for Coloplasts tarmplejeområde. Markedet inden for tarmpleje, bestående af transanal irrigationsbehandling, estimeres til ca. 1 milliard kroner med en høj encifret vækst. Peristeen Light forventes at bidrage til Coloplasts vækst inden for tarmpleje samt at hjælpe med at konsolidere virksomhedens position som global markedsleder inden for transanal irrigation.

Kontakter

Peter Mønster

Sr. Media Relations Manager, Global Communications

+45 4911 2623

dkpete@coloplast.com

Aleksandra Dimovska

Sr. Director, Investor Relations

+45 4911 2458

dkadim@coloplast.com

1 Barberio B, Judge C, Savarino EV, et al. Global prevalence of functional constipation according to the Rome criteria: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Gastroenterology & Hepatology. 2021;6(8):638-48.

2 Sharma A, Yuan L, Marshall RJ, et al. Systematic review of the prevalence of faecal incontinence. The British journal of surgery. 2016;103(12):1589-97.

3 Coloplast, Market Study, The impact of bowel dysfunction of patients and HCPs, 2017, Data-on-file

4 Coloplast, Market Study, The impact of bowel dysfunction of patients and HCPs, 2017, Data-on-file

5 Bemærk at Peristeen Light er CE-mærket. Tilgængeligheden afhænger af det enkelte lands reguleringsproces. Produktet er ikke tilgængeligt i USA.

