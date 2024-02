Hermès International : Résultats annuels 2023

Ventes et résultats remarquables en 2023

Le chiffre d’affaires s’élève à 13,4 Mds€

(+21 % à taux de change constants et +16 % à taux de change courants)

Le résultat opérationnel courant atteint 5,7 Mds€ (+20 %)

Le résultat net s’établit à 4,3 Mds€ (+28 %)

Paris, le 9 février 2024

En 2023, le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 13 427 M€, en hausse de 21 % à taux de change constants et de 16 % à taux de change courants par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant s’établit à 5 650 M€, soit 42,1 % des ventes. Le résultat net part du groupe atteint 4 311 M€, en croissance de 28 %.

Au quatrième trimestre 2023, les ventes atteignent 3 364 M€, en progression de 18 % à taux de change constants et de 13 % à taux de change courants, en dépit de la base de comparaison particulièrement élevée en Amérique et en Asie. Le groupe poursuit la tendance enregistrée au troisième trimestre grâce à une activité soutenue.

Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré : « Une nouvelle fois en 2023, Hermès a cultivé sa singularité et a réalisé des performances remarquables dans tous les métiers et toutes les zones géographiques, sur des bases élevées. Ces résultats solides témoignent de la forte désirabilité de nos collections, de l’engagement et du talent des femmes et des hommes de la maison, je les en remercie vivement. »

Activité à fin décembre par zone géographique

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin décembre, toutes les régions affichent de solides performances avec des croissances homogènes autour de 20 %. L’activité progresse dans les magasins du groupe (+20 %), qui ont bénéficié d’une forte demande et du renforcement du réseau de distribution exclusif, ainsi que dans le réseau des ventes en gros (+24 %), portées par les ventes aux voyageurs.

L’Asie hors Japon (+19 %) poursuit sa forte croissance, avec de belles progressions des ventes dans tous les pays de la région. En octobre, un second magasin a été ouvert à Chengdu, capitale du Sichuan, 33e adresse de la maison en Chine continentale, après celui de Tianjin en juillet.

En Corée, le magasin de l’hôtel The Shilla à Séoul a rouvert ses portes après rénovation et agrandissement en décembre.

Le Japon (+26 %) enregistre une progression des ventes soutenue et régulière. Les magasins de Daimaru Sapporo sur l’île d’Hokkaido et de Takashimaya au cœur de la ville de Kyoto ont été inaugurés en octobre et en novembre après rénovation et agrandissement.

L’Amérique (+21 %) confirme une excellente performance, notamment sur la deuxième partie de l’année.

Le magasin de Chicago, agrandi et rénové, a été inauguré fin octobre, et celui du Bellagio à Las Vegas a rouvert ses portes en décembre, après les ouvertures des magasins de Naples dans le golfe du Mexique en février, d’Aspen en juin et de Los Angeles Topanga en juillet. L’exposition itinérante Hermès in the Making,

qui présente les savoir-faire des artisans de la maison, a rencontré un très bel accueil en octobre à Chicago.

L’Europe hors France (+20 %) et la France (+20 %) enregistrent des croissances solides, grâce à la fidélité

de leurs clientèles locales et à la dynamique des flux touristiques. Le magasin rénové de Crans-Montana en Suisse a rouvert en décembre, après celui de Bordeaux, situé dans le centre historique de la ville, en novembre, et celui de Vienne en Autriche en septembre. L’événement autour de la Soie Par un beau soir de carrés

a rencontré un très beau succès à Bruxelles en novembre.

Activité à fin décembre par métier

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin décembre 2023, tous les métiers confirment leur solide dynamique, avec une progression remarquable

des Vêtements et Accessoires, de l’Horlogerie et des Autres métiers Hermès.

La Maroquinerie-Sellerie (+17 %), dont la demande est particulièrement soutenue, réalise une forte progression. Le sac Maximors, avec son travail d’orfèvre et les sacs Della Cavalleria Élan et Arçon ont été dévoilés. Enfin les modèles conçus dans un esprit « Arts & Craft » aux savoir-faire exceptionnels, autour notamment du Haut à Courroies, ont rencontré un vif succès.

En 2023, Hermès a inauguré les maroquineries de Louviers et de la Sormonne, premiers bâtiments industriels en France certifiés E4C2, label qui évalue la performance environnementale selon la consommation d’énergie et les émissions carbone. L’augmentation des capacités de production se poursuit avec quatre projets de maroquineries au cours des quatre prochaines années : Riom (Puy-de-Dôme) en 2024, L’Isle-d’Espagnac (Charente) en 2025, Loupes (Gironde) en 2026 et Charleville-Mézières (Ardennes) à horizon 2027, qui viendront renforcer les neuf pôles d’expertise répartis sur l’ensemble du territoire national. Hermès continue

de renforcer son ancrage en France dans des territoires à haut savoir-faire manufacturier et le développement de l’emploi et de la formation.

Le métier Vêtement et Accessoires (+28 %) poursuit sa forte dynamique, grâce au succès des collections

de prêt-à-porter et des chaussures. Les collections printemps-été 2024 homme et femme ont été très bien accueillies lors des défilés présentés respectivement en juin et en septembre.

Le métier Soie et Textiles (+16 %) réalise une solide performance, soutenue par le succès des collections

qui s’appuient sur des matières exceptionnelles et des savoir-faire artisanaux uniques. Les capacités

de production se renforcent, notamment avec l’installation d’une nouvelle ligne d’impression sur le site lyonnais de Pierre-Bénite.

Le métier Parfum et Beauté (+12 %) bénéficie du succès des dernières créations et des classiques de la maison comme Terre d’Hermès, les collection des Jardins ou de Twilly d’Hermès. La Beauté Hermès s’est enrichie d’un cinquième chapitre fin septembre, Le Regard Hermès, inspiré par les couleurs emblématiques de la maison, et des éditions limitées de Rouge Hermès.

L’Horlogerie (+23 %) confirme sa belle performance, autour d’une créativité singulière et de savoir-faire horlogers exceptionnels, tant pour les modèles à complication que pour les iconiques de la maison. La ligne Hermès H08, qui accueille cette année plusieurs nouveautés, rencontre un beau succès.

Les Autres métiers Hermès (+26 %), qui regroupent la Bijouterie et l’univers de la Maison, sont en forte hausse. La Bijouterie a mis en lumière le motif Chaîne d’ancre, réinterprété dans une multitude de formes et de matières dévoilées à l’occasion d’une exposition au magasin du Faubourg, à Paris, en juillet.

Résultats remarquables

Le résultat opérationnel courant progresse de 20 % et s’élève à 5 650 M€ contre 4 697 M€ en 2022. Grâce à

la forte croissance des ventes et à l’impact favorable des couvertures de change, la rentabilité opérationnelle courante annuelle atteint son plus haut niveau historique à 42,1 % contre 40,5 % en 2022.

Le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 4 311 M€ (32,1 % des ventes) contre 3 367 M€ en 2022,

soit une progression de 28 % qui résulte de la solide performance opérationnelle ainsi que d’une amélioration de la rémunération de la trésorerie.

La capacité d’autofinancement atteint 5 123 M€, en hausse de 25 %. Elle a permis de financer l’ensemble des investissements opérationnels (859 M€) et la hausse du besoin en fonds de roulement (794 M€), en lien avec la forte progression de l’activité. Le cash flow disponible ajusté s’élève ainsi à 3 192 M€.

Après versement du dividende ordinaire (1 359 M€), prise en compte des investissements financiers (316 M€) et des rachats d’actions (132 M€ pour 74 954 actions hors contrat de liquidité), la trésorerie nette retraitée progresse de 1 422 M€ et atteint 11 164 M€ contre 9 742 M€ au 31 décembre 2022.

Un modèle durable et responsable

Le groupe Hermès poursuit ses recrutements et a renforcé ses effectifs de près de 2 400 personnes. Fin 2023,

le groupe employait 22 040 personnes, dont 13 700 en France. Sur les trois dernières années, Hermès

a créé plus de 5 400 emplois dont 3 300 en France.

Fidèle à son engagement d’employeur responsable, et à sa volonté de partager les fruits de la croissance avec celles et ceux qui y contribuent au quotidien, Hermès distribuera en début d’année une prime de 4 000 €

à l’ensemble de ses collaborateurs dans le monde au titre de 2023, après avoir annoncé en juillet dernier

un nouveau plan d’attribution d’actions gratuites au profit de tous les salariés. Hermès renforce ses engagements en faveur de l’éducation et de la transmission avec notamment le déploiement de l’École Hermès des savoir-faire, qui a étendu ses formations diplômantes Maroquinier, Coupe et Piquage au sein de 8 écoles de formation en région en France cette année.

En ligne avec ses engagements de lutte contre le changement climatique, le groupe Hermès a poursuivi ses actions conformément à ses objectifs de réduction validés par l’initiative Science Based Target (SBTi) de

50,4 % des émissions des scopes 1 et 2 en valeur absolue et de 58,1 % en intensité des émissions du scope 3 sur la période 2018-2030. Fort de ses engagements en matière de qualité et de développement de matières durables pour ses 16 métiers, la maison poursuit sa démarche de certification de ses 44 filières à horizon 2024. Ainsi, à fin décembre, plus de 80 % des fournisseurs du pôle maroquinerie étaient certifiés LWG (Leather Working Group).

En 2023, le groupe s’est engagé dans la démarche Science Based Targets for Nature (SBTN), afin d’établir des objectifs scientifiques pour la nature, en particulier pour la biodiversité, l’eau douce, les forêts et les sols. Hermès figure parmi les 120 entreprises qui ont initié cette démarche au niveau mondial. En matière

de préservation des ressources naturelles, la mise en œuvre systématique du référentiel immobilier responsable de la maison, particulièrement exigeant, renforce les effets d’une stratégie de durabilité sur l’ensemble du cycle de vie des projets immobiliers.

Proposition de dividende

Lors de l’Assemblée générale du 30 avril 2024, il sera proposé de fixer le dividende à 15,00 € par action. L’acompte de 3,50 €, qui sera versé le 15 février 2024, viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l’Assemblée générale. Il sera par ailleurs proposé à l’Assemblée générale un dividende exceptionnel de

10,00 € par action.

Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n’est intervenu depuis la clôture au 31 décembre 2023. Conformément à sa stratégie d’intégration verticale de son réseau de distribution, le groupe a renforcé ses liens avec son partenaire historique au Moyen-Orient. À ce titre, début 2024, Hermès devient actionnaire majoritaire aux côtés de son partenaire dans les activités de vente au détail situées aux Émirats arabes unis. Ce dernier reste actionnaire majoritaire dans les autres pays de la région (Qatar, Koweït, Bahreïn). L’impact du changement de méthode de consolidation qui résultera de cette prise de participation majoritaire et le prix payé ne seront pas significatifs sur les comptes consolidés 2024.

Perspectives

À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Le groupe aborde l’année 2024 avec confiance, fort de son modèle artisanal fortement intégré, de son réseau de distribution équilibré, de la créativité de ses collections et de la fidélité de sa clientèle.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le thème de l’année 2024 sera L’esprit du Faubourg. Ce lieu, fruit d’un rêve - celui d’Émile Hermès -

est le cœur battant de la maison. Il est partout où se trouve Hermès et insuffle l’effervescence et

l’esprit joyeux si chers à la maison.

Le communiqué de presse et la présentation des résultats 2023 sont disponibles sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com

Lors du Conseil de surveillance du 8 février 2024, la Gérance a présenté les comptes audités de l’exercice 2023.

Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit est en cours d’émission.

Les comptes consolidés complets seront disponibles au plus tard le 31 mars 2024 à l’adresse suivante https ://finance.hermes.com, ainsi que sur le site de l’AMF : www.amf-france.org

Prochains événements :

25 avril 2024 : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2024

30 avril 2024 : Assemblée générale des actionnaires

25 juillet 2024 : publication des résultats du premier semestre 2024 (après bourse)







CHIFFRES CLÉS 2023

En millions d’euros 2023 2022 Chiffre d’affaires 13 427 11 602 Croissance à taux courants vs n-1 15,7 % 29,2 % Croissance à taux constants vs n-1 (1) 20,6 % 23,4 % Résultat opérationnel courant (2) 5 650 4 697 en % du chiffre d’affaires 42,1 % 40,5 % Résultat opérationnel 5 650 4 697 en % du chiffre d’affaires 42,1 % 40,5 % Résultat net - Part du groupe 4 311 3 367 en % du chiffre d’affaires 32,1 % 29,0 % Capacité d’autofinancement 5 123 4 111 Investissements opérationnels 859 518 Cash flow disponible ajusté (3) 3 192 3 405 Capitaux propres - Part du groupe 15 201 12 440 Trésorerie nette (4) 10 625 9 223 Trésorerie nette retraitée (5) 11 164 9 742 Effectifs (en nombre de personnes) (6) 22 037 19 686

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l’actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

(6) Les effectifs correspondent aux salariés en CDI et à ceux en CDD d'une durée supérieure à 9 mois.

Informations par Zone GÉographique (a)

À fin décembre Évolutions /2022 En M€ 2023 2022 Publiées À taux de change constants France 1 274 1 064 19,8 % 19,8 % Europe (hors France) 1 818 1 536 18,4 % 20,2 % Total Europe 3 093 2 600 19,0 % 20,0 % Japon 1 260 1 101 14,5 % 25,7 % Asie-Pacifique (hors Japon) 6 273 5 556 12,9 % 19,1 % Total Asie 7 533 6 657 13,2 % 20,2 % Amériques 2 502 2 138 17,1 % 20,5 % Autres 299 207 44,4 % 44,0 % TOTAL 13 427 11 602 15,7 % 20,6 %





4e trimestre Évolutions /2022 En M€ 2023 2022 Publiées À taux de change constants France 359 311 15,5 % 15,5 % Europe (hors France) 491 413 18,9 % 21,0 % Total Europe 850 724 17,4 % 18,6 % Japon 321 279 15,0 % 26,2 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 401 1 314 6,6 % 12,3 % Total Asie 1 722 1 593 8,1 % 14,8 % Amériques 717 620 15,7 % 21,6 % Autres 76 54 39,4 % 39,2 % TOTAL 3 364 2 991 12,5 % 17,5 %

(a) Ventes par destination.





Informations par mÉtier

À fin décembre Évolutions /2022 En M€ 2023 2022 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 5 547 4 963 11,8 % 16,7 % Vêtement et Accessoires (2) 3 879 3 152 23,1 % 28,2 % Soie et Textiles 932 842 10,7 % 15,6 % Autres métiers Hermès (3) 1 653 1 371 20,5 % 25,8 % Parfum et Beauté 492 448 9,8 % 11,7 % Horlogerie 611 519 17,7 % 23,2 % Autres produits (4) 313 306 2,2 % 5,2 % TOTAL 13 427 11 602 15,7 % 20,6 %





4e trimestre Évolutions /2022 En M€ 2023 2022 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 371 1 300 5,4 % 10,4 % Vêtement et Accessoires (2) 945 775 21,9 % 27,5 % Soie et Textiles 285 263 8,3 % 13,3 % Autres métiers Hermès (3) 413 348 18,9 % 24,4 % Parfum et Beauté 126 105 19,9 % 22,2 % Horlogerie 138 118 16,7 % 22,0 % Autres produits (4) 87 82 5,6 % 8,8 % TOTAL 3 364 2 991 12,5 % 17,5 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et vêtements d’équitation.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

Chiffre d’affaires trimestriel 2023

T1 T2 T3 T4 2023 Chiffre d’affaires (en M€) 3 380 3 317 3 365 3 364 13 427 Évolutions à taux courants 22,3 % 22,4 % 7,3 % 12,5 % 15,7 % Évolutions à taux constants 23,0 % 27,5 % 15,6 % 17,5 % 20,6%

--------------------------------------------------------------------------

Performances extra-financiÈres

EMPLOYEUR RESPONSABLE

2 400

Emplois

créés



DIVERSITÉ ET

INCLUSION

6,85 %

Taux d’emploi direct

handicap France



ÉGALITÉ

FEMME HOMME

60 %

Femmes cadres

dans le groupe







INTEGRATION

VERTICALE

55 %

De fabrication dans les ateliers internes et exclusifs



RELATIONS

DURABLES

19 ans

Ancienneté moyenne des

relations fournisseurs (Top 50)







PRODUCTION

LOCALE

74 %

Objets réalisés

en France







CLIMAT

SCOPES 1 & 2 (SBTi)

- 30 %

Réduction des émissions en valeur absolue en 2023 vs 2022











BIODIVERSITÉ

SBTN

Démarche scientifique

pour la nature engagée



CONSOMMATION

D’EAU

- 62 %

En intensité d’eau

industrielle sur 10 ans



TRANSPARENCY

AWARDS

#1

CAC

LARGE 60







ENGAGÉ AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS

400

Actions et partenariats

locaux en 2023







DURABILITÉ

> 200 000

Réparations dans

les ateliers





ANNEXE - EXTRAIT DES COMPTES CONSOLIDÉS

Les comptes consolidés de l’exercice, y compris l’annexe, seront disponibles fin mars 2024 sur le site internet https://finance.hermes.com, avec les autres éléments du Rapport Financier Annuel.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions d'euros 2023 2022 Chiffre d'affaires 13 427 11 602 Coût des ventes (3 720) (3 389) Marge brute 9 708 8 213 Frais administratifs et commerciaux (3 169) (2 680) Autres produits et charges (889) (836) Résultat opérationnel courant 5 650 4 697 Autres produits et charges non courants - - Résultat opérationnel 5 650 4 697 Résultat financier 190 (62) Résultat avant impôt 5 840 4 635 Impôt sur les résultats (1 623) (1 305) Part dans le résultat des entreprises associées 105 50 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 4 322 3 380 Intérêts ne conférant pas le contrôle (12) (13) RESULTAT NET - PART DU GROUPE 4 311 3 367 Résultat de base par action (en euros) 41,19 32,20 Résultat dilué par action (en euros) 41,12 32,09

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

En millions d’euros 2023 2022 Résultat net de l'ensemble consolidé 4 322 3 380 Variation des écarts de conversion 1 (114) 126 Couvertures des flux de trésorerie futurs en devises 1 2 7 129 variation de juste valeur 69 23 recyclage en résultat (63) 106 Actifs évalués à la juste valeur 2 - 333 Engagements envers le personnel : variation de valeur liée aux écarts actuariels 2 10 41 Résultat global net 4 225 4 009 dont part du groupe 4 213 3 996 dont intérêts ne conférant pas le contrôle 13 14 (1) Transférable en résultat.

(2) Net d’impôts.

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF

En millions d’euros 31/12/2023 31/12/2022 Goodwill 72 - Immobilisations incorporelles 225 213 Droits d'utilisation 1 716 1 582 Immobilisations corporelles 2 340 2 007 Immeubles de placement 7 8 Immobilisations financières 1 141 1 109 Participations dans les entreprises associées 200 54 Prêts et dépôts 70 65 Actifs d'impôts différés 631 555 Autres débiteurs non courants 37 39 Actifs non courants 6 438 5 630 Stocks et en-cours 2 414 1 779 Créances clients et comptes rattachés 431 383 Créances d'impôts exigibles 51 19 Autres débiteurs 300 263 Instruments financiers dérivés 188 160 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 625 9 225 Actifs courants 14 008 11 828 TOTAL ACTIF 20 447 17 459

PASSIF

En millions d’euros 31/12/2023 31/12/2022 Capital social 54 54 Primes 50 50 Actions d'autocontrôle (698) (674) Réserves 10 744 8 795 Ecarts de conversion 189 303 Ecarts de réévaluation 553 546 Résultat net - part du groupe 4 311 3 367 Capitaux propres - part du groupe 15 201 12 440 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 16 Capitaux propres 15 203 12 457 Emprunts et dettes financières à plus d'un an 50 35 Dettes de loyers à plus d'un an 1 720 1 629 Provisions non courantes 31 30 Engagements de retraite et autres avantages au personnel à plus d'un an 151 181 Passifs d'impôts différés 2 20 Autres créditeurs non courants 106 103 Passifs non courants 2 060 1 998 Emprunts et dettes financières à moins d'un an 1 2 Dettes de loyers à moins d'un an 289 268 Provisions courantes 134 133 Engagements de retraite et autres avantages au personnel à moins d'un an 16 15 Fournisseurs et comptes rattachés 880 777 Instruments financiers dérivés 45 74 Passifs d'impôts exigibles 586 496 Autres créditeurs courants 1 233 1 239 Passifs courants 3 183 3 004 TOTAL PASSIF 20 447 17 459

ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

En millions d’euros



Nombre d’actions



Capital



Primes



Actions d’auto-contrôle



Réserves consolidées et résultat net – part du groupe



Écarts actuariels



Écarts de conversion



Écarts de réévaluation Investis-sements et placements financiers Couvertures de flux de trésorerie futurs en devises Capitaux propres part du groupe Intérêts ne conférant pas le contrôle Capitaux propres Au 1er janvier 2022 105 569 412 54 50 (551) 9 712 (125) 178 188 (105) 9 400 12 9 412 Résultat net - - - 3 367 - - - - 3 367 13 3 380 Autres éléments du résultat global - - - - 41 125 333 129 628 1 630 Résultat global - - - 3 367 41 125 333 129 3 996 14 4 009 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle - - (123) 2 - - - - (121) - (121) Paiements en actions - - - 55 - - - - 55 - 55 Distributions effectuées - - - (845) - - - - (845) (8) (852) Autres - - - (44) - - - - (44) (2) (46) Au 31 Décembre 2022 105 569 412 54 50 (674) 12 247 (85) 303 521 25 12 440 16 12 457 Résultat net - - - 4 311 - - - - 4 311 12 4 322 Autres éléments du résultat global - - - - 10 (115) - 7 (98) 1 (97) Résultat global - - - 4 311 10 (115) - 7 4 213 13 4 225 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle - - (24) (105) - - - - (129) - (129) Paiements en actions - - - 104 - - - - 104 - 104 Distributions effectuées - - - (1 376) - - - - (1 376) (10) (1 386) Autres - - - (51) - - - - (51) (17) (68) AU 31 DÉCEMBRE 2023 105 569 412 54 50 (698) 15 130 (75) 189 521 32 15 201 2 15 203

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

En millions d’euros 2023 2022 Résultat net - part du groupe 4 311 3 367 Amortissements des immobilisations, droits d'utilisation et pertes de valeur 772 730 Gains et pertes de change sur variations de juste valeur 56 12 Mouvements des provisions 15 12 Part dans le résultat net des entreprises associées (105) (50) Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle 12 13 Plus ou moins-values de cession et incidence des variations de périmètre (14) (1) Charge d'impôts différés (14) (16) Charges et produits cumulés liés aux paiements en actions 104 55 Produits de dividendes (12) (11) Autres (0) (0) Capacité d'autofinancement 5 123 4 111 Variation du besoin en fonds de roulement (794) 73 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE (A) 4 328 4 184 Investissements opérationnels (859) (518) Acquisitions de titres consolidés (288) (1) Acquisitions d'autres immobilisations financières (52) (165) Cessions d'immobilisations opérationnelles 0 1 Cessions de titres consolidés et incidence des pertes de contrôle - 0 Cessions d'autres immobilisations financières - 5 Variation de dettes et de créances liées aux opérations d'investissement 93 32 Dividendes reçus 112 67 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (B) (995) (579) Dividendes versés (1 386) (852) Remboursement des dettes de loyers (277) (261) Rachats d'actions propres nets de cessions (130) (123) Souscriptions d'emprunts 0 0 Remboursements d'emprunts (1) (0) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (C) (1 794) (1 237) Variation de change (D) (138) 159 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D) 1 402 2 528 Trésorerie nette à l'ouverture 9 223 6 695 Trésorerie nette à la clôture 10 625 9 223

