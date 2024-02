Høyere leveranser og positiv marginutvikling for Yara i fjerde kvartal

Oslo, 9. februar 2024: EBITDA1 var USD 586 millioner i fjerde kvartal 2023, sammenlignet med USD 1,067 millioner ett år tidligere. Nettoresultat var USD 246 millioner (USD 0,96 per aksje) sammenlignet med USD 766 millioner (USD 3,02 per aksje) i fjerde kvartal 2022.

Hovedelementene i resultatet for fjerde kvartal 2023 er:

EBITDA 1 på USD 586 million, med positiv utvikling siden 2Q23

på USD 586 million, med positiv utvikling siden 2Q23 Gjødselleveransene økte med 4%

Kontantstrøm 2 på USD 1 milliard

på USD 1 milliard Økt etterspørsel kombinert med stigende priser indikerer positiv volumutvikling i første halvår 2024

NOK 5 per aksje i foreslått utbytte

– Etter svært gode finansielle resultater i 2022, ble resultatene i 2023 preget av lavere markedspriser og negative posisjonseffekter. EBITDA for kvartalet endte på USD 586 millioner, og vi ser en økende trend siden andre kvartal. I tillegg ser vi en positiv markedstrend så langt i 2024. I tråd med vår utbyttepolitikk, foreslår vi et årlig utbytte på NOK 5 per aksje, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Nitrogenleveransene i markedet har vært lavere enn normalt så langt denne sesongen, både i Europa og USA, noe som indikerer høyere etterspørsel i første halvdel av 2024. For bonden har forholdet mellom gjødselpris og hvetepris bedret seg gjennom kvartalet, med optimal gjødselapplikasjon om lag seks prosent høyere enn for ett år siden. Så langt i 2024 har vi sett økt aktivitet og priser i markedet, som signaliserer en mulig volumøkning inn i gjødslingssesongen på den nordlige halvkule.

– Yara er godt posisjonert inn i det nye året, og godt rustet til å håndtere volatile markeder. Jeg har sterk tro på våre strategiske prioriteringer, med spesielt fokus på å optimalisere og avkarbonisere produksjonen, samt bidra til avkarbonisering av verdikjeden for mat, skipsfarten og andre energi-intensive industrier, sier Holsether.

Energiomstilling, klimakrise og matsikkerhet er viktige globale problemstillinger, og Yara er unikt posisjonert til å bidra med løsninger, både innenfor verdikjedene for mat og ammoniakk. De volatile markedsforholdene de siste årene har vist styrken i Yaras globale og fleksible forretningsmodell. Yaras strategi har som mål å ytterligere styrke vår operasjonelle robusthet og fleksibilitet, skape lønnsom vekst for lav-karbon ammoniakk og avkarboniserte høykvalitetsløsninger for jordbruk, samt å skape nye markeder for ammoniakk. Dette vil bidra til omstilling av det globale matsystemet og andre energi-intensive industrier, samtidig som det skaper langsiktige vekstmuligheter for Yara.

Om Yara

Yaras misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og å verne om jordkloden. Basert på vår visjon om en verden uten sult og en vel ivaretatt planet har vi utviklet en strategi som fremmer langsiktig verdivekst, bærekraftig plantenæring og nullutslippsløsninger for produksjon av gjødsel og energi. Yaras ambisjon er å utvikle fremtidens klimapositive matkjede, en kjede som skaper verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, og som leverer bærekraftig mat.

For å nå vår ambisjon, har vi også satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre matproduksjon mer effektiv og bærekraftig. Gjennom Yaras Clean Ammonia-virksomhet har vi et mål om å bidra til hydrogenøkonomien og å drive den grønne omstillingen innen skipsfart, gjødselproduksjon og annen energiintensiv industri.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa og har etablert seg som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 17 000 ansatte og drift i over 60 land, har vi skapt avkastning på en ansvarlig måte over tid. I 2023 hadde Yara en omsetning på 15,5 milliarder USD.

