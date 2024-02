Ingredion Incorporated annonce de solides résultats pour le quatrième trimestre 2023 et l’ensemble de l’exercice

Le bénéfice d’exploitation * déclaré et ajusté pour le quatrième trimestre 2023 s’apprécie de respectivement 29 et 21 %

Les BPA déclaré et ajusté * pour l'ensemble de l'exercice 2023 ressortent à 9,60 et 9,42 dollars, soit une augmentation de respectivement 31 et 26 %, un montant qui inclut les résultats des activités en Corée du Sud, qui contribuent à hauteur de respectivement 0,47 et 0,45 dollar.

Pour l'ensemble de l'exercice 2023, la trésorerie générée par les activités d'exploitation s'élève à 1 057 millions de dollars, contre 152 millions de dollars en 2022.

La Société s’attend à ce que son BPA déclaré pour l’ensemble de l’exercice 2024 soit compris entre 10,20 et 11,15 dollars et entre 9,15 et 9,85 dollars concernant le BPA ajusté, reflétant l’impact de la cession des activités en Corée du Sud

WESTCHESTER, État de l’Illinois, 09 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’ingrédients pour l’industrie alimentaire et des boissons, publie aujourd’hui ses résultats financiers du quatrième trimestre 2023 et de l’ensemble de l’exercice 2023. Ces résultats, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») des États-Unis pour les troisièmes trimestres 2023 et 2022 et les exercices 2023 et 2022, comprennent des éléments exclus des indicateurs financiers non conformes aux PCGR présentés par la Société.

« Notre entreprise a signé une performance exceptionnelle et est restée résiliente tout au long de l’année 2023, enregistrant une croissance du bénéfice d’exploitation de plus de 20 % au quatrième trimestre et sur l’ensemble de l’exercice. Nos actions tarifaires ciblées couplées à nos initiatives proactives visant à réduire les coûts ont permis de faire fi des défis posés par l’inflation et la volatilité des matières premières, d’où une sixième augmentation consécutive de la marge brute d’un trimestre à l’autre. Qui plus est, la trésorerie générée par les activités d’exploitation a dépassé le milliard de dollars, et nous avons versé 295 millions de dollars aux actionnaires au cours de l’année », a déclaré Jim Zallie, président et directeur général d’Ingredion.

« Le renforcement de notre portefeuille diversifié et équilibré d’ingrédients et de solutions se poursuit. Les ingrédients de spécialité ont connu une croissance de quelque 5 %, malgré les vents contraires en termes de volume découlant du déstockage des clients, ces derniers ayant été revus à la baisse. Au cours du second semestre 2023, nous avons constaté une reprise régulière des volumes, grâce à l’accroissement de la demande des clients. Tout au long de l’année, nos équipes ont fait preuve d’agilité et d’excellence opérationnelle, en continuant à équilibrer les calendriers de production et à optimiser les niveaux des stocks à la fin de l’année.

« À l’entame de 2024, nous sommes convaincus que la restructuration de nos activités commerciales permettra de mieux aligner nos ressources et nos capacités sur les besoins des clients, afin de mieux cibler les opportunités de croissance. La société est en bonne posture pour assurer une croissance source de profits et une augmentation des marges, ainsi que pour générer un flux de trésorerie important. À notre avis, notre feuille de route « Driving Growth » continue à guider la création de valeur à long terme pour nos actionnaires, à mesure que nous approfondissons nos relations avec nos clients et que nous favorisons l’innovation et l’excellence opérationnelle pour sortir vainqueurs sur le marché », a conclu Jim Zallie.

* Le bénéfice par action ajusté dilué (ou « BPA ajusté »), le bénéfice d’exploitation ajusté et le taux d’imposition effectif ajusté sont des indicateurs financiers non conformes aux PCGR. Nous vous invitons à consulter le point II des Informations financières complémentaires, intitulé « Informations non conformes aux PCGR » à la suite du résumé des États financiers consolidés intégré au présent communiqué de presse pour un rapprochement de ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR avec les indicateurs conformes aux PCGR des États-Unis les plus directement comparables.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q22 4Q23 FY22 FY23 Reported EPS $1.71 $1.97 $7.34 $9.60 Restructuring/Impairment costs - 0.02 0.05 0.12 Acquisition/Integration costs 0.06 - 0.08 - Tax items and other matters (0.12) (0.02) (0.02) (0.30) Adjusted EPS** $1.65 $1.97 $7.45 $9.42





Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

4Q23 FY23 Total items affecting EPS** 0.32 1.97 Total operating items 0.41 1.99 Margin 0.94 3.78 Volume (0.76) (1.65) Foreign exchange 0.03 (0.16) Other income 0.20 0.02 Total non-operating items (0.09) (0.02) Other non-operating income (0.03) (0.10) Financing costs 0.05 (0.21) Tax rate (0.10) 0.28 Shares outstanding 0.01 - Non-controlling interests (0.02) 0.01

** Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Principaux résultats financiers

Au 31 décembre 2023, la dette totale et la trésorerie, investissements à court terme compris, s’élèvent respectivement à 2,2 milliards et 409 millions de dollars, contre 2,5 milliards et 239 millions au 31 décembre 2022.

La trésorerie générée par les activités d’exploitation ressort à 1 057 millions de dollars, contre 152 millions en 2022, reflétant les variations du fonds de roulement et le résultat net de la période en cours.

Les coûts de financement nets déclarés pour le quatrième trimestre s’établissent à 26 millions de dollars, contre 34 millions à la même période de l’exercice précédent.

Les taux d’imposition effectifs déclaré et ajusté pour le trimestre atteignent respectivement 24,4 et 24,9 %, contre 7,3 et 20,1 % à la même période de l’exercice précédent. L’augmentation du taux d’imposition déclaré résulte principalement des incitations non imposables liées à nos activités en Amérique du Sud, comptabilisées au quatrième trimestre 2022.

Les dépenses d’investissement sont de 314 millions de dollars, déduction faite des cessions, soit une augmentation de 21 millions par rapport à la même période de l’année précédente.



Business Review

Total Ingredion

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,987 19 (148 ) 63 1,921 -3% -4% Full Year 7,946 (81 ) (648 ) 943 8,160 3% 4%





Reported Operating Income

$ in millions 2022 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring

/ Impairment Other 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 157 3 32 - (1 ) 11 202 29 % 27 % Full Year 762 (15 ) 197 1 (7 ) 19 957 26 % 28 %





A djusted Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 168 3 32 203 21 % 19 % Full Year 787 (15 ) 197 969 23 % 25 %





Chiffre d’affaires net

Le chiffre d’affaires net recule de 3 % au quatrième trimestre (par rapport au quatrième trimestre 2022) et augmente de 3 % sur l’ensemble de l’exercice (par rapport à l’exercice précédent). La baisse enregistrée au cours du trimestre est imputable à la diminution des volumes, partiellement compensée par le mix tarifaire et les effets de change. Pour l’ensemble de l’exercice, l’augmentation est attribuable au mix tarifaire, partiellement compensé par la baisse des volumes et les effets de change. Hors effets de change, le chiffre d’affaires net recule de 4 % au quatrième trimestre (par rapport au quatrième trimestre 2022) et augmente de 4 % sur l’ensemble de l’exercice (par rapport à l’exercice précédent).



Bénéfice d’exploitation

Les bénéfices d’exploitation déclaré et ajusté du quatrième trimestre s’élèvent respectivement à 202 et 203 millions de dollars, soit une hausse respective de 29 et 21 % par rapport quatrième trimestre 2022. Ces augmentations découlent de la baisse du coût des matières premières et des intrants et d’un mix tarifaire favorable, partiellement compensés par une baisse des volumes. Hors effets de change, les bénéfices d’exploitation déclaré et ajusté enregistrent une hausse respective de 27 et 19 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Les bénéfices d’exploitation déclaré et ajusté pour l’ensemble de l’exercice ressortent à respectivement 957 et 969 millions de dollars, soit une hausse respective de 26 et 23 % par rapport à l’exercice précédent. Un mix tarifaire favorable a stimulé ces évolutions, partiellement compensé à la fois par des coûts des matières premières et des intrants en hausse et des volumes en baisse. Hors effets de change, les bénéfices d’exploitation déclaré et ajusté pour l’ensemble de l’exercice enregistrent une hausse respective de 28 et 25 % par rapport à l’exercice précédent.

North America

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,214 0 (116 ) 92 1,190 -2% -2% Full Year 4,934 (18 ) (432 ) 704 5,188 5% 6%





Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 122 (1 ) 22 143 17 % 18 % Full Year 565 (4 ) 157 718 27 % 28 %

Le bénéfice d’exploitation généré en Amérique du Nord au quatrième trimestre se monte à 143 millions de dollars, soit une hausse de 21 millions par rapport à la même période de l’exercice précédent, tandis que le bénéfice d’exploitation pour l’ensemble de l’exercice atteint 718 millions, soit une hausse de 153 millions par rapport à l’exercice précédent. Un mix tarifaire favorable a stimulé ces évolutions, partiellement compensé par la baisse des volumes et la hausse des charges fixes.



South America

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 289 27 2 (51 ) 267 -8% -17 % Full Year 1,124 25 (61 ) (26 ) 1,062 -6% -8 %

Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 44 5 (3 ) 46 5 % -7 % Full Year 169 3 (30 ) 142 -16 % -18 %

Le bénéfice d’exploitation généré en Amérique du Sud au quatrième trimestre ressort à 46 millions de dollars, soit une appréciation de 2 millions par rapport à la même période de l’exercice précédent. Pour l’ensemble de l’exercice, il atteint 142 millions, soit une baisse de 27 millions par rapport à l’exercice précédent. L’accroissement du bénéfice d’exploitation au quatrième trimestre est dû à des effets de change favorables et aux bonnes performances de notre coentreprise en Argentine, largement compensés par un mix tarifaire en baisse au Brésil et sur les marchés andins. Les effets de la dévaluation du peso argentin en décembre 2023 ne sont pas reflétés dans les résultats de notre coentreprise, qui sont présentés avec un décalage d’un mois. Pour l’ensemble de l’exercice, la baisse du bénéfice d’exploitation est imputable à la diminution des volumes et à l’augmentation des coûts énergétiques, principalement en raison de l’adoption de chaudières à biomasse au Brésil. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de ce segment essuie un recul de 7 % pour le quatrième trimestre et de 18 % pour l’ensemble de l’exercice.



Asia-Pacific

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 282 2 (10 ) (1 ) 273 -3 % -4 % Full Year 1,107 (19 ) (75 ) 76 1,089 -2 % 0 %

Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 23 0 15 38 65 % 65 % Full Year 93 (2 ) 35 126 35 % 38 %

Le bénéfice d’exploitation généré dans la région Asie-Pacifique au quatrième trimestre se hisse à 38 millions de dollars, soit une hausse de 15 millions par rapport à la même période de l’exercice précédent. Pour l’ensemble de l’exercice, il se monte à 126 millions, soit une hausse de 33 millions par rapport à l’exercice précédent. Les augmentations enregistrées au cours des deux périodes sont dues à la baisse du coût des intrants et à un avantage client de 7 millions de dollars au cours du trimestre, partiellement compensés par la baisse des volumes. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de ce segment signe une progression de 65 % pour le quatrième trimestre et de 38 % pour l’ensemble de l’exercice.



Europe, Middle East, and Africa (EMEA)

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 202 (10 ) (24 ) 23 191 -5 % 0 % Full Year 781 (69 ) (80 ) 189 821 5 % 14 %

Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 20 (1 ) 6 25 25 % 30 % Full Year 110 (12 ) 58 156 42 % 53 %

Le bénéfice d’exploitation généré dans la région EMOA au quatrième trimestre ressort à 25 millions de dollars, soit une hausse de 5 millions par rapport à la même période de l’exercice précédent. Pour l’ensemble de l’exercice, il s’établit à 156 millions, soit une hausse de 46 millions par rapport à l’exercice précédent. Un mix tarifaire favorable a stimulé ces évolutions, partiellement compensé par des volumes en baisse et les effets de change. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de ce segment s’apprécie de 30 % pour le quatrième trimestre et de 53 % pour l’ensemble de l’exercice.



Dividendes et rachats d’actions

Pour l’ensemble de l’exercice 2023, la société a versé 194 millions de dollars de dividendes aux actionnaires et, au quatrième trimestre, elle a déclaré un dividende trimestriel de 0,78 dollar par action, qui a été versé au premier trimestre 2024. En 2023, la société a racheté 1,0 million d’actions ordinaires en circulation, pour un montant net de 101 millions de dollars. Afin de favoriser la rémunération totale des actionnaires, Ingredion s’engage en faveur d’un retour de valeur sous forme de dividendes en espèces et de rachats d’actions.

Perspectives pour l’exercice 2024

La Société s’attend à ce que son BPA déclaré pour l’ensemble de l’exercice 2024 soit compris entre 10,20 et 11,15 dollars, fourchette qui inclut l’impact de la plus-value attendue sur la cession de ses activités en Corée du Sud finalisée le 1er février 2024, et entre 9,15 et 9,85 dollars concernant le BPA ajusté, reflétant l’impact de la cession des activités en Corée du Sud.

Hors effets de la cession de ses activités en Corée du Sud, la Société s’attend à ce que le chiffre d’affaires net de l’exercice 2024 soit stable ou augmente de 2-3 % environ, sous l’effet d’une demande plus importante en volume, partiellement compensée par le mix tarifaire. Le bénéfice d’exploitation déclaré devrait connaître une hausse de 2 à 5 % environ, plus-value attendue sur la cession incluse. Le bénéfice d’exploitation ajusté devrait quant à lui croître de quelque 5 %.

La hausse des frais généraux pourrait être de l’ordre de 2-3 %.

Pour l’ensemble de l’exercice 2024, la Société prévoit un taux d’imposition effectif déclaré et ajusté de respectivement 24,0-26,0 % et 25,5 à 26,5 %.

La trésorerie générée par les activités d’exploitation sur l’ensemble de l’exercice 2024 devrait osciller entre 750 et 900 millions de dollars, en reflet d’une augmentation anticipée des soldes de fonds de roulement. Les dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’exercice devraient atteindre environ 340 millions de dollars.

Pour le premier trimestre 2024, la Société prévoit un chiffre d’affaires net en baisse d’environ 5 % et un bénéfice d’exploitation déclaré et ajusté en baisse de 25-35 %, impact de la dévaluation du peso argentin compris.

Détails de la téléconférence et de la webdiffusion

Ingredion a tenu une téléconférence le mardi 6 février 2024 à 8 h, heure du Centre, ou 9 h, heure de l’Est, conjointement animée par Jim Zallie , président et directeur général, et Jim Gray , vice-président exécutif et directeur financier. La conférence téléphonique était retransmise en direct sur le site Internet : https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations . Une présentation contenant des informations financières et des données opérationnelles supplémentaires était accessible et téléchargeable sur le site Internet de la Société quelques heures avant le début de la conférence. Une rediffusion est disponible pour une durée limitée à l’adresse : https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results .

À propos de la Société

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), domicilié dans la banlieue de Chicago, est un fournisseur mondial de solutions d’ingrédients de premier ordre au service d’un portefeuille de clients répartis dans près de 120 pays. Avec un chiffre d’affaires net annuel de près de 8 milliards de dollars en 2023, la société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d’autres végétaux en solutions d’ingrédients à valeur ajoutée destinées aux secteurs de l’alimentation, des boissons, de l’alimentation animale, de la brasserie et de l’industrie. Dans ses centres d’innovation Idea Labs® répartis dans le monde entier, et avec l’appui de ses quelque 12 000 employés, Ingredion travaille en co-création avec ses clients pour développer des solutions d’ingrédients qui conjuguent le potentiel des hommes, de la nature et de la technologie pour rendre la vie meilleure. Rendez-vous sur ingredion.com pour en savoir plus et consulter les dernières actualités de la Société.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient ou peut contenir des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Exchange Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. La Société entend que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions d’exonération relatives aux énoncés prévisionnels prévues par les lois fédérales des États-Unis, dites « Safe Harbor ».

Les déclarations prospectives comprennent, entre autres, toute déclaration concernant les attentes de la Société au titre de l’exercice 2024 en matière de BPA déclaré et ajusté, chiffre d’affaires net, bénéfice d’exploitation déclaré et ajusté, frais généraux, taux d’imposition effectif déclaré et ajusté, trésorerie générée par les activités d’exploitation, fonds de roulement et dépenses d’investissement, les attentes de la Société pour le premier trimestre 2024 en ce qui concerne le chiffre d’affaires net et le bénéfice d’exploitation déclaré et ajusté, ainsi que toute autre déclaration relative aux prévisions ou aux opérations futures de la Société, de même qu’à sa situation financière, ses flux de trésorerie, ses dépenses ou d’autres éléments financiers, y compris les plans, stratégies et objectifs développés par la direction en lien avec tout ce qui précède et toute hypothèse, attente ou conviction sous-jacente en rapport à ce qui précède.

Ces déclarations se caractérisent parfois par l’emploi d’un lexique prospectif. Les formulations telles que « peut », « sera », « devrait », « anticipe », « a l’intention de », « suppose », « estime », prévoit », « envisage », « s’attend à », « a l’intention de », « poursuit », « pro forma », « prévisions », « perspectives », « opportunités », « potentiel », « provisionnel » ou d’autres expressions de signification semblable ou leur forme négative constituent des déclarations prospectives, au même titre que toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques.

Les déclarations prospectives reflètent les circonstances ou les attentes actuelles, et sont assujetties à un certain nombre de risques inhérents et d’incertitudes, pour la plupart difficiles à prévoir et indépendants de notre volonté. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, rien ne garantit aux investisseurs que nos pronostics se révéleront corrects.

Les résultats et développements réels peuvent différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives, en raison de divers risques et incertitudes, en ce compris les effets du conflit opposant l’Ukraine et la Russie, notamment ses effets sur la disponibilité et le prix des matières premières et des ressources énergétiques, mais aussi sur la volatilité des taux de change et d’intérêt ; l’évolution des préférences de consommation de sirop de maïs à haute teneur en fructose et d’autres produits que la Société fabrique ; les effets de la conjoncture économique mondiale et des conditions de marché, politiques, commerciales et économiques générales qui touchent les clients et les particuliers dans les différents pays et périmètres géographiques où la Société achète ses matières premières ou fabrique/vend ses produits, ainsi que l’effet potentiel de ces facteurs sur son chiffre d’affaires, le prix de ses produits et sa capacité à recouvrer ses créances ; les achats futurs des produits de la Société par les principales industries qu’elle dessert et dont elle tire une partie importante de son chiffre d’affaires, y compris, sans s’y limiter, les industries de l’alimentation, des boissons, de la nutrition animale et de la brasserie ; l’incertitude autour de l’acceptation des produits développés par transformation génétique et biotechnologie ; la capacité de la Société à développer ou à acquérir de nouveaux produits et services d’une qualité ou à des prix suffisants pour être acceptés sur ses marchés ; la pression accrue de la concurrence et/ou des clients dans l’industrie du raffinage du maïs et les industries connexes, y compris en ce qui concerne les marchés et les prix de ses produits et coproduits primaires, en particulier l’huile de maïs ; les fluctuations de prix, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries affectant les intrants nécessaires à ses processus de production et canaux de livraison, y compris les matières premières, les coûts et la réserve en énergie, le fret et la logistique ; la capacité de la Société à contenir les coûts, à respecter les budgets et à réaliser les synergies attendues, y compris en ce qui concerne sa capacité à achever les projets de maintenance et d’investissement prévus dans le respect du budget et des calendriers, ainsi qu’en matière de coûts de fret et d’expédition ; les difficultés d’exploitation de ses usines et les responsabilités liées à la sécurité et à la qualité des produits ; les effets du changement climatique et les mesures juridiques, réglementaires et commerciales visant à y répondre ; la capacité de la Société à identifier des cibles et à conclure des acquisitions ou des alliances stratégiques à des conditions favorables, ainsi que sa capacité à intégrer avec succès les entreprises acquises ou à initier et maintenir des alliances stratégiques et à réaliser les synergies anticipées en lien avec tout ce qui précède ; les risques économiques, politiques et d’autre nature, inhérents à la conduite d’opérations à l’étranger et en devises étrangères ; le comportement des marchés financiers et de capitaux, y compris concernant les fluctuations de devises étrangères, les fluctuations de taux d’intérêt et de change et la volatilité des marchés, ainsi que les risques associés à la couverture de ces fluctuations ; l’incapacité de la Société à maintenir des relations de travail satisfaisantes ; la capacité de la Société à susciter, développer, motiver et maintenir un bon relationnel avec son personnel ; l’effet de catastrophes naturelles, guerres, menaces ou actes de terrorisme sur les activités de la Société, l’apparition ou la persistance de pandémies ou la survenance d’autres événements importants échappant à son contrôle ; l’impact des charges de dépréciation sur son fonds de commerce ou ses actifs à long terme ; les évolutions légales, réglementaires ou de politique gouvernementale et les coûts liés au respect de la législation, y compris la conformité aux réglementations environnementales ; les modifications des taux d’imposition de la Société ou l’exposition à des obligations fiscales supplémentaires ; les augmentations des charges d’emprunt de la Société qui pourraient résulter de taux d’intérêt relevés ; la capacité de la Société à lever des fonds à des taux raisonnables et les autres facteurs l’empêchant d’accéder à des fonds suffisants pour sa croissance et son expansion futures ; les violations de sécurité touchant son infrastructure informatique, ses processus et ses sites ; la volatilité des marchés d’actions et les autres facteurs qui pourraient peser sur le cours boursier de la Société ; les risques affectant la poursuite de la politique de la Société en matière de dividendes ; et le capacité de la Société à maintenir un contrôle interne efficace sur le reporting financier.

Nos déclarations prospectives sont uniquement valables à leur date de publication. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des faits ou des circonstances postérieurs à leur date de publication à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs. Si nous mettons à jour ou corrigeons une ou plusieurs de ces déclarations, les investisseurs et les lecteurs ne doivent pas tenir d’autres mises à jour ou corrections pour garanties. Pour évoquer ces risques et d’autres risques de manière plus approfondie, veuillez vous référer aux facteurs de risque et autres informations contenues dans notre rapport annuel sous formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi qu’aux rapports postérieurs sous formulaires 10-Q et 8-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

CONTACT :

Investisseurs : Noah Weiss : 773-896-5242

Médias : Becca Hary : 708-551-2602

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(in millions, except per share amounts)





Three Months Ended

December 31, Change

%

Twelve Months Ended

December 31, Change

% 2023 2022 2023 2022 (unaudited) (unaudited) (unaudited) Net sales $ 1,921 $ 1,987 (3 %) $ 8,160 $ 7,946 3 % Cost of sales 1,521 1,636 6,411 6,452 Gross profit 400 351 14 % 1,749 1,494 17 % Operating expenses 211 187 13 % 789 715 10 % Other operating (income) expense (14 ) 9 (8 ) 13 Restructuring/impairment charges 1 (2 ) 11 4 Operating income 202 157 29 % 957 762 26 % Financing costs 26 34 114 99 Other non-operating (income) expense — (1 ) 4 (5 ) Income before income taxes 176 124 42 % 839 668 26 % Provision for income taxes 43 9 188 166 Net income 133 115 16 % 651 502 30 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 1 8 10 Net income attributable to Ingredion $ 131 $ 114 15 % $ 643 $ 492 31 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.4 65.8 66.0 66.2 Diluted 66.4 66.7 67.0 67.0 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.00 $ 1.73 16 % $ 9.74 $ 7.43 31 % Diluted $ 1.97 $ 1.71 15 % $ 9.60 $ 7.34 31 %





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts)





December 31,

2023

December 31,

2022 Assets (unaudited) Current assets Cash and cash equivalents $ 401 $ 236 Short-term investments 8 3 Accounts receivable, net 1,279 1,411 Inventories 1,450 1,597 Prepaid expenses and assets held for sale 261 62 Total current assets 3,399 3,309 Property, plant and equipment, net 2,370 2,407 Intangible assets, net 1,303 1,301 Other assets 570 544 Total assets $ 7,642 $ 7,561 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities Short-term borrowings $ 448 $ 543 Accounts payable 778 873 Accrued liabilities and liabilities held for sale 546 466 Total current liabilities 1,772 1,882 Long-term debt 1,740 1,940 Other non-current liabilities 480 477 Total liabilities 3,992 4,299 Share-based payments subject to redemption 55 48 Redeemable non-controlling interests 43 51 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 issued at December 31, 2023 and 2022 1 1 Additional paid-in capital 1,146 1,132 Less: Treasury stock (common stock: 12.6 and 12.1 shares at December 31, 2023 and 2022, respectively) at cost (1,207 ) (1,148 ) Accumulated other comprehensive loss (1,056 ) (1,048 ) Retained earnings 4,654 4,210 Total Ingredion stockholders’ equity 3,538 3,147 Non-redeemable non-controlling interests 14 16 Total stockholders’ equity 3,552 3,163 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,642 $ 7,561





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(in millions)





Twelve Months Ended

December 31, 2023 2022 Cash from operating activities: (unaudited) Net income $ 651 $ 502 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 219 215 Mechanical stores expense 62 55 Deferred income taxes (6 ) (3 ) Margin accounts 10 (44 ) Changes in other trade working capital 67 (620 ) Other 54 47 Cash provided by operating activities 1,057 152 Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (316 ) (300 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 2 7 Payments for acquisitions, net of cash acquired — (29 ) Other (15 ) 2 Cash used for investing activities (329 ) (320 ) Cash from financing activities: Payments on (proceeds from) borrowings, net (229 ) 293 Commercial paper (repayments) borrowings, net (63 ) 140 Repurchases of common stock, net (101 ) (112 ) Issuances of common stock for share-based compensation, net 20 9 Purchases of non-controlling interests (2 ) (46 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (194 ) (181 ) Cash (used for) provided by financing activities (569 ) 103 Effect of foreign exchange rate changes on cash 6 (27 ) Increase (decrease) in cash and cash equivalents 165 (92 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 236 328 Cash and cash equivalents, end of period $ 401 $ 236





Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(unaudited)

(in millions, except for percentages)

I. Informations géographiques sur le chiffre d’affaires net et le bénéfice d’exploitation





Three Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX Twelve Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX 2023 2022 2023 2022 Net Sales North America $ 1,190 $ 1,214 (2 %) (2 %) $ 5,188 $ 4,934 5 % 6 % South America 267 289 (8 %) (17 %) 1,062 1,124 (6 %) (8 %) Asia-Pacific 273 282 (3 %) (4 %) 1,089 1,107 (2 %) — % EMEA 191 202 (5 %) — % 821 781 5 % 14 % Total Net Sales $ 1,921 $ 1,987 (3 %) (4 %) $ 8,160 $ 7,946 3 % 4 % Operating Income North America $ 143 $ 122 17 % 18 % $ 718 $ 565 27 % 28 % South America 46 44 5 % (7 %) 142 169 (16 %) (18 %) Asia-Pacific 38 23 65 % 65 % 126 93 35 % 38 % EMEA 25 20 25 % 30 % 156 110 42 % 53 % Corporate (49 ) (41 ) (20 %) (20 %) (173 ) (150 ) (15 %) (15 %) Sub-total 203 168 21 % 19 % 969 787 23 % 25 % Acquisition/integration costs — — — (1 ) Restructuring/impairment costs (1 ) — (11 ) (4 ) Other matters — (11 ) (1 ) (20 ) Total Operating Income $ 202 $ 157 29 % 27 % $ 957 $ 762 26 % 28 %





II. Informations relatives aux mesures non conformes aux PCGR

Pour compléter les résultats financiers consolidés préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (ou « PCGR ») aux États-Unis, nous avons recours à des mesures financières historiques non conformes aux PCGR, qui excluent certains éléments des PCGR tels que les coûts d’acquisition et d’intégration, les coûts de restructuration et de dépréciation, la provision fiscale mexicaine et certains autres éléments spécifiés. Nous utilisons généralement l’adjectif « ajusté » pour désigner ces montants non conformes aux PCGR.

La direction applique des mesures financières non conformes aux PCGR en interne à la prise de décisions stratégiques, à la prévision des résultats futurs et à l’évaluation des performances actuelles. En dévoilant les mesures financières non conformes aux PCGR, la direction vise à fournir aux investisseurs une comparaison plus claire et plus cohérente de nos résultats d’exploitation et des tendances pour les périodes sous revue. L’emploi de ces mesures financières non conformes aux PCGR se fait en complément et en conjonction avec les résultats présentés conformément aux PCGR et permet une analyse supplémentaire de nos opérations qui, en association à nos résultats présentés conformément aux PCGR, vise à apporter une meilleure compréhension des facteurs et tendances influant sur notre entreprise. Ces mesures non conformes aux PCGR s’entendent comme un complément, et non comme un remplacement ni une forme supérieure des mesures correspondantes calculées conformément aux PCGR.

Les mesures financières non conformes aux PCGR n’étant pas préparées conformément aux PCGR, nos informations non conformes aux PCGR ne sont pas nécessairement comparables aux mesures intitulées de manière similaire présentées par d’autres sociétés. Les tableaux ci-dessous font état du rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux PCGR à la mesure conforme aux PCGR la plus comparable.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS(unaudited)

Three Months Ended

December 31, 2023 Three Months Ended

December 31, 2022 Twelve Months Ended

December 31, 2023 Twelve Months Ended

December 31, 2022 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 131 $ 1.97 $ 114 $ 1.71 $ 643 $ 9.60 $ 492 $ 7.34 Add back: Acquisition/integration costs (i) — — 4 0.06 — — 5 0.08 Restructuring/impairment costs (ii) 1 0.02 — — 8 0.12 3 0.05 Other matters (iii) — — 8 0.12 1 0.01 15 0.22 Tax item - Mexico (iv) — — (2 ) (0.03 ) (15 ) (0.22 ) (4 ) (0.06 ) Other tax matters (v) (1 ) (0.02 ) (14 ) (0.21 ) (6 ) (0.09 ) (12 ) (0.18 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 131 $ 1.97 $ 110 $ 1.65 $ 631 $ 9.42 $ 499 $ 7.45

Le revenu net, le BPA et les taux d’imposition peuvent ne pas correspondre ou être recalculés en raison des arrondis.

Remarques :

(i) Au cours du troisième trimestre et de l’exercice respectivement clos le 31 décembre 2022, nous avons comptabilisé 4 millions de dollars et 5 millions de dollars, respectivement, de coûts d’acquisition et d’intégration avant impôts, principalement liés à notre investissement dans la coentreprise en Argentine.

(ii) Au cours du troisième trimestre et de l’exercice respectivement clos le 31 décembre 2023, nous avons comptabilisé 1 million de dollars et 10 millions de dollars, respectivement, de frais avant impôts au titre de la dépréciation autre que temporaire de nos investissements selon la méthode de la mise en équivalence. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, nous avons engagé 4 millions de dollars de frais de restructuration avant impôts restants associés à nos programmes Cost Smart.

(iii) Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023, nous avons enregistré des frais avant impôts de 5 millions de dollars, principalement liés à l’impact d’une interruption de travail aux États-Unis. Ce résultat a été partiellement compensé par des remboursements d’assurance à hauteur de 4 millions de dollars. Au cours du trimestre et de l’exercice clos le 31 décembre 2022, nous avons enregistré des frais avant impôts de 11 millions de dollars et de 20 millions de dollars, respectivement, principalement liés à l’impact d’une interruption de travail aux États-Unis.

(iv) Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023, nous avons enregistré un avantage fiscal de 15 millions de dollars. Nous avons également enregistré des avantages fiscaux de 2 millions de dollars et de 4 millions de dollars pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2022, respectivement. Ces avantages résultent des fluctuations du peso mexicain par rapport au dollar américain et de leurs incidences sur la réévaluation de nos états financiers au Mexique au cours des périodes concernées.

(v) Ce poste se rapporte aux contingences et passifs fiscaux nets de l’exercice précédent, aux effets de la super taxe pakistanaise, à l’avis IRS numéro 2023-55 et aux résultats fiscaux des ajustements ci-dessus non conformes aux PCGR. Ils ont été compensés par l’intérêt sur les avantages fiscaux précédemment reconnus pour certaines incitations fiscales en vigueur localement au Brésil, et auparavant imposables.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(unaudited)

(in millions)

(pre-tax)



Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2023 2022 2023 2022 Operating income $ 202 $ 157 $ 957 $ 762 Add back: Acquisition/integration costs (i) — — — 1 Restructuring/impairment costs (ii) 1 — 11 4 Other matters (iii) — 11 1 20 Non-GAAP adjusted operating income $ 203 $ 168 $ 969 $ 787

Pour les remarques (i) à (iii), voir les notes (i) à (iii) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du BPA dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(unaudited)

(in millions, except for percentages)





Three Months Ended December 31, 2023 Twelve Months Ended December 31, 2023 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 176 $ 43 24.4 % $ 839 $ 188 22.4 % Add back: Acquisition/integration costs (i) — — — — Restructuring/impairment costs (ii) 1 — 11 3 Other matters (iii) — — 1 — Tax item - Mexico (iv) — — — 15 Other tax matters (v) — 1 — 6 Adjusted Non-GAAP $ 177 $ 44 24.9 % $ 851 $ 212 24.9 %









Three Months Ended December 31, 2022 Twelve months ended December 31, 2022 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 124 $ 9 7.3 % $ 668 $ 166 24.9 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 4 — 5 — Restructuring/impairment costs (ii) — — 4 1 Other matters (iii) 11 3 20 5 Tax item - Mexico (iv) — 2 — 4 Other tax matters (v) — 14 — 12 Adjusted Non-GAAP $ 139 $ 28 20.1 % $ 697 $ 188 27.0 %

Pour les remarques (i) à (v), voir les remarques (i) à (v) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du BPA dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(unaudited)





Expected EPS Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.20 $ 11.15 Add: Gain on divestiture, net of tax (1.05 ) (1.30 ) Adjusted EPS $ 9.15 $ 9.85

Ci-dessus figure un rapprochement de notre BPA dilué attendu pour l’exercice 2024 avec notre BPA dilué ajusté attendu pour la même période. Les montants ci-dessus peuvent ne pas refléter certains frais, coûts et/ou gains futurs qui sont par nature difficiles à prévoir et à estimer en raison de leur calendrier, de leur effet et de leur importance inconnus, tels que les coûts d’acquisition et d’intégration, les coûts de dépréciation et de restructuration, et certains autres éléments que nous excluons généralement de nos prévisions en matière de BPA ajusté. Nous sommes ainsi davantage confiants dans notre capacité de prédiction du BPA ajusté que dans celle du BPA conforme aux PCGR.

L’ajustement du BPA conforme aux PCGR pour 2024 comprend le (gain) net après impôt sur la vente de notre activité en Corée du Sud.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(unaudited)





Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 24.0% 26.0% Add: Gain on divestiture 1.5% 0.5% Adjusted ETR 25.5% 26.5%

Le tableau ci-dessus fait état du rapprochement entre notre TIE conforme aux PCGR attendu pour l’ensemble de l’exercice 2024 et notre TIE ajusté attendu pour la même période. Les montants ci-dessus sont susceptibles de ne pas refléter certains frais, coûts et/ou gains futurs intrinsèquement difficiles à prévoir et/ou à évaluer en raison des inconnues liées à leur timing, leurs effets et/ou leur importance. Ces montants peuvent comprendre, sans s’y limiter, les ajustements du TIE conforme aux PCGR pour les coûts d’acquisition et d’intégration, les coûts de dépréciation et de restructuration, ainsi que certains autres éléments. Nous excluons généralement ces ajustements de nos directives de TIE ajusté, et sommes ainsi davantage confiants dans notre capacité de prédiction de TIE ajusté que dans celle du TIE conforme aux PCGR.

L’ajustement du TIE conforme aux PCGR pour 2024 comprend l’incidence de la vente de notre activité en Corée du Sud.