イングレディオン、2023年第4四半期および通期の良好な業績を報告

2023年度第4四半期の報告営業利益および調整後営業利益 * は、それぞれ29%増および21%増

は、それぞれ29%増および21%増 2023年度通期の報告EPSは9.60ドル (約1,420円) 、調整後EPS * は9.42ドル (約1,393円) で、それぞれ31%増、26%増となった。これにはそれぞれ、韓国事業の業績が寄与した0.47ドル (約69円) および0.45ドル (約67円) が含まれる

は9.42ドル (約1,393円) で、それぞれ31%増、26%増となった。これにはそれぞれ、韓国事業の業績が寄与した0.47ドル (約69円) および0.45ドル (約67円) が含まれる 2023年通年の営業キャッシュフローは10億5,700万ドル (約1,562億9,753万円) で、2022年の1億5,200万ドル (約224億7,608万円) から増加

同社では、韓国における事業売却の影響により、2024年度通期の報告済みEPSは10.20ドル (約1,508円) から11.15ドル (約1,649円) の範囲になり、調整後EPSは9.15ドル (約1,352円) から9.85ドル (約1,456円) の範囲になると予想している。

イリノイ州ウェストチェスター発, Feb. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品飲料製造業を対象とした原材料ソリューションの世界トップクラスのプロバイダーである イングレディオン･インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は、本日、2023年第4四半期および2023年通期の決算報告を行った。米国で一般に公正妥当と認められている会計原則 (GAAP) に従って報告された2023年および2022年第4四半期および2023年および2022年通期の結果には、同社が提示したNon-GAAP (非GAAP) 財務指標からは除外されている項目が含まれる。

イングレディオンの社長兼CEOのジム・ザリー (Jim Zallie) は次のように述べている。「弊社の業績は極めて好調で、2023年を通してレジリエンスを維持し、第4四半期、通期ともに20%以上の営業増益を達成しました。ターゲットを絞った価格設定と積極的なコスト削減策により、インフレと原材料の変動に打ち勝ち、売上総利益率は6四半期連続で前四半期を上回りました。さらに、営業キャッシュは10億ドル (約1,478億8,350万円) を超え、株主の方々には2億9,500万ドル (約436億2,563万円) を還元することができました。

弊社では、多様でバランスの取れた原料とソリューションのポートフォリオを強化するために大きな前進を続けています。スペシャリティ原料は、お客様の在庫調整と在庫削減による販売数量の向かい風にもかかわらず、1桁台半ばの伸びを示しました。2023年後半には、顧客の需要が強まり、数量は着実に回復しました。年間を通じて、生産スケジュールのバランスをとり、期末の在庫レベルを最適化し続ける中で、弊社のチームはアジリティを発揮し、業務効率を向上させました。」

ザリーは次のように締めくくっている。「2024年を見据え、事業運営の再編成により、弊社のリソースと能力をお客様のニーズにより合致させることで、成長機会をより的確に狙えるようになると確信しています。利益ある成長とマージンの拡大を実現し、強力なキャッシュフローを生み出すことができる体制が整っています。弊社の『成長推進ロードマップ』は、お客様との関係を深め、イノベーションとオペレーショナルエクセレンスを推進し、市場で勝ち抜き、株主の方々のために長期的な価値創造を導き続けると確信しています。」

*調整後希薄化後1株当たり利益 (「調整後EPS」)、調整後営業利益および調整後実効税率は非GAAP財務指標である。これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整については、本ニュースリリースに含まれる要約連結財務諸表に続く「非GAAP情報」と題された補足財務情報のセクションIIを参照のこと。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q22 4Q23 FY22 FY23 Reported EPS $1.71 $1.97 $7.34 $9.60 Restructuring/Impairment costs - 0.02 0.05 0.12 Acquisition/Integration costs 0.06 - 0.08 - Tax items and other matters (0.12) (0.02) (0.02) (0.30) Adjusted EPS** $1.65 $1.97 $7.45 $9.42



Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

4Q23 FY23 Total items affecting EPS** 0.32 1.97 Total operating items 0.41 1.99 Margin 0.94 3.78 Volume (0.76) (1.65) Foreign exchange 0.03 (0.16) Other income 0.20 0.02 Total non-operating items (0.09) (0.02) Other non-operating income (0.03) (0.10) Financing costs 0.05 (0.21) Tax rate (0.10) 0.28 Shares outstanding 0.01 - Non-controlling interests (0.02) 0.01

**端数処理のため合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

決算概要

2023年12月31日時点での負債総額は22億ドル (約3,252億円)、短期投資を含むキャッシュは4億900万ドル (約604億円) で、それに対して2022年12月31日時点での負債総額は25億ドル (約3,695億円)、キャッシュは2億3,900万ドル (約353億円) であった。

営業キャッシュフローは10億5,700万ドル (約1,562億9,753万円) で、運転資本の変動と当期純利益を反映して2022年の1億5,200万ドル (約224億7,608万円) から増加した。

第3四半期の報告純資金調達コストは2,600万ドル (約38億円) で、それに対し前年同期は3,400万ドル (約35億円) であった。

今四半期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ24.4%および24.9%であった (前年同期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ7.3%および20.1%)。報告税率の上昇は主に、2022年第4四半期に計上された南米事業に関連する非課税奨励金によるものである。

資本的支出は売却控除後で3億1,400万ドル (約464億1,830万円) で、前年同期から2,100万ドル (約31億444万円) 増加した。



Business Review

Total Ingredion

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,987 19 (148 ) 63 1,921 -3 % -4 % Full Year 7,946 (81 ) (648 ) 943 8,160 3 % 4 %



Reported Operating Income

$ in millions 2022 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring

/ Impairment Other 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 157 3 32 - (1 ) 11 202 29 % 27 % Full Year 762 (15 ) 197 1 (7 ) 19 957 26 % 28 %



Adjusted Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 168 3 32 203 21 % 19 % Full Year 787 (15 ) 197 969 23 % 25 %



純売上高

第4四半期および通期の売上高は、それぞれ2022年度第4四半期比3%減、前年度比3%増となった。当四半期の減少は販売数量の減少によるもので、価格ミックスおよび外国為替の影響により一部相殺された。通期では、数量減と外国為替の影響により一部相殺されたものの、価格ミックスにより増額となった。外国為替による影響を除くと、第4四半期および通期の売上高は、それぞれ2022年度第4四半期および前年度から4%減および4%増となった。



営業利益

第4四半期の報告営業利益および調整後営業利益はそれぞれ2億200万ドル (約298億6,226万円) および2億300万ドル (約300億786万円) で、2022年第4四半期比でそれぞれ29%増および21%増となった。この増益は、原材料費および投入コストの低下と有利な価格ミックスによるもので、販売数量の減少により一部相殺された。外国為替変動要因を除くと、報告営業利益と調整後営業利益は、前年同期比でそれぞれ27%増および19%増となった。

通期の報告営業利益および調整後営業利益はそれぞれ9億5,700万ドル (約1,414億6,565万円) および9億6,900万ドル (約1,432億4,581万円) で、前年比でそれぞれ26%増および23%増となった。報告営業利益および調整後営業利益の増加は、有利な価格ミックスに起因するものであったが、原材料および投入原価の上昇と販売数量の減少により一部相殺された。外国為替変動要因を除くと、通期の報告営業利益と調整後営業利益は、前年同期比でそれぞれ28%増および25%増となった。

North America

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,214 0 (116 ) 92 1,190 -2 % -2 % Full Year 4,934 (18 ) (432 ) 704 5,188 5 % 6 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 122 (1 ) 22 143 17 % 18 % Full Year 565 (4 ) 157 718 27 % 28 %

北米の第4四半期の営業利益は前年同期比2,100万ドル (約310億3,117万円) 増の1億4,300万ドル (約211億3,075万円) 、通期の営業利益は前年同期比1億5,300万ドル増 (約226億819万円) の7億1,800万ドル (約1,060億9,598万円) であった。両期の増益は、有利な価格ミックスによるものであったが、販売数量の減少および固定費の増加により一部相殺された。)





South America

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 289 27 2 (51 ) 267 -8 % -17 % Full Year 1,124 25 (61 ) (26 ) 1,062 -6 % -8 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 44 5 (3 ) 46 5 % -7 % Full Year 169 3 (30 ) 142 -16 % -18 %

南米の第4四半期の営業利益は前年同期比200万ドル (約2億9,568万円) 増の4,600万ドル (約68億77万円)、通期の営業利益は前年比2,700万ドル (約399億1,032万円) 減の1億4,200万ドル (約209億9,157万円) であった。第4四半期の営業利益の増加は、有利な外国為替の影響とアルゼンチン合弁事業の好調な業績によるもので、ブラジルとアンデス市場における価格ミックスの悪化によりその多くが相殺された。2023年12月のアルゼンチンペソ切り下げの影響は、1ヵ月遅れで報告される合弁事業の業績には反映されていない。通期では、主にブラジルでのバイオマスボイラーへの移行による販売数量の減少とエネルギーコストの上昇が営業利益の減少につながった。外国為替による影響を除くと、第4四半期および通期のセグメント別営業利益はそれぞれ7%減および18%減となった。





Asia-Pacific

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 282 2 (10 ) (1 ) 273 -3 % -4 % Full Year 1,107 (19 ) (75 ) 76 1,089 -2 % 0 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 23 0 15 38 65 % 65 % Full Year 93 (2 ) 35 126 35 % 38 %

アジア太平洋地域の第4四半期の営業利益は前年同期比1,500万ドル (約22億円) 増の3,800万ドル (約56億円)、通期の営業利益は前年比3,300万ドル (約48億円) 増の1億2,600万ドル (約186億円) であった。両期の増益は、投入コストの低下と700万ドル (約10億円) の顧客ベネフィットによるもので、販売数量の減少により一部相殺された。外国為替による影響を除くと、第4四半期および通期のセグメント別営業利益はそれぞれ65%増および38%増となった。





Europe, Middle East, and Africa (EMEA)

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 202 (10 ) (24 ) 23 191 -5 % 0 % Full Year 781 (69 ) (80 ) 189 821 5 % 14 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 20 (1 ) 6 25 25 % 30 % Full Year 110 (12 ) 58 156 42 % 53 %

EMEA地域の第4四半期の営業利益は前年同期比で500万ドル (約7億円) の2,500万ドル (約36億円)、通期の営業利益は前年比4,600万ドル (約68億円) 増の1億5,600万ドル (約230億円) であった。この増益は、有利な価格ミックスによるものであったが、販売数量の減少および外国為替の影響により一部相殺された。外国為替による影響を除くと、第4四半期および通期のセグメント別営業利益はそれぞれ30%増および53%増となった。





配当、自社株買い

通期では1億9,400万ドル (約286億7,630万円) の配当金を支払い、第4四半期には1株当たり0.78ドル (約115円) の四半期配当を申告し、2024年第1四半期に支払った。2023年中に、発行済み普通株式100万株を1億100万ドル (約149億3,173万円) の純費用で買い戻した。株主総利回りを支援するため、同社は現金配当と自社株買いを通じた株主への価値還元に専心している。

2024年通期見通し

2024年通期見通しは、報告EPSが10.20ドル (約1,508円) ～11.15ドル (約1,649円) (2024年2月1日に完了した韓国事業売却益の影響を含む)、調整EPSが韓国事業売却の影響を反映し9.15ドル (約1,352円) ～9.85ドル (約1,456円) となる見込みである。

韓国事業売却の影響を除くと、2024年度通期の売上高は、価格ミックスにより一部相殺されるものの、数量需要の増加を反映し、横ばいから1桁台前半の増加が見込まれる。報告営業利益は、予想される売却益を含めて2桁台前半から半ばの増加が見込まれる。調整後の営業利益については、1桁台半ばの増加が見込まれる。

企業コストは、1桁台前半の上昇になると予想される。

2024年通期については、報告実効税率および調整後実効税率がそれぞれ24.0%～26.0%および25.5%～26.5%になると予想されている。

2024年度通期での営業からのキャッシュは、現時点では、運転資本残高の増加を反映して、7億5,000万ドル (約1,109億2,575万円) から9億ドル (約1,331億3,880万円) の範囲になると予想されている。通期の資本的支出は約3億4,000万ドル (約502億8,906万円) が予想されている。

2024年第1四半期については、アルゼンチンペソ切り下げの影響を含め、売上高は1桁台半ばの減少、報告営業利益および調整後営業利益は25～35%の減少を見込んでいる。

カンファレンスコールおよびウェブキャストの詳細

イングレディオンは、2024年02月6日 (火曜日) の米国中部時間午前8時/米国東部時間午前9時に、社長兼最高経営責任者 (CEO) の ジム･ザリー と執行副社長兼最高財務責任者 (CFO) の ジム･グレイ (Jim Gray) が主催するカンファレンスコール (電話会議) を開催する。会議はリアルタイムでウェブキャストされ、 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations からアクセスできる。追加の財務･営業情報が記載されている プレゼンテーション 資料は、同社ウェブサイトからアクセスでき、会議開始の数時間前からダウンロードできる。録画は、期間限定で https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results にて再生できる。

イングレディオンについて

イングレディオン･インコーポレーテッド (NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーで、約120の国に製品とサービスを提供している。2023年の年間売上高は約80億ドル (約1兆1,829億円) であり、食品、飲料、動物栄養、醸造、産業市場に対して、穀物、果物、野菜、およびその他の植物性の素材を付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。世界各地にIngredion Idea Labs®イノベーションセンターを置くほか、約12,000人の従業員を擁し、開発過程で顧客と協力し合い、人、自然、テクノロジーの可能性を集結して目的を達成し、生活の向上に貢献している。同社の詳細情報と最新ニュースについては、 ingredion.com を閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法第21E条 (改正) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれるか、または含まれる場合がある。同社は、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。

将来の見通しに関する記述には、とりわけ、2024年度通期の報告･調整済みEPS、純売上高、調整後営業利益、企業としてのコスト、報告および調整後実効税率、運営からのキャッシュ、運転資本、資本支出、2024年第1四半期の純売上高および報告および調整後の営業利益に関する同社の予想に関する記述および上記のいずれかに関する経営陣の計画または戦略および目標および上記のいずれかの根底にある前提条件、期待事項または信念など同社の見通し、将来の事業、財務状況、販売数量、キャッシュフロー、費用、またはその他の財務項目に関する記述が含まれる。

これらの記述は、「可能性」、「予定する」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「推進」、「機会」、「見込み」、「暫定的」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現により特定できることがある。本書における、過去についての記述でないものは全て、将来の見通しに関する記述である。

これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の固有のリスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、同社が支配できる範囲を超えている。これらの将来の見通しに関する記述に反映された同社の期待は合理的な仮定に基づいていると同社は考えているが、投資家は、同社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。

実際の結果や展開は、次のような様々なリスクや不確実性に基づき、これらの記述で明示または黙示されている予想とは大きく異なる場合がある。原材料やエネルギー供給の可用性や価格への影響を含むロシアとウクライナの紛争の影響、外国為替や金利の変動など、果糖ぶどう糖液糖および当社が製造するその他の製品に関する消費者嗜好の変化、世界経済情勢、ならびに当社が原材料を購入し、または製品を製造もしくは販売する様々な地域および国の顧客および消費者に影響を与える一般的な政治、経済、事業および市場環境の影響、ならびにこれらの要因が当社の販売数量、製品の価格および顧客に対する債権回収能力に与える可能性のある影響、食品、飲料、動物栄養、醸造業などをはじめとするがそれらには限定されない、当社がサービスを提供し、売上の大部分を占める主要産業による当社製品の将来的な購入、遺伝子組換えおよびバイオテクノロジーにより開発された製品が受け入れられるかどうかの不確実性、市場に受け入れられるのに十分な価格または品質で新製品およびサービスを開発または獲得する当社の能力、当社の主要製品および副産物 （特にトウモロコシ油） の市場および価格に関するものを含む、トウモロコシ精製業界および関連業界における競争圧力および/または顧客圧力の増大、価格変動、サプライチェーンの混乱、および原材料、エネルギーコストおよび利用可能性、運賃および物流を含む当社の生産工程および配送チャネルへの投入物に影響を及ぼす不足、当社がコストを抑制し、予算を達成し、期待されるシナジーを実現する能力（計画された保守・投資プロジェクトを期限内かつ予算内で完了する能力、および運賃・輸送費に関するものを含む）、製造施設における操業上の困難および製品の安全性・品質に関連する責務、気候変動および気候変動に対処するための法律、規制および市場の施策の影響、有利な条件で買収や戦略的提携を成功させる当社の能力、ならびに買収した事業の統合や戦略的提携の実施・維持に成功し、前述のすべてに関して期待されるシナジーを達成する当社の能力、外国および外国通貨で事業を行うことに内在する経済的、政治的およびその他のリスク、外貨の変動、金利・為替レートの変動、市場のボラティリティおよびそのような変動に対するヘッジの関連も含めた、金融・資本市場の動向、満足のいく労使関係を維持することができないこと、従業員を惹きつけ、育成し、動機づけ、良好な関係を維持する当社の能力、自然災害、戦争、テロの脅威や行為、パンデミックの発生や継続、その他当社の支配が及ばない重大な出来事の発生が当社のビジネスに与える影響、のれんや長期資産の減損の影響、政府の政策、法律、規制の変更、および環境規制の遵守を含めた法令遵守のための費用、税率変更または追加的な所得税負担の発生、金利の上昇により生じうる借入コストの増加、合理的な利率で資金を調達する能力、および将来の成長・拡大のための十分な資金へのアクセスに影響を与えるその他の要因、情報技術システム、プロセスおよびサイトに関するセキュリティ侵害、株式市場の変動および当社の株価に悪影響を及ぼしうるその他の要因、当社の配当方針の継続に影響を与えるリスク、および財務報告に係る有効な内部統制を維持する当社の能力。

同社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、同社は、新しい情報または将来の出来事や開発の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。同社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は同社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。これらのリスクおよびその他のリスクの詳細については、証券取引委員会 (SEC) に提出された2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kによる年次報告書、およびForm 10-Qおよびフォーム8-Kによるその後の報告書に含まれる「リスク要因」およびその他の情報を参照されたい。

問い合わせ先:

投資家向けの問い合わせ先: ノア･ワイス (Noah Weiss)、773-896-5242

報道陣向けの問い合わせ先: ベッカ･ハリー (Becca Hary)、708-551-2602

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(in millions, except per share amounts)





Three Months Ended December 31, Change

%

Twelve Months Ended December 31, Change

% 2023 2022 2023 2022 (unaudited) (unaudited) (unaudited) Net sales $ 1,921 $ 1,987 (3 %) $ 8,160 $ 7,946 3 % Cost of sales 1,521 1,636 6,411 6,452 Gross profit 400 351 14 % 1,749 1,494 17 % Operating expenses 211 187 13 % 789 715 10 % Other operating (income) expense (14 ) 9 (8 ) 13 Restructuring/impairment charges 1 (2 ) 11 4 Operating income 202 157 29 % 957 762 26 % Financing costs 26 34 114 99 Other non-operating (income) expense — (1 ) 4 (5 ) Income before income taxes 176 124 42 % 839 668 26 % Provision for income taxes 43 9 188 166 Net income 133 115 16 % 651 502 30 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 1 8 10 Net income attributable to Ingredion $ 131 $ 114 15 % $ 643 $ 492 31 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.4 65.8 66.0 66.2 Diluted 66.4 66.7 67.0 67.0 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.00 $ 1.73 16 % $ 9.74 $ 7.43 31 % Diluted $ 1.97 $ 1.71 15 % $ 9.60 $ 7.34 31 %



Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts)





December 31,

2023

December 31,

2022 Assets (unaudited) Current assets Cash and cash equivalents $ 401 $ 236 Short-term investments 8 3 Accounts receivable, net 1,279 1,411 Inventories 1,450 1,597 Prepaid expenses and assets held for sale 261 62 Total current assets 3,399 3,309 Property, plant and equipment, net 2,370 2,407 Intangible assets, net 1,303 1,301 Other assets 570 544 Total assets $ 7,642 $ 7,561 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities Short-term borrowings $ 448 $ 543 Accounts payable 778 873 Accrued liabilities and liabilities held for sale 546 466 Total current liabilities 1,772 1,882 Long-term debt 1,740 1,940 Other non-current liabilities 480 477 Total liabilities 3,992 4,299 Share-based payments subject to redemption 55 48 Redeemable non-controlling interests 43 51 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 issued at December 31, 2023 and 2022 1 1 Additional paid-in capital 1,146 1,132 Less: Treasury stock (common stock: 12.6 and 12.1 shares at December 31, 2023 and 2022, respectively) at cost (1,207 ) (1,148 ) Accumulated other comprehensive loss (1,056 ) (1,048 ) Retained earnings 4,654 4,210 Total Ingredion stockholders’ equity 3,538 3,147 Non-redeemable non-controlling interests 14 16 Total stockholders’ equity 3,552 3,163 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,642 $ 7,561



Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(in millions)





Twelve Months Ended December 31, 2023 2022 Cash from operating activities: (unaudited) Net income $ 651 $ 502 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 219 215 Mechanical stores expense 62 55 Deferred income taxes (6 ) (3 ) Margin accounts 10 (44 ) Changes in other trade working capital 67 (620 ) Other 54 47 Cash provided by operating activities 1,057 152 Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (316 ) (300 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 2 7 Payments for acquisitions, net of cash acquired — (29 ) Other (15 ) 2 Cash used for investing activities (329 ) (320 ) Cash from financing activities: Payments on (proceeds from) borrowings, net (229 ) 293 Commercial paper (repayments) borrowings, net (63 ) 140 Repurchases of common stock, net (101 ) (112 ) Issuances of common stock for share-based compensation, net 20 9 Purchases of non-controlling interests (2 ) (46 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (194 ) (181 ) Cash (used for) provided by financing activities (569 ) 103 Effect of foreign exchange rate changes on cash 6 (27 ) Increase (decrease) in cash and cash equivalents 165 (92 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 236 328 Cash and cash equivalents, end of period $ 401 $ 236



Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(unaudited)

(in millions, except for percentages)

I. 純売上高･営業利益の地理的情報





Three Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX Twelve Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX 2023 2022 2023 2022 Net Sales North America $ 1,190 $ 1,214 (2 %) (2 %) $ 5,188 $ 4,934 5 % 6 % South America 267 289 (8 %) (17 %) 1,062 1,124 (6 %) (8 %) Asia-Pacific 273 282 (3 %) (4 %) 1,089 1,107 (2 %) — % EMEA 191 202 (5 %) — % 821 781 5 % 14 % Total Net Sales $ 1,921 $ 1,987 (3 %) (4 %) $ 8,160 $ 7,946 3 % 4 % Operating Income North America $ 143 $ 122 17 % 18 % $ 718 $ 565 27 % 28 % South America 46 44 5 % (7 %) 142 169 (16 %) (18 %) Asia-Pacific 38 23 65 % 65 % 126 93 35 % 38 % EMEA 25 20 25 % 30 % 156 110 42 % 53 % Corporate (49 ) (41 ) (20 %) (20 %) (173 ) (150 ) (15 %) (15 %) Sub-total 203 168 21 % 19 % 969 787 23 % 25 % Acquisition/integration costs — — — (1 ) Restructuring/impairment costs (1 ) — (11 ) (4 ) Other matters — (11 ) (1 ) (20 ) Total Operating Income $ 202 $ 157 29 % 27 % $ 957 $ 762 26 % 28 %



II.Non-GAAP情報

米国で一般に公正妥当と認められた会計原則 (以下「GAAP」という) に基づいて作成された連結財務結果を補完するために、取得費用や統合費用、構造改革および減損費用、メキシコの税項目、およびその他の特定の特別項目などの特定GAAP項目を除外する過去のnon-GAAP財務指標を使用している。これらのnon-GAAPの金額に言及する場合は、一般的に「調整後」という用語を使用する。

当社の経営陣は、社内ではnon-GAAP財務指標を使用して、戦略的意思決定、将来の業績予想、現在の業績評価を行う。また、経営陣がnon-GAAP財務指標を開示する目的は、投資家に対し、提示した期間における当社の業績と動向に関して、より有意義かつ一貫性のある比較を提供することにある。これらのnon-GAAP財務指標は、GAAPに従って表示された結果に加えて、および関連して使用されており、当社の事業を別の側面から見ることができるが、GAAPの結果と合わせて見ることによって、当社の事業に影響を与える要因や動向の全体像を把握することができる。これらのnon-GAAP指標は、GAAPに従って計算された対応する指標の代わりとしてではなく、補足として考慮されるべきである。

Non-GAAP財務指標は、GAAPに従って作成されていないため、当社のNon-GAAP情報は、他社が表示する同様なタイトルの指標に必ずしも対応していない。従来の各non-GAAP財務指標と比較し、最も類似するGAAP指標は、以下の表に示されている。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(unaudited)

Three Months Ended

December 31, 2023 Three Months Ended

December 31, 2022 Twelve Months Ended

December 31, 2023 Twelve Months Ended

December 31, 2022 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 131 $ 1.97 $ 114 $ 1.71 $ 643 $ 9.60 $ 492 $ 7.34 Add back: Acquisition/integration costs (i) — — 4 0.06 — — 5 0.08 Restructuring/impairment costs (ii) 1 0.02 — — 8 0.12 3 0.05 Other matters (iii) — — 8 0.12 1 0.01 15 0.22 Tax item - Mexico (iv) — — (2 ) (0.03 ) (15 ) (0.22 ) (4 ) (0.06 ) Other tax matters (v) (1 ) (0.02 ) (14 ) (0.21 ) (6 ) (0.09 ) (12 ) (0.18 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 131 $ 1.97 $ 110 $ 1.65 $ 631 $ 9.42 $ 499 $ 7.45



純利益、EPSおよび税率は、四捨五入のため加算したり再計算したりできない場合がある。

注

(i) 2022年12月31日までの3ヶ月間および12ヶ月間に、主にアルゼンチンの合弁会社への投資に関連する税引前買収･統合費用をそれぞれ400万ドル (約5億9,711万円) および500万ドル (約7億4,653万円) 計上した。

(ii) 2023年12月31日までの3ヵ月間および12ヵ月間に、主に持分法投資の一時的でない減損に関連する税引前費用として、それぞれ100万ドル (約1億4,930万円) および1,000万ドル (約14億9,302万円) を計上した。2022年12月31日までの12ヵ月間に、当社は、コストスマート (Cost Smart) プログラムの税引き前再編関連費用の残り400万ドル (約5億9,711万円) を計上した。

(iii) 2023年12月31日までの12ヵ月間に、主に米国における業務中止による影響に関連する税引前費用500万ドル (約7億4,653万円) を計上した。これは400万ドル (約5億9,711万円) の保険金回収により一部相殺された。2022年12月31日までの3ヵ月間および12ヵ月間に、主に米国における業務中止による影響に関連する税引前費用それぞれ1,100万ドル (約16億4,246万円) および2,000万ドル (約29億8,666万円) を計上した。

(iv) 2023年12月31日までの12ヵ月間に、1,500万米ドル (約22億3,972万円) の税効果を計上した。また、2022年12月31日までの3ヵ月間および12ヵ月間に、それぞれ200万ドル (約2億9,863万円) および400万ドル (約5億9,711万円) の税額控除を計上した。これらの便益は、メキシコペソの対米ドルでの変動と、当社のメキシコの財務諸表の再測定への影響によるものである。

(v) この項目は、前年度の純租税債務および偶発債務、パキスタン･スーパー税、IRS Notice 2023-55による影響、および上記のnon-GAAP基準の追加項目の税効果に関するものである。これらは、ブラジルの地方優遇措置のうち、従来は課税対象であったものに対して過去に認識された税制優遇措置の利息によって相殺された。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(unaudited)

(in millions)

(pre-tax)



Three Months Ended December 31, Twelve Months Ended December 31, 2023 2022 2023 2022 Operating income $ 202 $ 157 $ 957 $ 762 Add back: Acquisition/integration costs (i) — — — 1 Restructuring/impairment costs (ii) 1 — 11 4 Other matters (iii) — 11 1 20 Non-GAAP adjusted operating income $ 203 $ 168 $ 969 $ 787



注記(i)～(iii)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後EPSから、イングレディオンに帰属するNon-GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)～(iii)を参照のこと。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(unaudited)

(in millions, except for percentages)





Three Months Ended December 31, 2023 Twelve Months Ended December 31, 2023 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 176 $ 43 24.4 % $ 839 $ 188 22.4 % Add back: Acquisition/integration costs (i) — — — — Restructuring/impairment costs (ii) 1 — 11 3 Other matters (iii) — — 1 — Tax item - Mexico (iv) — — — 15 Other tax matters (v) — 1 — 6 Adjusted Non-GAAP $ 177 $ 44 24.9 % $ 851 $ 212 24.9 %









Three Months Ended December 31, 2022 Twelve months ended December 31, 2022 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 124 $ 9 7.3 % $ 668 $ 166 24.9 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 4 — 5 — Restructuring/impairment costs (ii) — — 4 1 Other matters (iii) 11 3 20 5 Tax item - Mexico (iv) — 2 — 4 Other tax matters (v) — 14 — 12 Adjusted Non-GAAP $ 139 $ 28 20.1 % $ 697 $ 188 27.0 %



注記 (i)～(v)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益、イングレディオンに帰属する希薄化後EPSのNon-GAAP調整後純利益、調整後希薄化後EPSを調整した表の注記(i)～(v)を参照のこと。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(unaudited)





Expected EPS Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.20 $ 11.15 Add: Gain on divestiture, net of tax (1.05 ) (1.30 ) Adjusted EPS $ 9.15 $ 9.85



上記は、2024年度通期の予想希薄化後EPSの、2024年度通期の予想調整後希薄化後EPSへの調整である。上記の金額には、買収･統合費用、減損費用、リストラ費用、その他一般的に調整後EPSガイダンスから除外される項目など、時期、影響、重要性が不明なため本質的に予測･推定が困難な特定の将来の費用、コスト、利益などが反映されていない可能性がある。そのため、当社はGAAP EPSを予測する能力よりも、調整後EPSを予測する能力に対してより大きな自信を抱いている。

2024年度のGAAPベースのEPSに対する調整には、韓国事業の売却に伴う税引き後の純 (利益) が含まれる。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(unaudited)





Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 24.0 % 26.0 % Add: Gain on divestiture 1.5 % 0.5 % Adjusted ETR 25.5 % 26.5 %



上記は、当社予想2024年度通期GAAP ETRの当社予想2024年度通期調整後ETRへの調整である。上記の金額は、未知の時期、効果、有意性により、本質的に予測および推定が難しい特定の将来の費用、コストおよび利益を反映していないことがある。これらの金額には、買収･統合費用、減損･リストラ費用およびその他の特定項目でのGAAP ETRへの調整が含まれる場合があるが、それらには限定されない。当社では、通常はこれらの調整を調整後ETRガイダンスから除外している。そのため、当社はGAAP ETRを予測する能力よりも、調整後ETRを予測する能力に対してより大きな自信を抱いている。

2024年のGAAP ETRの調整には、韓国事業の売却の影響が含まれている。