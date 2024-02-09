Ingredion Incorporated 公布 2023 年第四季度和全年強勁業績

2023 年第四季度報告和調整後營業收入 * 分別增長 29% 和 21%

分別增長 29% 和 21% 2023 年全年報告和調整後每股收益 (EPS) * 分別為 9.60 美元和 9.42 美元，分別增長 31% 和 26%，其中韓國經營績效分別貢獻了 0.47 美元和 0.45 美元

分別為 9.60 美元和 9.42 美元，分別增長 31% 和 26%，其中韓國經營績效分別貢獻了 0.47 美元和 0.45 美元 2023 年全年經營現金流為 10.57 億美元，比 2022 年增長 1.52 億美元

該公司預計 2024 年全年報告 EPS 將在 10.20 美元至 11.15 美元之間，調整後 EPS 將在 9.15 美元至 9.85 美元之間，反映了韓國業務剝離的影響

伊利諾伊州，韋斯特切斯特, Feb. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的食品和飲料製造業配料方案供應商 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR)，今日發布了 2023 年第四季度和 2023 年全年業績報告。根據美國公認會計原則 (GAAP) 報告的 2023 年和 2022 年第四季度以及 2023 年和 2022 年全年業績，其中包括從公司呈報的非 GAAP 財務指標中排除的項目。

「我們的業績表現異常出色，並在 2023 年保持彈性，第四季度和全年營業收入增長超過 20%。我們有針對性的定價舉措和積極的成本節約舉措幫助克服了通貨膨脹和原材料波動，毛利率連續六個季度環比增長。此外，經營現金流超過 10 億美元，我們全年給股東帶來了 2.95 億美元的利潤。」Ingredion 主席兼行政總裁 Jim Zallie 表示。

「我們在加強多元化和均衡的成分與解決方案組合方面繼續取得重大進展。儘管由於客戶減少存貨和降低庫存而導致銷量受到影響，但特種原料仍實現了中個位數增長。2023 年下半年，隨着客戶需求增強，銷量穩步復甦。在這一年中，我們的團隊在年底繼續平衡生產計劃和優化庫存水平，展示了敏捷性和卓越的營運能力。

「展望 2024 年，我們相信業務營運重組將更好地將我們的資源和能力與客戶的需求結合起來，從而更好地瞄準增長機會。我們處於有利地位，可以實現盈利增長和利潤率擴張，並產生強勁的現金流。我們相信，隨着我們深化客戶關係、推動創新和卓越營運以贏得市場，我們的推動增長路線圖將繼續指導為股東創造長期價值。」Zallie 總結道。

*調整後攤薄每股收益（「調整後EPS」）、調整後營業收入及調整後有效所得稅率均為非 GAAP 財務指標。請參閱本新聞稿中包含的簡明綜合財務報表後名為「非 GAAP 資訊」的 Supplemental Financial Information 第二部分，以查看將這些非 GAAP 財務指標根據最直接可比的 GAAP 指標調整的結果。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q22 4Q23 FY22 FY23 Reported EPS $1.71 $1.97 $7.34 $9.60 Restructuring/Impairment costs - 0.02 0.05 0.12 Acquisition/Integration costs 0.06 - 0.08 - Tax items and other matters (0.12) (0.02) (0.02) (0.30) Adjusted EPS** $1.65 $1.97 $7.45 $9.42



Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

4Q23 FY23 Total items affecting EPS** 0.32 1.97 Total operating items 0.41 1.99 Margin 0.94 3.78 Volume (0.76) (1.65) Foreign exchange 0.03 (0.16) Other income 0.20 0.02 Total non-operating items (0.09) (0.02) Other non-operating income (0.03) (0.10) Financing costs 0.05 (0.21) Tax rate (0.10) 0.28 Shares outstanding 0.01 - Non-controlling interests (0.02) 0.01

**由於四捨五入的原因，總額可能與各項相加略有出入；

財務亮點

截至 2023 年 12 月 31 日，總債務和現金（包括短期投資）分別為 22 億美元和 4.09 億美元，而截至 2022 年 12 月 31 日分別為 25 億美元和 2.39 億美元。

經營現金流為 10.57 億美元，比 2022 年增長 1.52 億美元，反映了營運資本和當期淨利潤的變化。

第四季度報告的淨融資成本為 2,600 萬美元，而去年同期為 3,400 萬美元。

第四季度報告和調整後的實際稅率分別為 24.4% 和 24.9%，而去年同期分別為 7.3% 和 20.1%。報告稅率的增長主要得益於由於 2022 年第四季度記錄的與我們南美業務相關的免稅激勵措施。

扣除處置資產後，資本支出為 3.14 億美元，比去年同期增長 2100 萬美元。





Business Review

Total Ingredion

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,987 19 (148 ) 63 1,921 -3 % -4 % Full Year 7,946 (81 ) (648 ) 943 8,160 3 % 4 %



Reported Operating Income

$ in millions 2022 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring

/ Impairment Other 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 157 3 32 - (1 ) 11 202 29 % 27 % Full Year 762 (15 ) 197 1 (7 ) 19 957 26 % 28 %



Adjusted Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 168 3 32 203 21 % 19 % Full Year 787 (15 ) 197 969 23 % 25 %



淨銷售額

第四季度和全年淨銷售額較 2022 年第四季度和上年分別下降 -3% 和增長 3%。本季度的下降主要是由於由銷量下降，但部分被價格組合和外匯影響所抵消。全年來看，價格組合推動了增長，但部分被銷量下降和外匯影響所抵消。排除匯率影響，第四季度和全年淨銷售額較 2022 年第四季度和上一年分別下降 -4% 和增長 4%。



營業收入

第四季報告和調整後營業收入分別為 2.02 億美元和 2.03 億美元，較 2022 年第四季度分別增長 29% 和 21%。原材料和投入成本下降以及有利的價格組合推動了增長，但銷量下降部分抵消了增長。剔除外匯影響後，報告和調整後營業收入分別比去年同期增長 27% 和 19%。

全年報告和調整後營業收入分別為 9.57 億美元和 9.69 億美元，較上年分別增長 26% 和 23%。報告和調整後營業收入的增長歸因於有利的價格組合，但部分被原材料和投入成本上升以及銷售下降所抵消。排除外匯影響，全年報告和調整後的營業收入較去年分別增長 28% 和 25%。

North America

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 1,214 0 (116 ) 92 1,190 -2 % -2 % Full Year 4,934 (18 ) (432 ) 704 5,188 5 % 6 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 122 (1 ) 22 143 17 % 18 % Full Year 565 (4 ) 157 718 27 % 28 %

北美第四季度營業收入為 1.43 億美元，較去年同期增加 2,100 萬美元，全年營業收入為 7.18 億美元，較去年同期增加 1.53 億美元。這兩個時期的增長都得益於有利的價格組合，但部分被銷量下降和固定成本上升所抵消。





South America

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 289 27 2 (51 ) 267 -8 % -17 % Full Year 1,124 25 (61 ) (26 ) 1,062 -6 % -8 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 44 5 (3 ) 46 5 % -7 % Full Year 169 3 (30 ) 142 -16 % -18 %

南美洲第四季度營業收入為 4,600 萬美元，較去年同期增加 200 萬美元，全年營業收入為 1.42 億美元，較去年同期減少 2,700 萬美元。第四季度營業收入的增長是由有利的外匯影響和我們的阿根廷合資企業的強勁業績所推動，但在很大程度上被巴西和安第斯市場較低的價格組合所抵消。2023 年 12 月阿根廷比索貶值的影響並未反映在我們的合資企業業績中，因為合資企業的業績是滯後一個月報告的。全年營業收入下降的原因在於產量減少和能源成本上升，這主要是由於我們在巴西轉向生物質鍋爐。排除外匯影響，第四季度和全年分部營業收入分別下降 -7% 及 -18%。





Asia-Pacific

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 282 2 (10 ) (1 ) 273 -3 % -4 % Full Year 1,107 (19 ) (75 ) 76 1,089 -2 % 0 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 23 0 15 38 65 % 65 % Full Year 93 (2 ) 35 126 35 % 38 %

亞太地區第四季度營業收入為 3,800 萬美元，比去年同期增加 1,500 萬美元，全年營業收入為 1.26 億美元，比去年同期增加 3,300 萬美元。這兩個時期的增長都是由較低的投入成本和本季度 700 萬美元的消費者利益推動的，但部分被銷量下降所抵消。排除外匯影響，第四季度和全年分部營業收入分別增長 65% 和 38%。





Europe, Middle East, and Africa (EMEA)

Net Sales

$ in millions 2022 FX Impact Volume Price/Mix 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 202 (10 ) (24 ) 23 191 -5 % 0 % Full Year 781 (69 ) (80 ) 189 821 5 % 14 %



Segment Operating Income

$ in millions 2022 FX Impact Business

Drivers 2023 Change Change

excl. FX Fourth Quarter 20 (1 ) 6 25 25 % 30 % Full Year 110 (12 ) 58 156 42 % 53 %

歐洲、中東和非洲 (EMEA) 第四季度營業收入為 2,500 萬美元，比去年同期增加 500 萬美元，全年營業收入為 1.56 億美元，比去年同期增加 4,600 萬美元。這些增長受有利的價格組合推動，但部分被銷量下降和外匯影響所抵消。排除外匯影響，第三季度和年初至今該分部營業收入分別增長 30% 及 53%。





股息和股票回購

2023 年全年，公司向股東支付了 1.94 億美元股息，並在第四季度宣布季度股息每股 0.78 美元，並於 2024 年第一季度支付。2023 年期間，公司回購了 100 萬股流通普通股，淨成本為 1.01 億美元。為支援股東的總回報，公司致力於透過現金股利和股票回購為股東回報價值。

2024 年全年展望

該公司預計 2024 年全年的報告 EPS 在 10.20 美元至 11.15 美元之間，其中包括 2024 年 2 月 1 日完成的韓國業務剝離預期收益的影響；調整後 EPS 在 9.15 美元至 9.85 美元之間，反映韓國業務剝離的影響。

如果不考慮剝離韓國業務的影響，公司預計 2024 年全年的淨銷售額將持平至低個位數增長，這反映了更大的銷量需求，但被價格組合部分抵消。報告的營業收入預計將增長至低至中兩位數，其中包括剝離的預期收益。調整後營業收入預計將增長中個位數。

公司成本預計將有低個位數的上漲。

2024 年全年，公司預計報告和調整後的有效稅率分別為 24.0% 至 26.0% 和 25.5% 至 26.5%。

2024 年全年經營現金流預計在 7.5 億至 9 億美元之間，這反映了我們營運資本餘額的預期增加。全年資本支出預計約為 3.4 億美元。

該公司預計 2024 年第一季度淨銷售額將下降中個位數，報告和調整後的營業收入將下降 25 - 35%，其中包括阿根廷比索貶值的影響。

電話會議及網絡直播詳情

Ingredion 將於 2024 年 2 月 6 日（周二）上午 8 時（中部時間）/上午 9 時（東部時間）召開電話會議，由公司主席兼行政總裁 Jim Zallie 及執行副主席兼財務總監 Jim Gray 主持。此電話會議將進行即時網絡直播，並可在 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 存取。在電話會議開始前幾個小時，含有額外財務和營運資訊的 簡報 可透過公司的網站查看並下載。網絡直播的重播將在 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 限時提供。

關於公司

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 總部位於芝加哥郊區，是全球領先的配料方案供應商，為近 120 多個國家的客戶提供服務。該公司到 2023 年的年淨銷售額將接近 80 億美元，將穀物、水果、蔬菜及其他植物性原料轉變為食品、飲品、動物營養、釀造及工業市場使用的增值原料配料方案。憑藉 Ingredion 遍布全球的 Idea Labs® 創新中心和約 12,000 名員工，公司將與客戶共同確立並實現將人、自然及技術的潛力融合在一起以改善生活的目標。請瀏覽 ingredion.com 以了解更多資訊及公司的最新消息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含或可能包含《1933 年證券法》及其修訂版第 27A 節及《1934 年證券交易法》基其修訂版第 21E 節所定義的前瞻性陳述。本公司擬將這些前瞻性陳述納入此類陳述的安全港原則。

前瞻性陳述包括但不限於，有關公司對 2024 年全年報告和調整後 EPS、淨銷售額、報告和調整後營業收入、公司成本、報告和調整後有效稅率、經營現金流、營運資本、資本支出的預期的任何陳述、公司對 2024 年第一季度淨銷售額的預期以及報告和調整後的營業收入，以及有關公司前景及其未來營運、財務狀況、銷量、現金流、費用或其他財務項目的任何其他報表，包括管理層針對上述任何一項的計劃或戰略和目標以及上述任何一項所依據的任何假設、期望或信念。

這些陳述有時可透過使用前瞻性詞語來識別，例如「可能」、「將要」、「應該」、「預計」、「假設」、「相信」、「計劃」、「預料」、「估計」、「期望」、「意圖」、「繼續」、「備考」、「預測」、「展望」、「推動」、「機會」、「潛在」、「臨時」、或其他類似的表達方式或其反面用法。其中，除歷史事實陳述外的所有陳述均為「前瞻性陳述」。

這些陳述均基於當前的情況或期望作出，但受某些固有風險及不確定因素的影響，其中許多風險及不確定因素很難預測並且超出我們的控制範圍。儘管我們相信我們在這些前瞻性陳述中展示的預期是基於合理假設的，但我們提醒投資者，我們不能保證預期將會是正確的。

由於各種風險和不確定性因素，實際結果及發展可能與這些聲明表達或暗示的預期存在重大差異，其中包括：俄羅斯和烏克蘭之間衝突的影響，包括其對原材料可得性和價格、能源供應，以及對外匯和利率的波動的影響；消費偏好及觀念的變化，包括與高果糖粟米糖漿和我們生產的其他產品有關的偏好；全球經濟狀況以及影響我們購買原材料或製造或出售產品的各個地理區域和國家／地區的客戶及消費者的總體政治、經濟、商業及市場條件的影響，以及這些因素可能對我們的銷售量、產品定價，以及我們從客戶收取應收款的能力產生影響；我們服務並從中獲得很大部分營業額，包括但不限於食品、飲品、動物營養廠及釀造行業的主要行業未來購買我們的產品的情況；接受透過基因改造和生物技術開發產品的不確定性；我們以足以獲得市場認可的價格或質量開發或獲取新產品和服務的能力；粟米提煉行業及相關行業的競爭和／或客戶壓力增加，包括在我們的主要產品和副產品（尤其是粟米油）的市場和價格方面；價格波動、供應鏈中斷以及影響我們生產流程和交貨渠道的原材料、能源成本和可用性、貨運和物流等方面的短缺；我們控制成本、實現預算和實現預期協同效應的能力，包括我們按時、按預算完成計劃維護和投資項目的能力以及貨運和運輸成本；我們生產設施的營運方面的困難以及與產品安全和質量相關的責任承擔；氣候變化的影響以及應對氣候變化的法律、監管和市場措施；我們以優惠條件成功確定並完成收購或策略聯盟的能力，以及我們成功整合所收購業務或實施和維持策略聯盟並在上述所有方面實現預期協同作用的能力；在國外進行業務和以外幣進行交易所固有的經濟、政治和其他風險；金融和資本市場的行為，包括由於外幣波動、利率和匯率波動及市場變化，以及對沖此類波動的相關風險；未能保持令人滿意的勞工關係；我們吸引、發展、激勵並與我們的員工保持良好關係的能力；自然災害、戰爭、威脅或恐怖主義行為、疫情的爆發或延續，或其他我們無法控制的重大事件的發生對我們業務的影響；減值準備對我們的商譽或長期資產的影響；政府政策、法律或法規的變化以及法律合規成本，包括遵守環境法規的成本；我們稅率的變化或承擔額外所得稅責任；利率上升可能導致我們的借貸成本增加；我們以合理利率籌集資金的能力及其他影響我們獲得足夠資金用於未來增長和擴展業務的因素；有關資訊技術系統、程序和網站的安全漏洞；股票市場波動以及其他可能對我們的股價產生不利影響的因素；影響我們繼續執行股息政策的風險；以及我們維持財務報告有效內部控制的能力。

我們的前瞻性陳述僅代表截止陳述日期，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映新陳述或未來事件後陳述日期後的事件或情況或發展。如果我們更新或更正其中的一個或多個陳述，投資者及其他人不應該就此斷定我們將進行其他更新或更正。有關這些風險和其他風險的進一步說明，請參閱我們向美國美國證券交易委員會提交的截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告以及後續提交的 10-Q 及 8-K 表格報告中的「風險因素」和其他資訊。

聯絡方式：

投資者： Noah Weiss, 773-896-5242

媒體： Becca Hary, 708-551-2602

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(in millions, except per share amounts)





Three Months Ended December 31, Change

%

Twelve Months Ended December 31, Change

% 2023 2022 2023 2022 (unaudited) (unaudited) (unaudited) Net sales $ 1,921 $ 1,987 (3 %) $ 8,160 $ 7,946 3 % Cost of sales 1,521 1,636 6,411 6,452 Gross profit 400 351 14 % 1,749 1,494 17 % Operating expenses 211 187 13 % 789 715 10 % Other operating (income) expense (14 ) 9 (8 ) 13 Restructuring/impairment charges 1 (2 ) 11 4 Operating income 202 157 29 % 957 762 26 % Financing costs 26 34 114 99 Other non-operating (income) expense — (1 ) 4 (5 ) Income before income taxes 176 124 42 % 839 668 26 % Provision for income taxes 43 9 188 166 Net income 133 115 16 % 651 502 30 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 1 8 10 Net income attributable to Ingredion $ 131 $ 114 15 % $ 643 $ 492 31 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.4 65.8 66.0 66.2 Diluted 66.4 66.7 67.0 67.0 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.00 $ 1.73 16 % $ 9.74 $ 7.43 31 % Diluted $ 1.97 $ 1.71 15 % $ 9.60 $ 7.34 31 %



Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts)





December 31,

2023

December 31,

2022 Assets (unaudited) Current assets Cash and cash equivalents $ 401 $ 236 Short-term investments 8 3 Accounts receivable, net 1,279 1,411 Inventories 1,450 1,597 Prepaid expenses and assets held for sale 261 62 Total current assets 3,399 3,309 Property, plant and equipment, net 2,370 2,407 Intangible assets, net 1,303 1,301 Other assets 570 544 Total assets $ 7,642 $ 7,561 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities Short-term borrowings $ 448 $ 543 Accounts payable 778 873 Accrued liabilities and liabilities held for sale 546 466 Total current liabilities 1,772 1,882 Long-term debt 1,740 1,940 Other non-current liabilities 480 477 Total liabilities 3,992 4,299 Share-based payments subject to redemption 55 48 Redeemable non-controlling interests 43 51 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 issued at December 31, 2023 and 2022 1 1 Additional paid-in capital 1,146 1,132 Less: Treasury stock (common stock: 12.6 and 12.1 shares at December 31, 2023 and 2022, respectively) at cost (1,207 ) (1,148 ) Accumulated other comprehensive loss (1,056 ) (1,048 ) Retained earnings 4,654 4,210 Total Ingredion stockholders’ equity 3,538 3,147 Non-redeemable non-controlling interests 14 16 Total stockholders’ equity 3,552 3,163 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,642 $ 7,561



Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(in millions)





Twelve Months Ended December 31, 2023 2022 Cash from operating activities: (unaudited) Net income $ 651 $ 502 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 219 215 Mechanical stores expense 62 55 Deferred income taxes (6 ) (3 ) Margin accounts 10 (44 ) Changes in other trade working capital 67 (620 ) Other 54 47 Cash provided by operating activities 1,057 152 Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (316 ) (300 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 2 7 Payments for acquisitions, net of cash acquired — (29 ) Other (15 ) 2 Cash used for investing activities (329 ) (320 ) Cash from financing activities: Payments on (proceeds from) borrowings, net (229 ) 293 Commercial paper (repayments) borrowings, net (63 ) 140 Repurchases of common stock, net (101 ) (112 ) Issuances of common stock for share-based compensation, net 20 9 Purchases of non-controlling interests (2 ) (46 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (194 ) (181 ) Cash (used for) provided by financing activities (569 ) 103 Effect of foreign exchange rate changes on cash 6 (27 ) Increase (decrease) in cash and cash equivalents 165 (92 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 236 328 Cash and cash equivalents, end of period $ 401 $ 236



Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(unaudited)

(in millions, except for percentages)

I. 淨銷售額和營業收入所涉及的地理資訊





Three Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX Twelve Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX 2023 2022 2023 2022 Net Sales North America $ 1,190 $ 1,214 (2 %) (2 %) $ 5,188 $ 4,934 5 % 6 % South America 267 289 (8 %) (17 %) 1,062 1,124 (6 %) (8 %) Asia-Pacific 273 282 (3 %) (4 %) 1,089 1,107 (2 %) — % EMEA 191 202 (5 %) — % 821 781 5 % 14 % Total Net Sales $ 1,921 $ 1,987 (3 %) (4 %) $ 8,160 $ 7,946 3 % 4 % Operating Income North America $ 143 $ 122 17 % 18 % $ 718 $ 565 27 % 28 % South America 46 44 5 % (7 %) 142 169 (16 %) (18 %) Asia-Pacific 38 23 65 % 65 % 126 93 35 % 38 % EMEA 25 20 25 % 30 % 156 110 42 % 53 % Corporate (49 ) (41 ) (20 %) (20 %) (173 ) (150 ) (15 %) (15 %) Sub-total 203 168 21 % 19 % 969 787 23 % 25 % Acquisition/integration costs — — — (1 ) Restructuring/impairment costs (1 ) — (11 ) (4 ) Other matters — (11 ) (1 ) (20 ) Total Operating Income $ 202 $ 157 29 % 27 % $ 957 $ 762 26 % 28 %



II.非 GAAP 資訊

為了補充根據美國公認會計原則 (「GAAP」) 編制的綜合財務業績，我們使用非 GAAP 歷史財務指標，這些指標不包括某些 GAAP 事項，如收購和整合成本、重整和減值成本、墨西哥稅項和其他指定事項。當提到這些非 GAAP 金額時，通常我們使用術語「調整後」。

管理層在內部使用非 GAAP 財務指標用於戰略決策、預測未來業績和評估當前績效。透過披露非 GAAP 財務指標，管理層旨在為投資者提供對呈列期間營運業績和趨勢進行的更有意義、更一致的比較。這些非 GAAP 財務指標是與按照 GAAP 呈現的結果相補充且結合使用的，它們反映了我們觀察經營方面的另一種視角。當與我們的 GAAP 結果一同審視時，能夠更全面地理解影響我們業務的因素和趨勢。這些非 GAAP 指標應被視為對按照 GAAP 計算的相應指標的補充，而不是替代或優於這些指標。

非 GAAP 財務指標並非按照 GAAP 編制而成，因此我們的非 GAAP 資訊未必與其他公司呈現的同類標題指標有可比性。下表列出每個非 GAAP 財務指標與最具可比性的 GAAP 指標的對賬。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(unaudited)

Three Months Ended

December 31, 2023 Three Months Ended

December 31, 2022 Twelve Months Ended

December 31, 2023 Twelve Months Ended

December 31, 2022 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 131 $ 1.97 $ 114 $ 1.71 $ 643 $ 9.60 $ 492 $ 7.34 Add back: Acquisition/integration costs (i) — — 4 0.06 — — 5 0.08 Restructuring/impairment costs (ii) 1 0.02 — — 8 0.12 3 0.05 Other matters (iii) — — 8 0.12 1 0.01 15 0.22 Tax item - Mexico (iv) — — (2 ) (0.03 ) (15 ) (0.22 ) (4 ) (0.06 ) Other tax matters (v) (1 ) (0.02 ) (14 ) (0.21 ) (6 ) (0.09 ) (12 ) (0.18 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 131 $ 1.97 $ 110 $ 1.65 $ 631 $ 9.42 $ 499 $ 7.45



淨收入、每股盈利和稅率可能因四捨五入而出現加總出入或重新計算。

附註

(i) 在截至 2022 年 12 月 31 日的三個月和十二個月內，我們分別錄得 400 萬美元和 500 萬美元的稅前收購和整合費用，主要與我們對阿根廷合資企業的投資有關。

(ii) 在截至 2023 年 12 月 31 日的三個月和十二個月內，我們分別錄得 100 萬美元和 1,000 萬美元的稅前費用，主要與權益法投資的非臨時減值有關。在截至 2022 年 12 月 31 日的十二個月內，我們為成本智慧計劃錄得 400 萬美元的剩餘稅前重整相關費用。

(iii) 在截至 2023 年 12 月 31 日的十二個月內，我們錄得 500 萬美元的稅前費用，主要與美國停工的影響有關。這被 400 萬美元的保險賠償部分抵消。在截至 2022 年 12 月 31 日的三個月和十二個月內，我們分別錄得 1,100 萬美元和 2,000 萬美元的稅前費用，主要與美國停工的影響有關。

(iv) 在截至 2023 年 12 月 31 日的十二個月內，我們錄得 1,500 萬美元的稅收優惠。在截至 2022 年 12 月 31 日的三個月和十二個月內，我們還分別錄得 200 萬美元和 400 萬美元的稅收優惠。這些是由於墨西哥比索對美元的匯率變動以及該變動對公司在該期間重新評估墨西哥財務報表產生影響所帶來的稅項利益。

(v) 該項與往年淨稅務負債和或有事項，巴基斯坦超級稅、IRS 通知 2023-55 的影響，以及上述非 GAAP 項回調的稅項結果有關。這些結果被之前經確認的針對特定巴西地方激勵措施所獲稅項利益利息所抵消，這些措施以前屬應稅項。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(unaudited)

(in millions)

(pre-tax)



Three Months Ended December 31, Twelve Months Ended December 31, 2023 2022 2023 2022 Operating income $ 202 $ 157 $ 957 $ 762 Add back: Acquisition/integration costs (i) — — — 1 Restructuring/impairment costs (ii) 1 — 11 4 Other matters (iii) — 11 1 20 Non-GAAP adjusted operating income $ 203 $ 168 $ 969 $ 787



有關附註 (i) 至 (iii)，請參閱包含在Ingredion 應佔 GAAP 淨收入及攤薄 EPS 與 Ingredion 應佔非 GAAP 調整後淨收入及調整後攤薄 EPS 的對賬中的附註 (i) 至 (iii)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(unaudited)

(in millions, except for percentages)





Three Months Ended December 31, 2023 Twelve Months Ended December 31, 2023 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 176 $ 43 24.4 % $ 839 $ 188 22.4 % Add back: Acquisition/integration costs (i) — — — — Restructuring/impairment costs (ii) 1 — 11 3 Other matters (iii) — — 1 — Tax item - Mexico (iv) — — — 15 Other tax matters (v) — 1 — 6 Adjusted Non-GAAP $ 177 $ 44 24.9 % $ 851 $ 212 24.9 %









Three Months Ended December 31, 2022 Twelve months ended December 31, 2022 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 124 $ 9 7.3 % $ 668 $ 166 24.9 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 4 — 5 — Restructuring/impairment costs (ii) — — 4 1 Other matters (iii) 11 3 20 5 Tax item - Mexico (iv) — 2 — 4 Other tax matters (v) — 14 — 12 Adjusted Non-GAAP $ 139 $ 28 20.1 % $ 697 $ 188 27.0 %



有關附註 (i) 至 (v)，請參閱包含在 Ingredion 應佔 GAAP 淨收入及攤薄 EPS 與 Ingredion 應佔非 GAAP 調整後淨收入及調整後攤薄 EPS 的對賬中的附註 (i) 至 (v)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(unaudited)





Expected EPS Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.20 $ 11.15 Add: Gain on divestiture, net of tax (1.05 ) (1.30 ) Adjusted EPS $ 9.15 $ 9.85



以上是我們根據預計 2024 年全年調整後攤薄每股盈利調整的預計 2024 年全年攤薄每股盈利。上述金額可能無法反映某些未來費用、成本和/或收益，這些費用、成本和/或收益因其時間、影響和重要性未知，故本質上難以預測和估計，例如收購和整合成本、減值和重整成本以及我們通常會從調整後 EPS 指引中排除的某些其他項目。由於這些原因，我們對調整後 EPS 的預測能力比 GAAP EPS 的預測能力更有信心。

2024 年對 GAAP EPS 的調整包括出售韓國業務的稅後淨額（收益）。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(unaudited)





Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 24.0 % 26.0 % Add: Gain on divestiture 1.5 % 0.5 % Adjusted ETR 25.5 % 26.5 %



以上是我們預期的 2024 年全年 GAAP ETR 與預期的 2024 年全年調整後 ETR 的調整表。上述金額可能無法反映某些未來費用、成本和/或收益，這些費用、成本和/或收益因其發生時間、影響和/或重要性未知，故本質上難以預測和估計。這些金額可能包括但不限於用於收購和整合成本、減值和重整成本以及某些其他項目的對 GAAP ETR 的調整。我們通常會從我們的調整後 ETR 指引中排除這些調整。出於這些原因，相對於 GAAP ETR，我們對自己預測調整後 ETR 的能力更有信心。

2024 年對 GAAP ETR 的調整包括出售韓國業務的影響。



