OSL 攜瑞銀完成全港首個投資級別的代幣化認股證模擬分銷

香港, Feb. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSL集團（863.HK，前稱為BC 科技集團）作為香港唯一一家專注數字資產的上市公司，旗下OSL數字證券有限公司（「OSL」）今日宣布參與瑞銀集團在香港的投資級別代幣化認股證發行，並作為試點模擬銷售。該項目由瑞銀集團利用以太坊公鏈向OSL發行與股票掛鉤的認購證。



這項創新舉措有望徹底改變香港的數字資產佈局。OSL以致力於為創新服務及安全合規訂製全球標準而聞名，將攜手瑞銀推出本地首個投資級別代幣化認股證。

行業首創 – 首個與股票掛鉤的代幣化認股證將進軍香港數字資產市場

OSL集團主席兼行政總裁潘志勇表示：「我們很榮幸與瑞銀的區塊鏈團隊及產品專家合作，OSL正在模擬股票掛鈎結構性產品代幣的整個產品生命週期，從代幣鑄幣廠至模擬的第二市場交易，到代幣最終在到期時銷毀。隨著這個投資級別的代幣化金融產品發行，香港受規管虛擬資產的市場環境已跨過了另一個重要的里程碑。」

瑞銀亞洲衍生產品銷售部執行董事卓素華就這項交易表示︰「瑞銀推出代幣化認股證，加強了我們在香港作為衍生工具產品發行商的領導地位*。此項創新的產品在公共區塊鏈許可環境中建立，能加強透明度、減低交易費、簡化交收程序，且交易時段具有更大彈性。」

潘志勇補充道：「這是香港數字資產市場監管與合規發展的重要一步。在這個急速變化的行業中，產品創新固然重要，能以一個合適的模式推動其產品對提升行業標準的關鍵亦不容小覷。這不僅是為了OSL，也突顯數字資產市場能夠持續突破和制定新標準的重要性。這充分展示了區塊鏈技術的實際應用價值。我們期待與瑞銀繼續合作，利用區塊鏈技術提升亞洲投資產品的分銷能力，釋放這項技術的革新潛力。」

OSL將持續推動數字資產領域的發展。此次合作標誌雙方在推出創新金融產品上邁出重要一步，為未來創新奠定堅實基礎。

如欲取得更多資訊，請瀏覽： osl.com。

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*資料來源︰香港交易所數據，#1按已售出的權證及牛熊證的名義淨值計算的2021至2022年市場份額。