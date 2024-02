PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer en omsætning på 1.696 mio.kr. og et resultat før skat på 431 mio.kr. for 2023. De seneste udmeldte forventninger var en omsætning i niveauet 1.625 til 1.650 mio. kr. og et resultat før skat på 430 til 455 mio.kr.

Årsrapporten for 2023 bliver offentliggjort den 15. marts 2024.

Vedhæftet fil