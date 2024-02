Ivaco Rolling Mills intente une action en justice contre les pratiques commerciales déloyales sur le marché canadien de l'acier

L’ORIGNAL, Ontario, 09 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ivaco Rolling Mills, un important producteur canadien de fil machine en acier, a déposé une plainte antidumping contre les importations de fil machine originaire ou exporté de la Chine, de l'Égypte et du Vietnam sur le marché canadien.



Le dépôt de cette plainte répond à des préoccupations concernant d'éventuelles pratiques commerciales déloyales, en particulier le dumping de ces produits sur le marché canadien, à des prix inférieurs à leur juste valeur marchande.

"Il est important pour les industries canadiennes que les pratiques commerciales déloyales fassent l'objet d'une enquête et soient traitées afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché intérieur canadien", a déclaré Stéphane Oehrli, président d'Ivaco Rolling Mills. "Cette action est une étape essentielle pour sauvegarder la viabilité à long terme des producteurs canadiens de fil machine, leurs actifs et la sécurité d'emploi de nos employés."

La production canadienne d'acier est l'une des plus faibles au monde en termes d'intensité de carbone. Le remplacement de l’approvisionnement en fil machine domestique par du fil machine en acier importé faisant l'objet d'un commerce déloyal, avec des niveaux de production d'intensité de carbone plusieurs fois supérieurs à ceux d'un producteur canadien, puis expédié sur de longues distances, va à l'encontre de la politique du gouvernement canadien visant à promouvoir et à développer "un environnement sain et une économie saine".

L'usine d'Ivaco Rolling Mills (IRM), située à L'Orignal (ON), emploie plus de 615 travailleurs dévoués et peut produire jusqu'à 900 000 tonnes de fil machine par an. IRM exploite une aciérie qui produit des billettes d'acier et un laminoir qui convertit les billettes en divers produits de fil machine et de barres d'armature en bobines. Intégrée verticalement avec les sociétés sœurs Infasco et Sivaco, IRM offre une grande variété de nuances d'acier et de dimensions de fil machine pour des applications sophistiquées de frappe à froid, de haute teneur en carbone, de soudage et de qualité industrielle. Les produits d'Ivaco Rolling Mills sont conçus pour supporter les applications les plus exigeantes de l'industrie et sont reconnus pour leur haute qualité et leur fiabilité.

