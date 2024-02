Une association canadienne à but non lucratif offre un accès gratuit à ses parcours de soutien pour les entrepreneurs alimentaires noirs

TORONTO, 09 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec le lancement de sa dernière cohorte, Foodpreneur Lab, perturbateur de l'écosystème alimentaire, est à la recherche d'entrepreneurs Noirs dans le sud-ouest de l'Ontario qui sont intéressés par le démarrage ou l'expansion d'une entreprise d'aliments emballés. Les candidatures sont à présent ouvertes à l'adresse www.foodpreneurlab.com jusqu'au 1er mars 2024, à 11h59 HE.



Actuellement à sa quatrième année, le projet "Start and Scale Support Path", dirigé par des conseillers, offre un accès gratuit à des experts de l'industrie, tels que des comptables, des professionnels de l'image de marque, des chefs cuisiniers et des scientifiques de l'alimentation, tout au long d'un programme guidé de neuf mois. Plus qu'un incubateur-accélérateur traditionnel, les parcours se concentrent sur l'élimination des barrières systémiques, l'amélioration de l'accès, la création d'une communauté et la prise en compte de l'expérience vécue par les individus BIPOC.

‘C'est par la nourriture que les communautés se connectent et développent un sentiment d'appartenance", déclare Janice Bartley, fondatrice du Foodpreneur Lab. Nous pensons que les expériences partagées fournies par nos parcours de soutien aideront les entrepreneurs alimentaires Noirs à prospérer et à mener des activités qui respectent leur point de vue unique.’

Les anciens élèves du Foodpreneur Lab ont connu un succès considérable grâce aux opportunités offertes par l'organisation à but non lucratif. Parmi les anciens élèves les plus récents, citons Patrice McCreath, fondateur de Patreats, qui a remporté le Prix du Nouveau Produit en 2023 lors du Grand Prix Annuel Canadien du Conseil Canadien du Commerce de Détail (CCCD) et Kenesha Lewis, fondatrice de One More Cocoa, qui a été la seule entreprise Canadienne à figurer sur la liste des Oprah's 2023 Favourite Things.

’Le réseau, l'expérience et les résultats ont été extraordinaires’, déclare Robert Robinson, de Robinson Sauces, qui a participé au programme Start Support Path. ’Cela m'a aidé à comprendre et à planifier la réussite de mon entreprise, en me mettant en contact avec les bonnes personnes.’

Les candidats des régions suivantes sont éligibles : la région du Grand Toronto, Ottawa, Hamilton, Halton, Niagara, Simcoe, Wellington, Frontenac, Dufferin, Prescott et Russell, Stormont, Renfrew, Lanark, Leeds et Grenville, Dundas et Glengarry. Les sessions d'information pour la quatrième cohorte auront lieu en Anglais le Lundi 12 Février, à 18h30 HE et de nouveau le 22 Février, à 18h30 HE. La session en Français aura lieu le Jeudi 15 Février, à 18h30 HE. L'inscription aux deux sessions est disponible à l'adresse www.foodpreneurlab.com . Le Gouvernement du Canada finance ce projet par l'intermédiaire de l'Agence Fédérale de Développement Économique pour le Sud de l'Ontario.

À propos de Foodpreneur Lab

Établi en 2019, Foodpreneur Lab est le seul organisme à but non lucratif Canadien fondé et dirigé par une femme Noire avec un mandat national féroce pour faire progresser l'équité raciale et de genre dans le secteur de l'alimentation. Sa mission est d'uniformiser les règles pour les communautés mal desservies et de forger des Chemins où les foodpreneurs Noirs peuvent tirer parti de leur perspicacité culturelle et de leurs expériences vécues dans l'innovation des produits alimentaires. Nous ne voulons pas seulement aller au-delà de l'allée des produits ethniques de l'épicerie ; nous voulons célébrer les nouveaux produits alimentaires qui se rattachent au sentiment d'appartenance d'une communauté.

Pour en savoir plus, consultez le site foodpreneurlab.com .

Contact:



Niki Papaioannou

Foodpreneur Lab

niki@nikiinc.ca

416-568-9525