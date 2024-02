EEZY OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 12.2.2024 KLO 10:15

Muutos Eezy Oyj:n johtoryhmässä

Joni Aaltonen on nimitetty Eezy Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.4.2024 alkaen.

Aaltosella on laaja-alainen talous- ja liiketoimintajohtamisen kokemus useasta eri yhtiöstä. Hän on muun muassa toiminut pörssiyhtiö Pihlajalinnan talous- ja rahoitusjohtajana 2008-2015 ja toimitusjohtajana 2017-2023, talous- ja rahoitusjohtajana Plenwarella 2005-2008 sekä tilintarkastajana KPMG:llä 2001-2004. Aaltosella on vahvan talousosaamisen lisäksi myös laaja kokemus erilaisista yritysjärjestelyistä, strategiatyöstä ja pörssilistautumisesta. Henkilöstöpalveluala on tullut tutuksi hänen toimiessaan VMP Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 2018-2019.

”Olen vakuuttunut siitä, että Joni tuo Eezyyn vankan osaamisen ja näkemyksen yhtiömme kehittämiseen. Hänellä on vakuuttavat näytöt kannattavuuden ja tehokkuuden parantamisesta erilaisissa yhtiöissä. On hienoa, että Joni tuntee henkilöstöpalvelualaa VMP Oyj:n hallitusjäsenyyden kautta. Hän pääsee mukaan heti strategiakautemme alkuun kasvattamaan Eezystä kannattavaa ja merkittävää työelämän asiantuntijataloa yhdessä koko henkilöstömme kanssa, ja ottaa vastuulleen talousjohtajan roolin lisäksi valitut strategiset hankkeet”, iloitsee Eezyn toimitusjohtaja Siina Saksi.

"On hienoa päästä mukaan Eezyn tiimiin rakentamaan hyvää suomalaista työelämää ja kehittämään upeaa yhtiötä. Minua motivoi Eezy talousjohtajan tehtävässä mahdollisuus vaikuttaa laajasti yhtiön kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Uskon minulla olevan kokemukseni kautta paljon annettavaa yhtiölle ja Eezyn tiimille", toteaa Aaltonen.

Hannu Nyman jatkaa tehtävässään 31.3.2024 saakka.





Lisätietoja:

Siina Saksi

Toimitusjohtaja

siina.saksi@eezy.fi

puh. +358 50 550 3912