全球知名律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 GrafTech International Ltd. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師 - EAF

紐約, Feb. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2019 年 2 月 8 日至 2023 年 8 月 3 日（包括首尾兩日）期間（以下簡稱「集體訴訟期」）購買 GrafTech International Ltd. (NYSE: EAF) 普通股的投資者，2024 年3月25日是重要的首席原告截止日期。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 GrafTech 普通股，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 GrafTech 集體訴訟，請訪問 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22210 或撥打免費電話 866-767-3653 致電 Phillip Kim 律師，或傳送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 以了解有關此集體訴訟的資訊。目前已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告，您必須在 2024 年 3 月 25 日或之前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多這類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自2013年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出了重大虛假和／或誤導性陳述及／或未披露以下情況：(1) GrafTech 在墨西哥蒙特雷的製造業務數十年來長期對鄰近社區造成有害致癌氣體和顆粒物的污染； (2) GrafTech 已與當地政府簽署協議，承諾改善其蒙特雷工廠的環境表現，但多次未能兌現該等承諾； (3) GrafTech 在大約30年的期間內多次因其對環境和鄰近社區居民健康和福祉的蓄意忽視而受到警告； (4) GrafTech 的蒙特雷工廠的營運未遵守適用的環境法律和法規； (5) GrafTech 未能充分補救由 Nuevo León 州可持續發展部於 2019 年進行的行政訴訟後蒙特雷工廠造成的環境問題； (6) Apodaca 政府曾要求 Nuevo León 州當局干預，以遏制及防止蒙特雷工廠對環境法律和法規的違規行為造成的不利環境影響； (7) GrafTech 所謂的成本領先地位在很大程度上是透過未在其墨西哥蒙特雷製造工廠實施適當且有效的環境保護措施而達成的； (8) GrafTech 的資本支出及／或相關營運項目嚴重不足，無法充分解決其蒙特雷工廠的營運對環境及鄰近社區居民造成的傷害； (9) 由於上述情況，GrafTech 面臨著未披露的重大風險，即其在墨西哥蒙特雷的製造業務可能因政府行動或執法而受到嚴重干擾； (10) 由於上述情況，GrafTech 面臨著未披露的重大風險，即其軸承庫存和石墨電極的供應可能被撤回及／或大幅減少，從而對 GrafTech 的業務、營運、聲譽和財務業績造成重大損害。訴訟稱，在市場了解真實詳情後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 GrafTech 集體訴訟，請訪問 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22210 或撥打免費電話 866-767-3653 致電 Phillip Kim 律師，或傳送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 以了解有關此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，您也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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