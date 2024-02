Mohawk Industries presenta los resultados del cuarto trimestre

CALHOUN, Georgia, Feb. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha comunicado hoy unos beneficios netos en el cuarto trimestre de 2023 de 139 millones de dólares estadounidenses y unos beneficios por acción («BPA») de 2,18 dólares estadounidenses. Los beneficios netos ajustados ascendieron a 125 millones de dólares estadounidenses y el BPA ajustado se situó en 1,96 dólares estadounidenses. Las ventas netas del cuarto trimestre de 2023 se situaron en 2.600 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 1,4% en términos declarados y del 4,1% en términos heredados y constantes en comparación con el año anterior. Durante el cuarto trimestre de 2022, la Empresa registró unas ventas netas de 2.700 millones de dólares estadounidenses, unos beneficios netos de 33 millones de dólares estadounidenses y un BPA de 0,52 dólares estadounidenses. Los beneficios netos ajustados fueron de 84 millones de dólares estadounidenses y el BPA ajustado ascendió a 1,32 dólares estadounidenses,



En el periodo de doce meses que finalizó el 31 de diciembre de 2023, la Empresa registró una pérdida neta y una pérdida por acción de 440 millones de dólares estadounidenses y 6,90 dólares estadounidenses, respectivamente, incluidos unos cargos por deterioro no monetarios de 878 millones de dólares estadounidense. Los beneficios netos ajustados fueron de 587 millones de dólares estadounidenses y el BPA ajustado ascendió a 9,19 dólares estadounidenses. En el ejercicio 2023, las ventas netas se situaron en 11.100 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 5,1% en términos declarados y del 7,7% en términos heredados y constantes en comparación con el año anterior. En el periodo de doce meses que finalizó el 31 de diciembre de 2022, la Empresa registró unas ventas netas de 11.700 millones de dólares estadounidenses, unos beneficios netos de 25 millones de dólares estadounidenses y un BPA de 0,39 dólares estadounidenses. Los beneficios netos ajustados fueron de 823 millones de dólares estadounidenses y el BPA ajustado ascendió a 12,85 dólares estadounidenses.

Al referirse a los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio en su conjunto, el presidente y director general de la Empresa, Jeff Lorberbaum, afirma: «Nuestros resultados del cuarto trimestre han superado nuestras expectativas, gracias a los beneficios derivados de la contención de gastos, la productividad y la reducción de los costes de los insumos. El sector ha reducido los precios de venta y nosotros hemos repercutido el abaratamiento de los costes de energía y materias primas. En estas condiciones, nos centramos en optimizar nuestros ingresos y reducir nuestros costes mediante acciones de reestructuración y mejoras en la fabricación. Llevamos a cabo una gestión agresiva de los niveles de inventario, que permitió reducir nuestro capital circulante en comparación con el año anterior en más de 300 millones de dólares estadounidenses, excluidas las adquisiciones. También invertimos en recursos de ventas, mercadotecnia y nuevos productos con características innovadoras para animar a los consumidores a comprar suelos. Cerramos el año con un ratio de deuda neta sobre EBITDA ajustado de 1,5 veces, un flujo de efectivo disponible de 716 millones de dólares estadounidenses y una liquidez disponible de 1.900 millones de dólares estadounidenses. En el primer trimestre de 2024, tenemos previsto cancelar un préstamo a plazo con un tipo de interés más alto de aproximadamente 900 millones de dólares estadounidenses. Estamos bien posicionados para hacer frente a las condiciones actuales y salir reforzados de este ciclo económico cuando se produzca el repunte.

En el cuarto trimestre, el segmento de cerámica mundial registró un aumento de las ventas netas del 0,6% en términos declarados, o del 4,7% en términos heredados y constantes. El margen operativo del segmento se situó en el 4,2% en términos declarados, o del 4,8% en términos ajustados. En el conjunto del segmento, estamos gestionando la producción para ajustarla a la demanda y hemos reducido significativamente las existencias a lo largo del año. Para contener los costes, hemos aumentado la productividad, reducido los gastos generales y adoptado fórmulas alternativas. En EE. UU., estamos expandiendo nuestra distribución a través de nuestros centros de servicio locales y ofreciendo nuevas colecciones de estilo italiano de primera calidad para mejorar nuestro mix de productos. Hemos integrado Vitromex en México y Elizabeth en Brasil, y estamos reforzando nuestras estrategias de ventas, marketing y operaciones. En ambos países, la demanda se redujo de forma significativa el año pasado como consecuencia de la subida de los tipos de interés y la ralentización de la coyuntura económica, factores que lastraron nuestros resultados. En Italia, estamos optimizando nuestro reciente desarrollo de baldosas de porcelana de primera calidad para satisfacer la creciente demanda tanto en el canal residencial como en el comercial.

En el cuarto trimestre, las ventas netas de nuestro segmento de revestimiento de suelos del resto del mundo disminuyeron un 1,5% en términos declarados, o un 4,1% en términos heredados y divisa constante. El margen operativo del segmento se situó en el 9,5% en términos declarados, o del 10,6% en términos ajustados. La categoría europea de productos para la construcción sigue bajo presión, como consecuencia de la cautela de los consumidores y la reducción de las existencias por parte de los minoristas. Estamos invirtiendo en nuevos productos de cara a 2024 al tiempo que implementamos estrictos controles de costes. Estamos dando un nuevo impulso a nuestra principal marca, Quick-Step, con expositores interactivos e inspiradores. Estamos llevando a cabo la transición a los suelos vinílicos (LVT) rígidos y hemos retirado del mercado nuestra línea de productos flexibles residenciales. El rendimiento de nuestros paneles de madera ha disminuido durante el año, pasando de unos precios excesivamente altos durante todo el ciclo a un entorno más competitivo con exceso de capacidad. Seguimos implementando acciones de reestructuración en el segmento y reforzando nuestras recientes adquisiciones europeas de menor envergadura, como productos aislantes, tableros de MDF, vinilo en láminas y suelos de entresuelo.

En el cuarto trimestre, las ventas de nuestro segmento de revestimiento de suelos de Norteamérica disminuyeron un 3,6%. El margen operativo del segmento se situó en el 8,2% en términos declarados, o del 6,9% en términos ajustados. La disminución de los volúmenes de mercado dio lugar a unos bajos índices de utilización del sector y a una fuerte competencia en el mercado. Seguimos invirtiendo en estrategias de ventas y marketing para ampliar nuestra distribución y mejorar nuestro crecimiento a largo plazo. Asimismo, para mejorar nuestro negocio, estamos realizando inversiones de capital para potenciar nuestras características diferenciadoras y reducir nuestros costes de fabricación. Estamos introduciendo en las distintas categorías de productos nuevas colecciones innovadoras, que están teniendo una buena acogida. El canal comercial superó nuestras expectativas, liderado por el sector de la hostelería. Estamos aprovechando nuestras relaciones con los clientes para ampliar nuestras adquisiciones de suelos perforados y molduras.

Al adentrarnos en 2024, nuestro sector se encuentra en un mínimo cíclico, y prevemos que la estacionalidad del primer trimestre se ajuste más a los niveles históricos a largo plazo. Nuestras empresas están minimizando costes, reduciendo gastos generales y reestructurando operaciones para adaptarse a las condiciones actuales. Seguimos invirtiendo en productos innovadores para aumentar las ventas y el mix de productos. Estamos haciendo frente a las presiones de la competencia para optimizar nuestros volúmenes al tiempo que repercutimos las reducciones de costes de los insumos. Proseguimos la gestión de nuestro inventario y prevemos paradas temporales para adaptarnos a la demanda. Todas nuestras empresas están poniendo en marcha iniciativas de mejora de los procesos para reducir el impacto de la inflación. Teniendo en cuenta estos factores, prevemos que nuestro BPA ajustado del primer trimestre se sitúe entre 1,60 y 1,70 dólares estadounidenses.

Durante los últimos dieciocho meses, hemos puesto en práctica numerosas acciones en toda la empresa para mejorar nuestra estructura de costes, gestionar un menor volumen e integrar nuestras recientes adquisiciones. Junto con estas acciones, la mejora de las condiciones del sector a medida que superemos el punto más desfavorable de este ciclo debería permitir incrementar nuestros resultados en la segunda mitad del año. Los mercados esperan que los bancos centrales bajen los tipos de interés, con el consiguiente aumento de las ventas de viviendas, las reformas residenciales y los proyectos comerciales. El ritmo de mejora de la categoría de suelos dependerá de las tasas de inflación, la confianza de los consumidores y la solidez de las ventas de viviendas. En nuestra opinión, los mercados estadounidense y latinoamericano podrían remontar antes que el europeo, que sufriría un cierto retraso debido a las actuales presiones geopolíticas. El sector de la vivienda se ha recuperado de recesiones anteriores con un aumento de las ventas y una expansión de los márgenes durante varios años. La oferta de viviendas sigue siendo escasa en todos los países en los que estamos presentes, y será necesario aumentar las inversiones en reformas para renovar el envejecido parque de viviendas. Nuestras acciones de reestructuración, las inversiones en nuevas tecnologías, las ampliaciones selectivas y las recientes adquisiciones nos permitirán seguir expandiendo nuestro negocio. En nuestra calidad de primera productora mundial de pavimentos y revestimientos, creemos que estamos en una situación privilegiada para mejorar nuestros resultados conforme se recupere el mercado».

Mohawk Industries es el principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional. Crea productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. En la última década, Mohawk ha pasado de ser un fabricante de alfombras estadounidense a convertirse en la mayor empresa de revestimientos de suelos del mundo, con presencia en Australia, Brasil, Canadá, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Algunas de las declaraciones en los párrafos anteriores, particularmente aquellas que anticipan el desempeño futuro, las perspectivas comerciales, las estrategias de crecimiento y operativas y asuntos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «anticipa», «espera» y «estima» o expresiones similares, constituyen «declaraciones prospectivas». Para esas declaraciones, Mohawk exige la protección legal para declaraciones prospectivas contenidas en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. No es posible garantizar que las declaraciones prospectivas sean precisas, ya que se basan en muchas suposiciones que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes podrían hacer que los resultados futuros difieran: cambios en las condiciones económicas o del sector, competencia, inflación y deflación en los precios de los fletes, las materias primas y otros costes de insumos, inflación y deflación en los mercados de consumo, fluctuaciones monetarias, costes y suministro de energía, nivel de gastos de capital en un momento determinado, implementación de los aumentos de precios para los productos de la empresa en un momento determinado, cargos por deterioro, integración de adquisiciones, operaciones internacionales, introducción de nuevos productos, saneamiento de las operaciones, impuestos y reformas fiscales, reclamaciones sobre productos o de otro tipo, litigios, conflictos geopolíticos, cambios normativos y políticos en las jurisdicciones en las que la Empresa desarrolla su actividad y otros riesgos identificados en los informes para la SEC y comunicados públicos de Mohawk.

Para participar en la conferencia telefónica a través de Internet, consulte http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-4th-quarter-2023-earnings-call. Para participar en la conferencia telefónica por teléfono, regístrese con antelación en https://dpregister.com/sreg/10185489/fb57257e00 para recibir un número de identificación personal único o marque el 1-833-630-1962 para EE. UU./Canadá y el 1-412-317-1843 para llamadas internacionales/locales el día de la conferencia para recibir la ayuda de un operador. La reproducción de la conferencia estará disponible hasta el viernes, 08 de marzo de 2024, marcando el 1-877-344-7529 para llamadas desde EE. UU./Canadá y el 1-412-317-0088 para llamadas internacionales/locales e introduciendo el código de acceso #3161276.





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Net sales $ 2,612,278 2,650,675 11,135,115 11,737,065 Cost of sales 1,969,984 2,096,235 8,425,463 8,793,639 Gross profit 642,294 554,440 2,709,652 2,943,426 Selling, general and administrative expenses 473,560 493,362 2,119,716 2,003,438 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — 877,744 695,771 Operating income (loss) 167,098 61,078 (287,808 ) 244,217 Interest expense 17,376 14,601 77,514 51,938 Other (income) expense, net (3,911 ) 10,008 (10,813 ) 8,386 Earnings (loss) before income taxes 153,633 36,469 (354,509 ) 183,893 Income tax expense 14,205 2,917 84,862 158,110 Net earnings (loss) including noncontrolling interests 139,428 33,552 (439,371 ) 25,783 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests (60 ) 96 145 536 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 139,488 33,456 (439,516 ) 25,247 Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.19 0.53 (6.90 ) 0.40 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,683 63,534 63,657 63,826 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.18 0.52 (6.90 ) 0.39 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,938 63,792 63,657 64,062

Other Financial Information Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Net cash provided by operating activities $ 296,322 241,718 1,329,229 669,153 Less: Capital expenditures 240,364 150,658 612,929 580,742 Free cash flow $ 55,958 91,060 716,300 88,411 Depreciation and amortization $ 154,215 159,014 630,327 595,464

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 642,550 509,623 Short-term investments — 158,000 Receivables, net 1,874,656 1,904,786 Inventories 2,551,853 2,793,765 Prepaid expenses and other current assets 535,158 528,925 Total current assets 5,604,217 5,895,099 Property, plant and equipment, net 4,993,166 4,661,178 Right of use operating lease assets 428,532 387,816 Goodwill 1,159,724 1,927,759 Intangible assets, net 875,383 857,948 Deferred income taxes and other non-current assets 498,847 390,632 Total assets $ 13,559,869 14,120,432 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,001,715 840,571 Accounts payable and accrued expenses 2,035,339 2,124,448 Current operating lease liabilities 108,860 105,266 Total current liabilities 3,145,914 3,070,285 Long-term debt, less current portion 1,701,785 1,978,563 Non-current operating lease liabilities 337,506 296,136 Deferred income taxes and other long-term liabilities 745,528 757,534 Total liabilities 5,930,733 6,102,518 Total stockholders' equity 7,629,136 8,017,914 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,559,869 14,120,432

Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 993,739 987,699 4,300,107 4,307,681 Flooring NA 912,049 945,959 3,829,386 4,207,041 Flooring ROW 706,490 717,017 3,005,622 3,222,343 Consolidated net sales $ 2,612,278 2,650,675 11,135,115 11,737,065 Operating income (loss): Global Ceramic $ 41,505 69,033 (166,448 ) (236,066 ) Flooring NA 74,605 (28,950 ) (57,182 ) 231,076 Flooring ROW 67,137 35,902 69,727 340,167 Corporate and intersegment eliminations (16,149 ) (14,907 ) (133,905 ) (90,960 ) Consolidated operating income (loss) $ 167,098 61,078 (287,808 ) 244,217 Assets: Global Ceramic $ 4,988,347 4,841,310 Flooring NA 3,909,943 4,299,360 Flooring ROW 4,051,647 4,275,519 Corporate and intersegment eliminations 609,932 704,243 Consolidated assets $ 13,559,869 14,120,432

Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 139,488 33,456 (439,516 ) 25,247 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,591 49,701 129,323 87,819 Inventory step-up from purchase accounting — 1,218 4,476 2,762 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — 877,744 695,771 Legal settlements, reserves and fees (4,652 ) 9,231 87,824 54,231 Release of indemnification asset (107 ) — (2,957 ) 7,324 Income taxes - reversal of uncertain tax position 107 — 2,957 (7,324 ) Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — (12,838 ) (10,168 ) European tax restructuring (9,999 ) — (9,999 ) — Income tax effect of adjusting items (9,805 ) (9,245 ) (50,038 ) (32,536 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 125,259 84,361 586,976 823,126 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.96 1.32 9.19 12.85 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,938 63,792 63,892 64,062

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) December 31, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,001,715 Long-term debt, less current portion 1,701,785 Total debt 2,703,500 Less: Cash and cash equivalents 642,550 Net debt $ 2,060,950

Reconciliation of Net Earnings(Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 July 1, 2023 September 30, 2023 December 31, 2023 December 31, 2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 80,276 101,214 (760,289 ) 139,428 (439,371 ) Interest expense 17,137 22,857 20,144 17,376 77,514 Income tax expense 28,943 26,760 14,954 14,205 84,862 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (38 ) 3 (170 ) 60 (145 ) Depreciation and amortization(1) 169,909 156,633 149,570 154,215 630,327 EBITDA 296,227 307,467 (575,791 ) 325,284 353,187 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,971 33,682 47,606 5,959 96,218 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 1,276 (105 ) — 4,476 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 876,108 1,636 877,744 Legal settlements, reserves and fees 990 48,022 43,464 (4,652 ) 87,824 Release of indemnification asset (857 ) (103 ) (1,890 ) (107 ) (2,957 ) Adjusted EBITDA $ 308,636 390,344 389,392 328,120 1,416,492 Net debt to adjusted EBITDA 1.5

(1)Includes accelerated depreciation of $23,019 for Q1 2023, $7,978 for Q2 2023, ($525) for Q3 2023 and $2,632 for Q4 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 December 31, 2023 December 31, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,612,278 2,650,675 11,135,115 11,737,065 Adjustment for constant shipping days 1,878 — 20,707 — Adjustment for constant exchange rates 9,987 — 71,553 — Adjustment for acquisition volume (82,669 ) — (389,018 ) — Adjusted net sales $ 2,541,474 2,650,675 10,838,357 11,737,065

Three Months Ended December 31, 2023 December 31, 2022 Global Ceramic Net sales $ 993,739 987,699 Adjustment for constant shipping days 12,719 — Adjustment for constant exchange rates 15,521 — Adjustment for acquisition volume (80,321 ) — Adjusted net sales $ 941,658 987,699

Flooring ROW Net sales $ 706,490 717,017 Adjustment for constant shipping days (10,841 ) — Adjustment for constant exchange rates (5,534 ) — Adjustment for acquisition volume (2,348 ) — Adjusted net sales $ 687,767 717,017

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Gross Profit $ 642,294 554,440 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2,829 39,159 Inventory step-up from purchase accounting — 1,218 Adjusted gross profit $ 645,123 594,817

Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.7 % 22.4 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 473,560 493,362 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (8,507 ) (8,480 ) Legal settlements, reserves and fees 4,652 (9,231 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 469,705 475,651

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.0 % 17.9 %

Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Mohawk Consolidated Operating income $ 167,098 61,078 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,336 47,639 Inventory step-up from purchase accounting — 1,218 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — Legal settlements, reserves and fees (4,652 ) 9,231 Adjusted operating income $ 175,418 119,166

Adjusted operating income as a percent of net sales 6.7 % 4.5 %

Global Ceramic Operating income $ 41,505 69,033 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,907 1,054 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — Adjusted segment operating income $ 48,048 70,087

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.8 % 7.1 %

Flooring NA Operating income (loss) $ 74,605 (28,950 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (1,113 ) 28,174 Legal settlements, reserves and fees (10,250 ) — Adjusted segment operating income (loss) $ 63,242 (776 )

Adjusted segment operating income (loss) as a percent of net sales 6.9 % (0.1 )%

Flooring ROW Operating income $ 67,137 35,902 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7,542 18,411 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up — 1,218 Adjusted segment operating income $ 74,679 55,531

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.6 % 7.7 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (16,149 ) (14,907 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlement, reserves and fees 5,598 9,231 Adjusted segment operating (loss) $ (10,551 ) (5,676 )

Reconciliation of Earnings (Loss) Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Earnings before income taxes $ 153,633 36,469 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests 60 (96 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,591 49,701 Inventory step-up from purchase accounting — 1,218 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1,636 — Legal settlements, reserves and fees (4,652 ) 9,231 Release of indemnification asset (107 ) — Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 159,161 96,523

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2023 December 31, 2022 Income tax expense $ 14,205 2,917 Income taxes - reversal of uncertain tax position (107 ) — European tax restructuring 9,999 — Income tax effect of adjusting items 9,805 9,245 Adjusted income tax expense $ 33,902 12,162 Adjusted income tax rate 21.3 % 12.6 %



La Empresa complementa sus estados financieros consolidados condensados, que se preparan y presentan de acuerdo con los PCGA de EE. UU., con determinadas medidas financieras no contables. Según las normas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las tablas anteriores presentan una conciliación de las medidas financieras no contables de la Empresa con respecto a la medida PCGA estadounidense más comparable directamente. Cada una de las medidas no sujetas a PCGA mencionadas anteriormente debe valorarse junto a la medida comparable según los PCGA de EE. UU., y podría no ser comparable a las medidas referidas de forma similar por otras empresas. La Empresa considera que estas medidas no sujetas a PCGA, cuando se concilian con la medida PCGA estadounidense correspondiente, ayudan a sus inversores de la siguiente manera: Medidas de ingresos no sujetas a PCGA que ayudan a identificar las tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con periodos anteriores y futuros, así como medidas de rentabilidad no sujetas a PCGA que ayudan a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la Empresa y a comparar sus beneficios con periodos anteriores y futuros.



La Empresa excluye determinados elementos de sus medidas de ingresos no contables, ya que estos elementos pueden variar drásticamente entre periodos y pueden ocultar las tendencias empresariales subyacentes. Las partidas excluidas de las medidas de ingresos no sujetas a PCGA de la Empresa incluyen las transacciones y la conversión de divisas, más o menos días de envío en un periodo y el impacto de las adquisiciones.

La Empresa excluye ciertos elementos de sus medidas de rentabilidad no contables, ya que estos elementos pueden no ser indicativos o no estar relacionados con el rendimiento operativo principal de la Empresa. Las partidas excluidas de las medidas de rentabilidad no sujetas a PCGA de la Empresa incluyen: costes de reestructuración, relacionados con la adquisición y la integración y otros costes, acuerdos legales, reservas y honorarios, deterioro del fondo de comercio y de los activos intangibles de vida indefinida, contabilidad de compra de adquisiciones, incluido el aumento de inventario desde la contabilidad de compra, liberación de activos de indemnización, la reversión de posiciones fiscales inciertas y la reestructuración fiscal europea.

James Brunk, director financiero

(706) 624-2239