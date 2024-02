La Société de Gestion AGF Limitée a fait un investissement stratégique dans la société New Holland Capital

TORONTO, 12 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a fait un investissement stratégique dans la société New Holland Capital, LLC (« NHC », « New Holland » ou la « Société »), un gestionnaire de placements multistratégies établi à New York, qui gère un actif de plus de 5 milliards $US. NHC compte plus de 17 années d’expérience et offre aux investisseurs institutionnels des stratégies de placement axées sur le rendement absolu, sur toute l’échelle de liquidités. L’investissement dans NHC représente une étape importante dans le cadre de la stratégie d’AGF qui consiste à poursuivre l’expansion de Partenaires Capital AGF* — la plateforme d’activités liées aux alternatifs diversifiés d’AGF, qui possède des compétences à la fois en matière d’actifs privés et de stratégies alternatives.



Conformément aux modalités de l’entente, AGF fera un investissement stratégique initial sous la forme d’une note convertible en droit de participation de 24,99 % dans NHC. L’entente donne également à AGF la possibilité d’accroître subséquemment sa participation.

« Nous nous réjouissons à l’idée de former un partenariat avec New Holland, alors que nous continuons de développer et d’accroître notre plateforme d’activités liées aux placements alternatifs, a déclaré Ash Lawrence, chef de Partenaires Capital AGF. L’ajout de New Holland et de son expertise en matière de placements à rendement absolu permet de diversifier les compétences de Partenaires Capital AGF, en ce qui concerne les placements alternatifs, de même que les possibilités de croissance. »

La plateforme d’investissement phare de NHC, la Tactical Alpha multi-PM vise à cerner des occasions de production d’alpha dans le cadre de stratégies fondamentales et quantitatives, sur les marchés liquides. La société cherche à équilibrer la diversification sur le plan du marché et la conservation du capital, au moyen de placements à rendement absolu. NHC gère également une stratégie Special Opportunities qui investit dans des occasions de crédit spécialisé sans corrélation, notamment le financement spécialisé et les actifs réels d’infrastructures. De plus, la société entretient des partenariats avec des investisseurs institutionnels, dans le but d’offrir des solutions personnalisées d’investissement à rendement absolu.

« Nous sommes d’avis que Partenaires Capital AGF est la société idéale pour accélérer notre croissance à long terme, a affirmé Scott Radke, chef de la direction de New Holland Capital. Avec l’appui de la solide plateforme et du vaste réseau de distribution de Partenaires Capital AGF, nous pouvons continuer d’offrir des rendements ajustés en fonction du risque qui sont intéressants et ainsi aider nos clients à atteindre leurs objectifs uniques à l’égard de leurs portefeuilles, tout en menant à bien notre plan d’affaires stratégique. Cet investissement marque une étape positive importante pour notre entreprise et pour nos clients, dans le contexte de l’évolution de New Holland. »

NHC maintiendra son indépendance sur le plan de l’exploitation; l’équipe de direction, menée par Scott Radke, chef de la direction, et un groupe de neuf partenaires supplémentaires, continueront de gérer les placements et les activités d’exploitation au quotidien, chacun dans le cadre de son rôle actuel. Ash Lawrence et toute l’équipe d’AGF apporteront un soutien stratégique à NHC, notamment pour organiser et faciliter la distribution à l’échelle mondiale à court terme, dans le cadre d’initiatives conjointes axées sur les stratégies d’investissement et pour permettre d’accéder à l’expertise d’AGF en matière d’investissement quantitatif et d’analyse de données.

« Cet investissement, qui a eu lieu peu après notre récente annonce concernant la proposition d’acquisition d’une participation majoritaire dans Kensington Capital Partners Limited, s’inscrit dans la vision stratégique d’AGF qui consiste à établir une plateforme d’activités axées sur des placements alternatifs diversifiés, offrant une gamme de solutions innovatrices qui répondent aux besoins uniques de conseillers financier et de leurs clients, de gestionnaires de grandes fortunes et d’institutions, » a ajouté M. Lawrence.

L’expansion des activités d’AGF dans le secteur des placements alternatifs élargira davantage les compétences de la Société en matière d’investissement et augmentera les revenus tirés des frais de gestion et des primes de performance, qui devraient tous contribuer à la croissance des résultats.

Dans le cadre de cette transaction, Massumi + Consoli a agi à titre de conseiller juridique auprès d’AGF. CBRE / Sera Global a exercé les fonctions de conseiller financier exclusif et Simpson Thacher & Bartlett a agi à titre de conseiller juridique auprès de NHC.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de nos trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 43 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Partenaires Capital AGF

Partenaires Capital AGF, la plateforme d’activités d’AGF axée sur les alternatifs diversifiés, possède des compétences considérables en matière d’actifs privés et de stratégies alternatives. Les clients bénéficient de l’expertise spécialisée en investissement de Partenaires Capital AGF, combinée au soutien organisationnel et à la foule de ressources de La Société de Gestion AGF Limitée. Partenaires Capital AGF cherche constamment à diversifier et à accroître ses compétences et ses offres en matière de placements non traditionnels, afin de répondre aux besoins changeants des clients.

*Précédemment connue sous le nom de Capital Privé AGF

Au sujet de New Holland Capital, LLC

La société New Holland Capital, LLC (NHC) est un gestionnaire de placements alternatifs qui gère un actif de plus de 5 milliards $US détenu dans des stratégies à rendement absolu, pour des clients institutionnels. La société cherche à générer de l’alpha au moyen d’un large éventail de stratégies diversifiées, privilégiant les occasions liées à des domaines spécialisés et à des contraintes de capacité, souvent auprès de gestionnaires de portefeuilles émergents. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site https://newhollandcapital.com/.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

amanda.marchment@agf.com