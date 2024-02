La ville de Regina recherche des artistes pour présenter des œuvres d’art dans un parc public

REGINA, Saskatchewan, 12 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La ville de Regina a lancé un appel aux artistes afin qu’ils soumettent des propositions pour la création d’une nouvelle œuvre d’art publique originale qui sera installée dans le parc Horizon Station. Il s’agit d’un projet d’art civique financé par l’aménagement du territoire en partenariat avec The Towns Development. L’objectif est d’accroître la valeur culturelle du parc Horizon Station en créant une installation artistique publique qui reflète les histoires sous-représentées des chemins de fer en Saskatchewan et reconnaît les dures vérités liées à leur héritage.



Cet appel est ouvert aux artistes à mi-carrière et établis ou aux groupes dirigés par des artistes au Canada. La préférence sera donnée aux artistes ayant des liens avec le territoire du Traité no 4. Les artistes peuvent soumettre leur proposition en joignant une lettre ou une vidéo d’intention, leur curriculum vitæ («CV»), des exemples d’œuvres existantes, le coût estimé de l’œuvre proposée et un calendrier du projet. La date limite de soumission des propositions est fixée au 4 mars 2024, à 16 heures CST, et l’installation de l’œuvre d’art doit avoir lieu au plus tard courant octobre 2024.

Pour obtenir tous les détails de la proposition et plus d’informations sur cet appel aux artistes, rendez-vous sur le site Regina.ca/artistcalls .

