Aurskog Sparebank: Første gang over 20 milliarder

Aurskog Sparebank passerte ved utløpet av fjoråret 20 milliarder i forretningskapital for første gang. Banken oppnår et resultat etter skatt på 214,5 millioner i 2023 mot 179 millioner i 2022. Banken er i et godt markedsområde og vi har stor pågang av nye kunder, noe som resulterte i at utlånsveksten ble 11,1 % og innskuddsveksten 9,4 % i fjor.



Aurskog Sparebank har over flere år vært en kostnadseffektiv bank. Justert for engangskostnader ble kostnadsprosenten 31,0 % for 2023. Kostnadsnivået gjennom året var høyere enn året før som følge av engangskostnader i forbindelse med byttet av kjernebankleverandør fra SDC til TietoEvry, flere årsverk og generell prisvekst. Etter kjernebankbyttet har bankens løpende IT-kostnader falt. Bankens kjerneinntekter økte i fjor som følge av god vekst og økt markedsrente, herunder økte inntekter på bankens renteportefølje.



Andelen mislighold er fremdeles lav, og vi vurderer kvaliteten i utlånsporteføljen til å være god. Misligholdte lån utgjør ved årsskiftet 0,3 % av brutto utlånsportefølje. Vi følger utviklingen tett og vårt inntrykk er at kundene tar kontakt med banken i god tid for å finne løsninger. Rådgiverne snakker godt med hver enkelt kunde og finner løsninger som passer de enkelte.



Det er for 2023 foreslått et utbytte per egenkapitalbevis på 15 kroner. Det tilsvarer en utdelingsgrad på 82 %.



Aurskog Sparebank er en solid og veldrevet bank med stor oppslutning i lokalsamfunnet. Banken finansierer privatpersoner og lokalt næringsliv som bidrar til lokale arbeidsplasser og verdiskapning i lokalsamfunnet. Når banken drives godt og effektivt skapes det midler som kommer lokalsamfunnet til gode. Av resultatet for 2023 foreslås det en avsetning til allmennyttige gaver på 11,5 millioner kroner. Bankens gavemidler bidrar til at lokalsamfunnene banken er en del av er gode steder å vokse opp, bo og leve.

Eventuelle spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Evy Ann Hagen på telefon 906 74 709 eller til CFO/banksjef Andreas H. Glende på telefon 481 16 695.

