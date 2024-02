SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I KEMIRA OYJ

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG





Solidium har idag 12.2.2024 offentliggjort ett erbjudande av alla sina aktier i Kemira Oyj dvs. 7 782 765 aktier motsvarande cirka 5,0 procent av alla aktier i Kemira (”Aktieförsäljning”). Aktieförsäljningen inleds omedelbart. Vid Aktieförsäljningen erbjuds aktier till finländska och internationella institutionella placerare genom ett accelererat auktionsförfarande.

Carnegie Investment Bank AB, Finland filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen agerar som huvudarrangörer vid Aktieförsäljningen.

Solidium använder medlen från Aktieförsäljningen huvudsakligen till generella finansieringsbehov.

Solidium har för avsikt att offentliggöra Aktieförsäljningens slutresultat preliminärt 13.2.2024.





Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tretton betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Mandatum, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,2 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi/sv/.





Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Reima Rytsölä, Solidium Oy, tel. +358 50 048 2691





Viktigt meddelande

DETTA MEDDELANDE HAR ENDAST UPPGJORTS FÖR INFORMATIONSÄNDAMÅL OCH SKALL INTE ANSES UTGÖRA ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA, SÄLJA, UTFÄRDA ELLER TECKNA SIG FÖR, ELLER NÅGON BEGÄRAN OM ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA, SÄLJA, UTFÄRDA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER, INTE HELLER SKA DET SKE NÅGON FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT ERBJUDANDE, BEGÄRAN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OLAGLIG FÖRE REGISTRERING ELLER KVALIFICERING ENLIGT GÄLLANDE VÄRDEPAPPERSLAGAR I SÅDAN JURISDIKTION.

DETTA MEDDELANDE ÄR ENDAST AVSETT ATT SPRIDAS OCH RIKTAS TILL ”KVALIFICERADE INVESTERARE” I STORBRITANNIEN ENLIGT DEFINITIONEN I ARTIKEL 2(E) I FÖRORDNING (EU) 2017/1129, SOM DET UTTRYCKS I NATIONELL LAGSTIFTNING I STORBRITTANIEN PÅ GRUND AV BRITTISKA LAGEN THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, (A) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV FRÅGOR OM INVESTERINGAR SOM FALLER INOM ARTIKEL 19(5) AV BRITTISKA LAGEN THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("FSMO"), I DESS ÄNDRADE LYDELSE; (B) KAPITALSTARKA PERSONER BESKRIVNA I ARTIKEL 49(2) (A) TILL (D) I FSMO; ELLER (C) ANDRA PERSONER TILL VILKA DE LAGLIGEN KAN KOMMUNICERAS (ALLA SÅDANA PERSONER HÄNVSIAS HÄREFTER TILL ”RELEVANTA PERSONER”). INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DETTA MEDDELANDE AVSER KOMMER ENDAST VARA TILLGÄNGLING FÖR RELEVANTA PERSONER OCH KOMMER ENDAST ATT TILLÄMPAS I FÖRHÅLLANDE TILL RELEVANTA PERSONER. ANDRA ÄN RELEVANTA PERSONER SKA INTE AGERA ELLER FÖRLITA SIG PÅ DETTA MEDDELANDE ELLER DESS INNEHÅLL.

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, DELSTATER I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA). DETTA MEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER TILL USA. DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR HAR INTE VARIT OCH KOMMER INTE ATT BLI FÖRMÅL FÖR REGISTRERING ENLIGT DEN AMERIKANSKA LAGEN SECURITIES ACT 1933, INKLUSIVE ÄNDRINGAR DÄRAV, OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA, MED UNDANTAG FÖR TILLÄMPLIGA UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAV. DETTA UTGÖR INTE NÅGOT PUBLIKT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA.

VARJE INVESTERINGSBESLUT AVSEENDE FÖRVÄRV AV AKTIER I AKTIEFÖRSÄLJNINGEN FÅR GÖRAS ENDAST PÅ GRUNDVAL AV ALLMÄNT TILLGÄNGLIG INFORMATION SOM INTE HAR OBEROENDE VERIFIERATS AV HUVUDARRANGÖRERNA ELLER SÄLJAREN. VARKEN DETTA MEDDELANDE ELLER NÅGON KOPIA DÄRAV FÅR TAS, ÖVERFÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I ELLER TILL NÅGOT ANNAT LAND I VILKET ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. ÖVERTRÄDELSE AV DENNA RESTRIKTION KAN UTGÖRA ETT BROTT MOT VÄRDEPAPPERSLAGARNA I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANDRA TILLÄMPLIGA VÄRDEPAPPERSLAGAR.

DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE OCH ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA BEGRÄNSAD AV LAG. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS AV HUVUDARRANGÖRERNA, DESS NÄRSTÅENDE ELLER NÅGON ANNAN PERSON VILKEN SKULLE MÖJLIGGÖRA ETT ERBJUDANDE AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE, ELLER ANNAT ERBJUDANDE ELLER OFFENTLIGT MATERIAL OM DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR, I NÅGON JURISDIKTION DÄR BEHÖRIGHET FÖR ÅTGÄRDER FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL ERFORDRAS. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA MEDDELANDE KOMMER AV HUVUDARRANGÖRERNA AVKRÄVAS ATT INFORMERA SIG OM OCH IAKTTA SÅDANA EVENTUELLA RESTRIKTIONER.

HUVUDARRANGÖRERNA AGERAR EXKLUSIVT FÖR SÄLJARENS RÄKNING OCH INGEN ANNAN PERSON I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN. HUVUDARRANGÖRERNA KOMMER INTE ATT BETRAKTA NÅGON ANNAN PERSON (OAVSETT OM DENNE ÄR MOTTAGARE AV DETTA MEDDELANDE ELLER INTE) SOM SIN KUND I SAMBAND MED DENNA AKTIEFÖRSÄLJNING OCH KAN INTE GÖRAS ANSVARIG MOT NÅGON ANNAN ÄN SÄLJAREN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL DERAS KUNDER ELLER FÖR RÅDGIVNING I AKTIEFÖRSÄLJNINGEN ELLER NÅGON TRANSAKTION, ARRANGEMANG ELLER ANNAN FRÅGA SOM DETTA MEDDELANDE REFERERAR TILL. HUVUDARRANGÖRERNA FÅR DELTA I DENNA AKTIEFÖRSÄLJNING FÖR EGEN RÄKNING.