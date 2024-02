Le leadership en matière de développement durable du CN reconnu au moyen des principaux classements ESG

MONTRÉAL, 12 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE: CNI) se réjouit d’être reconnu par le Bilan mondial 2024 de S&P, ce qui en fait l’une des entreprises les plus performantes en matière de développement durable dans le secteur du transport. Le CN a aussi été reconnu pour son leadership en matière de changements climatiques par CDP, organisme mondial à but non lucratif. Les réalisations du CN reflètent l’engagement inébranlable de l’entreprise à l’égard de la gérance de l’environnement, de la responsabilité sociale et de la bonne gouvernance, étayées par une production de rapports cohérente et détaillée.



« Notre engagement responsable nous montre la voie à suivre à titre d’entreprise. Nous sommes heureux que notre leadership soit reconnu, alors que nous bâtissons un avenir plus durable. Nos réalisations et nos reconnaissances ne seraient pas possibles sans l’aide de l’équipe spéciale de cheminots qui intègrent la sécurité et le développement durable dans chaque décision. »

– Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN

Le CN publie son neuvième rapport intitulé Engagement responsable

À la fin de 2023, le CN a publié son plus récent rapport biennal sur le développement durable, qui a fourni une mise à jour globale sur la stratégie et le rendement du CN en matière de développement durable. Dans ce report, le CN a expliqué en détail son approche relative au développement durable en ce qui concerne l’environnement, la sécurité, le personnel, les collectivités et la gouvernance. Son plus récent rapport, accessible en ligne, a été rédigé conformément aux principaux cadres pour la préparation de rapports sur le développement durable, dont le Sustainability Accounting Standards Board et la Global Reporting Initiative.

Classements ESG du CN

Voici une liste des principaux classements ESG du CN dans le tableau ci-dessous.

Agence de notation Note/Classement Renseignements sur la note/Classement Membre du Bilan mondial 2023 de S&PS&P Global 2023 Inscrit à l’indice Dow Jones Sustainability World Index pour la 12e année consécutive et figure au DJSI North American Index pour la 15e année consécutive. CDP – Changements climatiques A- Note de leadership obtenue pour notre engagement à l’égard de la transparence des entreprises et des efforts menés dans la lutte contre les changements climatiques. The Globe and Mail 1 Le CN s’est classé premier sur 219 entreprises inscrites à l’indice composite S&P/TSX en 2023 pour ce qui est de la gouvernance d’entreprise, affichant une note de 98 % attribuée par le Globe and Mail. MSCI ESG 2023 AA Chemin de fer de classe 1 le mieux classé en Amérique du Nord.



Mesure la résilience à long terme, risques importants en matière d’ESG selon un classement relatif où AAA correspond au meilleur classement et CCC, le pire classement. 50 meilleures entreprises de Corporate Knights en 2023 7e rang/B+ Le CN a remporté une place pour la 15e fois d’affilée comme l’une des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights.

Remarque : Classements ESG au 12 février 2024

Pour en savoir plus sur la manière dont le CN travaille à bâtir un avenir plus durable, allez à www.cn.ca/fr/engagementresponsable/.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis grâce à un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent rapport constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, de même que les énoncés , fondés sur l’évaluation et les hypothèses de la direction et accessibles au public portant sur le CN. Ces informations prospectives comprennent également, sans s’y limiter, des déclarations relatives à nos stratégies et objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), y compris nos objectifs climatiques et nos engagements en matière de développement durable. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d’autres : la conjoncture économique et commerciale en général, y compris les facteurs ayant des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales comme les pandémies et les conflits et tensions géopolitiques; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; et les mesures prises par les organismes de réglementation; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; et le transport de matières dangereuses; différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites et aux autres types de réclamations et de litiges; et les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; la disponibilité et la compétitivité des coûts des carburants renouvelables et le développement de nouvelles technologies de propulsion des locomotives; les risques réputationnels; la concentration des fournisseurs; les exigences en matière de capitalisation des régimes de retraite et la volatilité; et que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra également trouver une description des principaux facteurs de risque pour le CN dans la section Rapport de gestion des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.